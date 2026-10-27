Una revolución estaba en marcha en Madrid con el cambio de siglo. Bajo la presidencia de Lorenzo Sanz, el club había puesto fin a una espera de tres décadas para volver al trono europeo. Tras conquistar dos títulos de la Champions League en tres años, el presidente confiaba en conservar su cargo en las elecciones de 2000. Sin embargo, Florentino Perez se presentó con una campaña en la que prometía fichajes sin precedentes y mantener la estabilidad financiera. Los socios quedaron convencidos y votaron por el cambio.

La era de los galácticos comenzó de inmediato. Aquel verano, el nuevo presidente cumplió una de sus promesas más audaces: el sorprendente fichaje de Luis Figo, procedente del eterno rival, el Barcelona, por una cifra récord mundial. También llegaron Claude Makelele y Santiago Solari para reforzar una columna vertebral formidable en la que ya estaban Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra y un joven Iker Casillas.

Aunque el Real Madrid recuperó el título de Liga bajo la dirección de Vicente del Bosque, la eliminación en semifinales de la Champions League ante el Bayern de Múnich, que acabaría proclamándose campeón de la edición 2000-01, hizo que muchos en la capital española considerasen la temporada un fracaso. Con el centenario del Real Madrid previsto para la campaña siguiente, conquistar su novena corona europea se convirtió en el gran objetivo. Así que Perez redobló su apuesta y batió el récord de traspasos por segundo verano consecutivo.

Zidane era el fichaje más codiciado por el Madrid. En la Juventus se había labrado una reputación como creador de juego de primer nivel: había impulsado al equipo de Turín a conquistar dos títulos consecutivos de la Serie A y se había llevado el Balón de Oro de 1998 tras marcar dos goles en la victoria de Francia sobre Brasil en la final del Mundial. Dos años después, dirigió a Francia hacia el triunfo en la Eurocopa.

Sin embargo, la Champions League había sido una fuente de decepciones para el centrocampista. Había alcanzado dos finales consecutivas con la Juventus, pero había caído en ambas: primero ante el Borussia Dortmund en 1997 y después frente al propio Madrid en Ámsterdam.

Mientras el gigante italiano empezaba a perder fuerza en Europa en los años siguientes, la oferta de unirse al Madrid en su intento de construir una etapa de dominio sin precedentes resultó irresistible. En julio de 2001, Zidane completó su traspaso a España por 77,5 millones de euros.

«Muchos jugadores nacen para jugar en el Real Madrid y Zinedine Zidane es uno de ellos. Tiene una serie de cualidades que encajan perfectamente con la cultura del madridismo», dijo Perez durante la presentación del fichaje. «El Real Madrid es el mejor club del mundo. Aquí Zidane brillará como jugador y nosotros mejoraremos con él. El año que viene celebramos nuestro centenario y estamos construyendo un Real Madrid del siglo XXI. Zidane nunca ha jugado en el Bernabeu. Estoy seguro de que le encantará».

Más adelante, durante su primera temporada, dejó claras sus aspiraciones: «Ya he perdido las otras dos finales que he disputado y ha sido demasiado. Quiero ganar, igual que todos mis compañeros».

Sin embargo, mientras Zidane posaba junto a la leyenda del club Alfredo Di Stefano con la emblemática camiseta del número 5, sobre él se cernía el recuerdo de su última noche europea en Turín.

El 24 de octubre de 2000, durante un partido de la fase de grupos de la Champions League entre la Juventus y el Hamburgo, Zidane perdió los nervios. Tras caer de rodillas al recibir una entrada, reaccionó con un cabezazo directo a la cara de Jochen Kientz. El golpe provocó al defensa una fractura del pómulo y una conmoción cerebral, y le costó a Zidane la décima tarjeta roja directa de su carrera. Recibió una sanción de cinco partidos en competiciones europeas y, como el incidente ocurrió mientras se votaba el Balón de Oro, le costó el galardón individual.

«Así es la vida, no puedo hacer nada al respecto. Solo tengo que aceptarlo», declaró entonces a France Football. «Los jueces tuvieron en cuenta mi acción, es una pena».

Zidane cumplió un partido de sanción con la Juventus debido a la temprana eliminación del equipo, por lo que las normas de la UEFA establecían que debía cumplir el resto con el Madrid. Después de ver desde la grada cómo el Madrid comenzaba con pleno de victorias, Zidane saltó al campo para debutar en Europa con su nuevo equipo ante la Roma el 24 de octubre de 2001, justo un año después de su agresión a Kientz.