El Rondo, edición mercado de fichajes: ¿Qué tan mala es la saga de Folarin Balogun para Estados Unidos? ¿Hizo el Arsenal los mejores fichajes? ¿Quién hizo los peores movimientos?
Y respiren... Este ha sido un mercado de fichajes extraño. El Mundial hizo que se cerraran muchas operaciones pronto en la ventana, y luego todo lo demás se dejó para muy, muy tarde. Hacía tiempo que los clubes no se apresuraban en los últimos días, con grandes culebrones desarrollándose en público. La actividad de fichajes en las últimas ventanas se había caracterizado por la eficiencia. Esta fue puro caos.
Pero también se sintió un poco tibio. Pese a todo el drama en torno al proceso de los traspasos, los propios jugadores decepcionaron. Los mejores equipos de la Premier League se vendieron jugadores entre sí, algo que habría sido impensable hace solo unos años. El Manchester City reforzó a un rival europeo al vender a un Rodri descontento. Solo la puja por Yan Diomande ofreció drama, y eso simplemente terminó con un muy buen futbolista yéndose al Real Madrid (¡paradnos si ya habéis oído esa antes!).
También hubo algo de drama en el frente de la USMNT, sobre todo con Folarin Balogun, que vivió un «sí, no» con el Everton en el deadline day antes de echarse atrás en el último momento. Material clásico. Fueron un par de meses raros, y los redactores de GOAL repasan todo ello en otra edición de... The Rondo.
¿Cuál ha sido el mejor fichaje de este mercado hasta ahora?
Tom Hindle: Podría ponerme un poco moderno aquí y decir Mamadou Sangare al Brentford. Su ascenso ha sido meteórico y probablemente llevará la camiseta del Manchester United dentro de 18 meses.
Pero, si hablamos de la crème de la crème, es Bruno Guimaraes al Arsenal, con bastante diferencia. Guimaraes es uno de los cinco mejores centrocampistas de la Premier League, uno de los mejores del mundo en su posición y un fijo de la selección brasileña. Puede jugar como 6, 8 y 10, y tiene la tenacidad necesaria para jugar en un equipo de Mikel Arteta. Además, 75 millones de libras son una «ganga» en este mercado. Quizá lo más importante, además, es que esto refuerza la posición de debilidad más evidente del Arsenal. Cualquier lesión de Declan Rice podría haber descarrilado la temporada del Arsenal. Ahora, se le pueden dosificar las piernas.
Alex Labidou: Rodri al Barcelona, aunque tengo una elección sorpresa en el número 2, y está ajustado. Rodri le da al Barça algo que le ha faltado desde que se fue Sergio Busquets: control y solidez en la base del centro del campo. Es el mejor 6 del mundo y, como demostró en el Mundial, puede hacerle la vida imposible al rival. Puede que el Real Madrid siga siendo el favorito para ganar La Liga, pero no se sorprendan si el Barcelona gana la Champions League esta temporada.
En cuanto al número 2, ¿qué tal Bradley Barcola al Liverpool? Sí, el Liverpool sigue teniendo carencias y no es el favorito para ganar la Premier League, pero el conjunto de Anfield hizo la clase de declaración de intenciones que la máxima categoría inglesa necesitaba desde hace tiempo. Los clubes de la Premier League suelen poder fichar a casi cualquiera, pero sacar a un jugador de la calidad de Barcola del PSG cuando entra en su mejor momento es distinto. Basta con mirar la fantasiosa persecución del Arsenal por Vini Jr. El hecho de que Barcola eligiera dejar las comodidades de París y perseguir la oportunidad de convertirse en el hombre de referencia en Anfield dice mucho sobre su ambición. Allez.
Ryan Tolmich: Hay un ganador claro y ese es el Barcelona, que consigue a Rodri por lo que parece un precio de saldo. El mejor centrocampista del mundo entró como Pedro por su casa en el equipo azulgrana, dándole un general que podría y probablemente llevará a este equipo a un nuevo nivel. No es un fichaje de futuro, es un fichaje para ya, y el Barcelona es ahora un equipo mucho mejor.
¿Qué es lo peor?
TH: Savinho yéndose al Tottenham por 75 millones de libras y rebautizándose de inmediato como "Savio". El brasileño es un futbolista decente y realmente determinante en situaciones de uno contra uno. Pero su bagaje goleador de solo dos tantos en dos años con el Manchester City es preocupante, como mínimo. Probablemente el Tottenham crea que tiene mucho que ofrecer, y con 22 años eso tiene sentido. Aun así, es un gasto descomunal por alguien que no ha demostrado que pueda ser algo más que un extremo decente de la Premier League.
AL: ¿Toda la ventana del Tottenham? Si un club gasta alrededor de 400 millones de libras y aun así te deja preguntándote si ha fichado a alguien capaz de transformar al equipo, ¿es momento de meter aquí el meme del Joker quemando dinero?
Savinho y Omar Marmoush tienen talento, y Sandro Tonali es un centrocampista contrastado de la Premier League, pero el Tottenham pagó precios de superestrella por un grupo de jugadores a los que sus anteriores clubes estaban dispuestos a dejar salir. Sí, los jugadores tienen que querer jugar en el Tottenham, y probablemente ese sea la mitad del desafío. Pero ¿dónde está la pieza central? Su mal inicio no ha hecho más que empeorar la imagen de la ventana. ¿Y el acuerdo por
Mykhailo Mudryk? Ja, ja.
RT: Aunque había una necesidad clara en el centro del campo tras la salida de Rodri, que el Manchester City gastara una barbaridad en Enzo Fernandez parece un error enorme, enorme. ¿Es un buen jugador? Sin duda. También es persona non grata en Inglaterra después del Mundial de este verano y, en realidad, nunca ha demostrado de verdad que pueda ser un jugador de nueve cifras en la Premier League. ¿Fue pánico o simplemente un potencial que muchos de nosotros no vemos? Lo descubriremos.
¿Qué jugador de la USMNT hizo el mejor movimiento? ¿Quién hizo el peor?
TH: ¿El mejor? Probablemente Gio Reyna, que convirtió un Mundial aceptable tirando a discreto en un traspaso al Estrasburgo. Parece un encaje limpio en una liga menos intensa para un talento que probablemente solo necesita el entorno adecuado para demostrar lo que puede hacer. La teoría conspirativa de este redactor es que media temporada decente le basta para ganarse un sitio en el Chelsea, donde podrán vender a su «nueva estrella estadounidense». En cuanto al peor... No ha habido ningún desastre, propiamente dicho. Pero el traspaso de Sebastian Berhalter al Middlesbrough no es gran cosa para la MLS. La máxima categoría norteamericana intenta posicionarse como superior a la Segunda División inglesa, y su decisión de salir de un aspirante a la MLS Cup para irse a la mediocridad de mitad de tabla es un poco decepcionante, pese a su fuerte arranque.
AL: Voy de alternativo con ambas elecciones: Sebastian Berhalter al Middlesbrough como ganador y Diego Kochen al Lyngby como perdedor.
Berhalter ha sido un muy buen jugador durante años, pero su éxito siempre ha ido acompañado de la etiqueta de «solo MLS». En la Segunda División inglesa está rindiendo a un nivel altísimo y se está convirtiendo rápidamente en uno de los favoritos de la afición de un equipo que tiene el ascenso a la Premier League entre ceja y ceja.
En cuanto a Kochen, entiendo la lógica detrás de la cesión. Necesitaba partidos desesperadamente. Pero ¿era realmente el destino adecuado un Lyngby recién ascendido y al que se espera peleando por evitar el descenso? El equipo sigue sin ganar y ha encajado 11 goles en sus primeros seis partidos. Kochen está teniendo mucho trabajo y ha dejado destellos a nivel individual, pero las cesiones de grandes promesas están para desarrollar la confianza. Cuesta imaginar que ahora mismo haya mucha confianza corriendo por las afueras de Copenhague.
RT: En líneas generales, parece que la mayoría de los jugadores de la USMNT que se movieron se pusieron en posición de triunfar. Ninguno más que Zavier Gozo, eso sí, que cerró el último ciclo quedándose por poco fuera de la convocatoria de la USMNT, pero arranca este como una de las principales promesas a seguir. Parece que el Crystal Palace tiene planes para él, y eso es importante para un jugador con el potencial de Gozo.
«Peor» es duro, pero ¿el que deja algunas preguntas? Se habla mucho de los estadounidenses del Middlesbrough, pero tres de ellos juegan en la misma posición en el centro del campo. Con Aidan Morris ya asentado y Sebastian Berhalter ya brillando, ¿dónde encaja Rokas Pukstas? Es una incógnita, aunque podría resolverse rápidamente si los tres juegan juntos.
¿Cómo de grave fue el colapso del traspaso de Folarin Balogun?
TH: Supéralo. Aquí estamos hablando de unos buenos seis meses y unos cuantos partidos decentes en un Mundial. Claro, todos queremos ver a estadounidenses jugar en la Premier League. Eso es totalmente razonable y válido. Pero el Everton encajaba de una forma un tanto extraña. Mientras Balogun siga demostrando su nivel, su momento llegará, quizá ya en enero.
AL: Esto es lo último que necesitaba Folarin Balogun.
Después de un verano en el que se le vinculó injustamente con la Casa Blanca en torno a la revocación de su controvertida suspensión por tarjeta roja contra Bosnia, Balogun necesitaba ser noticia por los motivos correctos. En lugar de eso, su nombre está en el centro de otra historia embarullada. Necesitaba un traspaso limpio y un nuevo comienzo. No tuvo ninguna de las dos cosas.
Hasta que se conozca toda la historia, sería injusto cargarlo todo sobre Balogun: hay mucha culpa que repartir. El Mónaco sabía desde el momento en que terminó el Mundial que Balogun quería salir, así que esperar hasta las últimas horas del mercado para llevar una operación cerca de la línea de meta desprende una clara falta de planificación. El Everton tampoco queda eximido, dado que sus preocupaciones médicas de última hora cambiaron las condiciones cuando el jugador ya estaba en las instalaciones del club. Pero Balogun también tiene que aceptar parte de la responsabilidad. Echarse atrás en un traspaso después de llegar al campo de entrenamiento del club es su derecho, sobre todo si el Everton intentó renegociar la operación, pero aun así lo deja en una posición complicada. Sus representantes también tendrán que responder a preguntas sobre por qué la relación se deterioró de forma tan total que no se pudo encontrar ninguna solución.
La preocupación inmediata es que Balogun se convierta en el próximo Peter Odemwingie. Vuelve al Mónaco disgustado, con preguntas sobrevolándole y con posibles pretendientes preguntándose si un acuerdo en enero merece la pena por las complicaciones. Eso lo dejaría en una posición todavía peor que la que intentaba dejar atrás.
RT: No es una buena imagen y nadie sale bien parado. El Mónaco queda como el malo de la película, especialmente ante el Chelsea. El Everton perdió a un delantero y no logró reemplazarlo. Y luego está Balogun, que está en el centro de una segunda polémica en un mismo verano, justa o injustamente. No es la situación ideal y deja a Balogun en el limbo, al tiempo que añade otro episodio extraño a su página de Wikipedia.
¿Qué club mejoró de verdad?
TH: Aún tiene que asentarse el polvo, pero esto ha dado de verdad la sensación de ser un verano de muchos cambios sin un "salto de calidad" claro. El Tottenham incorporó talento de primer nivel, pero las primeras actuaciones sugieren que su mejora como equipo debería ponerse en duda. Añadir a Bradley Barcola a la ecuación es un acierto para el Liverpool. Una reconstrucción de £400m de la reconstrucción del Manchester City parece decente, pero no compensará la pérdida de Rodri. Se puede defender la candidatura del Arsenal, pero no fichar a Vinicius, por quien realmente pensaban que podrían tener opciones, es un gran fallo. ¿Y qué pasa entonces con el Real Madrid, que acaba de hacerse con un puñado de buenos futbolistas? (otra vez).
AL: Aunque el Mónaco descarriló lo que podría haber sido un mercado épico del Chelsea al cancelar el movimiento de Lamine Camara a Londres, hablemos del Chelsea.
Sí, perdió a Enzo Fernandez y no logró cerrar la llegada de su sustituto previsto, pero sumó a Morgan Rogers, Emiliano Martínez, Maxence Lacroix, Geovany Quenda y varias piezas útiles más. Esta es la plantilla más equilibrada que ha tenido el Chelsea en años. Siguen existiendo carencias, especialmente en el centro del campo tras el colapso de la operación Camara, y persisten dudas en defensa. Pero este equipo puede competir de inmediato. La combinación de la contratación de Xabi Alonso y varios fichajes astutos es la razón.
RT: Esta podría ser una respuesta controvertida porque hubo un sector de las redes sociales que dijo que no hicieron lo suficiente, pero el Arsenal realmente se ha posicionado para arrasar en la liga esta temporada. Las nuevas incorporaciones Christos Tzolis, Bruno Guimarães y Ezri Konsa elevan al instante a un equipo que entró en esta temporada como vigente campeón. ¿Consiguieron un nombre "de clase mundial"? No, pero no lo necesitaban. El Arsenal optó por mejoras incrementales, que por lo general es lo que sostiene el éxito, no derrochar dinero por hacerlo.
¿Qué club o jugador necesitaba moverse y no lo hizo?
TH: Lo del centrocampista central para el Liverpool ha salido bastante, y quizá se ha exagerado un poco. Alexis Mac Allister puede desempeñarse en un rol más retrasado, y no había una mejora evidente en esa posición para Andoni Iraola. El Manchester United es el caso más claro, porque ¿por qué demonios Luke Shaw sigue siendo su lateral izquierdo?
AL: Volviendo aquí a Mónaco y Balogun. Desde la perspectiva del club, este es uno de los peores fracasos de mercado de fichajes de los últimos tiempos.
Ahora el Mónaco tiene a dos jugadores, Balogun y Lamine Camara, que estaban preparados para salir, solo para que sus movimientos se vinieran abajo en el último momento posible. Más preocupante aún es que el Mónaco parecía haber empezado ya a planificar la vida sin ellos al apostar por jugadores más jóvenes. El club venía de una impresionante victoria sobre el Marsella y ocupaba la cima de la Ligue 1, pero la manera en que gestionó el mercado amenaza con descarrilar ese impulso.
Ahora el Mónaco tiene que llevar a cabo un serio control de daños con ambos jugadores. Gran parte de esto podría haberse evitado si el club hubiera actuado antes, en lugar de intentar jugar al ajedrez en 3D con la esperanza de sacar adelante simultáneamente dos operaciones interdependientes el último día de mercado.
RT: Puede que el Liverpool me necesite a mí como mediocentro defensivo esta temporada. La falta de efectivos del club en el centro del campo es muy, muy preocupante, aunque los atacantes que tiene quizá puedan compensarlo. Cada partido va a ser un correcalles y, aunque puede que ganen la mayoría, en realidad no se puede ganar al máximo nivel de esa manera. Eso puede acabar pasándoles factura y, sinceramente, ya lo ha hecho en los primeros partidos.