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Pulisic GFX 1-1GOAL

El nuevo contrato de Christian Pulisic con el AC Milan del que se ha informado demuestra que sigue siendo un gran negocio: qué supone para el Milan, la selección de Estados Unidos y la MLS

Una renovación hasta 2031, según las informaciones, vincularía los mejores años de Pulisic a la reconstrucción del Milan, con implicaciones para la marca global del club, el próximo ciclo mundialista de la selección masculina de Estados Unidos y las ambiciones de la MLS.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • A medida que el contrato de Christian Pulisic con el AC Milan se acercaba a su fin, crecían los rumores sobre su futuro. ¿Qué le esperaba a la gran estrella del fútbol estadounidense? ¿Y al Milan? ¿Podían llegar a un acuerdo o se encaminaban hacia una despedida?

    Parece que esas preguntas ya tienen respuesta. Pulisic no se marcha.

    Al menos, eso apuntan las informaciones procedentes de Italia. Según esas informaciones, Pulisic está a punto de firmar un nuevo contrato hasta 2031, que ampliaría cuatro años su vínculo actual, cuyo vencimiento está previsto para el próximo verano. Para el jugador de 28 años, supondría comprometerse con el Milan durante el resto de sus mejores años. El club apostaría por esa etapa de su carrera y Pulisic elegiría dónde pasarla.

    La decisión tiene importancia. Con su futuro aparentemente resuelto, Pulisic puede centrarse en nuevos retos, mientras que el Milan da a entender que sigue siendo una pieza clave de su reconstrucción. Las repercusiones también alcanzan al fútbol estadounidense, tanto a nivel de clubes como de selección.

    Pero ¿cuáles son las principales conclusiones? GOAL analiza cómo afecta esta importante decisión a todos los implicados...

  • Para Pulisic

    Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic ha encontrado su sitio en el Milan.

    La renovación de Pulisic tiene una idea central: está contento y se siente como en casa.

    Durante los últimos años se le ha relacionado con posibles salidas al extranjero, especialmente cuando atravesaba esas grandes rachas que le llevaron a dominar la Serie A. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que no muestra ese nivel y lo cierto es que algunas de esas opciones podrían haber desaparecido por ese motivo.

    Aun así, el Milan ha seguido apostando por él incluso en los momentos en los que ese nivel parecía muy lejano. Y, si los informes son ciertos, va a reforzar aún más esa apuesta con una subida salarial del 25 %. El Milan cree en Pulisic y, al firmar este contrato, Pulisic confirma que cree en el Milan.

    La gran pregunta es qué ocurrirá con esa confianza. Un jugador de la calidad de Pulisic quiere jugar la Champions League y espera hacerlo, y decir que las últimas temporadas del Milan han sido irregulares sería quedarse corto. El club no disputa esta temporada la máxima competición europea de clubes y los primeros resultados en la Serie A apuntan a que volver a ella podría ser una lucha también esta vez. Como mínimo, Pulisic parece dispuesto a afrontar esa lucha para devolver al Milan al nivel que todo el mundo espera de este club.

    Mientras tanto, sigue siendo uno de los rostros de una marca global, con el Milan utilizándolo como una de sus principales figuras, y continúa siendo un jugador que acapara la atención tanto en su país como en el extranjero. De camino a 2030, Pulisic tiene que reconstruirse, al igual que el Milan, y probablemente por eso decidió quedarse donde está y ponerse manos a la obra.

  • Para el Milan

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    LaPresse

    Al Milan le habría costado sustituir a Pulisic en más de un sentido.

    Desde la perspectiva del Milan, este acuerdo tiene, evidentemente, dos vertientes: la deportiva y la extradeportiva.

    En cuanto a la primera, es fácil entender por qué tiene sentido desde el punto de vista futbolístico. Desde su llegada procedente del Chelsea, Pulisic ha sido uno de los mejores jugadores del Milan, con 44 goles y 28 asistencias. Nadie en el club ha sumado más goles y asistencias desde entonces. Esa aportación no es fácil de reemplazar, especialmente en el mercado de fichajes actual, por lo que perder a Pulisic e intentar sustituirlo probablemente sería una empresa fallida y costosa.

    Y luego está la vertiente extradeportiva. La imagen de Pulisic sufrió un revés este verano, sin duda, pero es innegable la influencia que aún tiene como el rostro más reconocible del fútbol estadounidense. Eso conlleva ventajas, especialmente para el club en el que juega: más ventas de camisetas, más patrocinios y más repercusión, lo que, con suerte, también se traduce en más dinero para mejorar el equipo.

    Por tanto, sustituirlo le habría costado muchísimo al Milan, tanto en cantidades pagadas por traspasos como en ingresos perdidos y, sobre todo, en goles y asistencias. Las cosas cambian en el fútbol y quizá el Milan decida venderlo más adelante, pero, si eso ocurre, será en las condiciones del club, no en las de Pulisic a medida que se acerque el final de su contrato.

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    Icon Sportswire

    Jugar en un club como el Milan debería mantener a Pulisic preparado para las presiones de la selección masculina de Estados Unidos.

    Como mínimo, esto indica que Pulisic no tiene intención de marcharse. Seguirá jugando a un alto nivel, una buena noticia para la selección de Estados Unidos.

    Desde fuera hay ganas de pasar página, pero la selección de Estados Unidos no está en absoluto preparada para dejar atrás a Pulisic, que será crucial en este ciclo. Aunque lleguen nuevas estrellas, a todas les encantaría alcanzar el nivel de Pulisic, que, pese a todo lo que ha conseguido, se ha convertido, de algún modo, en un jugador casi infravalorado. No es casualidad que ocupe este lugar. Ha sido y sigue siendo así de bueno.

    A sus 28 años, Pulisic está en la plenitud de su carrera y, evidentemente, será interesante ver cómo evoluciona a lo largo de este ciclo mundialista. Conocido por su explosividad y su capacidad para abrirse paso entre las defensas, ¿cómo cambiará su juego con la edad? Está claro que la Serie A ha sido tradicionalmente una liga más propicia para rendir con el paso de los años que, por ejemplo, la Premier League o incluso la Bundesliga. Por eso, Pulisic parece tener más posibilidades de seguir jugando a un alto nivel mientras continúa perfeccionando su juego.

    Lo cierto es que la selección de Estados Unidos será mucho mejor en este ciclo si Pulisic está a su mejor nivel. Eso marca la pauta para las jóvenes estrellas y eleva tanto el techo como el nivel mínimo del equipo. La esperanza es que su continuidad en el Milan le permita mantenerse así el mayor tiempo posible.

  • Para la MLS

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    NurPhoto

    Desde hacía tiempo se vinculaba al NYCFC con Pulisic.

    Los rumores llegaron a circular. Se vinculó a Pulisic con el NYCFC, donde podría haber aportado el atractivo de una gran estrella para acompañar al nuevo estadio del club en Queens. Habría sido un fichaje de renombre, de los que podrían impulsar una nueva oleada de llegadas a Nueva York y al conjunto de la MLS.

    No ocurrió y parece que no ocurrirá, al menos durante bastante tiempo.

    Es probable que algunas estrellas de la selección de Estados Unidos lleguen a la MLS en los próximos años, pero Pulisic no parece que vaya a ser una de ellas. Eso significa que la MLS tendrá que esperar, como mínimo, un tiempo para incorporar al futbolista estadounidense más famoso a la principal liga del país. Es un pequeño revés para la competición, especialmente mientras afronta la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi, que sigue sin estar claro más allá de esta temporada.

    Fichar a otras estrellas de la selección de Estados Unidos sería útil y contribuiría a elevar el nivel y la proyección de la MLS, pero la llegada de Pulisic habría añadido otra dimensión. Sin embargo, sobre todo después de este Mundial, también parecía imposible. En estos momentos, Pulisic necesita reforzar su reputación entre los aficionados menos habituales, pero trasladarse a la MLS solo la habría debilitado. Le habrían acusado de huir de los retos del fútbol europeo, aunque esas acusaciones habrían sido desmedidas teniendo en cuenta lo que ha logrado al otro lado del Atlántico.

    Así que la MLS se queda sin Pulisic mientras intenta definir cómo será su próxima etapa.