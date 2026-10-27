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GFX Zidane Legacy 1-1GOAL

El gol inmortal de Zinedine Zidane: La historia del espectacular tanto con el que la leyenda del Real Madrid ganó la Champions League ante el Bayer Leverkusen

El gigante español conquistó su noveno título europeo con un gol espectacular que consolidó el legado de Zidane más de un año después de su primer cabezazo célebre.

Peter McVitie
Traducido por

  • Fue un momento de pura magia.

    No es que los astros se alinearan para que Zinedine Zidane marcara el gol más sublime de la historia de las finales de la Champions League. Pero lo pareció.

    Aquella noche de mayo de 2002 en Hampden Park confluyeron varios factores para dar lugar al gol inolvidable que completó la última pieza, hasta entonces esquiva, del legado del maestro francés: el centro a la desesperada de Roberto Carlos desde la línea de banda; la inexplicable decisión de la defensa del Bayer Leverkusen de dejar sin marcar al mejor jugador del mundo en la frontal del área; y el balón, que cayó del cielo de Glasgow justo a tiempo para encontrarse con el golpeo de la pierna supuestamente menos hábil de Zidane.

    Todo encajó para dar lugar al gol que dio al Madrid su novena corona europea y a Zidane el único gran trofeo que se le había resistido una y otra vez.

    Esta es la historia de aquel glorioso gol que decidió la final de la Champions League.


  • Zidane se une a los galácticos

    Zinedine Zidane
    Getty Images Sport

    El centrocampista francés no pudo ganar la Champions League con la Juventus, por lo que aceptó el traspaso al Real Madrid.

    Una revolución estaba en marcha en Madrid con el cambio de siglo. Bajo la presidencia de Lorenzo Sanz, el club había puesto fin a una espera de tres décadas para volver al trono europeo. Tras conquistar dos títulos de la Champions League en tres años, el presidente confiaba en conservar su cargo en las elecciones de 2000. Sin embargo, Florentino Perez se presentó con una campaña en la que prometía fichajes sin precedentes y mantener la estabilidad financiera. Los socios quedaron convencidos y votaron por el cambio. 

    La era de los galácticos comenzó de inmediato. Aquel verano, el nuevo presidente cumplió una de sus promesas más audaces: el sorprendente fichaje de Luis Figo, procedente del eterno rival, el Barcelona, por una cifra récord mundial. También llegaron Claude Makelele y Santiago Solari para reforzar una columna vertebral formidable en la que ya estaban Raul, Roberto Carlos, Ivan Helguerra y un joven Iker Casillas.

    Aunque el Real Madrid recuperó el título de Liga bajo la dirección de Vicente del Bosque, la eliminación en semifinales de la Champions League ante el Bayern de Múnich, que acabaría proclamándose campeón de la edición 2000-01, hizo que muchos en la capital española considerasen la temporada un fracaso. Con el centenario del Real Madrid previsto para la campaña siguiente, conquistar su novena corona europea se convirtió en el gran objetivo. Así que Perez redobló su apuesta y batió el récord de traspasos por segundo verano consecutivo.

    Zidane era el fichaje más codiciado por el Madrid. En la Juventus se había labrado una reputación como creador de juego de primer nivel: había impulsado al equipo de Turín a conquistar dos títulos consecutivos de la Serie A y se había llevado el Balón de Oro de 1998 tras marcar dos goles en la victoria de Francia sobre Brasil en la final del Mundial. Dos años después, dirigió a Francia hacia el triunfo en la Eurocopa.

    Sin embargo, la Champions League había sido una fuente de decepciones para el centrocampista. Había alcanzado dos finales consecutivas con la Juventus, pero había caído en ambas: primero ante el Borussia Dortmund en 1997 y después frente al propio Madrid en Ámsterdam.

    Mientras el gigante italiano empezaba a perder fuerza en Europa en los años siguientes, la oferta de unirse al Madrid en su intento de construir una etapa de dominio sin precedentes resultó irresistible. En julio de 2001, Zidane completó su traspaso a España por 77,5 millones de euros.

    «Muchos jugadores nacen para jugar en el Real Madrid y Zinedine Zidane es uno de ellos. Tiene una serie de cualidades que encajan perfectamente con la cultura del madridismo», dijo Perez durante la presentación del fichaje. «El Real Madrid es el mejor club del mundo. Aquí Zidane brillará como jugador y nosotros mejoraremos con él. El año que viene celebramos nuestro centenario y estamos construyendo un Real Madrid del siglo XXI. Zidane nunca ha jugado en el Bernabeu. Estoy seguro de que le encantará».

    Más adelante, durante su primera temporada, dejó claras sus aspiraciones: «Ya he perdido las otras dos finales que he disputado y ha sido demasiado. Quiero ganar, igual que todos mis compañeros».

    Sin embargo, mientras Zidane posaba junto a la leyenda del club Alfredo Di Stefano con la emblemática camiseta del número 5, sobre él se cernía el recuerdo de su última noche europea en Turín.

    El 24 de octubre de 2000, durante un partido de la fase de grupos de la Champions League entre la Juventus y el Hamburgo, Zidane perdió los nervios. Tras caer de rodillas al recibir una entrada, reaccionó con un cabezazo directo a la cara de Jochen Kientz. El golpe provocó al defensa una fractura del pómulo y una conmoción cerebral, y le costó a Zidane la décima tarjeta roja directa de su carrera. Recibió una sanción de cinco partidos en competiciones europeas y, como el incidente ocurrió mientras se votaba el Balón de Oro, le costó el galardón individual.

    «Así es la vida, no puedo hacer nada al respecto. Solo tengo que aceptarlo», declaró entonces a France Football. «Los jueces tuvieron en cuenta mi acción, es una pena».

    Zidane cumplió un partido de sanción con la Juventus debido a la temprana eliminación del equipo, por lo que las normas de la UEFA establecían que debía cumplir el resto con el Madrid. Después de ver desde la grada cómo el Madrid comenzaba con pleno de victorias, Zidane saltó al campo para debutar en Europa con su nuevo equipo ante la Roma el 24 de octubre de 2001, justo un año después de su agresión a Kientz.

  • La marcha hacia Glasgow

    SOCCER-BARCELONA-REAL MADRID
    AFP

    Una victoria en semifinales ante el Barcelona dio paso al duelo final en Hampden.

    Aunque el Madrid perdió aquella noche su pleno de victorias en la Champions League pese a la participación de Zidane, ya que los italianos arrancaron un empate a uno, los hombres de Del Bosque recuperaron el ritmo en la segunda fase de grupos con cinco triunfos consecutivos.

    En la primavera de 2002, el proyecto de los Galácticos del Madrid avanzaba por Europa con una elegancia implacable. En cuartos de final, el Real Madrid se tomó la revancha ante el Bayern de Múnich: remontó la derrota por 2-1 sufrida en Alemania en la ida con una contundente victoria por 2-0 para eliminar al vigente campeón.

    Después llegó el mayor desafío de todos: un Clásico contra el Barcelona en semifinales.

    El Barça dominó la posesión y atacó sin descanso a su rival desde los primeros compases de la ida en el Camp Nou, mientras que el Madrid buscaba a Zidane en casi cada ocasión para intentar crear peligro. Luis Enrique, Philipp Cocu y Thiago Motta le cerraron bastante bien las líneas de pase, pero sus rápidos cambios de dirección, su control sin esfuerzo aparente y su excelente anticipación causaron problemas. La primera señal clara de peligro llegó cerca del final de la primera parte, cuando controló el balón con el pecho, esquivó a un defensa y lanzó un disparo desde lejos que no encontró portería.

    Al comienzo de la segunda parte, Zidane abrió el marcador. Raúl aprovechó un error defensivo y le envió un pase en profundidad al francés. Mientras este entraba a toda velocidad en el área, el portero Roberto Bonano salió para cerrarle el ángulo. Con una vaselina tan atrevida como despreocupada, Zidane elevó el balón fuera del alcance del guardameta y lo mandó a la red para dar paso a una victoria por 2-0 en el campo de su rival catalán. 

    Tras empatar 1-1 en la vuelta en el Bernabéu, el Real Madrid había sellado su billete a Glasgow. El centrocampista del Barcelona Xavi, que jugó el partido de vuelta, dijo sobre aquel Madrid: «Resultaba molesto verlos jugar así porque tenían una idea y un concepto. Zidane, Roberto Carlos... Eran increíbles. Dominaban todos los aspectos del juego.

    »Simplemente había que aceptar que eran mejores».

  • La oposición

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    El equipo de Klaus Toppmoller fue un digno rival para los galácticos tras una temporada prometedora.

    Tras acabar tercero en La Liga y quedarse sin la Copa del Rey, el Madrid estaba a un partido de poner un broche glorioso a una temporada que, por lo demás, había dejado que desear. Pero su rival también quería culminar su propio cuento de hadas.

    Mucho antes de la temporada 2001-02, el Bayer Leverkusen ya había desarrollado una dolorosa relación con el segundo puesto. Fue subcampeón de la Bundesliga por detrás del Bayern de Múnich tanto en 1996-97 como en 1998-99, sin lograr igualar a la potencia indiscutible del fútbol alemán.

    De cara a la última jornada de la Bundesliga 1999-00, con Christoph Daum al frente, parecía que por fin iban a cambiar las tornas. El Leverkusen lideraba la clasificación con tres puntos de ventaja. Solo necesitaba un punto ante el Unterhaching, situado en la zona media de la tabla, para conquistar el primer campeonato alemán de sus 96 años de historia.

    En lugar de eso, llegó el desastre. En el minuto 20, Michael Ballack, de 23 años, desvió sin querer un centro hacia su propia portería y desencadenó un derrumbe total. El Leverkusen perdió 2-0, mientras que el Bayern venció al Werder Bremen y le arrebató el título por diferencia de goles. La imagen de Ballack llorando tras el partido reforzó la creciente convicción de que la derrota formaba parte del ADN del Leverkusen y afianzó su reputación de «Neverkusen».

    La temporada siguiente fue un desastre, pero el nombramiento de Klaus Toppmoller como entrenador en el verano de 2001 y los cambios que introdujo dieron nueva vida al BayArena. El Leverkusen logró retener a jugadores como Ballack, Lucio, Dimitar Berbatov, Ze Roberto y Oliver Neuville, mientras que el portero Hans-Jorg Butt llegó libre.

    «Cuando empezamos en verano, dije que queríamos poner el énfasis en el fútbol ofensivo, así que desarrollamos una táctica que nos permitiera jugar hacia delante y asumir riesgos», explicó Toppmoller a la UEFA antes de la final europea. «Si miras al equipo, está claro que tenemos a los jugadores adecuados para jugar así. Nowotny y Lucio, en el centro de la defensa, son rápidos, agresivos y van bien por alto. Y cuando atacamos, siempre somos capaces de marcar goles».

    De repente, el Leverkusen cautivaba. Con el liderazgo incomparable de Ballack y su dinamismo de área a área, las atrevidas arrancadas de Lucio desde la defensa y la magia de Bernd Schneider en las bandas, el Bayer Leverkusen se transformó en uno de los equipos más atractivos de ver del continente.

    Al llegar abril, el equipo de Toppmoller tenía al alcance la inmortalidad futbolística. Perseguía un triplete de títulos sin precedentes.

    Contaba con una sólida ventaja de cinco puntos sobre el Borussia Dortmund en la Bundesliga a falta de solo tres partidos. En la DFB-Pokal, había alcanzado la final, donde se enfrentaría al Schalke. Y en Europa había protagonizado una trayectoria de cuento de hadas, eliminando al Liverpool y al Manchester United para llegar a la gran final contra los Galácticos de Del Bosque.

    En menos de dos semanas, los tres títulos se le escaparían de las manos. Primero, un tropiezo catastrófico le costó el campeonato alemán, que acabó en manos del Dortmund en la última jornada. Una semana después, desperdició la ventaja que había logrado en la primera parte y el Schalke lo arrolló por 4-2 en la final de la DFB-Pokal.


  • La obra maestra de Zidane

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    El francés protagonizó su mejor momento en la final de la Champions League y conquistó el título que tanto tiempo se le había resistido.

    Con su equipo tocado anímicamente por dos duros golpes en rápida sucesión, las cosas empeoraron para Toppmoller antes de la final contra los reyes de la Copa de Europa. El Leverkusen había perdido a dos de sus pilares fundamentales: el capitán y defensa Jens Nowotny y el extremo brasileño Ze Roberto.

    «La rotura del ligamento cruzado que sufrió Jens Nowotny fue un golpe muy duro. Ze Roberto estaba sancionado. Nos quedamos con lo justo», admitió más tarde Toppmoller. Pese a las bajas, su planteamiento no cambió: «Desde luego, no queríamos echarnos atrás. Quería que controláramos el partido».

    Por desgracia para el técnico alemán, sus jugadores no captaron el mensaje. A los nueve minutos, el Madrid ya ganaba 1-0: un saque de banda en diagonal de Roberto Carlos botó hasta llegar a Raul, que se limitó a desviar el balón para batir a Butt.

    «Durante la preparación del partido no paré de hablar de los saques de banda de Roberto Carlos», dijo el entrenador. «Sabíamos que podía pasar. Y entonces nos sorprendieron con un saque así y Raul marcó el 1-0».

    El Leverkusen respondió apenas seis minutos después con un potente cabezazo de Lucio, y el partido se convirtió en una batalla tensa que ninguno de los dos equipos llegó a dominar de verdad. 

    Entonces, justo antes del descanso, llegó el momento que cambió la historia del fútbol. Sorprendentemente, todo empezó con un pase incómodo.

    Tras recibir el balón cerca del centro del campo, Santiago Solari intentó enviarlo por alto junto a la banda izquierda hacia Roberto Carlos, pero el pase botó y complicó la tarea del brasileño mientras corría por delante del defensa Zoltan Sebescen.

    «El pase de Solari parecía dirigido a algún sitio fuera del estadio, ¿sabes? Fue horrible», dijo el lateral izquierdo. «Venía por arriba, el tipo que tenía cerca medía dos metros... Yo corría más rápido que él».

    El lateral brasileño corrió a toda velocidad para mantener viva la jugada. Sin tiempo para controlar el balón, lo golpeó instintivamente por encima del hombro y envió un centro alto y bombeado.

    «Ni siquiera sabía que Zizou estaba allí», admitió. «Lo único que hice fue mirar hacia la derecha y vi que llegaba alguien de blanco... Puse el balón justo en el centro del área y allí estaba uno de los mejores jugadores del mundo».

    Situado al borde del área, Zidane esperó. Cuando el balón por fin cayó, el francés lo golpeó de volea con su pierna menos hábil, la izquierda, y lo envió a la escuadra mientras Butt permanecía clavado en la línea de gol.

    «Seguí la carrera de Roberto Carlos por la izquierda. Entonces vi lo bueno que era el centro. No aparté la vista del balón y lo golpeé de volea sin pensarlo», dijo Zidane. «Fue intuición».

    La segunda parte trajo un drama diferente. El Leverkusen se volcó al ataque en un intento desesperado por seguir con opciones.

    Cuando el portero del Madrid Cesar Sanchez cayó lesionado de gravedad en el tobillo en el minuto 68, Del Bosque se vio obligado a dar entrada a Casillas, de 21 años, que había perdido la titularidad anteriormente esa temporada.

    En los últimos minutos, mientras el Leverkusen sometía al Madrid a un asedio furioso, Casillas realizó una serie de paradas milagrosas a bocajarro. Detuvo remates de Berbatov y Ballack sobre la línea de gol para conservar el 2-1.

    «Fuimos superiores e hicimos un gran partido», dijo Nowotny años después. «Pero aquella noche apareció la estrella de Iker Casillas. ¡Podría haberse colocado detrás de su portería y aun así le habríamos dado con el balón!».

    Toppmoller reveló cuál fue su reacción: «Lo primero que pensé fue: “Maldita sea, deberíamos haber ganado el partido porque fuimos mejores”».

    Aunque Zidane había marcado el magnífico gol de la victoria, no tardó en atribuir el mérito a otro: «Todo el mundo habla de mi gol, pero el verdadero héroe fue Casillas con sus paradas».

    Cuando sonó el pitido final, el Real Madrid había conquistado su novena Copa de Europa en el año de su centenario. Para Toppmoller y el Leverkusen se confirmaba el peor final posible para una temporada gloriosa: tres competiciones, tres subcampeonatos y ningún título.

    «Es terriblemente doloroso acabar sin nada», dijo un abatido Toppmoller. «Podríamos pasar una eternidad planificando sobre el campo de entrenamiento, pero entonces sucede algo especial que no puedes prever. En este caso, fue el gol de Zidane».

    Para el hombre conocido cariñosamente como Zizou, la larga espera había terminado por fin. Las decepciones con la Juventus en 1997 y 1998, las sanciones europeas y el enorme peso de su precio de fichaje quedaron atrás.

    «Marcar de esa manera en la Champions League, si es algo que tiene que suceder una vez en la vida, ocurrió aquella noche en la final», dijo Zidane. «Esa volea fue un gran momento para mí, porque no había ganado antes ese trofeo... Cuando lo ganas y levantas la copa, es un momento extraordinario».

    Con un solo golpe de su pie izquierdo, el maestro había dirigido su mejor movimiento. La sinfonía estaba completa.