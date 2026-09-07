Antes del domingo, el canterano del Arsenal Ainsley Maitland-Niles solo había marcado un gol en la Premier League en sus 12 años de carrera, que llegó en una derrota por 5-1 a domicilio ante el Liverpool en diciembre de 2018. El lateral de 29 años, que pasó por cesiones en el Ipswich Town, el West Brom, la Roma y el Southampton antes de completar un traspaso permanente al Lyon en 2023, regresó a Inglaterra este verano cuando el Everton lo fichó por solo 3 millones de libras el día del cierre de mercado.

Así que, cuando Maitland-Niles entró en su debut en Goodison Park contra el Manchester United en el minuto 77, ni siquiera los aficionados más optimistas del Everton habrían imaginado que tendría un impacto decisivo. Desde luego, no habrían esperado nada cuando el balón le cayó a Maitland-Niles a unos 23 metros de la portería en los últimos segundos del tiempo añadido, mientras el United se preparaba para celebrar una victoria por 2-1.

Y, sin embargo, el internacional inglés, con cinco partidos, sacó un disparo con el interior tan limpio y tan perfectamente colocado que el portero del United, Senne Lammens, solo pudo mirar cómo se colaba por la escuadra. Fue un gol candidato a mejor gol de la temporada que cayó como un puñal en el corazón del Manchester United, mientras Michael Carrick se frotaba la cara con incredulidad en la banda.

"No creo que lo haya hecho [golpear un balón tan bien]. Quizá en un entrenamiento", admitió Maitland-Niles después del partido. No se puede decir que la suerte sonriera al United, pero también es cierto que el Everton mereció plenamente el empate. Más tarde, Carrick intentó restar importancia al resultado final, pero en el fondo seguro que es plenamente consciente de que su equipo ni siquiera está cerca de estar preparado para pelear por el título.

Otra crisis en Old Trafford parece mucho más probable que cualquier opción de pelear por un trofeo. El United sigue siendo un equipo mediocre, y Carrick está pagando el precio de las desconcertantes decisiones de fichajes tomadas por Sir Jim Ratcliffe y el régimen de propiedad de INEOS.