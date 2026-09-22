On ha disfrutado de un ascenso meteórico desde que se fundó hace solo 16 años, labrándose un nombre al irrumpir en el mercado como especialista en zapatillas de running gracias a su tecnología patentada «CloudTec». En septiembre de 2026, estaba valorada en alrededor de 9.000 millones de dólares (6.700 millones de libras).

Sin embargo, esta es su primera incursión en el ultracompetitivo mundo de la fabricación de botas de fútbol y, de forma bastante sensacional, Mbappe se ha convertido en la cara mundialmente famosa de la expansión de On hacia el deporte más popular del planeta.

Pero este no será un acuerdo de botas al uso; según The Athletic, que ha corroborado afirmaciones previas, el acuerdo de una década será beneficioso para ambas partes, ya que Mbappe tendrá una participación en On en forma de acciones, y se ha informado de que el jugador de 27 años contará con su propia «submarca» de botas de fútbol exclusivas junto a los lanzamientos generales de la compañía. Esa participación es, supuestamente, lo que diferenció la oferta de On de las nuevas condiciones puestas sobre la mesa por Nike.

La superestrella del Real Madrid tendrá una influencia real en la estrategia de producto y en la construcción de la marca a partir de ahora. En un comunicado, el nuevo proveedor de botas de Mbappe dijo que trabajará «directamente con los equipos de producto de On, integrando su perspectiva de élite en el desarrollo y las pruebas del futuro calzado y la ropa de fútbol», mientras que también se convertirá en embajador global de la compañía, «ampliando la asociación más allá del fútbol hacia el movimiento, el rendimiento y el diseño contemporáneo».

Dada la celebridad del atacante en el mundo del fútbol, hay muchas posibilidades de que On busque alcanzar el mismo nivel de peso que, irónicamente, tiene la Jordan Brand de Nike, inspirada en Michael Jordan, en el ámbito del baloncesto.

Muchos se preguntarán por qué Mbappe dejaría atrás a Nike después de una asociación tan fructífera, pero, al margen del evidente atractivo económico, la oportunidad de implicarse de lleno, tener una influencia significativa y formar parte del éxito sin precedentes de On hasta la fecha resulta evidentemente muy atractiva. Muchos deportistas modernos también se consideran emprendedores, y Mbappe claramente no es diferente, dado su portafolio de asociaciones comerciales, que incluye a Dior, Oakley y EA Sports.