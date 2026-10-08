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RB Leipzig fans 1-1GOAL

¿Enemigo del fútbol? Por qué los aficionados del RB Leipzig no pedirán perdón por amar al villano corporativo de la Bundesliga

El dinero de Red Bull impulsó el ascenso del RB Leipzig y alimentó el resentimiento en toda la Bundesliga. Sin embargo, dentro de su estadio, la pasión es más difícil de ignorar.

Thomas Hindle
Traducido por

  • LEIPZIG, Alemania -- La pancarta desplegada por los aficionados del Hamburgo antes del saque inicial en el Red Bull Arena decía:

    Red Bull, enemigo del fútbol.

    O, en inglés, Red Bull, enemy of football

    No es un sentimiento poco común en la Bundesliga, donde las aficiones rivales les dicen a menudo a los seguidores del RB Leipzig, así como quizá al propio fútbol alemán, que este equipo, formado hace solo 17 años, es el malo de la película. Y en un Red Bull Arena lleno, donde el Hamburgo vio cómo su equipo era arrollado por 5-0 el 13 de septiembre, su mensaje quedó claro.

    Sin embargo, otra cuestión es si eso importa. El RB Leipzig lleva años librando esta batalla, presentado como el enemigo corporativo del fútbol y como contrapunto al carácter más popular y centrado en la afición que tiene Alemania sobre este deporte. Sin duda, hay un choque ahí. Pero para los aficionados en el estadio y para el propio club, esas acusaciones son irrelevantes.

    «El Leipzig es un gran club de fútbol», le dijo un aficionado a GOAL fuera del Red Bull Arena, entre largas caladas a un cigarrillo, «es bueno para la ciudad, porque no es un lugar tan grande, pero queremos un gran club de fútbol. Es fútbol internacional. Es una industria especial para la ciudad».

    La principal queja es que el RasenBallsport Leipzig es nuevo. El club fue fundado en 2009 por el conglomerado de bebidas energéticas Red Bull y, en la práctica, gastó su dinero para pasar de la quinta categoría a la Bundesliga y, a finales de la década de 2010, a las últimas fases de la Champions League. Eso no gusta a los aficionados de toda Alemania. Sin embargo, la acusación de que el Leipzig es completamente inauténtico también es inexacta. Sí, en los últimos años el este de Alemania ha tenido problemas para producir talento de primer nivel (solo un miembro de la selección de Alemania para el Mundial de 2026 procedía de la zona). Pero eso no significa en absoluto que este sea un lugar sin historia futbolística.

    De hecho, de no haber sido por una lucha de poder entre clubes rivales que se fue gestando durante medio siglo, este lugar podría haber tenido a un gigante consolidado. El Lokomotive Leipzig, un club tradicionalmente de derechas, ha existido, de una forma u otra, desde finales del siglo XIX. En los años 50 surgió un rival, el BSG Chemie Leipzig, de tendencia izquierdista. A menudo, los dos equipos estaban tan ocupados disputándose la supremacía de la ciudad, o eso dice la historia, que se olvidaron de invertir en sí mismos. El BSG se declaró en bancarrota en 2009 y desapareció en 2011, aunque desde entonces ha resurgido. Un choque entre los dos equipos en la copa regional fue calificado por la prensa local como una «cumbre de hooligans».

  • Plantando cara a la tradición del fútbol

    Tottenham Hotspur v Lokomotiv Leipzig 1974 UEFA Cup Semi Final 2nd Leg
    Hulton Archive

    El Lokomotiv Leipzig, uno de los otros dos equipos de la zona, fue en su día una potencia europea.

    La tienda del club del Lokomotiv Leipzig está escondida en una estrecha calle lateral de la ciudad sajona de la que procede. Ese escaparate, por lo demás inequívoco, apenas da a cualquier posible cliente ajeno una señal de que esté asociado con algún tipo de equipo de fútbol profesional, al menos no con el brillo, el glamour y la naturaleza ostentosa del juego moderno. Parece antigua.

    La del RB Leipzig, la de su rival más reciente, en cambio, está en pleno centro. Su reluciente primera equipación blanca y su segunda camiseta de un rojo intenso están a la vista de todos los transeúntes. Parece importante. Es imposible ignorarla. Entras y la música está alta, y todo parece impecable. Esto es fútbol moderno, bien empaquetado, brillante y presentado por un precio.

    También es emblemático de la batalla que el club libra contra el fútbol alemán en su conjunto. Aquí, este deporte es menos un juego y más una expresión de la cultura de la afición. Los ultras a menudo pasan gran parte de los 90 minutos sin preocuparse demasiado por el partido en sí. Los aficionados europeos, especialmente los ingleses, reaccionan al desarrollo del juego.

    Los aficionados de aquí no.

    El fútbol alemán es un espacio para la protesta y, a menudo, para la angustia política. El RB Leipzig ha cometido el pecado de plantar cara a eso. No está necesariamente arraigado en la tradición ni respaldado por aficionados especialmente virulentos. En cambio, se ha apoyado en un hecho más fundamental: el fútbol es algo que le gusta a la gente, y en realidad no tiene mucho de malo.

    Sin embargo, al mismo tiempo, ese principio es una crítica que con frecuencia se dirige al club y a sus aficionados. En un panorama que valora la autenticidad, en el que se ensalza un deporte de escasez, el exceso, el dinero y el respaldo corporativo son la antítesis de lo que este deporte representa aquí.

    La gran ironía es que cada semana una media de 45.045 aficionados llena el Red Bull Arena. El estadio está a un corto trayecto en tranvía del famoso ayuntamiento antiguo, construido en esta ciudad mercantil, antaño bulliciosa, en 1556. Puede que no tengan el impacto visual del “Muro Amarillo” del Borussia Dortmund, ni el ruido de los grupos ultras que se encuentran a lo largo y ancho de la Bundesliga. Pero eso hace poco por empañar la legitimidad de su amor por este deporte. Si cualquier estadio en otro lugar de Europa registrara cifras similares, habría pocas quejas sobre el compromiso de sus aficionados.

    Aquí también hay pruebas en los datos. El estudio anual de SLC Management que sigue la popularidad de los clubes de la Bundesliga ha situado habitualmente al Leipzig entre los cinco primeros. Terminó tercero en 2023, solo por detrás de Bayern y Dortmund. Es cuarto en seguidores en Instagram. Los ingresos por merchandising crecen cada año, en gran parte gracias a lanzamientos regulares y a un buen ojo para las tendencias de marketing (véase la tercera equipación fluorescente del año pasado para más detalles).

  • Del Zentralstadion al Red Bull Arena

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    AFP

    El uso del Red Bull Arena, entonces conocido como Zentralstadion, para el Mundial de 2006 fue vital en el desarrollo de Leipzig.

    También es cierto que, por lo general, este es un lugar bastante encantador. Las ciudades de lo que más tarde se convirtió en Alemania Oriental sufrieron devastadores bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la campaña para paralizar el esfuerzo bélico de la Alemania nazi. La destrucción y la posterior reconstrucción remodelaron gran parte del paisaje urbano de la región.

    Leipzig fue bombardeada intensamente por las Fuerzas Aliadas, pero gran parte de la zona más antigua de la ciudad siguió en pie. La presencia de una universidad, de una escena artística y de la iglesia en la que el legendario compositor Johann Sebastian Bach escribió e interpretó sus obras la convierten en un lugar muy completo, al igual que la presencia de un aeropuerto internacional a menos de 20 minutos del centro de la ciudad.

    Pero quizá lo más pertinente era la presencia de un estadio. En su mejor momento, el Zentralstadion era una catedral del fútbol europeo. Durante años, fue el principal escenario de la selección nacional de Alemania Oriental, y solo fue superado en reputación por el Olympiastadion de Berlín, donde Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936. Ciento diez mil aficionados abarrotaron el recinto para un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Hungría en 1965.

    En la década de 1990, el Zentralstadion había caído en el abandono. Pero la ciudad le devolvió la vida y lo revitalizó como sede para la Copa del Mundo de 2006. En un principio, se esperaba que el viejo estadio pudiera ser demolido por completo, con un nuevo recinto construido desde cero. Pero el gobierno local optó en su lugar por construir un estadio más pequeño dentro del pronunciado terraplén de tierra del antiguo recinto, y todavía quedan algunas de las gradas de madera sobresaliendo de la hierba fuera del estadio.

    El RB Leipzig compró sus derechos de denominación en 2010, lo rebautizó como Red Bull Arena y amplió su capacidad. De repente, tenía un estadio con más de 45.000 asientos y un equipo en ascenso para jugar en él.

  • «Los clubes de fútbol antiguos odian las nuevas construcciones»

    RB fans celebrate
    Getty

    Los jugadores tenían mucho que celebrar después de lograr una victoria vital ante el Hamburg el 13 de septiembre

    Y de ahí viene la tensión. Todo esto, en efecto, está comprado. Sin embargo, los aficionados replican que no hay otra manera de que exista.

    «Para nosotros es normal. Los viejos clubes de fútbol odian las nuevas construcciones. Así es en Alemania», contó un aficionado a GOAL.

    Y puede que haya algo de razón en eso. Esta es una ciudad a la que le gusta el fútbol, mientras que los equipos ya existentes nunca habían logrado aferrarse por completo a la comunidad. Presentar a Red Bull como la corporación que dio un paso al frente puede incomodar a algunos puristas, pero quizá sea la forma más precisa de caracterizar lo que ha sucedido aquí.

    El 13 de septiembre de 2026 pareció un día importante para Leipzig. Era el tercer partido de la temporada en la Bundesliga, y el nuevo entrenador, Martin Demichelis, ya estaba, de forma inexplicable, bajo presión tras una mala racha de resultados. En realidad, debían imponerse las cabezas frías. En aquel momento, el equipo venía de perder de forma consecutiva primero contra el Werder Bremen y luego contra el Como en la Champions League.

    Y con una serie de partidos ante Leverkusen, Frankfurt y Bayern a la vuelta de la esquina, el club necesitaba una victoria. Aun así, los aficionados estaban visiblemente molestos, y algunos pedían al club un cambio sorprendentemente prematuro en el banquillo.

    El director general Marcel Schafer intentó rebajar la tensión publicando un comunicado en el que reafirmaba su apoyo al entrenador.

    «Después de la derrota ante el Bremen, ya estaba claro que teníamos la sensación de que aquí todo estaba en entredicho, y para mí eso no es una buena evolución», explicó posteriormente Schafer a los periodistas.

    También hacía falta una respuesta sobre el campo. Y el Red Bull Arena ofreció el escenario perfecto para ello. Leipzig arrolló al Hamburg en una lluviosa tarde de domingo. Christopher Nkunku, la estrella que se marchó con 25 años y regresó con 28, marcó su primer gol tras volver al lugar del que se había ido.

    Nkunku insistió en que «no dudó ni un momento» cuando quedó claro que Leipzig era una opción para una cesión de una temporada. Y también marcó como tal, con una precisa definición con el interior para convertir una victoria convincente en una goleada.

    Después de ver portería, Nkunku se acercó a los aficionados, sacó un globo rojo del calcetín y lo infló delante del muro de miles de personas, una celebración que los seguidores ya habían visto una y otra vez. Corearon su nombre. Nkunku sonrió.

    Tras el pitido final, el equipo tuvo su momento con los aficionados, una carrera y un grito frente a un colectivo que les sigue con enorme cariño.

    ¿Enemigos del fútbol? Quizá. Pero no parece importarles.