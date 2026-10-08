LEIPZIG, Alemania -- La pancarta desplegada por los aficionados del Hamburgo antes del saque inicial en el Red Bull Arena decía:

Red Bull, enemigo del fútbol.

O, en inglés, Red Bull, enemy of football

No es un sentimiento poco común en la Bundesliga, donde las aficiones rivales les dicen a menudo a los seguidores del RB Leipzig, así como quizá al propio fútbol alemán, que este equipo, formado hace solo 17 años, es el malo de la película. Y en un Red Bull Arena lleno, donde el Hamburgo vio cómo su equipo era arrollado por 5-0 el 13 de septiembre, su mensaje quedó claro.

Sin embargo, otra cuestión es si eso importa. El RB Leipzig lleva años librando esta batalla, presentado como el enemigo corporativo del fútbol y como contrapunto al carácter más popular y centrado en la afición que tiene Alemania sobre este deporte. Sin duda, hay un choque ahí. Pero para los aficionados en el estadio y para el propio club, esas acusaciones son irrelevantes.

«El Leipzig es un gran club de fútbol», le dijo un aficionado a GOAL fuera del Red Bull Arena, entre largas caladas a un cigarrillo, «es bueno para la ciudad, porque no es un lugar tan grande, pero queremos un gran club de fútbol. Es fútbol internacional. Es una industria especial para la ciudad».

La principal queja es que el RasenBallsport Leipzig es nuevo. El club fue fundado en 2009 por el conglomerado de bebidas energéticas Red Bull y, en la práctica, gastó su dinero para pasar de la quinta categoría a la Bundesliga y, a finales de la década de 2010, a las últimas fases de la Champions League. Eso no gusta a los aficionados de toda Alemania. Sin embargo, la acusación de que el Leipzig es completamente inauténtico también es inexacta. Sí, en los últimos años el este de Alemania ha tenido problemas para producir talento de primer nivel (solo un miembro de la selección de Alemania para el Mundial de 2026 procedía de la zona). Pero eso no significa en absoluto que este sea un lugar sin historia futbolística.

De hecho, de no haber sido por una lucha de poder entre clubes rivales que se fue gestando durante medio siglo, este lugar podría haber tenido a un gigante consolidado. El Lokomotive Leipzig, un club tradicionalmente de derechas, ha existido, de una forma u otra, desde finales del siglo XIX. En los años 50 surgió un rival, el BSG Chemie Leipzig, de tendencia izquierdista. A menudo, los dos equipos estaban tan ocupados disputándose la supremacía de la ciudad, o eso dice la historia, que se olvidaron de invertir en sí mismos. El BSG se declaró en bancarrota en 2009 y desapareció en 2011, aunque desde entonces ha resurgido. Un choque entre los dos equipos en la copa regional fue calificado por la prensa local como una «cumbre de hooligans».