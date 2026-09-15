A estas alturas, no está claro qué ha motivado el inminente cambio de Rice, que dejará al gigante alemán de la ropa deportiva. Tras siete años, es posible que simplemente quiera un cambio, o que el movimiento apunte a cierta insatisfacción con las condiciones comerciales de su actual contrato.

Aunque el centrocampista es una de las caras de la menos llamativa línea COPA de adidas y ha aparecido en varias campañas publicitarias a lo largo de los años, cuesta defender que sea uno de sus deportistas más destacados. En el fútbol masculino, esos papeles, al menos por ahora, parecen estar reservados para superestrellas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham.

En un ejemplo reciente, Rice estuvo llamativamente ausente del elegante cortometraje de cinco minutos de adidas para la Copa del Mundo, «Backyard Legends», en el que aparecían la superestrella de Hollywood Timothee Chalamet y el trío de figuras de referencia de las Three Stripes, junto a nombres como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha y Florian Wirtz. Eso mismo ocurrió antes de la Eurocopa 2024, cuando su compatriota y también centrocampista Bellingham acaparó el protagonismo en la campaña de adidas previa al torneo.

Aunque Rice es conocido por ser una gran personalidad y tener un carácter simpático en la Premier League, existe la sensación de que su perfil global no ha alcanzado el nivel de algunos de sus compañeros de profesión, pese a su condición de uno de los mejores centrocampistas del planeta. Es posible que el jugador de 27 años sienta que un nuevo proveedor de botas pueda cambiar eso.

Mientras que la nómina de adidas está repleta de los nombres que acabamos de mencionar y muchos más, Rice se convertiría de inmediato en uno de los nombres más importantes tanto en la cartera de deportistas de Nike como en la de Under Armour, y eso bien podría influir en su decisión.