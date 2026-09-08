El Rondo, edición de la Champions League: ¿Puede el PSG lograr tres títulos seguidos y qué equipo decepcionará?
"¡Die Meister! ¡Die Besten! ¡Les grandes équipes! ¡Los campeones!"
La famosa canción vuelve a sonar esta semana, ya que por fin se pone en marcha la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-27. Los grandes favoritos están en liza y cada uno creerá que puede levantar el trofeo más importante que estará en juego en mayo. Será, como siempre, un maratón, uno que lleva incluso a los mejores equipos del mundo al límite antes de que todo llegue a su fin.
Pero, ¿quiénes son los favoritos para ganar esta temporada? ¿Qué jugadores marcarán la diferencia y quiénes se quedarán cortos? Los redactores de GOAL lo analizan todo en una nueva edición de... The Rondo.
¿A quién tienes más ganas de ver?
Tom Hindle: El Liverpool debería ser fascinante. El estilo de Andoni Iraola ha sido comparado con el de Jurgen Klopp y, aunque eso quizá sea un poco halagador, están ahí todos los rasgos de ese fútbol de presión alta y heavy metal. Eso ya hizo maravillas en la Champions League antes y podría volver a hacerlo. Tampoco vendrían mal algunas grandes actuaciones bajo los focos de Anfield.
Ryan Tolmich: El PSG es la opción más obvia, pero el Barcelona resulta intrigante. El gigante catalán no ha estado especialmente cerca en los últimos años, pero el rendimiento inicial en LaLiga dice que este equipo puede haber dado un paso adelante este verano. ¿Es Rodri la pieza que faltaba? ¿Puede Lamine Yamal añadir ese siguiente título a un palmarés ya de por sí descomunal? Merece la pena seguirlo.
Alex Labidou: Probablemente aún le falte un año para ganarlo todo, pero demos una mención al Real Madrid de Jose Mourinho. El Madrid nunca decepciona cuando se trata de drama, y este equipo debería ofrecer muchas subtramas junto a una candidatura seria. Veo una eliminación en semifinales, pero el recorrido será divertido. Mourinho necesita títulos en algún sitio esta temporada si su regreso va a durar. Este trofeo en concreto, sin embargo, parece destinado a otro equipo de España o a uno de Alemania.
¿Quién decepcionará?
TH: ¡Real Madrid! Ya se puede escribir el guion. Hará que la fase de grupos parezca relativamente sencilla y luego se hundirá cuando lleguen las eliminatorias. Con todas las estrellas que hay aquí, simplemente no tiene el equilibrio adecuado para dominar Europa.
RT: En su primera etapa sin Pep Guardiola en más de una década, al Manchester City le ha tocado un sorteo de pesadilla. Puede que no le pase factura en las primeras rondas, pero podría dejarle un camino complicado más adelante, algo que no sería ideal para un club que está en plena reconstrucción.
AL: El Arsenal tiene mucha ambición, pero las primeras señales sugieren que hará más daño a nivel nacional. El éxito en la Champions League suele depender de grandes delanteros, y todavía no ha encontrado una respuesta convincente para el puesto de '9'. Enero podría cambiar eso, pero por ahora este parece un equipo abocado a caer pronto en las eliminatorias.
¿Quién será el Jugador del Torneo?
TH: Lamine Yamal. El Barça lo ganará después de un par de recorridos realmente convincentes, y el mago catalán conquistará además algún premio individual por el camino hacia el Balón de Oro de 2027.
RT: Hay unos cuantos candidatos para ganar esto, y el Bayern de Múnich tiene la receta más evidente para el éxito: que Harry Kane marque una barbaridad de goles. Si gana, quedará claro por qué, lo que le convierte en un muy buen candidato al premio de Jugador del Torneo.
AL: Hay un grupo brillante de candidatos, pero me quedo con Lamine Yamal, siempre que Hansi Flick gestione sus minutos con cuidado. Rodri tiene argumentos de peso para ser considerado el mejor jugador del Barça, basta con ver lo dominante que fue en el Mundial, pero jugar como '6' hace más difícil producir las cifras de impacto que suelen impulsar estos premios. Yamal tiene el talento para hacer de este su torneo.
¿Puede alguien parar al PSG?
TH: No sería sorprendente ver aquí un guion familiar. El PSG tendrá dificultades en la fase de liga, no impresionará y quizá incluso necesite algo de heroica en la última jornada para asegurarse un puesto en las eliminatorias. Pero el inevitable cambio de nivel cuando empiece el fútbol de eliminación directa será demasiado para la mayoría de los equipos.
RT: Totalmente. El PSG es favorito, pero hay tres equipos justo en ese escalón por detrás: Bayern, Arsenal y Barcelona. Los tres se sentirán bien con respecto a sus opciones. Luego también está al acecho la categoría de equipos “buenos pero con defectos”, como Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Inter. El PSG es una buena apuesta, pero esto no va a ser un paseo, ni mucho menos.
AL: No sé si es la resaca pos-Mundial o simplemente una consecuencia de los últimos años de dominio, pero el PSG no parece el mismo esta temporada. Competirá, como hace siempre, pero da la impresión de que Barcelona o el Bayern de Múnich están bien equipados para llevarse el trofeo de este año.
¿Quién lo gana?
TH: ¡Barcelona! Lleva ya unos años rondándolo y, con Rodri en la base de ese centro del campo... ¡buena suerte intentando quitarles el balón! Habrá alguna que otra duda sobre los isquiotibiales de Raphinha. Pero si se mantiene en forma, el gigante catalán lo gana todo.
RT: Vamos a agitar un poco las cosas e ir con el Bayern. Kane es Kane y Olise también tiene la capacidad de ganar partidos por sí solo. ¿Es lo bastante buena la defensa? ¿Qué va a pasar con Jamal Musiala? Son grandes preguntas, pero podrían tener respuesta de una manera que le dé al Bayern un trofeo que codicia.
AL: El Bayern tiene el mejor tridente del mundo, pero hay serias dudas en el centro del campo, en los laterales y en la portería. ¿Puede llegar hasta el final con Manuel Neuer rindiendo tan mal en los grandes partidos, tanto con su club como con su selección, durante el último año?
Eso inclina el voto hacia el Barcelona. Añadir a Gabriel Jesus a un ataque con Anthony Gordon y Lamine Yamal, con Rodri como ancla en el centro del campo, le da un equilibrio muy convincente. No es exactamente la era Messi-Suárez-Neymar, pero esta plantilla se acerca a algunos de los otros equipos de Messi en Cataluña. Ojo.