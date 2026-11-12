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Declan Rice GFX HIC 1-1GOAL

El imparable ascenso de Declan Rice, «hombre del año», hacia la condición de auténtica superestrella del fútbol

El centrocampista del Arsenal ha vivido un año sensacional tanto a nivel individual como con su club y ha recibido el reconocimiento de quienes determinan quién tiene influencia en la cultura británica.

Krishan Davis
Traducido por

  • El ascenso de Declan Rice ha sido tan imparable como el propio centrocampista del Arsenal sobre el césped, y su notoriedad, cada vez mayor, ha recibido ahora el reconocimiento de una autoridad en la cultura británica o en materia de influencia, GQ. El futbolista de 27 años ha sido elegido como uno de los protagonistas de las portadas de Hombres del Año de 2026 de la prestigiosa revista, que celebra a quienes han tenido un gran impacto en la moda, la música, el deporte y la cultura en general.

    La elección de Rice reconoce un año sobresaliente para él a título individual, tanto con el Arsenal como en el ámbito internacional. Aunque, de algún modo, sigue siendo una figura que divide opiniones, este es solo el último hito de su imparable ascenso al estrellato dentro y fuera del campo.

  • Año estelar

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Rice fue una pieza clave del Arsenal de Mikel Arteta que ganó el título y ayudó a poner fin a una espera de 22 años para conquistar la Premier League.

    Rice ha vivido un año extraordinario sobre el terreno de juego, especialmente con el Arsenal. El centrocampista fue absolutamente fundamental para que el equipo de Mikel Arteta por fin pusiera fin a una angustiosa sequía de 22 años sin ganar la Premier League, un logro que describe a GQ como la realización de un sueño de toda la vida. Una y otra vez ayudó a su equipo a alcanzar el objetivo con sus incursiones en ataque, su incansable trabajo y, de forma más sorprendente, algunas aportaciones ofensivas decisivas.

    Rice terminó la campaña con una destacada participación en 16 goles entre todas las competiciones, 11 de ellas asistencias a sus compañeros, reflejo de su juego generoso. También fue una pieza clave para que el Arsenal llegara invicto a la final de la Champions League. De no haber perdido ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis, habría terminado la temporada como ganador de un doblete europeo.

    Después de disputar 55 partidos con el Arsenal durante la temporada de clubes, habría sido comprensible que Rice llegara sin fuerzas al Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, pese a lidiar con problemas físicos, siguió siendo indispensable en el esquema de Thomas Tuchel y formó un formidable trío en el centro del campo junto a Jude Bellingham y Elliot Anderson.

    Antes del ya tristemente célebre hundimiento de Inglaterra ante Argentina en semifinales, Rice parecía encaminado a culminar una temporada ya excepcional alcanzando la final del Mundial.

  • Extrañamente divisivo

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Aunque rinde con regularidad sobre el terreno de juego y cae bien fuera de él, Rice sigue, por alguna razón, generando opiniones encontradas entre las aficiones rivales.

    Pese a sus actuaciones con su club y su selección este año, Rice sigue siendo una figura que divide a los aficionados de los equipos rivales. Muchos sostienen que, como una de sus mayores virtudes es su despliegue físico y, posiblemente, no es uno de los centrocampistas con más talento técnico del planeta, no merece figurar entre los mejores en su posición y, por tanto, está sobrevalorado.

    A otros, por algún motivo, les molesta la personalidad alegre y extrovertida del jugador de 27 años, al que acusan de actuar de cara a la galería. Algunos incluso han llegado a dirigir insultos a Lauren Fryer, su pareja desde hace años. Rice revela a GQ que los insultos en internet le llevaron a abandonar X (antes Twitter) hace tres años y que, en ocasiones, los mensajes negativos bastaban para arruinarle el día.

    La única explicación lógica para las críticas que Rice recibe en ciertos rincones de internet son los celos de los aficionados de clubes rivales y el resentimiento de quienes prefieren pasar por alto sus evidentes cualidades como centrocampista para desacreditarlo. Ha mejorado notablemente a todos los equipos en los que ha jugado, y su personalidad cercana fuera del campo es lo que le distingue.

  • «Demostrar que te equivocas»

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Rice está totalmente convencido de que es capaz de aceptar las críticas y cambiar la opinión que la gente tiene de él.

    Por su parte, Rice sigue empeñado, incluso a sus 27 años, en convencer a sus detractores. Su entrega incansable, su regularidad y su mentalidad ganadora sobre el césped ya han contribuido en cierta medida a lograrlo en 2026.

    «No dejo de subir el nivel. No dejo de mejorar. Acepto las críticas del entrenador. Siempre estoy dispuesto a escuchar», afirma en una entrevista para su reportaje de portada en British GQ, para su número Men of the Year 2026. «No tengo problema en reconocerlo y decir: “Mira, hoy he jugado como una m*erda”».

    «Luego he jugado bien, pero tengo que repetirlo la semana siguiente. Si crees que soy bueno, bien. Si crees que soy una m*erda, vale. Pero acabaré demostrándote que te equivocas». Con un segundo título consecutivo de la Premier League bien encaminado, un Arsenal que aventaja en cinco puntos a sus rivales y que parece un equipo formidable en el momento de escribir estas líneas, desde luego no apostarías en su contra.

  • Influencia dentro y fuera del campo

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Rice protagonizó recientemente la campaña del Arsenal junto a la marca de gafas Oakley y tiene cada vez más presencia en la cultura popular.

    Impulsada por sus éxitos sobre el césped, la marca personal de Rice también crece fuera de él. El jugador del Arsenal es embajador de la marca internacional de productos para el cuidado del cabello L'Oreal y parece dispuesto a renovar su lucrativo contrato de botas con adidas tras haber coqueteado con la posibilidad de cambiar de marca al término de su contrato, lo que generó numerosos comentarios en internet.

    El internacional inglés también conoce el mundo de la moda de lujo: ya ha aparecido en campañas de Prada y Burberry e incluso ha desfilado por pasarelas. Recientemente fue elegido para protagonizar el vídeo de presentación de la colaboración del Arsenal con la firma especializada en gafas Oakley, en el que mostró sus dotes interpretativas al recrear el recorrido del desfile de celebración del título del Arsenal del pasado verano.

    Pese a sus numerosos y lucrativos acuerdos de patrocinio y a su elevado contrato en el Emirates Stadium, Rice asegura en su entrevista con GQ que considera «ridículo» el dinero que se mueve en el fútbol y que no es su principal motivación. Quiere inculcar a sus hijos valores que les ayuden a reconocer su situación privilegiada, después de haber crecido él mismo en un piso de un complejo residencial de Kingston, en el suroeste de Londres.

  • Prestigioso reconocimiento

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Las grandes actuaciones de Rice este año le han valido un puesto entre las estrellas de portada de la edición «Hombres del Año 2026» de British GQ.

    Su creciente influencia en el fútbol y en la cultura en general le ha valido a Rice un lugar entre las personalidades que protagonizan las portadas British GQ para sus Hombres del Año de 2026, una distinción que celebra a quienes han tenido un impacto significativo en el mundo de la moda, la música y el deporte. Por ahora, el rapero Fakemink se ha sumado a Rice. Más adelante se anunciarán otras personalidades que protagonizarán las portadas y serán homenajeadas en un acto en Londres el martes 17 de noviembre.

    «Nuestra celebración anual de los Hombres del Año de GQ reúne a los nombres más importantes, de moda y potentes del panorama cultural», escribe Murray Clark, responsable de contenidos editoriales de la prestigiosa revista, en su «carta del editor» de ese número. Al explicar la inclusión del futbolista, añade: «Declan Rice parecía una elección evidente para protagonizar una portada en 2026: un jugador que ayudó a poner fin a la maldición del Arsenal en la Premiership y que sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del planeta».

    Puede que Declan Rice te encante o que no lo soportes, pero este es solo el último hito en su imparable ascenso al estrellato dentro y fuera del campo, y no da señales de que vaya a frenar.