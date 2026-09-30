El jugador «incalculable» de Mauricio Pochettino: Sebastian Berhalter se está convirtiendo en una estrella y está impulsando el cambio de cultura de Estados Unidos
ST. LOUIS -- Justo al inicio de la primera concentración de Sebastian Berhalter con la selección masculina de Estados Unidos, el seleccionador Mauricio Pochettino apartó a su nuevo centrocampista. Debió de ser difícil, dice Pochettino, incorporarse a una selección que recientemente había pasado página del padre de Berhalter. Así que, como parte del proceso de adaptación, el argentino quiso conocer mejor a Berhalter y saber un poco más sobre él.
Una de las preguntas que le hizo fue sobre sus referentes. ¿En qué jugadores basaba su juego? El entonces centrocampista de los Vancouver Whitecaps enumeró algunos de los mejores jugadores del mundo. Eso era lo que quería ser.
«Solo estaba diciendo nombres», recordó Berhalter, «algunos de los mejores del mundo. Y él me dijo: “¿Por qué no puedes ser así?”»
«Y luego, un año después, hablé con él antes del Mundial y me dijo: “Mira cuánto te has acercado ya”».
Puede que Berhalter no sea uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero ahora mismo no se puede negar que es uno de los jugadores en mejor forma de la USMNT. Después de arrancar a lo grande su primera temporada con el Middlesbrough, Berhalter llegó a la concentración de la USMNT y ofreció más de lo mismo. Después de firmar un gol y una asistencia contra Perú, hizo exactamente lo mismo contra Chile.
Ahora mismo, todo le sale a Berhalter. Algunos pueden sorprenderse por ello. Pochettino no es uno de ellos.
«Siempre está encantado de hacer cualquier cosa por la selección», dijo Pochettino. «Ya dije antes que este tipo de partido no tiene precio, y tener a un jugador como él no tiene precio. Es difícil ponerle un valor».
Berhalter, por supuesto, no es literalmente incalculable. El Middlesbrough acaba de pagar 2 millones de dólares para ficharle, aunque esa cantidad no se acercó ni de lejos a lo que podría o debería haber sido debido a la situación contractual de Berhalter en Vancouver. Dicho esto, ahora vale mucho más que eso.
Entonces, ¿cómo se convirtió Berhalter en el jugador «incalculable» de Pochettino en poco más de un año? Ni él mismo habría podido imaginarlo.
La convicción de Poch
Poco después de la broma de «no tiene precio», Pochettino bromeó con que tantos elogios podrían subírsele a la cabeza a Berhalter.
«Puede que esté hablando demasiado de él», dijo Pochettino entre risas. «A lo mejor, en la próxima concentración no viene».
Sin embargo, que eso no se le vaya a subir a la cabeza es precisamente la razón por la que Pochettino lo dijo. En algo más de un año, desde que Pochettino conoce a Berhalter, nunca se le ha subido nada a la cabeza. Ante todo, bueno o malo, Berhalter ha agachado la cabeza y ha trabajado.
«Es un muy buen jugador y un modelo a seguir para los futbolistas que llegan por primera vez», dijo Pochettino, «o para los jugadores que quizá están viendo desde casa, por la forma en la que esperamos que se comporten los futbolistas. El compromiso, por supuesto, es una parte de él y de lo que esperamos».
Su gol contra Turquía en el Mundial fue aparentemente un trampolín, y Berhalter ha salido disparado desde ahí. En el Boro, al que se incorporó este verano, ya suma dos goles y una asistencia en menos de 550 minutos. Con la USMNT, lleva dos goles y dos asistencias en 121 minutos en esta ventana.
La reciente racha de Berhalter está, sin duda, impulsada por la confianza, en particular la confianza que da marcar en un Mundial. También llega a través de la confianza de Pochettino.
«Me ha recompensado desde el primer día», dijo Berhalter. «Creyó en mí antes incluso de que yo creyera en mí mismo, en que podía hacer esto con la selección. Le estoy súper agradecido, y solo intento hacer que se sienta orgulloso... Eso es todo lo que le puedo pedir a un entrenador: que deposite tanta confianza en mí».
Sin embargo, la confianza solo llega hasta cierto punto. También hace falta talento real y calidad real, y Berhalter lo ha estado demostrando.
Por qué está funcionando
Cuando terminaba su respuesta, Berhalter se dio cuenta, y Gio Reyna no pudo evitar reírse. Hablando con los medios al inicio de la concentración de la USMNT, Berhalter lo había llamado football. Un hábito nuevo, pero no uno que quiera mantener.
«Tienes que cambiarlo cuando vuelves aquí», dijo Reyna. «Es soccer».
Por suerte, Berhalter no solo se trajo de Middlesbrough su vocabulario; también su estado de forma. La transición a la vida en el Championship ha sido buena. La transición de vuelta a la USMNT también lo ha sido.
«Es una gran transición», dijo Berhalter. «Lo mucho que aman el fútbol allí, y la intensidad con la que lo viven, es increíble. Al estar en una ciudad pequeña, viven, respiran y comen fútbol, y es divertido. Hay un partido cada dos días más o menos, y es duro, pero es lo que quieres».
Ese desgaste, al parecer, lo está haciendo más fuerte. El informe sobre Berhalter siempre fue evidente: tenaz, enérgico, con un golpeo de balón increíble. El siguiente paso, entonces, es completar su juego. Pochettino lo ha visto, y por eso confía en él en varias posiciones diferentes sobre el campo. Berhalter no es solo un lanzador de jugadas a balón parado o un jugador de energía; ahora también ha demostrado ser una pieza vital en el centro del campo que ayuda a definir cómo está jugando la USMNT en esta concentración en particular.
Pochettino mostró esa confianza al colocar a Berhalter en el centro del campo junto a dos recién llegados, Adri Mehmeti y Brooklyn Raines.
«La calidad que tiene, las jugadas a balón parado, todo», dijo Pochettino. «Marcar llegando desde segunda línea. Puede jugar a la izquierda, puede jugar a la derecha, puede jugar como centrocampista, de área a área, pero también como mediocentro defensivo. Puede jugar como un número 10. Puede jugar en diferentes posiciones y siempre está contento».
Pero el valor de Berhalter para este equipo va más allá de su calidad con el balón.
Estableciendo la cultura
Incluso después de jugar 83 minutos, a Berhalter todavía le quedaba otra arrancada. Cuando el gol de Mathis Albert acabó en el fondo de la red, Berhalter y Reyna salieron disparados por la banda, con ganas de sumarse a la celebración junto a la estrella de 17 años.
«Creo que esa es simplemente nuestra cultura», dijo. «Creo que eso es lo que todo el mundo tiene en mente y quiere hacer. Solo quieres estar en esa celebración, especialmente al ver a un chico joven marcar así. Creo que fue una reacción natural».
Durante gran parte de su etapa, Pochettino ha insistido en esa cultura. Tenía que derribar algunas cosas, dijo, y volver a construirlas. Esa fue una de las razones por las que quiso volver a la USMNT: la cultura ya estaba instaurada y ahora podía construir.
También es por eso por lo que eligió su plantilla de la manera en que lo hizo. Quería que la próxima generación aprendiera junto a la actual. También quería dar poder a jugadores como Berhalter para que se convirtieran en nuevos líderes dentro del grupo.
«Creo que nos ha encomendado asumir la responsabilidad y enseñarles lo que significa jugar para esta selección», dijo Berhalter. «Él siempre lo refuerza, pero nosotros estamos ahí para reforzarlo por él en el campo. Creo que es importante demostrar cuánto significa para ti jugar por este país, porque no estás aquí solo para sumar una internacionalidad. Esto significa mucho, y debería significar mucho».
¿Un gran año?Getty Images Sport
La confianza de Berhalter ha crecido, y también su papel dentro del grupo. Simplemente no está tratando esta racha como un motivo para replantearse su enfoque.
«Voy a seguir siendo yo mismo», dijo. «Creo que eso es todo lo que he estado intentando hacer. Creo que las cosas simplemente surgen de forma natural. No se trata de planear que este sea mi gran año. Simplemente voy a ser yo mismo y, más o menos, acabar donde tenga que acabar».
En aquella primera concentración, Berhalter enumeraba a los jugadores a los que quería parecerse. Ahora, es alguien de quien Pochettino quiere que aprenda la próxima generación.
Así que, a medida que crece la confianza y los goles siguen entrando, ¿qué siente Berhalter con todo esto? ¿Se siente diferente? ¿Están cambiando las cosas?
Sí y no. Tiene más confianza que antes, por supuesto, pero eso no cambia las cosas. En cierto modo, sigue sintiéndose y comportándose como aquel jugador de su primera concentración. En otros, es alguien en quien pueden apoyarse quienes realmente están viviendo eso.
«Voy a seguir siendo yo mismo», dijo. «Creo que eso es todo lo que he intentado hacer. Creo que las cosas surgen de forma natural. No intento planificar que este sea mi gran año. Simplemente voy a ser yo mismo y, más o menos, acabaré encajando donde tenga que encajar».
Ahora está entrando en nuevas conversaciones y, de paso, recibiendo nuevos elogios. Puede que Berhalter no tenga precio, pero desde luego sí tiene valor, especialmente para este grupo de la selección de Estados Unidos.