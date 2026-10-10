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Man City Liverpool 1:1Getty/GOAL

El Manchester City es el mayor villano de la historia de la Premier League: unos tramposos demostrados merecen la ira de Anfield mientras el Liverpool espera a su rival caído en desgracia

El desacreditado equipo del Etihad más vale que se acostumbre a ser vilipendiado por los aficionados de otros clubes de la Premier League después de ser declarado culpable de infringir las normas financieras

Mark Doyle
Traducido por

  • Cuando Trent Alexander-Arnold sostuvo, en la práctica, que los trofeos que ganó el Liverpool durante la era de éxito sin precedentes del Manchester City en la Premier League valían más que los acumulados en el Etihad, algunos de los jugadores de Pep Guardiola respondieron con burla. Por ejemplo, tanto Ruben Dias como Erling Haaland disfrutaron señalando que Alexander-Arnold no tenía ni idea de lo que se siente al ganar un triplete.

    "Ellos [Liverpool] pueden hablar todo lo que quieran", dijo Haaland a Sky Sports, "o él [Alexander-Arnold] puede hablar todo lo que quiera... No me importa, pero no sé por qué hace eso". Aunque eso fuera cierto, aunque el engreído delantero realmente no entendiera el argumento de Alexander-Arnold, ahora desde luego sí lo entiende.

    Porque las medallas del Liverpool no han hecho más que aumentar su valor después de que el City fuera declarado culpable de más de 100 cargos presentados contra el club en relación con la normativa financiera de la Premier League, mientras que las de Haaland ahora no valen absolutamente nada a ojos del mundo del fútbol. Y tanto él como el resto de sus compañeros serán recordados sin descanso de ese hecho en su primer partido desde que se confirmó el veredicto, contra el Liverpool el domingo.

    "Si quieren entender hasta qué punto va a enfadarse el fútbol inglés", dijo la semana pasada en The Overlap el exdefensa del Manchester United Gary Neville, "Anfield se lo hará saber. Como nunca os podríais imaginar. Sospecho que puede haber pancartas, desde luego habrá cánticos. Les espera una recepción como nunca habéis visto. Será un día brutal". Y con razón.

  • «Medallas a la basura»

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Roy Keane está entre quienes han señalado que los logros del Manchester City han quedado sin valor por las «trampas» del club.

    Hay que reconocer que el City ya ha recurrido la resolución de la comisión independiente, que concluyó que el club había inflado artificialmente sus ingresos en aproximadamente 830 millones de libras (1.000 millones de dólares) entre 2009 y 2018, con la ayuda de una serie de contratos "ficticios" con varios socios comerciales. Quizá por fin presenten la "prueba irrefutable" de su inocencia, quién sabe.

    Tampoco sabemos todavía qué sanciones se impondrán al ocho veces campeón de la Premier League y, pese a la escala sin precedentes del engaño, existe el temor de que salga poco castigado, sobre todo después de que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, afirmara públicamente que le "preocuparía perder" al City Football Group como propietario de un club de la Premier League. El exalcalde del Gran Mánchester dijo: "Han sido un socio enorme en la construcción del Mánchester moderno y, obviamente, en la construcción del Manchester City como la potencia global que es".

    La aparente ignorancia de Burnham sobre el significado, los métodos y el propósito del 'sports washing' resulta innegablemente preocupante, pero es poco probable que la enorme cantidad de dinero que los Emiratos Árabes Unidos siguen invirtiendo en el Reino Unido vaya a salvar al City de sanciones severas. El nivel de engaño es demasiado profundo y la reacción pública, demasiado amarga. El castigo, sencillamente, debe ajustarse al delito.

    Por supuesto, el daño causado a la reputación del City es, posiblemente, ya irreparable. Puede que todavía no sepamos si le retirarán algún título, pero esos títulos ya han sido despojados de todo significado, y no solo los conquistados entre 2009 y 2018. Nada de lo que ha logrado desde entonces habría sido posible sin los cimientos asentados a base de incumplir las reglas, de forma reiterada.

    Como dijo el excapitán del United Roy Keane en ITV Sport, "Se escucha a exjugadores decir tonterías sobre que ganaron en el campo, pero esto es hacer trampas". El irlandés añadió después: "Si yo fuera un jugador [del City], tiraría esas medallas a la basura al 100 por 100".

  • «Periodo de engaño»

    Tottenham Hotspur v Chelsea FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Mauricio Pochettino ha señalado que, en esencia, hay que reescribir la historia por las finanzas fraudulentas del Manchester City.


    Al fin y al cabo, no es como si el City hubiera podido fichar al propio Haaland en 2022 si antes no hubiera sentado las bases de su éxito por medios ilegales. Incluso Guardiola admitió que el City «no era un equipo con una larga historia y muchos títulos». Su poder de atracción era puramente financiero y, como señaló el exentrenador del Leeds United Jesse Marsch, «todo el mundo sabía» de dónde venía el dinero.

    «[En el verano de 2022], nosotros y el Man City éramos los únicos equipos que decíamos que habíamos ganado dinero», declaró el estadounidense a The Guardian. «Nosotros sí ganamos dinero, porque vendimos a Raphinha, vendimos a Kalvin Phillips [al City]. Nos sobró mucho de lo que compramos.

    «En aquel momento, financieramente no estábamos en una posición que nos permitiera no ahorrar. Nuestra propiedad no tenía bolsillos profundos. Mientras que cuando el Man City dijo [que había ganado dinero], yo literalmente pensé: “¿Me estás tomando el pelo? ¿Es algún tipo de broma?”. Cuando dijeron que habían fichado a Erling Haaland por 52 millones de libras, fue como: “Sí, claro, seguro”».

    El Liverpool también llevaba mucho tiempo mostrándose escéptico con las fuentes de ingresos del City. Ya en julio de 2011, cuando el City había presentado su acuerdo de patrocinio de 400 millones de libras (528 millones de dólares) con Etihad Airways, John Henry, el fundador de Fenway Sports Group (FSG), propietario del Liverpool, bromeó en Twitter: «¿Cuánto fue la oferta perdedora?»

    La magnitud del acuerdo no tenía ningún sentido. Pero nunca nada lo tuvo. Siempre fue una «farsa». Todo era falso. Pero las consecuencias fueron reales y absolutamente devastadoras para muchísima gente.

    «Ha hecho mucho daño», dijo el exentrenador del Tottenham Mauricio Pochettino. «Muchos clubes siguieron las reglas y otros no. Así que es una enorme tristeza. Llegamos a una situación en la que lo que se celebró no era tan real, lo que parecía bueno quizá no era tan bueno, lo que no parecía bueno quizá sí lo era, pero no podía serlo por lo que pasó.

    «Si recuerdo mi etapa en el Southampton, luego en el Tottenham, recuerdo la construcción [del Tottenham Hotspur Stadium] y no tener la posibilidad económica de hacer un fichaje durante 18 meses. Pasamos por algo en lo que no existía la igualdad deportiva... Hemos vivido un periodo de engaño».

  • «Robado»

    Manchester City v Liverpool FC - Premier League
    Getty Images Sport

    El Liverpool de Jurgen Klopp le plantó cara al Manchester City de Pep Guardiola, una hazaña que ahora parece aún mayor una vez que todos los hechos han salido a la luz

    Está por ver qué pretende hacer la Premier League al respecto. La expulsión parece una posibilidad muy real dado el carácter repugnante tanto del engaño como de la negación. Pero, como ya han señalado varios comentaristas y exjugadores, ninguna medida retroactiva puede devolver lo que se les arrebató, al menos desde un punto de vista emocional.

    El exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp dijo en una ocasión que, si se demostraba que el City había incumplido las reglas, pondría las cervezas y organizaría un desfile en su jardín para los jugadores que terminaron dos veces a un solo punto del equipo dopado financieramente de Guardiola. Sin embargo, ahora hasta él dice que ya no le apetece celebrarlo, y Jamie Carragher fue posiblemente quien mejor explicó por qué.

    "He tenido la gran suerte de ganar unas cuantas medallas", dijo el exdefensa del Liverpool en Sky. "Años después nunca miro la medalla. Pero mi mente vuelve a un momento, siento algo en el estómago. Recuerdo al árbitro pitando el final de un gran partido. Esos jugadores nunca sentirán eso y Manchester City se lo robó".

    Y no solo al Liverpool. El Manchester United se vio privado de dos títulos por culpa del City solo en el periodo 2009-18, varios otros equipos se quedaron sin clasificarse para la Champions League, mientras que algunos conjuntos descendidos no habrían bajado de haberse destapado antes las infracciones del City. Aun así, como dijo el exdelantero del Arsenal Ian Wright, sí que parece "apropiado" que el primer partido del City desde el veredicto de culpabilidad sea en Anfield.

    "[Cuando el City ganaba cuatro títulos seguidos], el Liverpool era el equipo que le iba pisando los talones", dijo la leyenda del Arsenal a ITV. "Miras por lo que pasó [Jurgen] Klopp con ese equipo, y por lo que pasó el propio Klopp para intentar ganar a ese equipo [el City], para intentar romperlo. Y, al final, probablemente eso le rompió a él y se ha hecho mal, de manera ilegal. Es muy triste".

    Sin embargo, también da rabia, y a todos y cada uno de los seguidores de la Premier League. Les han arrebatado innumerables momentos mágicos e inestimables los mayores villanos de la historia del fútbol inglés, y la primera demostración de ese sentimiento colectivo y justificado de injusticia tendrá lugar el domingo en Anfield.

    Que no haya ninguna duda: de verdad será un día brutal para el City. Y solo el primero de muchos...