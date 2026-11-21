Un equipo busca su primer título. El otro espera que a la tercera vaya la vencida.
El Washington Spirit vuelve a disputar la final de la NWSL por tercer año consecutivo y, esta vez, la jugará en casa, en el «Rowdy Audi». Con Trinity Rodman al frente y el apoyo de su afición, tiene muchos motivos para confiar en sus posibilidades. Pero, tras dos derrotas seguidas en la final, tiene la presión de culminar el trabajo y conquistar su primer título desde 2021.
El Kansas City Current, por su parte, no tiene ningún interés en que Washington tenga un final feliz. De vuelta en la final por primera vez desde 2022, llega con siete victorias consecutivas y está a un triunfo del primer título de su historia.
Así pues, ¿le dará Rodman al Audi una noche para el recuerdo o aguarán Croix Bethune y el Current la fiesta? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de… El Rondo.