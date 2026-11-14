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Mexico GFX 1-1GOAL

El México de Rafa Marquez tiene algo que demostrar ante Jamaica, y el regreso de Julian Quiñones es solo el principio

México, que lleva cuatro partidos sin ganar, se enfrenta a Jamaica con una plaza en semifinales en juego. Rafa Marquez necesita más de su ataque, de su portero y del resto del equipo.

Traducido por

  • La luna de miel tras el Mundial no duró mucho.

    Ahora Rafael Marquez y México tienen algo más inmediato que demostrar. El Tri visita a Jamaica el sábado 14 de noviembre en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, antes de recibirla en Monterrey el martes 17 de noviembre para disputar la vuelta. Al nuevo seleccionador le ha llegado la oportunidad de transformar un inicio incómodo en algo más convincente.

    México salió de un verano histórico en el que ganó cuatro partidos en un Mundial por primera vez, mantuvo la portería a cero en cuatro encuentros consecutivos y puso fin a una sequía de 40 años sin victorias en la fase eliminatoria. Cada triunfo parecía devolver un poco más de orgullo y confianza a una selección que llevaba años buscando ambas cosas.

    Los cuatro primeros partidos de Marquez supusieron un brusco despertar. El Tri empató 1-1 ante Colombia y Perú antes de perder contra Estados Unidos y Chile por un marcador global de 5-0. Dos goles a favor, siete en contra y ninguna victoria provocaron un cambio de ánimo repentino.

    Y ahora los partidos cuentan.

    El vigente campeón se juega una plaza en la fase final de la Liga de Naciones de marzo de 2027, que se disputará en el SoFi Stadium, además de la clasificación directa para la Copa Oro de 2027. Eso es lo que está en juego de forma inmediata. El reto más amplio consiste en demostrar que Marquez ha empezado a abordar los problemas que dejó al descubierto su primera ventana de partidos.

    Julian Quiñones está de vuelta. Gilberto Mora ofrece motivos para el optimismo. Pero Raul Jimenez sigue ausente, y México no puede esperar que el regreso de un solo delantero lo solucione todo.

    Ante Jamaica, El Tri debe mostrar cómo pretende mejorar.

  • Rodead a Gilberto Mora de los compañeros que necesita

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    IMAGO / aal.photo

    Ahora, con 18 años, Mora asume la responsabilidad de llevar el dorsal 10 de México.

    A estas alturas, llamar a Gilberto Mora el futuro de México casi suena desfasado. Ya está empezando a formar parte de su presente.

    Mora cumplió 18 años el 14 de octubre, pero su capacidad para asumir responsabilidades era evidente desde mucho antes. Su gol contra Colombia fue otra muestra de ello: recibió el balón rodeado de rivales, lo llevó casi pegado a la bota y tuvo la imaginación y la confianza necesarias para encarar a la defensa y marcar el gol que México tanto necesitaba.

    No hubo nada de timidez en esa jugada. Parecía la obra de un jugador cómodo con la responsabilidad de llevar el número 10 de México.

    Los mejores momentos de México durante la primera ventana de Marquez llegaron con Mora sobre el campo. Cuando dejó de estar disponible, la falta de imaginación se hizo mucho más evidente.

    El siguiente reto para Marquez no es averiguar si Mora tiene sitio en el equipo. Esa pregunta ya tiene respuesta. Se trata de determinar qué jugadores deben acompañarlo para que pueda recibir el balón en zonas peligrosas, asociarse con otros futbolistas creativos y generar ocasiones de gol con regularidad.

    Contra Jamaica, eso significa ofrecerle opciones cuando reciba el balón: un delantero que amenace el espacio a la espalda de la defensa, un compañero disponible para una combinación rápida y jugadores que aprovechen los huecos cuando atraiga a los rivales.

    Mora ha demostrado que puede crear algo por sí solo. México debe asegurarse de que ese no sea todo el plan.

  • Convertir el regreso de Quiñones en un ataque que funcione

    Julian Quinones Mexico South Africa

    Quiñones regresa para reforzar el ataque de México, que solo marcó dos goles en cuatro partidos.

    Dos goles. Cuatro partidos. Ninguno lo marcó un delantero.

    Es difícil maquillar esas cifras.

    Mora marcó el gol del empate ante Colombia. El central Victor Guzman anotó de cabeza frente a Perú. Contra Estados Unidos y Chile, México no marcó.

    Quiñones no disputó ni un minuto durante ese parón de selecciones. Su ausencia se hizo cada vez más evidente con cada partido.

    El delantero que marcó cuatro goles en el Mundial aporta algo que a México le costó reproducir: potencia, agresividad, movilidad sin balón y capacidad para convertir situaciones imperfectas en verdaderas ocasiones de gol. Sin él, a México le faltó a menudo intensidad en el último tercio del campo. Hubo posesiones, pases y posiciones prometedoras, pero muy pocos momentos en los que un atacante se impusiera en el partido.

    Su inclusión en la convocatoria de México para noviembre devuelve a Marquez una pieza importante. Jimenez, sin embargo, no está en el grupo, por lo que Santiago Gimenez, Armando Gonzalez y el recién incorporado Armando Leon figuran entre las otras opciones en ataque. Alexis Vega y Jesus «Tecatito» Corona también regresan.

    Eso le da alternativas a México. Marquez todavía tiene que conseguir que funcionen juntas.

    Santiago Gimenez no aprovechó su oportunidad ante Estados Unidos. German Berterame y Gonzalez no pudieron cambiar la situación contra Chile. Pero los problemas fueron más allá de los delanteros. México no se limitó a fallar en la definición durante ese parón. Demasiadas veces, ni siquiera generó ocasiones suficientes para poder rematar.

    Esa es la diferencia que importa ante Jamaica. Quiñones puede atacar los espacios y desestabilizar a los defensas, pero México necesita encontrarlo lo bastante pronto para que esas cualidades tengan efecto. Quien juegue a su lado debe aportar también peligro.

    A veces, la importancia de un jugador se hace más evidente cuando no está. Ahora que Quiñones ha vuelto, la tarea consiste en construir un ataque que saque el máximo partido de él.

  • Ayuda a Tala Rangel a recuperar la confianza defensiva de México

    Mexico v Colombia - International Friendly
    Getty Images Sport

    Rangel y la defensa de México deben recuperar la solidez que ayudó al Tri a salir adelante durante el Mundial.

    Durante el Mundial, quedó cada vez más claro que Raul «Tala» Rangel se había ganado la titularidad en la portería de México.

    Dejó su portería a cero en cuatro partidos consecutivos y no encajó ningún gol hasta los octavos de final contra Inglaterra. Con Guillermo Ochoa en el banquillo, Rangel parecía haber culminado algo para lo que México llevaba años preparándose: el relevo de quien había sido su portero titular durante tanto tiempo.

    Entonces llegó Glendale.

    En la derrota por 3-0 ante la selección de Estados Unidos, no logró atrapar el envío de Gio Reyna y Julian Hall marcó al aprovechar el rechace. Después, un pase suyo mal ejecutado en la salida desde atrás acabó en los pies de Cavan Sullivan, que castigó el error con una definición atrevida.

    Una noche desastrosa no borra un Mundial extraordinario. Sin embargo, sí hace que su reacción sea importante.

    Rangel vuelve a estar convocado, junto a Oscar Garcia y Alex Padilla. Si Marquez sigue confiando en él, el portero necesita mostrar más seguridad al atrapar el balón y al tomar decisiones con la pelota en los pies.

    La responsabilidad también recae en los jugadores que le rodean. México debe ofrecer opciones de pase más seguras al salir desde atrás y reconocer cuándo un pase corto entraña más riesgos que ventajas. Los siete goles encajados en cuatro partidos no pueden atribuirse únicamente a los peores momentos de un portero.

    Fuera de casa, en el partido de ida de una eliminatoria a doble partido, mantener la calma es importante. México no necesita forzar todos sus ataques por zonas congestionadas. Lo que sí necesita es dejar de facilitarle al rival el camino hacia su portería.

  • Obligar a Jamaica a ganárselo todo

    Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament
    Getty Images Sport

    Jamaica no cuenta con varios atacantes clave, pero México debe transformar la posesión en ocasiones para aprovechar esa ventaja.

    Jamaica también tiene que afrontar sus propias ausencias.

    Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson y Bobby De Cordova-Reid no están en la convocatoria para esta serie. El seleccionador interino Rudolph Speid ha elegido un grupo que incluye al experimentado portero Andre Blake y al defensa Damion Lowe, además de opciones de ataque como Renaldo Cephas, Tyreece Campbell y Warner Brown.

    Esas ausencias refuerzan la expectativa de que México debería pasar de ronda. Pero no deciden la eliminatoria.

    Para El Tri, el peligro está en que el partido se convierta en otro ejercicio de posesión sin profundidad, seguido de un error que dé al rival algo que defender. Los cuatro primeros partidos con Marquez ofrecieron suficientes advertencias sobre ambos aspectos.

    México necesita mover el balón con intención, ofrecer desmarques alrededor del jugador que lo tiene y mantener la cobertura defensiva suficiente para responder a las pérdidas. Si el primer gol no llega pronto, debe conservar la paciencia sin caer en la pasividad.

    El partido de vuelta en Monterrey le da una ventaja. México debería intentar regresar a casa con una posición sólida, en lugar de depender del segundo encuentro para reparar los daños evitables del primero.

  • Marquez debe demostrar lo que ha aprendido

    Mexico v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Márquez debe demostrar que las lecciones de sus cuatro primeros partidos pueden traducirse en avances ante Jamaica.

    Tras la derrota ante Chile, Marquez explicó que la ventana se había aprovechado para evaluar a los jugadores y prometió llevar al mejor grupo disponible para enfrentarse a Jamaica.

    Era razonable. Cuatro amistosos no deberían determinar si un entrenador es capaz de dirigir un proyecto de cuatro años. México debería tener paciencia con uno de los mejores jugadores de su historia.

    Pero la evaluación tiene que conducir a alguna parte.

    La convocatoria de noviembre ya refleja cambios. Quiñones, Vega y Corona están de vuelta; Hirving «Chucky» Lozano, Orbelin Pineda y Berterame no están incluidos. La prueba más importante será ver cómo rinden juntos los jugadores elegidos.

    ¿Puede México crear ocasiones sin pedirle a Mora que invente cada oportunidad? ¿Puede el movimiento de Quiñones dar más peligro al ataque? ¿Puede la defensa recuperar la fiabilidad que ayudó al Tri durante el verano?

    Avanzar de ronda es el primer requisito. Hacerlo con más claridad en la posesión y menos regalos al rival daría a Marquez una base más sólida sobre la que trabajar.

    La afición mexicana ya ha demostrado qué ambiente podría esperar al equipo en el SoFi Stadium. Primero, el Tri tiene que ganarse el viaje.

    La trayectoria de Marquez le valió esta oportunidad. Ante Jamaica, el siguiente paso es ofrecer a México una actuación y un resultado que empiecen a justificar la confianza depositada en él.