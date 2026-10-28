Parece que la tensión lleva tiempo creciendo entre bastidores en BBC Sport y que eso, a su vez, ha afectado a su programa de fútbol más emblemático. Según The Telegraph, la moral en todo el departamento está «increíblemente baja», una situación a la que no habrán ayudado los recientes recortes de plantilla, que supusieron la eliminación de unos 41 puestos.

En vísperas de la nueva temporada surgió malestar por la dirección que está tomando el programa. Se dice que el personal de la sede de BBC Sport en Salford cree que Match of the Day corre el riesgo de convertirse en un «producto de segunda categoría», ante la percepción de que la cadena está centrando sus esfuerzos en impulsar los contenidos digitales y para redes sociales.

El descontento entre bastidores salió a la luz después de que Football Focus, un programa de actualidad, fuese cancelado al final de la pasada temporada tras 52 años en antena. También se prescindió de Women's Football Show, dedicado a los resúmenes de la WSL. La BBC ha reducido, además, sus boletines de noticias deportivas y ha perdido frente a sus competidores los derechos de retransmisión de otros acontecimientos deportivos en directo.

En un evento de FT Live celebrado en febrero, el director de deportes de la BBC, Alex Kay-Jelski, expuso su visión para el departamento: «Ahora vivimos en un panorama mediático muy, muy, muy diferente, en el que la mayoría vemos las cosas por primera vez en el móvil y todos deslizamos el dedo una y otra vez por la misma pantallita.

»Pero ya no competimos contra quienes competíamos antes. Tradicionalmente, la BBC quizá pensaba que competía con ITV, Sky u otras cadenas. Ya no es así. Estamos en una carrera para evitar que la gente pase de largo al deslizar el dedo, mientras competimos con quienes me ofrecen vacaciones, con empresas de ropa, con ofertas de pechugas de pollo al dos por uno en el supermercado, con equipos de fútbol o con deportistas.

»Todos tenemos que ser más inteligentes, hacerlo mejor y conectar con la gente para competir en un panorama mucho más amplio que nunca».