Paolo Maldini apenas recuerda la final de la Champions League de 2007 porque se había tomado tantos analgésicos solo para poder disputarla. El legendario defensa tenía entonces 38 años y necesitaba urgentemente operarse de la rodilla, pero no pensaba perderse el enfrentamiento del AC Milan contra el Liverpool en Atenas.

Solo dos años antes, el AC Milan había sufrido el «milagro de Estambul», cuando el Liverpool se impuso en la tanda de penaltis tras remontar de forma espectacular los tres goles de desventaja con los que llegó al descanso. Por eso, para Maldini lo único que importaba era la revancha. «Podíamos perderlo todo», declaró a GOAL, «porque, si volvíamos a perder contra el Liverpool, sería algo muy difícil de borrar».

El Milan estaba, por tanto, dispuesto a hacer lo que hiciera falta para ganar en Grecia. Tanto el entrenador Carlo Ancelotti como el centrocampista Clarence Seedorf admitieron después que el equipo no había jugado especialmente bien en su victoria por 2-1 en el Estadio Olímpico. Pero eso no les importaba. Como dijo Gennaro Gattuso: «Ahora nos toca celebrar a nosotros».

Sin embargo, incluso en aquel momento de desahogo, alivio y redención, el internacional italiano admitió que el dolor de haber perdido la final de 2005 le acompañaría «toda la vida». En parte, porque ni a él ni a sus compañeros les dejarán olvidarla jamás. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que ocurrió en 2007, la diferencia de calidad entre los dos equipos era enorme. Kaka ha calificado al equipo campeón de 2007 como «un equipo precioso», pero no era ni de lejos tan bueno como el que cayó en Estambul.

Como reconoció el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher en The Overlap: «Cuando miras a ese equipo, la foto de equipo antes de la final, piensas que es uno de los mejores no solo de aquella época, sino de todos los tiempos». Entonces, ¿cómo es posible que no ganara ni un solo título importante aquella temporada?