¿El nuevo Philipp Lahm? Hansi Flick ha descubierto una joya polivalente en el adolescente del Barcelona Xavi Espart

El Barcelona perdía 1-0 contra el Newcastle en St James' Park en la ida de los octavos de final de la Champions League en marzo cuando el técnico alemán recurrió al héroe de la cantera.

Sustituyó al capitán Ronald Araujo en el minuto 88 y manejó bien la presión. El lateral llevó a Joe Willock hasta la línea de fondo antes de lanzarse al suelo para recuperar el balón, levantarse rápidamente y pasárselo a Lamine Yamal. Minutos después, el Barça marcó el empate.

"Cuando me vi entrando al campo, no podía creérmelo. Lo disfruté muchísimo y tenía las emociones a flor de piel", dijo al sitio web del club.

Cinco días después jugó el partido completo en la victoria por 5-2 en La Liga contra el Sevilla en el Camp Nou. Debido a la presión de los visitantes, tuvo poco tiempo con el balón y hubo algunos momentos imprecisos, pero peleó por todo lo que pasó por su zona y su confianza en la posesión fue creciendo a medida que avanzaba el partido.

Después volvió al banquillo y solo hizo cuatro apariciones más en la campaña del Barça que terminó con el título de liga, pero estaba claro que había llamado la atención de Flick.

"Para un jugador joven como yo, la confianza del entrenador en mí lo ha significado todo", dijo. "Le estoy muy agradecido. Su confianza en mí me ha permitido mantener la calma, sin presión, y jugar como sé hacerlo".

Espart estuvo sublime en el centro del campo y fue un fijo en el once inicial cuando España conquistó el Europeo sub-19 en Gales durante el verano.

Superaba rivales con facilidad, iba a la caza del balón y lo movía con clase, marcando el ritmo de los partidos. Con un toque sutil para acomodarse la pelota, marcó con un potente disparo su primer gol en la victoria por 7-0 contra la anfitriona en el primer partido, y luego repitió con el 1-0 en el minuto 12 de la semifinal contra Croacia.

A menudo, Espart recibía el balón, levantaba la cabeza y veía a los 11 rivales dentro de su campo de visión. Ya fuera con un pase incisivo por el centro, una combinación con un compañero para romper por detrás del centro del campo o una simple arrancada directa entre los defensas, casi siempre encontraba la manera de generar un ataque prometedor.

España no encajó ningún gol en todo el torneo y Espart fue incluido en el Equipo del Torneo. Regresó a Barcelona listo para aprovechar su momento.