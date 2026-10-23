Mientras miles de aficionados furiosos de la Juventus abandonaban el Allianz Stadium el domingo y otros quemaban sus bufandas del club en las gradas, los seguidores de la Lazio cantaban literalmente las alabanzas de Gennaro Gattuso y sus jugadores, que acababan de vencer por 3-0 a la Juventus para volver a igualar a puntos al líder de la Serie A, el Inter.
Fue una victoria enormemente importante para Gattuso en lo personal. Nunca había ganado como entrenador un partido contra la Juventus en Turín y necesita reconstruir su reputación tras la incapacidad de Italia para clasificarse para el Mundial de este año. Pero, después de que le animaran a acercarse a la grada visitante para recibir un merecido reconocimiento, Gattuso señaló a sus jugadores antes de pedir a la afición que cantara aún más fuerte.
Los eufóricos seguidores de la Lazio respondieron, y no solo porque la plantilla de Gattuso mereciera todos los elogios por lograr su primera victoria en el campo de la Juventus en casi una década. Los aficionados visitantes estaban decididos a disfrutar al máximo de esta victoria a domicilio verdaderamente histórica, porque ninguno de ellos está acudiendo a los partidos en casa en estos momentos.
Puede que la Lazio esté en plena racha en la Serie A, con más puntos (19) en sus siete primeros partidos incluso que cuando ganó el título por última vez hace 26 años, pero la relación entre la afición del club y su presidente, Claudio Lotito, está en su peor momento, y el Stadio Olimpico se encuentra ahora inmerso en una amarga guerra civil.