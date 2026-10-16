Para una concentración con dos partidos que se esperaba que Inglaterra ganase con comodidad, como finalmente ocurrió, esta semana ha dado mucho de qué hablar en torno a la selección inglesa. Con un nuevo esquema que analizar y cuatro debutantes a las que seguir de cerca, ha sido más movida de lo que algunos podían prever, sobre todo porque podría marcar un punto de inflexión para varias habituales de Inglaterra en lo que respecta a sus opciones de entrar en la convocatoria para el Mundial femenino de 2027.

Sarina Wiegman dejó fuera este mes a Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones y Grace Clinton, ya que la seleccionadora inglesa espera un mayor nivel de rendimiento de las cuatro. Aunque Toone y Clinton acabaron incorporándose a la concentración debido a las lesiones de otras integrantes del equipo, ninguna disputó minutos en los dos partidos. El desarrollo de ambos encuentros habrá hecho saltar aún más las alarmas entre quienes los vieron desde fuera.

Con el regreso del fútbol de clubes, las prioridades de las cuatro cambian. Rendir bien en sus respectivos equipos será imprescindible si quieren revertir la dinámica negativa que afecta a sus perspectivas con la selección.

¿Es demasiado tarde para alguna de ellas? ¿O ha llegado este toque de atención justo a tiempo para que cada una luche por volver a ser tenida en cuenta de cara al Mundial?