El Rondo: ¿Hasta qué punto es serio que Cristiano Ronaldo abandone la concentración de Portugal y afecta eso a su legado? ¿Y qué selecciones de la UEFA Nations League han impresionado?
Mientras Portugal celebraba, Ronaldo se marchó enfadado. Probablemente ya has visto el vídeo. Su selección logró una trabajada victoria por 2-1 ante una buena Noruega. Ronaldo no participó. Y el tipo que supuestamente es tan hombre de equipo, que haría cualquier cosa por el escudo, decidió que no quería disfrutarlo. Ni siquiera se quedó. Setenta y dos horas después, era oficial: Ronaldo ha dejado la concentración de Portugal. Prometió «contar a todos los portugueses la verdad sobre las razones que me llevaron a dejar la selección».
No es casualidad que el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, hubiera confirmado antes ese mismo día que Ronaldo no sería titular. Y así tenemos otro giro más en su legado y más drama para la telenovela de Ronaldo, que es cada semana más ridícula. Pero esa no fue la única noticia de la Liga de Naciones. España avanza con paso firme, tras ganar tanto a Inglaterra como a una Chequia revitalizada. Alemania no está precisamente teniendo un arranque soñado con Jurgen Klopp. Y Grecia está reviviendo los recuerdos de 2004, más o menos.
Está siendo un parón internacional sorprendentemente intrigante, lleno de drama, e indicativo de dónde están realmente algunas selecciones tras el Mundial. Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.
¿Qué hacemos con la decisión de Ronaldo de abandonar la concentración de Portugal?
Tom Hindle: Objetivamente, es desternillante. Ya sabéis esos memes de Ronaldo x Homelander, en los que se parece al supervillano de una serie de televisión. Pues bien, hace unas semanas se hizo el mismo corte de pelo, y ahora es igual de mezquino. En una nota más seria, esto sí plantea preguntas importantes sobre la longevidad de Ronaldo en el fútbol. Se fue del Manchester United porque ya no lo necesitaban. Ha dejado Portugal porque ya no lo necesitan. Seguro que la Saudi Pro League querrá mantenerlo allí el mayor tiempo posible. Pero, ¿y después qué? ¿Simplemente se pudre allí en un equipo que de forma constante será el tercero mejor de su liga? ¿O se trata solo de alcanzar la marca de los 1.000 goles? De una cosa no hay duda: probablemente no vuelva a ganar nada nunca más.
Ruby Naylor: Bochornoso. Sé que dijo que esperará para «revelar la verdadera decisión», pero en algún punto hay vanidad detrás de ese motivo. Ha perdido por completo el sentido de jugar con tu selección. No estás ahí para aumentar tu cifra de goles ni para demostrar que «todavía lo tienes»; estás ahí para ser un compañero de tus compatriotas y ayudarles de cualquier manera posible, ya sea desde el banquillo como líder o sobre el campo. Podría tomar ejemplo de Jordan Henderson, aunque resulte una locura escribirlo, y de Luka Modric. Recordatorio: Luka Modric también tiene 41 años, sigue jugando con su selección, nunca se queja, cumple su papel y no tiene ningún drama inmaduro asociado a su nombre.
Alex Labidou: Es inmaduro... por ambas partes. Hace tiempo que estaba claro lo que se venía para Cristiano Ronaldo y Portugal, y el Mundial volvió a recordar sus problemas con el ritmo de los partidos. Su competitividad está bien documentada, igual que su susceptibilidad. No le veo aceptando un papel de mentor al estilo Jordan Henderson sin cierta resistencia.
Jorge Jesus ya ha trabajado antes con Ronaldo. Debería haber anticipado esa resistencia y haber dejado claro antes de la concentración cómo sería un papel reducido. Si Ronaldo no podía aceptar esas condiciones, dejarlo fuera habría sido la decisión más limpia. Convocarlo para que esto se convierta en la mayor historia de la concentración parece una mala gestión.
¿Afecta en algo a su legado?
TH: Bueno, depende de si eres un fanático de Ronaldo o no. Si vives en el mundo real y eres capaz de reconocer que siempre ha sido un niño caprichoso que hace que todo gire a su alrededor, entonces esto entra dentro de lo habitual. Pero para los creyentes, sí, esto se siente como un pequeño golpe.
RN: Cien por cien, los dos últimos años, más o menos, han empeorado muchísimo la forma en que la comunidad futbolística le ve. Ha perdido por goleada los debates de Messi contra Ronaldo solo por su actitud, además de por el hecho de que Messi es objetivamente mejor que él. Se ha dibujado a sí mismo como una diva con la que es difícil trabajar, y tiene 41 años... Hay una diferencia entre saber quién eres y confiar en ello, y ser arrogante; en los últimos años se ha instalado cómodamente en esa segunda categoría. Es demasiado fácil cogerle manía como ser humano, al margen por completo de su talento futbolístico.
AL: Sí, le quita algo de brillo al capítulo final. El lugar de Ronaldo entre los más grandes de todos los tiempos está asegurado, pero esto se está convirtiendo en una historia familiar. En el espacio de cuatro años, sus relaciones con el Manchester United y Portugal se han desmoronado por su papel en el equipo.
Algunas estrellas envejecen con elegancia y aceptan roles reducidos para seguir implicadas. Ronaldo, por lo visto, quiere que todos los equipos le traten como al jugador que ganó cinco Balones de Oro. Sigue firmando números en Arabia Saudí, pero eso no le garantiza el mismo estatus con Portugal. Jesus merece críticas por cómo se desarrolló esto, pero Ronaldo es responsable de su respuesta.
¿Estará mejor Portugal sin él?
TH: 100000000000 por cien. Ronaldo ha frenado a todos los equipos en los que ha jugado durante la última década. No es casualidad que Portugal ganara la Eurocopa 2016 después de que dejara el campo por lesión. ¿Tendrán que encontrar a su próximo 9? Claro. Pero hay suficiente calidad ofensiva y equilibrio en el equipo para que funcione.
RN: Sí, Portugal ya tenía más química sin él contra Noruega. ¿Fue una actuación excelente? No, aunque ganó, Noruega pareció un poco más cohesionada. Sacar de la ecuación a un jugador con tanta presencia puede quitar presión a los futbolistas. Pueden jugar con más libertad y no tienen tanto miedo a cometer errores. Es una plantilla fuerte en las tres líneas del campo, y veremos una mejora real a medida que continúen los parones internacionales sin CR7. Aun así, sin duda se le echará de menos en el fútbol internacional, pero todo lo bueno se acaba.
AL: Sí. Ronaldo tendrá 45 años en el Mundial de 2030, y Portugal necesita construir un bloque que pueda competir sin él. Jesus, o quienquiera que dirija al equipo entonces, tiene que empezar ese proceso ahora.
Se puede defender que Portugal podría haber llegado más lejos en 2026 sin Ronaldo en la plantilla. Seguir construyendo a su alrededor corre el riesgo de dejar las mismas dudas sobre otro torneo. Los «qué habría pasado si...» tienen que terminar. Honren su legado y luego sigan adelante.
¿Quién te ha impresionado hasta ahora en la Nations League?
TH: Lamine Yamal. La semana pasada concedió una entrevista realmente extraña, en la que básicamente especuló con que no tenía que jugar tan bien para ganar el Balón de Oro. Eso no tiene ningún sentido. Lo que de verdad hay que hacer para ganar el Balón de Oro es jugar bien. Su rendimiento en la Nations League ha sido excelente, eso sí. También una palabra para Jude Bellingham, que hace que una Inglaterra normalita sea, pero que mucho, mejor.
RN: ¿En cuanto a jugadores? Dan Ndoye. Ha tenido un inicio de temporada realmente dubitativo con el Nottingham Forest en la Premier League, pero, igual que hizo en el Mundial, ha dado la cara con Suiza, firmando actuaciones de 8,9 de nota y MVP con dos asistencias. Bien, Ndoye, ahora convierte esta forma en la Premier, por favor.
AL: Τι λέει, Ελλάδα!
Mención para Grecia por liderar un grupo en el que están la Alemania de Jürgen Klopp y Países Bajos. Sí, es pronto. Muy pronto. Pero, como en su recorrido en la Eurocopa 2004, la defensa parece ser su seña de identidad.
Solo ha encajado un gol, trabaja sin descanso para recuperar el balón y obtiene lo suficiente de su ataque como para convertir ese esfuerzo defensivo en victorias. Nadie predice todavía otro cuento de hadas, pero podría rendir muy por encima de lo esperado aquí.
¿Qué equipo parece haber mejorado más desde el Mundial?
TH: ¡ITALIA! Pasar de no clasificarse para el torneo a, ya sabes, ganar un partido es técnicamente una mejora. En el mundo real, sin embargo, tiene que ser España, que se está paseando durante los 90 minutos en todos y cada uno de los partidos.
RN: ¿Es una falta de respeto decir Italia...? Pero, hablando en serio, sinceramente no creo que ningún equipo haya mejorado especialmente desde el torneo. Si piensas en las selecciones que decepcionaron, Alemania, Brasil, etc., nadie está presentando realmente su candidatura en este parón internacional, ya sea en la Nations League o en cualquier otro contexto. Estados Unidos ha tenido buena pinta, pero jugó contra Perú y Chile. Tendría exactamente los mismos problemas contra Bélgica si se enfrentaran hoy.
AL: Hay que reconocer a Suiza, que ha superado sus dos primeros partidos con seis goles a favor y ninguno en contra. Es cierto que no está en el grupo más competitivo, pero está jugando con más brío del esperado. Murat Yakin parece estar construyendo sobre un Mundial mejor de lo esperado en lugar de dejar que ese impulso se desvanezca.
Y, de forma algo irónica visto todo lo anterior, Portugal merece una mención. Ha impuesto su voluntad desde el principio en un grupo más complicado, incluso con el drama de Ronaldo sobrevolando al equipo.
¿Merece la pena prestar atención a la Nations League?
TH: Después del Mundial, es un poco extraño. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? ¿Tienen realmente los resultados algún valor material? La respuesta probablemente sea «sí», especialmente teniendo en cuenta que los buenos resultados pueden ayudar en la clasificación para los grandes torneos. Sin embargo, sigue dando la sensación de que algunos de estos partidos se juegan a medio gas. Así que, salvo que te interese la opción de James Garner de convertirse en el tercer centrocampista de Inglaterra... meh.
RN: Sí, es una gran oportunidad para convocar a jugadores jóvenes que aún no han debutado, en un entorno real de torneo y con la presión de la competición, sin que importe de verdad como sí ocurre con el Mundial y la Eurocopa. Ahora bien, ¿es siempre el mejor nivel del mundo? No, claro que no, pero sigue siendo entretenido y sigue siendo una oportunidad de ver a tus jugadores favoritos hacer lo suyo al máximo nivel.
AL: En Europa, sí. En Estados Unidos, cuesta más venderlo. La selección masculina de Estados Unidos está jugando amistosos ante rivales fuertes, la MLS y la NWSL están entrando en su tramo final, y la selección femenina de Estados Unidos ya ha anunciado su convocatoria para sus últimos amistosos antes de que empiece la fase de clasificación.
Solo hay una cantidad limitada de atención disponible. La Liga de Naciones de la UEFA tiene valor y puede ofrecer enfrentamientos atractivos, pero con tanto sucediendo más cerca de casa, no es una cita obligada en Norteamérica.