El cuadro de los playoffs ya está definido.

Después de que RSL y FC Cincinnati superaran los partidos de la ronda de comodines el jueves por la noche , ya se conocen los ocho emparejamientos de la primera ronda. Y prometen. Nadie tiene un camino fácil. La Conferencia Este parece la más competitiva de las dos: cualquiera de los seis primeros cabezas de serie podría llegar a la MLS Cup con relativa facilidad. Pero tampoco hay que olvidarse del Oeste, que sin duda tiene más argumentos que solo los Vancouver Whitecaps (quienes siempre han defendido al St. Louis CITY, que se hagan oír).

Así que toca hacer pronósticos. Nashville SC, tras establecer un récord de puntos en una sola temporada, debería estar bien situado para ganar el título. Pero el último club que lo logró, Inter Miami, cayó en primera ronda. La cuestión es que la temporada regular no garantiza nada. Y apostar contra Lionel Messi, que llevó al Miami al segundo puesto del Este, es poco menos que una insensatez.

Más allá de eso, sobra talento. Cavan Sullivan ha estado inmenso últimamente con el Union, y esta podría ser su oportunidad de demostrar que es capaz de echarse un equipo a la espalda. ¿Y qué hay del LAFC, que cuenta con algunos de los mejores talentos de la liga y ansía que todo encaje? Si encuentra un poco de forma, será peligroso.

El panorama es apasionante, y los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.