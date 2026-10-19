La situación actual de Bruno Fernandes en el Manchester United recuerda la célebre frase «O mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano», pronunciada por Harvey Dent en El caballero oscuro. En la exitosa película de Batman que Christopher Nolan estrenó en 2008, el idealista fiscal de Gotham City predice su propia caída: las adversidades de la vida y la corrupción policial acaban por hacerle perder sus principios.

La transformación de Dent en Dos Caras, un asesino sediento de venganza, subraya la idea de que morir o emprender un nuevo camino cuando uno está en su mejor momento es la única forma de asegurarse un legado intachable. Los riesgos de intentar aferrarse a ese momento ante la mirada del público se presentan como inevitables.

Después de seis años cargando con las esperanzas de los aficionados del United, parece que Fernandes ha dejado pasar el momento ideal para marcharse de Old Trafford. El internacional portugués ha sido el mejor jugador del club desde que llegó procedente del Sporting CP en enero de 2020 y, la temporada pasada, fue el mejor de toda la Premier League, algo que confirmó su premio al Jugador del Año de la PFA.

El United no habría terminado tercero sin los 21 pases de gol de Fernandes, una cifra récord, ni sin la incansable entrega de su capitán. Fue el motor de la mejoría del equipo a las órdenes de Michael Carrick, que sentó las bases para una posible lucha por el título en la temporada 2026-27.

Pero, tras solo siete partidos de la nueva temporada, el Manchester United vuelve a estar en la casilla de salida. La dirección de INEOS no respaldó debidamente a Carrick en el mercado de fichajes de verano, lo que inevitablemente ha llevado al equipo a sufrir ante el considerable aumento de partidos que supone disputar la Champions League.

Con solo siete puntos en siete partidos, el United parece más un candidato al descenso que al título. Mientras tanto, Fernandes se está convirtiendo rápidamente en el villano porque su influencia en el último tercio del campo se ha desvanecido casi por completo. Peor aún, su lenguaje corporal muestra a un hombre al límite de sus fuerzas.

La situación ha llegado a un punto en el que la presencia de Fernandes hace más mal que bien. Si Carrick no lo aparta del foco de las críticas, el cuestionado entrenador no solo aumentará la presión sobre sí mismo, sino que pronto será imposible salvar la temporada del United.