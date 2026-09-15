El misterio del contrato de botas de Declan Rice: por qué la estrella del Arsenal e Inglaterra podría estar a punto de protagonizar una sorprendente ruptura con adidas
En el fútbol moderno, los contratos de botas son algo muy importante, y Declan Rice apunta a ser la última gran estrella en agitar el panorama.
Se ha visto al centrocampista del Arsenal probando nuevos pares de botas de distintos proveedores no una, sino dos veces en las últimas semanas, una señal de que está a punto de poner fin a su vinculación de siete años con su actual patrocinador, adidas.
Es poco probable que lleguemos a conocer la verdad detrás de esta inminente ruptura, ya que los motivos están protegidos por la letra pequeña legalmente vinculante y acuerdos de confidencialidad, pero sí podemos sopesar los factores que hay detrás de la decisión y con quién podría firmar después.
¿Vuelta a Nike?
Rice causó inicialmente revuelo entre quienes siguen de cerca las botas a finales de agosto, cuando dejó de lado sus habituales adidas COPA Pure en un entrenamiento del Arsenal y, en su lugar, se calzó unas Nike Tiempo Maestri nuevas en blanco, rojo y dorado.
Estas cosas rara vez pasan desapercibidas, y el sorprendente cambio fue interpretado de inmediato por voces de la industria como una señal de que el centrocampista está a punto de poner fin a su vinculación de siete años con las Three Stripes.
Está por ver si cambia adidas por Nike, pero eso supondría en realidad el regreso de Rice al Swoosh. El jugador de 27 años comenzó su carrera como atleta de Nike y lució especialmente las Tiempo durante sus años de irrupción en el West Ham antes de firmar con adidas en 2019.
Por tanto, la Tiempo es una bota que le resultará muy familiar y, como equivalente de Nike a la histórica línea COPA de adidas para jugadores que buscan comodidad y control, sería una alternativa natural.
Evaluando sus opciones
Sin embargo, volver a Nike no es la única opción que tiene sobre la mesa, y parece que el internacional inglés está dispuesto a informarse bien antes de comprometerse con un lucrativo nuevo contrato de botas.
Después de ser visto con botas Nike en un entrenamiento del Arsenal en agosto, Rice volvió brevemente a sus COPAs antes de que posteriormente se le fotografiara con un par de botas blancas sin marca en London Colney a principios de septiembre. Presumiblemente debido a obligaciones contractuales, ha seguido llevando sus botas adidas en los partidos.
Los expertos más atentos identificaron pronto la misteriosa silueta como algo mucho más inesperado que las Tiempo de Nike. En lugar de las opciones más convencionales del mercado, se cree que se trata de las nuevas botas Magneto 6 de Under Armour, lanzadas a finales de agosto.
Llevar botas blancas o negras suele ser una señal inequívoca de que algo ocurre con respecto al patrocinador de un jugador, ya sea porque un contrato está llegando a su fin o porque se ha acordado una separación, y este fue otro ejemplo de Rice valorando sus opciones ante lo que parece seguro que será una salida de adidas.
No es el hombre principal
A estas alturas, no está claro qué ha motivado el inminente cambio de Rice respecto al gigante alemán de la ropa deportiva. Después de siete años, es posible que simplemente quiera un cambio, o que el movimiento apunte a cierta insatisfacción con las condiciones comerciales de su actual contrato.
Aunque el centrocampista es una de las caras de la línea COPA de adidas, menos llamativa, y ha aparecido en varias campañas publicitarias a lo largo de los años, es difícil sostener que sea uno de sus deportistas más destacados. En el fútbol masculino, esos papeles, al menos por ahora, parecen estar reservados para superestrellas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham.
En un ejemplo reciente, Rice estuvo llamativamente ausente del pulido cortometraje de cinco minutos de adidas para el Mundial, 'Backyard Legends', en el que aparecían la superestrella de Hollywood Timothee Chalamet y el trío de figuras principales de la marca de las tres bandas, junto a jugadores como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha y Florian Wirtz. También ocurrió antes de la Eurocopa 2024, cuando su compatriota y también centrocampista Bellingham acaparó el protagonismo en la campaña previa al torneo de adidas.
Aunque Rice es conocido por ser un gran personaje y tener una personalidad agradable en la Premier League, da la sensación de que su perfil global no ha alcanzado el nivel de algunos de sus compañeros, pese a su condición de uno de los mejores centrocampistas del planeta. Es posible que el jugador de 27 años sienta que un nuevo proveedor de botas puede cambiar eso.
Mientras que la nómina de adidas está repleta de los nombres que acabamos de mencionar y muchos más, Rice se convertiría de inmediato en uno de los nombres más importantes tanto en la cartera de atletas de Nike como en la de Under Armour, y eso bien podría influir en su decisión.
Por qué terminan los acuerdos de botas
También podría darse el caso de que la decisión de romper la relación la haya tomado el proveedor, y no el propio Rice, potencialmente por motivos financieros si adidas no considera que esté obteniendo un rendimiento comercial acorde a su inversión.
Según The Athletic, a un jugador se le informará de que no se le ofrecerá una ampliación durante el último año de su contrato, y también suele ocurrir que una marca reduzca la financiación y la promoción de un cliente con el que se espera que vaya a separar sus caminos.
Eso ayudaría a explicar en cierta medida la ausencia de Rice en las campañas recientes de adidas, ya que aparentemente está llegando al final de su acuerdo con adidas, mientras se ha priorizado a otras grandes estrellas por delante de él.
Tras la pandemia de Covid-19, Nike puso fin a sus acuerdos con varios futbolistas de élite en un movimiento estratégico para centrar su atención en sus nombres más potentes a nivel comercial, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Marcus Rashford.
Fuentes también dijeron a The Athletic que algunos futbolistas de élite buscan otras opciones porque «necesitan más atención y promoción de la que a veces han recibido de las marcas más grandes», algo que sin duda podría ser cierto en el caso de Rice si siente que ha sido infravalorado por el gigante de la ropa deportiva.
El dinero, por supuesto, casi con toda seguridad será un factor. En su nivel más lucrativo, los contratos de botas pueden valer el equivalente al 10-15 % de los ingresos de un jugador procedentes de su club. Si en otro lugar se ofrecen mejores condiciones, no sería ninguna sorpresa que eso le hiciera cambiar de opinión.
Nuevo pedido
En los últimos años también se ha observado una tendencia de jugadores que buscan y disfrutan de una mayor autonomía sobre su imagen.
La superestrella del Real Madrid Vinicius Junior llevó botas Nike ennegrecidas en 2022 en un acto de desafío contra el gigante estadounidense de la ropa deportiva y las insatisfactorias nuevas condiciones ofrecidas después de que expirara su contrato con el fabricante. En ese momento, una fuente dijo a The Athletic que Vini quería encontrar una marca que estuviera "dispuesta a invertir en su marca mediante campañas y activaciones en todo el mundo". Al final, Nike acabaría cediendo.
Más recientemente, se ha afirmado que Mbappe, la nueva cara de Nike Football en la era moderna con Ronaldo en el ocaso de su carrera, podría marcharse de forma sensacional del Swoosh tras dos décadas para fichar por un actor "desconocido" que está revolucionando el mercado (se rumorea que sería la especialista suiza en running ON), donde tendrá una participación en la empresa, influencia en la estrategia de producto y la libertad de codiseñar su propia línea de botas exclusivas.
A menor escala, a muchos jugadores también les atraerá la perspectiva de liderar la imagen de proveedores de segundo nivel como PUMA, Under Armour, New Balance o Mizuno, en lo que probablemente sería un acuerdo muy lucrativo. Todas esas marcas están construyendo plantillas potentes de atletas, con Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Ibrahima Konate entre quienes han dejado atrás a Nike o adidas en los últimos años.
Mientras tanto, otros optan por ir por libre. La sensación del Bayern de Múnich y Francia Michael Olise, célebremente, ni siquiera tiene un contrato de botas, mientras que el exdefensa del Arsenal Hector Bellerin anteriormente se compraba las suyas por internet.
Sin embargo, no debería descartarse una renovación con adidas para Rice. En el pasado hemos visto a jugadores probar otras opciones o ennegrecer sus botas antes de firmar nuevas condiciones con su marca original, incluidos Erling Haaland y, como ya hemos mencionado, Vini Jr.
Con tantos cambios, el jugador del Arsenal desde luego está manteniendo a todos en vilo. Habrá que estar atentos.