A Endrick no le faltaron pretendientes en verano tras una destacada cesión al Lyon en la segunda mitad de la temporada pasada, pero Jose Mourinho descartó de inmediato otra salida del brasileño después de regresar al banquillo del Real Madrid.

«Por las cualidades que tiene, las posiciones en las que puede jugar... Es un goleador y los equipos necesitan goles», explicó Mourinho a TNT Sports al justificar su decisión. «Y, obviamente, tendrá muchas oportunidades para jugar y desarrollarse. Tiene que trabajar duro aquí y trabajar duro con [el seleccionador de Brasil] Carlo Ancelotti. Quería que se quedara con nosotros porque reconozco su potencial para convertirse en un jugador del nivel del Real Madrid».

Sin embargo, para alcanzar ese potencial, Endrick tiene que estar sobre el terreno de juego. Mourinho solo le ha dado 147 minutos entre todas las competiciones en lo que va de temporada. La única contribución destacada del jugador de 20 años llegó en la victoria por 4-3 ante la Roma en la Champions League, en la que marcó un gol y dio una asistencia.

Pese a ello, Endrick ha sido convocado con Brasil en los dos últimos parones internacionales. Ancelotti sigue confiando en el canterano del Palmeiras, a quien él mismo llevó inicialmente a Madrid en 2024, pero le preocupa que su desarrollo se esté estancando en la capital española.

«El problema de los chicos brasileños es que no mejoran porque no juegan», dijo el técnico italiano el mes pasado. «Le está pasando a Endrick, pero también a otros talentos como Estevao: se van a Europa con 18 o 19 años, llegan a grandes clubes y no encuentran sitio. Sin jugar no pueden progresar».

Es muy posible que nunca haya sitio para Endrick en el once titular del Real Madrid, por lo que necesita buscar un traspaso para volver a progresar. Tiene contrato hasta 2030, pero no tiene mucho sentido que un jugador con tanto talento pierda más tiempo, especialmente si quiere conservar su sitio en la selección de Brasil.