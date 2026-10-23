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Lazio 1:1Getty/GOAL

«El fútbol es una mierda sin los aficionados»: Así es el mejor arranque de la Lazio en una temporada de la Serie A pese a la guerra civil entre sus seguidores

El Lazio está empatado a puntos con el Inter en lo más alto de la Serie A, aunque el estadio Olímpico está casi vacío en sus partidos en casa.

Mark Doyle
Traducido por

  • Mientras miles de aficionados furiosos de la Juventus abandonaban el Allianz Stadium el domingo y otros quemaban sus bufandas del club en las gradas, los seguidores de la Lazio cantaban literalmente las alabanzas de Gennaro Gattuso y sus jugadores, que acababan de vencer por 3-0 a la Juventus para volver a igualar a puntos al líder de la Serie A, el Inter.

    Fue una victoria enormemente importante para Gattuso en lo personal. Nunca había ganado como entrenador un partido contra la Juventus en Turín y necesita reconstruir su reputación tras la incapacidad de Italia para clasificarse para el Mundial de este año. Pero, después de que le animaran a acercarse a la grada visitante para recibir un merecido reconocimiento, Gattuso señaló a sus jugadores antes de pedir a la afición que cantara aún más fuerte.

    Los eufóricos seguidores de la Lazio respondieron, y no solo porque la plantilla de Gattuso mereciera todos los elogios por lograr su primera victoria en el campo de la Juventus en casi una década. Los aficionados visitantes estaban decididos a disfrutar al máximo de esta victoria a domicilio verdaderamente histórica, porque ninguno de ellos está acudiendo a los partidos en casa en estos momentos.

    Puede que la Lazio esté en plena racha en la Serie A, con más puntos (19) en sus siete primeros partidos incluso que cuando ganó el título por última vez hace 26 años, pero la relación entre la afición del club y su presidente, Claudio Lotito, está en su peor momento, y el Stadio Olimpico se encuentra ahora inmerso en una amarga guerra civil.

  • Presidente que genera división

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    El empresario y político Claudio Lotito tiene, posiblemente, tantos detractores como seguidores.

    Es importante tener en cuenta que siempre ha habido tensión entre Lotito y los seguidores más radicales de la Lazio, desde que se hizo con el club en 2004. Como explicó John Foot en su libro «Calcio», los intentos del romano de limitar parte del control que los ultras ejercían sobre el club, especialmente en lo relativo a las entradas y los productos oficiales, provocaron una fuerte reacción en su contra.

    «Decidieron actuar con brutalidad e intimidación», escribió Foot, «amenazando a Lotito en público (durante los partidos) y en privado... Los aficionados de la Lazio incluso intentaron comprar el club a través del exjugador Giorgio Chinaglia, pero la operación fracasó gracias a la intervención de la justicia».

    Lotito lleva mucho tiempo siendo uno de los presidentes que más opiniones encontradas suscitan en la Serie A, que ya es decir, y por diversos motivos: su implicación en el Calciopoli, la vulneración de las normas sobre la propiedad de jugadores por parte de terceros y el incumplimiento de la normativa contra la Covid-19. Los tres casos acabaron con suspensiones para el senador italiano. También ha recibido duras críticas por restar importancia a episodios de racismo, o incluso negarlos, y por hacer comentarios despectivos sobre clubes más pequeños.

    Sin embargo, el motivo por el que un número considerable de aficionados de la Lazio se ha vuelto contra Lotito en los últimos años es la percepción de que ha faltado inversión en el primer equipo desde la conquista de la Coppa Italia de 2023, una situación que llegó a un punto crítico a mediados de la temporada pasada.

  • «Acto de amor»

    SS Lazio v Genoa CFC - Serie A
    Getty Images Sport

    El exentrenador de la Lazio Maurizio Sarri apoyó el boicot de los aficionados al Olímpico

    El 30 de enero, la Lazio de Maurizio Sarri mantuvo vivas sus menguantes opciones de clasificarse para competiciones europeas con una dramática victoria por 3-2 ante el Genoa en el Olímpico. Sin embargo, solo 5.402 personas presenciaron el penalti de Danilo Cataladi en el minuto 100, porque la mayoría de los aficionados de la Lazio había decidido, en la práctica, ponerse en huelga. Significativamente, Sarri se negó a criticar a los aficionados por su ausencia, ya que él también estaba desencantado con la política austera de Lotito en el mercado de fichajes.

    «Han sido semanas difíciles por varios motivos», declaró el técnico toscano, visiblemente contrariado, a DAZN Italia. «Estoy contento con la respuesta de mi equipo en una noche muy peculiar, sin aficionados en el estadio. No fue fácil, pero, como les dije a los chicos: “Lo que hicieron los aficionados fue un acto de amor”».

    Desde luego, se entendía por qué los aficionados se habían sentido obligados a tomar medidas drásticas. Aunque la Lazio incorporó a cinco jugadores durante el mercado de invierno, solo gastó la mitad del dinero que ingresó por la venta de dos jugadores clave, Valentin Castellanos y Matteo Guendozi, al West Ham y al Fenerbahce, respectivamente.

    Por si fuera poco, una cámara también había captado a Lotito culpando a Sarri de que los jugadores quisieran marcharse de la Lazio, algo que, evidentemente, no sentó bien al exentrenador del Chelsea.

    «Hace apenas 10 días, un jugador entró llorando en mi despacho antes de marcharse, así que no hay ningún problema entre la plantilla y yo», afirmó Sarri. «Resulta desagradable que digan que se vendió a un jugador porque no se llevaba bien conmigo, sobre todo porque los jugadores que se han marchado me contaron una versión muy distinta de lo sucedido».

    De hecho, Sarri aseguró que algunos jugadores «querían marcharse porque no ven ninguna ambición en este club». Los aficionados compartían esa opinión y consideraban que no les quedaba más remedio que boicotear los partidos en casa en un intento desesperado de obligar a Lotito a vender el club.

  • «¿Qué más tengo que hacer?»

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    Lotito defendió su gestión con un discurso plagado de improperios al final de la pasada temporada

    Pese a los esfuerzos de Sarri, la Lazio, casi inevitablemente, no logró clasificarse para Europa tras acabar novena en la Serie A y perder la final de la Copa Italia ante el Inter, campeón de liga. El resultado provocó nuevas peticiones para que Lotito se marchara. Sin embargo, el empresario no se retractó y, en una defensa extraordinaria de su gestión, afirmó que los «gilip*llas» que boicoteaban los partidos lo habían convertido en chivo expiatorio de las carencias de los jugadores, a quienes acusó de «c*garse encima» con frecuencia al pisar el campo.

    «Llevo 22 años como presidente, he ganado seis títulos, devolví al equipo a Europa, trabajo por la Lazio, presenté el proyecto del nuevo estadio Flaminio y estoy terminando la academia. ¿Qué más tengo que hacer?», preguntó a los periodistas. «Estoy sacando al club a bolsa en el Nasdaq de Nueva York, lo que lo valorará en 1.500 millones de euros; con un estadio en propiedad, alcanzará los 3.000 millones de euros. Todo lo demás son charlas de bar.

    «Nunca declaré la guerra a nadie. Entiendo la frustración, pero los aficionados deben apoyar al club. Estoy haciendo mi trabajo como presidente y quiero hacer inmortal a la Lazio, que sea independiente incluso de Claudio Lotito. Debo proteger la historia de la Lazio; no puedo permitir que quiebre».

    Como era de esperar, el llamamiento a la paz de Lotito, bastante agresivo, cayó en saco roto.

  • «Ahora ya es demasiado tarde»

    SS Lazio v Pisa SC - Serie A
    Getty Images Sport

    Los aficionados de la Lazio no piden disculpas por negarse a asistir a los partidos en casa mientras Lotito siga siendo presidente

    Miles de aficionados de la Lazio cumplieron su amenaza colectiva de no renovar sus abonos para la temporada 2026-27, lo que privó al club de millones en ingresos y llevó a un Lotito cada vez más desesperado a escribir una carta abierta a los aficionados que habían dejado de acudir al estadio, publicada en Il Messaggero.

    «Cualquiera que tome decisiones puede cometer errores», escribió. «Cualquiera que dirija un club tan importante como la Lazio sabe que estará expuesto a juicios y críticas. No rehúyo eso. Pero pido que los juicios tengan en cuenta el panorama completo, no solo la parte más emotiva o conveniente de la historia.

    »Y, dentro de ese panorama, hay una cuestión que quiero abordar con claridad: la relación con los aficionados debe mejorar considerablemente. Lo digo sin ambigüedades. La Lazio debe encontrar formas nuevas, serias y responsables de escuchar a su gente, dialogar con ella e implicarla.

    »Con respeto hacia todos vosotros, hacia vuestra pasión y hacia la historia que representáis, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa: más diálogo, más escucha y más responsabilidad compartida. Sin manipulaciones. Sin ajustar cuentas. Sin dividir a la Lazio entre buenos y malos».

    La respuesta de las agrupaciones de aficionados fue inequívoca: «¡YA ES DEMASIADO TARDE!». Un comunicado difundido por varias agrupaciones de aficionados sostenía además que Lotito había subestimado por completo la fuerza y el alcance de la oposición a su presidencia.

    «[Su carta] está dirigida deliberadamente a los Lazio Clubs, como se especifica varias veces, y eso por sí solo demuestra lo poco que el señor Lotito conoce a los aficionados de la Lazio», decía el comunicado conjunto. «El señor Lotito no se da cuenta de que varios Lazio Clubs, entre los más representativos y activos, también forman parte de las agrupaciones organizadas de aficionados. No puede saberlo, sencillamente, porque no entiende este mundo y nunca ha tenido interés en entenderlo.

    »El propósito de esta carta es dividir a una afición entre “buenos” y “malos”, intentando ganarse a una parte a costa de la otra. Una vez más, no lo conseguirá. Nos encuentra unidos, cohesionados y juntos en un frente común que se ha cansado de esta situación».

    Así, cuando la Lazio inició su temporada con un partido de la Copa Italia contra el Mantova el 16 de agosto, apenas hubo algo más de 5.000 espectadores, casi la mitad de ellos en la grada visitante. Algunos aficionados de la Roma incluso compraron entradas en las zonas locales solo para recrearse en la desgracia de sus rivales.

    Como era de esperar, la sorprendente derrota por 2-0 ante un equipo de la Serie B no hizo más que aumentar la tensión en el club. Y, sin embargo, en medio de toda esta división, la Lazio ha logrado generar entre los jugadores un sentimiento de unión que el central danés Oliver Provstgaard asegura no haber experimentado nunca.

    «Gattuso tiene mucho que ver con eso», declaró el danés a DAZN Italia tras la victoria en Turín. «Estoy muy contento de que haya venido aquí».

  • «No creo que nadie esté contento»

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Gattuso reconoce abiertamente que la Lazio necesita que sus aficionados vuelvan al Olímpico si quiere mantener su gran arranque

    La elección de Gattuso para suceder a Sarri en el banquillo había resultado algo sorprendente, dado que su intento fallido de llevar a Italia al Mundial no había hecho sino reforzar la percepción pública de que era un entrenador con limitaciones tácticas, mucha agresividad y poca perspicacia. Sin embargo, Gigi Buffon, que defendió el nombramiento de su excompañero como seleccionador de Italia, considera que se subestiman las cualidades de Gattuso.

    «En Rino veo rasgos de Marcello Lippi, tanto en su forma de gestionar el grupo como en su capacidad para sacar la vitalidad de cada jugador», declaró el exresponsable de la selección italiana a la Gazzetta dello Sport. «Todo el mundo sabe que sus jugadores habrían pasado por el fuego por él, igual que lo habrían hecho por Marcello.

    »Y no pretendamos que un entrenador de la Serie A no tiene preparación ni conocimientos tácticos: todos son capaces y competentes. La verdadera diferencia está en su relación con la plantilla y en cómo transmiten sus conocimientos. Luego, por supuesto, está esa chispa de genialidad: la capacidad de anticipar cómo se desarrollará un partido y de hacer cambios o ajustes tácticos que lo transformen por completo».

    Hasta ahora, Gattuso apenas ha cometido errores en ese aspecto. El único partido de liga que la Lazio no ha ganado fue un empate 2-2 contra el AC Milan que su capitán, Mattia Zaccagni, sospechaba que podrían haber ganado si hubieran podido contar con todo el apoyo del Olímpico para rematar un encuentro en el que iban 2-0 al descanso.

    Gattuso intenta restar importancia a una desventaja muy real, ya que la asistencia media a los partidos de la Lazio esta temporada es inferior a 10.000 espectadores, y cree que su equipo puede seguir «sorprendiendo a la gente» esta temporada si va «partido a partido».

    Sin embargo, apenas ha tratado de ocultar que una plantilla a la que todavía le falta profundidad tras otro mercado de fichajes decepcionante, aunque Davide Frattesi está resultando ser un fichaje extraordinariamente acertado, tiene muy pocas posibilidades de luchar por acabar entre los cuatro primeros, y mucho menos por el título, sin un Olímpico lleno que la apoye.

    «No creo que nadie esté contento con esta situación», dijo. «Todo el mundo quiere venir al estadio y que haya 50.000 o 55.000 personas. El fútbol es una m*erda sin los aficionados». Pero sigue siendo un completo misterio cuándo volverá la mayoría de los seguidores de la Lazio.

    Tras presenciar el hermoso vínculo entre Gattuso, sus jugadores y los aficionados desplazados a Turín el pasado fin de semana, el director deportivo Angelo Fabiani ha pedido una «tregua» antes del partido en casa del sábado contra el Parma. Sin embargo, los seguidores que mantienen la protesta ya la han rechazado de plano, por lo que no se vislumbra el final de la guerra civil en el Estadio Olímpico.