Paolo Maldini recuerda muy poco de la final de la Champions League de 2007 porque tuvo que tomar muchos analgésicos solo para poder jugarla. El legendario defensa tenía entonces 38 años y necesitaba urgentemente una operación de rodilla, pero no estaba dispuesto a perderse el encuentro del AC Milan contra el Liverpool en Atenas.

Solo dos años antes, el Milan había sido víctima del «milagro de Estambul», donde el Liverpool se impuso en los penaltis tras remontar de forma sensacional los tres goles de desventaja con los que llegó al descanso. Por eso, para Maldini, lo único que importaba era la revancha. «Teníamos todo que perder», declaró a GOAL, «porque, si volvíamos a perder contra el Liverpool, sería algo muy difícil de borrar».

El Milan estaba, por tanto, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar en Grecia. Tanto el entrenador Carlo Ancelotti como el centrocampista Clarence Seedorf admitieron después que el equipo no había jugado especialmente bien en su victoria por 2-1 en el Estadio Olímpico. Pero eso no les importaba. Como dijo Gennaro Gattuso: «Ahora nos toca celebrar a nosotros».

Sin embargo, incluso en aquel momento de desahogo, alivio y redención, el internacional italiano admitió que el dolor de haber perdido la final de 2005 le acompañaría «toda la vida». En parte, porque nadie dejará que ni él ni sus compañeros lo olviden. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo ocurrido en 2007, la diferencia de calidad entre los dos equipos era enorme. Kaka ha calificado al equipo ganador de 2007 como «un equipo precioso», pero no era ni de lejos tan bueno como el que perdió en Estambul.

Como admitió el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher en The Overlap: «Cuando te fijas bien en aquel equipo, en la foto del equipo antes de la final, piensas que es uno de los mejores no solo de aquella época, sino de todos los tiempos». Entonces, ¿cómo es posible que no ganara ni un solo título importante aquella temporada?...