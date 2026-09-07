El mediocre Manchester United de Michael Carrick camina sonámbulo hacia otra crisis por culpa de la ingenuidad imperdonable de INEOS
Antes del domingo, el canterano del Arsenal Ainsley Maitland-Niles solo había marcado un gol en la Premier League en sus 12 años de carrera, que llegó en una derrota por 5-1 a domicilio ante el Liverpool en diciembre de 2018. El lateral de 29 años, que pasó por cesiones en el Ipswich Town, el West Brom, la Roma y el Southampton antes de completar un traspaso permanente al Lyon en 2023, regresó a Inglaterra este verano cuando el Everton lo fichó por solo 3 millones de libras el día del cierre de mercado.
Así que, cuando Maitland-Niles entró en su debut en Goodison Park contra el Manchester United en el minuto 77, ni siquiera los aficionados más optimistas del Everton habrían imaginado que tendría un impacto decisivo. Desde luego, no habrían esperado nada cuando el balón le cayó a Maitland-Niles a unos 23 metros de la portería en los últimos segundos del tiempo añadido, mientras el United se preparaba para celebrar una victoria por 2-1.
Y, sin embargo, el internacional inglés, con cinco partidos, sacó un disparo con el interior tan limpio y tan perfectamente colocado que el portero del United, Senne Lammens, solo pudo mirar cómo se colaba por la escuadra. Fue un gol candidato a mejor gol de la temporada que cayó como un puñal en el corazón del Manchester United, mientras Michael Carrick se frotaba la cara con incredulidad en la banda.
"No creo que lo haya hecho [golpear un balón tan bien]. Quizá en un entrenamiento", admitió Maitland-Niles después del partido. No se puede decir que la suerte sonriera al United, pero también es cierto que el Everton mereció plenamente el empate. Más tarde, Carrick intentó restar importancia al resultado final, pero en el fondo seguro que es plenamente consciente de que su equipo ni siquiera está cerca de estar preparado para pelear por el título.
Otra crisis en Old Trafford parece mucho más probable que cualquier opción de pelear por un trofeo. El United sigue siendo un equipo mediocre, y Carrick está pagando el precio de las desconcertantes decisiones de fichajes tomadas por Sir Jim Ratcliffe y el régimen de propiedad de INEOS.
La cruda realidad
«No es para tanto, ya sabes», dijo Carrick al valorar el inicio de temporada del United en su rueda de prensa posterior al partido. «Estuvimos así de cerca de llevarnos los tres puntos. Esto es fútbol. Hubo pequeños momentos que podemos gestionar un poco mejor, pero estaremos bien. La mentalidad está ahí».
El excentrocampista del United siempre fue una presencia serena y sólida sobre el césped, y como entrenador es igual. No va a cometer los mismos errores que Ruben Amorim, quien se enemistó con aficionados y miembros de la directiva por su brutal honestidad. Carrick protegerá a los jugadores tanto como sea posible e intentará mantener un ambiente positivo en torno al club. Pero este equipo no va a estar «bien», porque eso significaría pelear con Arsenal y Manchester City en lo más alto de la clasificación cuando llegue el tramo decisivo de la temporada.
El United solo ha sumado cuatro puntos en los partidos ante el dúo de recién ascendidos formado por Hull City e Ipswich, y Everton. Carrick tiene razón al señalar que no ha faltado esfuerzo, pero la verdadera calidad ha escaseado, especialmente en defensa.
De hecho, el Manchester United ha encajado dos o más goles en sus tres primeros partidos de una temporada de liga solo por segunda vez en el último medio siglo. Carrick no puede dar continuidad con una defensa tan vulnerable, y menos con el enorme aumento de partidos ahora que el United ha vuelto a Europa.
Problemas conocidos
"Tienen el lastre de encajar goles y eso no va a desaparecer. Ese es mi miedo", dijo la leyenda del United Gary Neville en Sky Sports. "Encajar goles les perseguirá y les pasará factura en el camino. No estoy seguro de cómo Carrick lo gestionará, porque ya tiene a su mejor línea de cuatro atrás sobre el campo. Los equipos sienten que pueden marcar. Es una situación horrible en la que estar".
Increíblemente, Luke Shaw y Diogo Dalot han sido los laterales titulares del United desde 2018. Shaw jugó bien en Goodison Park, pero sus mejores años ya han quedado atrás a los 31, y no tiene la resistencia suficiente para ser titular en tres partidos por semana, mientras que Dalot siempre ha sido un defensor del montón cuya toma de decisiones le perjudica en el último tercio.
En el centro, Harry Maguire aporta una enorme experiencia y poderío aéreo, pero su movilidad está peor que nunca a los 33, y Lisandro Martínez ya no tiene la velocidad para equilibrar la pareja después de años de graves problemas físicos. Con la misma línea de cuatro atrás que Erik ten Hag alineó al inicio de su desafortunada etapa en 2022, ¿cómo puede el United aspirar a mejorar el tercer puesto de la temporada pasada? Como insinuó Neville, Carrick tampoco tiene el lujo de la profundidad de plantilla.
Leny Yoro y Ayden Heaven siguen siendo jóvenes y están aún por hacer, Patrick Dorgu es mejor como extremo que como lateral, y Noussair Mazraoui no está a la altura de Dalot en términos de físico. El United echa mucho de menos a Matthijs de Ligt, pero el neerlandés está de baja desde noviembre por una lesión crónica de espalda y todavía no tiene una fecha clara de regreso.
Planificación defectuosa
Se ha informado de que INEOS ideó un plan de fichajes en tres fases para reparar los daños causados antes de su compra a principios de 2024. Tras una década tirando el dinero en incorporaciones fallidas, piensen en Antony, Jadon Sancho, Romelu Lukaku y Paul Pogba, el CEO del United, Omar Berrada, y el director de fútbol, Jason Wilcox, cambiaron el foco hacia objetivos con experiencia contrastada en la Premier League y hacia la modernización de una zona específica de la plantilla cada verano.
Ese proceso comenzó el año pasado con el ataque, ya que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko llegaron por una cifra conjunta de alrededor de 215 millones de libras (291 millones de dólares). Ese trío firmó un impresionante año de debut, con 32 goles entre los tres para devolver al United a la Champions League, por lo que la primera fase del plan fue considerada un éxito.
La segunda fase era la renovación del centro del campo, que se hizo todavía más esencial tras la salida del héroe de culto brasileño Casemiro y la grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida por Manuel Ugarte. El United gastó un total de 155 millones de libras (209 millones de dólares) en Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos, con el objetivo de darle a Carrick el atletismo y la magia técnica que necesita para moldear un equipo capaz de controlar los partidos en lugar de depender de la brillantez individual.
Según James Ducker, de The Telegraph, INEOS tratará de incorporar hasta cuatro nuevos defensas el próximo año para completar el plan, que espera culmine en la conquista de la Premier League coincidiendo con las celebraciones del 150 aniversario del United en 2028. Sin embargo, resulta imperdonablemente ingenuo que Ratcliffe y su equipo se hayan aferrado a este plan de forma tan ciega sin tener en cuenta adecuadamente el clima cambiante de la división.
El éxito del Arsenal en la lucha por el título en 2025-26 se construyó sobre una defensa rocosa que solo encajó 27 goles. El City, segundo clasificado, recibió apenas 35, mientras que el United encajó 50. Como mínimo, Carrick necesitaba otro lateral izquierdo para competir con Shaw y otro central experimentado para empezar a cerrar esa enorme brecha.
Sí, INEOS solucionó el año pasado el problema de larga duración en la portería al fichar a Lammens, procedente del Royal Antwerp, por solo 18 millones de libras (24 millones de dólares), pero el belga sigue quedando expuesto por los hombres que tiene por delante. Hubo consultas por Lewis Hall, del Newcastle, Myles Lewis-Skelly, del Arsenal, y Alejandro Balde y Jorge Salinas, del Barcelona y el Racing de Santander, respectivamente, entre otros, pero la situación no se consideró lo bastante urgente como para presentar ninguna oferta formal.
El lastre sigue ahí
¿Significa todo eso que INEOS estaba dispuesto a que esta temporada fuera otra experiencia de aprendizaje? Por supuesto que no. Si Carrick no devuelve al United a las cuatro primeras posiciones de la Premier League y no gana un trofeo, se considerará un fracaso, así que Ratcliffe debe de estar satisfecho con el estado de la plantilla actual.
Si ese es el caso, no se puede confiar en su juicio. Ratcliffe se ha mostrado abierto en los últimos tiempos sobre las grandes deudas del club, y el United evitó entrar en guerras de pujas por jugadores como Sandro Tonali y Mateus Fernandes, lo cual fue la decisión correcta.
Pero el United debería haber sido mucho más proactivo a la hora de desprenderse de más lastre para recaudar fondos adicionales para nuevos jugadores. El ineficaz delantero Joshua Zirkzee debería haber sido vendido justo al inicio del mercado de verano, y Marcus Rashford nunca debería haber sido readmitido en Carrington tras sus cesiones en el Barcelona y el Aston Villa.
Quitar de la masa salarial el sueldo de Rashford, de 325.000 £ a la semana, habría sido enormemente significativo. En cambio, el United reincorporó a un jugador que, en la práctica, había bajado los brazos y forzado su salida apenas 20 meses antes. Carrick apenas ha dado un paso en falso desde que sustituyó a Amorim, pero dar luz verde al regreso de Rashford corría el riesgo de socavar todo su buen trabajo para unir al vestuario. No sorprenderá si vuelve a las andadas cuando el malestar colectivo del United empeore.
Incorporar a otro atacante era una necesidad para aliviar la carga de Sesko, pero Rashford no era la respuesta; incluso dejando a un lado la actitud del inglés, solo ha rendido a ráfagas tanto como '9' como en banda, y ya hemos visto que su producción ofensiva sigue siendo errática en los tres últimos partidos del United. Deberían haber ido a por Ollie Watkins cuando quedó claro que quería salir del Aston Villa, o por otro canterano como Danny Welbeck, que habría sido mucho más útil para el United de lo que lo será para un Chelsea que ya cuenta con un delantero de primer nivel como Joao Pedro.
Implosión inevitable
Si en la cúpula del United nunca se contempló seriamente fichar a un nuevo delantero centro, entonces también debería haberse puesto más cuidado en la elección de los objetivos para el centro del campo. De todas las cualidades que poseen Baleba, Tielemans y Santos, el gol no es una de ellas, así que no podrán cubrir por completo el vacío dejado por Casemiro, que era una amenaza constante a balón parado.
Carrick está intentando implantar ahora patrones de juego claros, pero no habrá una evolución significativa porque INEOS no le ha dado las herramientas adecuadas. Hizo falta una magnífica acción individual de Mbeumo para que el United lograra por fin abrir a Everton, e Ipswich iba camino de sacar al menos un empate en Old Trafford antes de que el controvertido gol de Maguire pusiera por delante al United, y ese partido acabó convirtiéndose en el show de Bruno Fernandes.
El United tiene jugadores capaces de producir momentos de magia, lo que significa que puede ganar cualquier partido aislado. Pero también es igual de capaz de venirse abajo, y esa incertidumbre garantiza que continúe el ciclo de "un paso adelante, dos atrás".
Es tremendamente injusto, pero Carrick probablemente va a empezar a estar bajo presión muy pronto, quizá incluso al final del próximo fin de semana. El United abre su campaña en la Champions League en casa el jueves ante Sabah, debutante en el torneo, y solo se aceptará una victoria convincente. Luego está el derbi contra el City en Old Trafford tres días después.
Si pierde ese partido, cualquier mínima ambición de título que quede desaparecerá por completo. Además, al United aún le esperan partidos contra Tottenham, Atlético de Madrid y Chelsea antes de que termine octubre. Su situación todavía "no es tan mala", pero es solo cuestión de tiempo que todo se derrumbe. Cuando eso ocurra, toda la culpa debería recaer sobre INEOS.