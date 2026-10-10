Cuando Trent Alexander-Arnold sostuvo, en la práctica, que los trofeos que ganó el Liverpool durante la era de éxito sin precedentes del Manchester City en la Premier League valían más que los acumulados en el Etihad, algunos de los jugadores de Pep Guardiola respondieron con burla. Por ejemplo, tanto Ruben Dias como Erling Haaland disfrutaron señalando que Alexander-Arnold no tenía ni idea de lo que se siente al ganar un triplete.

"Ellos [Liverpool] pueden hablar todo lo que quieran", dijo Haaland a Sky Sports, "o él [Alexander-Arnold] puede hablar todo lo que quiera... No me importa, pero no sé por qué hace eso". Aunque eso fuera cierto, aunque el engreído delantero realmente no entendiera el argumento de Alexander-Arnold, ahora desde luego sí lo entiende.

Porque las medallas del Liverpool no han hecho más que aumentar su valor después de que el City fuera declarado culpable de más de 100 cargos presentados contra el club en relación con la normativa financiera de la Premier League, mientras que las de Haaland ahora no valen absolutamente nada a ojos del mundo del fútbol. Y tanto él como el resto de sus compañeros serán recordados sin descanso de ese hecho en su primer partido desde que se confirmó el veredicto, contra el Liverpool el domingo.

"Si quieren entender hasta qué punto va a enfadarse el fútbol inglés", dijo la semana pasada en The Overlap el exdefensa del Manchester United Gary Neville, "Anfield se lo hará saber. Como nunca os podríais imaginar. Sospecho que puede haber pancartas, desde luego habrá cánticos. Les espera una recepción como nunca habéis visto. Será un día brutal". Y con razón.