El miércoles, el Manchester United publicó sus resultados financieros de 2025-26, y hubo muchos aspectos positivos. El club anunció unos ingresos récord de 677,6 millones de libras (900 millones de dólares) y un beneficio operativo de 22,6 millones de libras (30 millones de dólares), cifras impresionantes teniendo en cuenta que la temporada pasada no hubo fútbol europeo en Old Trafford.

"Estamos satisfechos de haber asegurado unos ingresos récord", declaró el director ejecutivo Omar Berrada. "Esto demuestra la solidez subyacente de nuestro negocio y muestra el impacto directo del trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos dos años".

Ese trabajo incluyó dos tandas de despidos que provocaron que 450 personas del club perdieran su empleo, mientras Sir Jim Ratcliffe cumplía su promesa de tomar decisiones "impopulares" por lo que considera un bien mayor. Los costes salariales del United han caído un 3,6 por ciento hasta los 301 millones de libras (399 millones de dólares) bajo la supervisión de INEOS, algo que el club confirmó que se debe "principalmente a cambios en la composición de la plantilla del primer equipo masculino, combinados con los ahorros asociados a los programas de reducción de personal implementados durante los dos ejercicios fiscales anteriores".

Después de las pérdidas de 113,2 millones de libras (150 millones de dólares) registradas en 2023-24, el nuevo régimen de propiedad ha enderezado el rumbo, y Berrada afirmó que los últimos resultados "demuestran la popularidad duradera y la fortaleza comercial del Manchester United". Sin embargo, hay un gran matiz, ya que añadió: "Aunque estamos en la trayectoria correcta, seguiremos adoptando un enfoque disciplinado para garantizar que nuestras finanzas sigan siendo sostenibles".

La deuda total del United sigue estando por encima de los 1.000 millones de libras, y ya ha comprometido 63,5 millones de libras (84 millones de dólares) para los terrenos del nuevo estadio del equipo, con capacidad para 100.000 espectadores. Esto prácticamente descarta la posibilidad de cualquier gran campaña de fichajes en un futuro próximo. Si los planes a largo plazo de INEOS quieren hacerse realidad, está garantizado que habrá más sufrimiento sobre el césped, porque la plantilla actual no recibirá la profunda reconstrucción que necesita.