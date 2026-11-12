El ascenso de Declan Rice ha sido tan imparable como el propio centrocampista del Arsenal sobre el césped, y su notoriedad, cada vez mayor, ha recibido ahora el reconocimiento de una autoridad en la cultura británica o en materia de influencia, GQ. El futbolista de 27 años ha sido elegido como uno de los protagonistas de las portadas de Hombres del Año de 2026 de la prestigiosa revista, que celebra a quienes han tenido un gran impacto en la moda, la música, el deporte y la cultura en general.
La elección de Rice reconoce un año sobresaliente para él a título individual, tanto con el Arsenal como en el ámbito internacional. Aunque, de algún modo, sigue siendo una figura que divide opiniones, este es solo el último hito de su imparable ascenso al estrellato dentro y fuera del campo.