Tom Hindle: El Liverpool debería ser fascinante. El estilo de Andoni Iraola ha sido comparado con el de Jurgen Klopp y, aunque eso quizá sea un poco halagador, están ahí todos los rasgos de ese fútbol de presión alta y heavy metal. Eso ya hizo maravillas en la Champions League antes y podría volver a hacerlo. Tampoco vendrían mal algunas grandes actuaciones bajo los focos de Anfield.

Ryan Tolmich: El PSG es la opción más obvia, pero el Barcelona resulta intrigante. El gigante catalán no ha estado especialmente cerca en los últimos años, pero el rendimiento inicial en LaLiga dice que este equipo puede haber dado un paso adelante este verano. ¿Es Rodri la pieza que faltaba? ¿Puede Lamine Yamal añadir ese siguiente título a un palmarés ya de por sí descomunal? Merece la pena seguirlo.

Alex Labidou: Probablemente aún le falte un año para ganarlo todo, pero demos una mención al Real Madrid de Jose Mourinho. El Madrid nunca decepciona cuando se trata de drama, y este equipo debería ofrecer muchas subtramas junto a una candidatura seria. Veo una eliminación en semifinales, pero el recorrido será divertido. Mourinho necesita títulos en algún sitio esta temporada si su regreso va a durar. Este trofeo en concreto, sin embargo, parece destinado a otro equipo de España o a uno de Alemania.