Miles de aficionados de la Lazio cumplieron su amenaza colectiva de no renovar sus abonos para la temporada 2026-27, lo que privó al club de millones en ingresos y llevó a un Lotito cada vez más desesperado a escribir una carta abierta a los aficionados que habían dejado de acudir al estadio, publicada en Il Messaggero.

«Cualquiera que tome decisiones puede cometer errores», escribió. «Cualquiera que dirija un club tan importante como la Lazio sabe que estará expuesto a juicios y críticas. No rehúyo eso. Pero pido que los juicios tengan en cuenta el panorama completo, no solo la parte más emotiva o conveniente de la historia.

»Y, dentro de ese panorama, hay una cuestión que quiero abordar con claridad: la relación con los aficionados debe mejorar considerablemente. Lo digo sin ambigüedades. La Lazio debe encontrar formas nuevas, serias y responsables de escuchar a su gente, dialogar con ella e implicarla.

»Con respeto hacia todos vosotros, hacia vuestra pasión y hacia la historia que representáis, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa: más diálogo, más escucha y más responsabilidad compartida. Sin manipulaciones. Sin ajustar cuentas. Sin dividir a la Lazio entre buenos y malos».

La respuesta de las agrupaciones de aficionados fue inequívoca: «¡YA ES DEMASIADO TARDE!». Un comunicado difundido por varias agrupaciones de aficionados sostenía además que Lotito había subestimado por completo la fuerza y el alcance de la oposición a su presidencia.

«[Su carta] está dirigida deliberadamente a los Lazio Clubs, como se especifica varias veces, y eso por sí solo demuestra lo poco que el señor Lotito conoce a los aficionados de la Lazio», decía el comunicado conjunto. «El señor Lotito no se da cuenta de que varios Lazio Clubs, entre los más representativos y activos, también forman parte de las agrupaciones organizadas de aficionados. No puede saberlo, sencillamente, porque no entiende este mundo y nunca ha tenido interés en entenderlo.

»El propósito de esta carta es dividir a una afición entre “buenos” y “malos”, intentando ganarse a una parte a costa de la otra. Una vez más, no lo conseguirá. Nos encuentra unidos, cohesionados y juntos en un frente común que se ha cansado de esta situación».

Así, cuando la Lazio inició su temporada con un partido de la Copa Italia contra el Mantova el 16 de agosto, apenas hubo algo más de 5.000 espectadores, casi la mitad de ellos en la grada visitante. Algunos aficionados de la Roma incluso compraron entradas en las zonas locales solo para recrearse en la desgracia de sus rivales.

Como era de esperar, la sorprendente derrota por 2-0 ante un equipo de la Serie B no hizo más que aumentar la tensión en el club. Y, sin embargo, en medio de toda esta división, la Lazio ha logrado generar entre los jugadores un sentimiento de unión que el central danés Oliver Provstgaard asegura no haber experimentado nunca.

«Gattuso tiene mucho que ver con eso», declaró el danés a DAZN Italia tras la victoria en Turín. «Estoy muy contento de que haya venido aquí».