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Lionesses wake-up call 1:1Getty/GOAL

Ella Toone, Chloe Kelly y las habituales de Inglaterra que deben tomarse la decepción del parón de selecciones como un toque de atención de cara al Mundial o arriesgarse a quedarse fuera de la convocatoria de este verano

Varias estrellas consagradas parecen haber perdido posiciones en el orden de preferencias de Sarina Wiegman y deberán dar una respuesta con el regreso del fútbol de clubes.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Para una concentración con dos partidos que se esperaba que Inglaterra ganase con comodidad, como finalmente ocurrió, esta semana ha dado mucho de qué hablar en torno a la selección inglesa. Con un nuevo esquema que analizar y cuatro debutantes a las que seguir de cerca, ha sido más movida de lo que algunos podían prever, sobre todo porque podría marcar un punto de inflexión para varias habituales de Inglaterra en lo que respecta a sus opciones de entrar en la convocatoria para el Mundial femenino de 2027.

    Sarina Wiegman dejó fuera este mes a Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones y Grace Clinton, ya que la seleccionadora inglesa espera un mayor nivel de rendimiento de las cuatro. Aunque Toone y Clinton acabaron incorporándose a la concentración debido a las lesiones de otras integrantes del equipo, ninguna disputó minutos en los dos partidos. El desarrollo de ambos encuentros habrá hecho saltar aún más las alarmas entre quienes los vieron desde fuera.

    Con el regreso del fútbol de clubes, las prioridades de las cuatro cambian. Rendir bien en sus respectivos equipos será imprescindible si quieren revertir la dinámica negativa que afecta a sus perspectivas con la selección.

    ¿Es demasiado tarde para alguna de ellas? ¿O ha llegado este toque de atención justo a tiempo para que cada una luche por volver a ser tenida en cuenta de cara al Mundial?

  • Es hora de que Kelly resurja

    Chloe Kelly England Women 2026
    Getty Images

    Kelly fue una de las ausencias más destacadas de la convocatoria de Inglaterra, entre las dudas y la confusión sobre su estado físico y las peticiones de Wiegman de que mejorase su rendimiento.

    El caso de Kelly es, con diferencia, el más desconcertante de los cuatro. Cuando quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra, Wiegman dijo que su rendimiento no era lo bastante bueno; los representantes de Kelly dijeron a The Athletic que estaba lesionada, mientras que las declaraciones de la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, se situaron en un punto intermedio. «Ha tenido algunas molestias en los isquiotibiales», dijo la entrenadora del Arsenal. «Nada que pudiéramos detectar desde el punto de vista de las lesiones».

    Sea cual sea la situación, está claro que Kelly, que se ha perdido los dos últimos partidos del Arsenal, tiene que volver al terreno de juego y rendir. Ella misma admitió en verano que le decepcionaba no haber aportado más la temporada pasada, la primera completa tras su regreso al Arsenal, y no ha vuelto a brillar de verdad desde la Eurocopa de 2025.

    Pero sus aportaciones en aquel torneo fueron decisivas para ganar el título, prolongando una espectacular racha de forma en el Arsenal durante los meses anteriores que ayudó al equipo a ganar la Champions League. Todo ello llegó después de una etapa de grandes dudas cuando su trayectoria en el Manchester City llegaba a su fin. ¿Podrá Kelly responder a este nuevo periodo de dudas de forma similar?

    A todo ello se suma la incógnita que plantea la decisión de Wiegman de adoptar un sistema con carrileros en el último parón de selecciones, un esquema en el que Kelly no encaja de forma natural. Que se convierta o no en una formación habitual podría determinar su futuro inmediato con la selección.

  • Más puestos en el centro del campo, más competencia

    Ella Toone England Women 2025
    Getty Images

    Toone ha sido una pieza clave en el centro del campo de Inglaterra durante los últimos cuatro años, pero su puesto en la convocatoria está amenazado por la llegada de muchas caras nuevas.

    Ese cambio de sistema también permitió a Wiegman probar a muchas centrocampistas distintas. El esquema exigía que dos jugaran algo más retrasadas y por dentro, mientras que otras dos ocupaban los carriles interiores para apoyar a Alessia Russo. Keira Walsh, Georgia Stanway y Laura Blindkilde Brown tuvieron minutos, mientras que Lexi Potter y Erica Parkinson debutaron, lo que aumentó aún más la competencia por un puesto en el centro del campo.

    Por un lado, disponer de más puestos en el centro del campo es una buena noticia para Toone y Clinton, que quedaron fuera de la convocatoria inicial, pero fueron llamadas más tarde para sustituir a jugadoras lesionadas, ya que les abre más vías para regresar al equipo. Por otro, los debuts de Potter y Parkinson, junto con los progresos de Blindkilde Brown y Lucia Kendall, que se perdió esta convocatoria por una lesión, hacen que ahora haya más jugadoras compitiendo por esas plazas.

    Si Wiegman mantiene este sistema, Jess Park, Lauren James y Beth Mead también competirían por los puestos más adelantados, los que mejor se adaptarían a Toone en particular. Pero, aunque solo sea un esquema al que recurrir de vez en cuando, ahora hay mucha más competencia en el centro del campo que en años anteriores.

  • Leyenda del estado de forma del club

    Grace Clinton Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Ante sus dificultades para tener minutos en el Manchester City, Clinton no ha jugado con Inglaterra en 2026.

    Así, la conversación vuelve a centrarse en el estado de forma. En ese sentido, Toone parece estar mucho más cerca de regresar a la convocatoria, y no solo porque fue la primera en ser llamada para cubrir una baja por lesión o por los elogios que Wiegman le dedicó por su reacción ante aquella decepción.

    Toone no llegó a jugar en el empate 1-1 del Manchester United ante el Arsenal en septiembre. La nueva entrenadora, Eva Olid, optó por un planteamiento más defensivo tras un difícil inicio de temporada. Sin embargo, la futbolista de 27 años ha tenido continuidad desde entonces, y la mejoría del United es una buena señal, especialmente porque Toone es una titular importante. «Podemos trabajar juntas para ayudarla a volver a estar ahí», dijo Olid al conocer que la centrocampista había quedado inicialmente fuera de los planes de Wiegman. Su camino de regreso parece bastante claro.

    En el caso de Clinton, sin embargo, hay más motivos para dudar. Desde que cambió el rojo del Manchester United por el azul del Manchester City en el verano de 2025, ha sufrido molestias, no ha logrado aprovechar las oportunidades cuando ha estado en condiciones de jugar y se ha encontrado con una gran competencia por un puesto en el equipo. Lo primero para ella es hacerse un hueco en el once: su única titularidad en lo que va de temporada llegó en la victoria liguera ante el Charlton Athletic.

    El entrenador del City, Andree Jeglertz, expresó en verano su confianza en Clinton y su ilusión por ver cómo sería su segunda temporada en el club. «Confío mucho en ella», declaró a GOAL. «Pero necesitamos que sea constante». Ella también necesita encontrar esa regularidad si quiere viajar a Brasil el próximo verano, siempre que Inglaterra logre la clasificación ante Ucrania en diciembre.

  • ¿La solución, jugar con un solo delantero?

    Aggie Beever-Jones Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Wiegman demostró esta semana que no tiene inconveniente en confeccionar una convocatoria en la que Alessia Russo sea la única delantera reconocida, lo que no augura nada bueno para Beever-Jones.

    Luego está Aggie Beever-Jones. La delantera del Chelsea no ha empezado la temporada en buena forma y no marca en un partido oficial desde marzo, en la final de la Copa de la Liga. También ha sufrido pequeñas molestias, aunque Wiegman confirmó el martes que no se quedó fuera de la convocatoria por una lesión, sino porque necesita «rendir mejor».

    Lo más preocupante para la futbolista de 23 años será que la seleccionadora de Inglaterra no tuvo reparos en dejarla fuera y convocar a un grupo en el que Russo era la única delantera de referencia. «He elegido a Alessia y otras opciones para la posición de delantera centro en este momento», dijo Wiegman en alusión a jugadoras como Lauren Hemp, Mead y James, que pueden jugar arriba si es necesario.

    Está claro que Wiegman no convocará a Beever-Jones solo porque necesite otra delantera en el grupo: tendrá que demostrar que merece estar. Dejar atrás las pequeñas lesiones y recuperar su sitio en el equipo del Chelsea es el primer paso; después, tendrá que marcar goles.

    La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, le dará oportunidades, pero Beever-Jones, al igual que Toone, Kelly y Clinton, tendrá que aprovecharlas si quiere estar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.