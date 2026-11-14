¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

El regreso de Ronaldinho: ¿estrategia publicitaria o vuelta real al fútbol?

El exjugador, de 46 años, se retiró hace más de una década, pero el Ravenna, de las categorías inferiores del fútbol italiano, asegura que volverá a jugar este fin de semana.

Mark Doyle
Traducido por

  • Cuando Ravenna anunció el fichaje de Ronaldinho en junio de este año, la opinión general era que se trataba de una maniobra publicitaria. Nadie creía de verdad que uno de los futbolistas más queridos de todos los tiempos fuera a volver a jugar a los 46 años.

    Sin embargo, al parecer, el regreso es real. Ronaldinho va a retomar su carrera como futbolista en un equipo de tercera categoría de la costa este de Italia que ni siquiera ha jugado nunca en la Serie A.

    El presidente de Ravenna, Ignazio Cipriani, dijo desde el principio de esta curiosa historia que el «sueño» era que Ronaldinho debutara en el derbi contra el rival local Forli. Ahora parece que se hará realidad: se espera que el ganador del Balón de Oro de 2005 dispute algunos minutos en el partido de Serie C del domingo en el Bruno Benelli.

    Entonces, ¿qué está pasando exactamente? ¿Por qué vuelve Ronaldinho a jugar después de retirarse? ¿Será solo para un partido? ¿O se trata de un regreso en toda regla?

  • La personificación del «jogo bonito»

    FBL-WC2010-QUALIFIERS-BRA-ECU
    AFP

    Ronaldinho es tan admirado por su sonrisa como por su extraordinario repertorio de regates.

    Cuando Cipriani compró el club de su ciudad natal en junio de 2024, declaró que su objetivo era «hacer que los jóvenes de Rávena se enamoren del fútbol». ¿Y qué mejor manera de conseguirlo, pensó, que fichar a un jugador al que él mismo había idolatrado desde niño?

    «No creo que haya otro jugador que inspire tanto amor por el fútbol como Ronaldinho», declaró el empresario afincado en Nueva York a la Gazzetta dello Sport, y es difícil no estar de acuerdo.

    Cuesta encontrar a alguien en el mundo del fútbol a quien no le guste Ronaldinho. Es una de esas personas muy poco comunes que despiertan admiración en todas partes, queridas en todo el mundo porque son, en la práctica, la encarnación del «jogo bonito», un carnaval en sí mismas.

    Sin embargo, el plan de Cipriani tenía un problema evidente: Ronaldinho se retiró en 2018, a los 37 años, y no ha disputado un partido de fútbol profesional desde que se desvinculó del Fluminense en 2015. No obstante, ambos habían entablado «una amistad auténtica» después de que Lorenzo Tonetti, antiguo copropietario del famoso restaurante «Giannino», los presentara. Ronaldinho frecuentaba ese restaurante durante los dos años y medio que pasó en el AC Milan entre julio de 2008 y enero de 2011.

    Por eso, cuando Cipriani le propuso volver al fútbol profesional con el Ravenna, el campeón del mundo «dijo que sí de inmediato». «Así es Ronnie», declaró Cipriani a Il Resto del Carlino. «Si hay una oportunidad de divertirse y emocionar a la gente, se entrega por completo».

  • No es una mera maniobra de marketing

    FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO
    AFP

    Ronaldinho no solo ha fichado por el Ravenna como jugador, sino que también se ha incorporado como accionista.

    Las ganas de vivir de Ronaldinho son bien conocidas, y el recibimiento de héroe que le brindaron durante su primera aparición en Rávena, en un fastuoso acto ante los medios celebrado en agosto, le emocionó visiblemente. «¡Por eso he vuelto!», dijo a los periodistas, en referencia a todos los aficionados que habían acudido a verle. «¿Ahora lo entendéis?»

    Lo que los periodistas no tenían del todo claro, sin embargo, era si Ronaldinho llegaría a disputar algún minuto en competición oficial. Cipriani dijo que jugaría al menos un partido con el club (y quizá más, dependiendo de cómo vaya el domingo), pero reconoció abiertamente que el acuerdo iba más allá del fútbol.

    «También quiere lanzar su propia marca de ropa deportiva, R10», explicó el presidente del Ravenna a la Gazzetta. «Pensad en el modelo de Michael Jordan. Y el Ravenna será el primer equipo en vestir esta ropa deportiva».

    Como era de esperar, este aspecto de la colaboración ya está dando frutos, literalmente. Damiano David, de la banda italiana de rock Maneskin, preguntó en las redes sociales allá por agosto: «¿Dónde puedo comprar la camiseta [R10 Ravenna]?». La respuesta era que en ninguna parte, porque la primera remesa de esta camiseta de edición limitada ya se había agotado.

    Como era de esperar, desde entonces se han repuesto las existencias y ahora hay abundantes productos relacionados con Ronaldinho disponibles en internet y en un estadio en el que se han instalado palcos adicionales para atender la demanda de cara al derbi de este fin de semana. Es una noticia doblemente buena para él, ya que no llega al Ravenna solo como jugador.

    «Ronaldinho está aquí con un objetivo concreto y romántico: intentar marcar el último gol de su carrera», afirmó Cipriani. «Sin embargo, su implicación no es solo un gesto superficial ni una maniobra de marketing para que se hable de nosotros. Ronaldinho se convertirá en accionista del club».

  • ¿El próximo Como?

    FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO-MERCHANDISING
    AFP

    El Ravenna ocupa actualmente la segunda posición del grupo B de la Serie C, pero su objetivo final es ascender a la máxima categoría del fútbol italiano y, después, clasificarse para competiciones europeas.

    Por ahora, el foco está puesto en el prometido regreso de Ronaldinho a los terrenos de juego este domingo. Andrea Mandorlini, entrenador del Ravenna, insiste en que el exjugador del Paris Saint-Germain disputará «alrededor de media hora», pese a haberse entrenado una sola vez desde su llegada el viernes en un avión privado.

    Como era de esperar, las entradas se vendían por más del doble de su precio habitual. Además, se ha instalado una grada provisional, llamada «R10», como no podía ser de otra manera, especialmente para la ocasión. Cipriani se muestra particularmente orgulloso de que el mundo del fútbol vaya a prestar atención a una liga que, como él mismo admite, a menudo pasa «desapercibida».

    «Cuando Ronaldinho y el Ravenna ocuparon titulares en todo el mundo durante el Mundial, quedó demostrado que el fútbol de provincias puede atraer la atención en cualquier lugar», argumentó. «Si conseguimos atraer la atención hacia nosotros, toda la liga saldrá beneficiada: desde los derechos televisivos y los patrocinios hasta la asistencia a los estadios».

    En ese sentido, el regreso de Ronaldinho es, al menos desde la perspectiva del Ravenna, el primer paso hacia algo aún mayor. «Lo diré claramente, porque trabajo mejor cuando asumo un compromiso público: el Ravenna debe llegar a la Serie A y, con el tiempo, competir a nivel europeo», declaró Cipriani. «Hará falta paciencia y una estructura sólida, pero esa es la dirección en la que avanzamos.

    »Ronaldinho es mucho más que un jugador que viste nuestra camiseta una sola noche. Es nuestro embajador mundial y un socio a largo plazo en este proyecto».

    Cipriani sabe que el Ravenna necesitará algo más que el poder de convocatoria de Ronaldinho para ascender en el fútbol italiano. Por eso, le entusiasmó casi tanto convencer a Ariedo Braida, legendario exdirector general y director deportivo del Milan, de que asumiera el cargo de vicepresidente. Braida tiene ya 80 años, pero su sola participación aporta una enorme credibilidad a un proyecto que, como era de esperar, ha llevado a que se hable del Ravenna como «el próximo Como».

    «Sin duda es algo que nos enorgullece, pero la diferencia fundamental es que nuestros propietarios son de aquí y están profundamente arraigados en la comunidad», señaló Cipriani a la Gazzetta. «Ravenna es mi hogar, y el sueño de toda mi vida siempre ha sido conseguir que cada joven aficionado al fútbol de la zona se haga seguidor del club de nuestra ciudad. Tenemos mucho trabajo por delante, empezando por nuestras instalaciones.

    »Nuestro director general, Paolo Scocco, que está haciendo un trabajo extraordinario, supervisa la construcción de nuestro nuevo y moderno centro de entrenamiento, que debería estar listo para enero. Después nos centraremos en el estadio. Ahora estamos terminando las reformas del Benelli, pero nuestra idea es construir un estadio completamente nuevo, con oficinas y un Hotel Cipriani.

    »Así que tenemos muchas ideas y grandes ambiciones. El proyecto Ronaldinho es solo el punto de partida».