El misterio del contrato de botas de Declan Rice: por qué la estrella del Arsenal e Inglaterra podría estar a punto de protagonizar una sorprendente ruptura con adidas

A estas alturas, no está claro qué ha motivado el inminente cambio de Rice respecto al gigante alemán de la ropa deportiva. Después de siete años, es posible que simplemente quiera un cambio, o que el movimiento apunte a cierta insatisfacción con las condiciones comerciales de su actual contrato.

Aunque el centrocampista es una de las caras de la línea COPA de adidas, menos llamativa, y ha aparecido en varias campañas publicitarias a lo largo de los años, es difícil sostener que sea uno de sus deportistas más destacados. En el fútbol masculino, esos papeles, al menos por ahora, parecen estar reservados para superestrellas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham.

En un ejemplo reciente, Rice estuvo llamativamente ausente del pulido cortometraje de cinco minutos de adidas para el Mundial, 'Backyard Legends', en el que aparecían la superestrella de Hollywood Timothee Chalamet y el trío de figuras principales de la marca de las tres bandas, junto a jugadores como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha y Florian Wirtz. También ocurrió antes de la Eurocopa 2024, cuando su compatriota y también centrocampista Bellingham acaparó el protagonismo en la campaña previa al torneo de adidas.

Aunque Rice es conocido por ser un gran personaje y tener una personalidad agradable en la Premier League, da la sensación de que su perfil global no ha alcanzado el nivel de algunos de sus compañeros, pese a su condición de uno de los mejores centrocampistas del planeta. Es posible que el jugador de 27 años sienta que un nuevo proveedor de botas puede cambiar eso.

Mientras que la nómina de adidas está repleta de los nombres que acabamos de mencionar y muchos más, Rice se convertiría de inmediato en uno de los nombres más importantes tanto en la cartera de atletas de Nike como en la de Under Armour, y eso bien podría influir en su decisión.