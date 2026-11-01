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GFX Football x Crime Series - Duncan Ferguson 1-1GOAL

El fútbol, a juicio: Cómo el «beso de Glasgow» de Duncan Ferguson desembocó en una aterradora experiencia en prisión

La carrera del exdelantero del Everton y del Rangers estuvo plagada de polémicas, pero el incidente más famoso de todos lo llevó a una cárcel escocesa.

Peter McVitie
Traducido por

  • Lo llaman «beso de Glasgow»: un cabezazo directo a la cara, sin previo aviso. Es la forma sangrienta e instantánea de zanjar las disputas más insignificantes en Escocia cualquier fin de semana.

    Una tarde de sábado de abril de 1994, ante más de 40.000 espectadores en Ibrox, Duncan Ferguson protagonizó el ejemplo más famoso. El delantero del Rangers ni siquiera recibió una tarjeta amarilla por lo que en Glasgow llaman «soltar un cabezazo» a Jock McStay tras un forcejeo por el balón, pero aquella agresión al defensa del Raith Rovers sí dio lugar a una acusación por agresión.

    Cuando Ferguson fue condenado a tres meses de prisión, su cuarta condena a los 23 años, ya se había marchado al Everton. Tras 44 días de «infierno» en la cárcel de Barlinnie, regresaría a Merseyside para convertirse en una leyenda del Everton, en marcado contraste con la trayectoria de su víctima.

    McStay, a quien el Raith dejó marchar unos meses después de la agresión, se negó a condenar a Ferguson en el posterior juicio, hasta el punto de que el juez le amenazó con acusarle de falso testimonio. Acabó deprimido y sintiéndose como «mercancía dañada» al no conseguir relanzar su carrera.

    Ferguson, mientras tanto, tuvo más encontronazos insólitos con la justicia durante una agitada carrera como futbolista marcada por la polémica.

  • Patrón preocupante

    Duncan Ferguson
    Hulton Archive

    Mientras se encaminaba hacia un traspaso récord en el Reino Unido, Ferguson tuvo problemas con la justicia

    Las señales de alarma ya eran evidentes antes de que Ferguson fichara por el Rangers procedente del Dundee United en un traspaso récord para el fútbol británico.

    Fichó por el Dundee United cuando aún era escolar, ganó la Copa Juvenil de Escocia con el club de Tannadice y tenía solo 18 años cuando Jim McLean le hizo debutar al darle entrada desde el banquillo en una victoria por 2-1 ante el Rangers en Ibrox, en 1990. Su potencial era evidente, pero el joven delantero chocó en más de una ocasión con McLean, el emblemático presidente y entrenador. Ferguson recibió multas con tanta frecuencia que se quejó de que «siempre estaba sin blanca, no tenía nada».

    En una temporada en la que disputó unos pocos partidos, el corpulento delantero marcó el gol de la victoria ante el St Johnstone que llevó al Dundee United a la final de la Copa de Escocia, en la que perdió contra el Motherwell. La temporada siguiente, Ferguson se afianzó en el once titular.

    «Era un chaval grandullón, honesto, ingenuo e inmaduro», contó su compañero Maurice Malpas a The Courier. «En el campo era alguien a quien querías tener en tu equipo. Era rápido, quería darse la vuelta y correr. Hacía algunas tonterías, pero era inmaduro y, en realidad, nunca llegó a madurar».

    A los 18 años, Ferguson se rompió un dedo del pie al dar una patada a la puerta de un baño, enfadado tras una pelea por una mujer en un pub de Dundee. La otra persona implicada, considerablemente más baja que Ferguson, dijo que le dio un cabezazo antes de que el futbolista pudiera levantarse del taburete. Según explicó a The Courier: «Le di un cabezazo... No iba a esperar a que se pusiera de pie y alcanzara toda su altura».

    En febrero de 1991, Ferguson recibió su primera condena: una multa de 100 £ por dar un cabezazo a un agente de policía en Stirling, además de otras 25 £ por alteración del orden público. Cuando llegó su segunda condena, una multa de 200 £ por propinar puñetazos y patadas a un cartero de 19 años que iba con muletas en una cola de taxis en Stirling, ya se estaba haciendo un nombre como goleador prolífico en la máxima categoría.

    «No recuerdo que llevara una muleta. Intentó golpearme un poco. Fui un idiota», contó Ferguson a BBC Sport sobre este último incidente. Ante el tribunal, la víctima negó haber provocado la reacción de Ferguson, aunque admitió que quizá había llamado «fresca» a la novia del futbolista.

    Cuando la policía llegó a la parada de taxis y encontró a Ferguson de pie junto al cartero herido, propinándole patadas y puñetazos, él les dijo: «Lo hice, pero no paraba de hablar». Ante el tribunal declaró: «Le di un puñetazo en la cara porque pensé que iba a pegar a mi novia y, después, a mí. Le pegué, los dos nos caímos y, cuando me levanté, le di una patada en las costillas».

    Preguntado por qué no se marchó cuando el hombre estaba tendido en el suelo, respondió: «Le di una patada para que siguiera en el suelo. Nunca me he marchado en mi vida». Con la perspectiva que da el tiempo, ¿habría actuado de otra manera? «Volvería a hacer lo mismo», dijo.

    Solo unos meses después de aquella sentencia, Ferguson fue condenado por tercera vez. En noviembre de 1992, tras una ceremonia de entrega de premios al Jugador del Año, entró en el bar de un hotel de Anstruther, un tranquilo pueblo pesquero. Según declaró ante el tribunal el personal del bar, llevaba un guante de seda de mujer, un pendiente de clip y una flor detrás de la oreja.

    Según las informaciones, Ferguson estaba invitando a una ronda cuando un pescador que estaba en el bar empezó a provocarle y acabó diciéndole: «Te voy a dar p*tos...». Pero, antes de que pudiera pronunciar la palabra «problemas», Ferguson se abalanzó sobre él. Más tarde recordó: «Cuando hizo ademán de levantarse del taburete, intuí lo que venía y no esperé. Pum. El tipo se deslizó del taburete y se armó la de Dios. Era como el Lejano Oeste».

    Ante el tribunal se dijo que Ferguson, que entonces tenía 20 años, siguió propinando puñetazos en la cabeza al hombre de 29 años antes de que otros dos hombres echaran al delantero del pub. Cuando la policía fue a buscarlo a las cuatro de la madrugada, estaba «tirado en el sofá, completamente borracho». Estaba desnudo salvo por «un sombrero rosa que alguien me había dado antes... Llevaba pintalabios, un pendiente y un guante de seda. Y nada más».

    Y añadió: «Los policías me echaron un vistazo y dijeron: “Volveremos más tarde”. Y eso hicieron».

    Ferguson corría un riesgo real de ir a prisión por aquel altercado, pero la pena quedó en un año de libertad condicional. Sin embargo, su comportamiento fuera del campo enfureció a McLean, el legendario máximo responsable del Dundee United, y el club confirmó públicamente que había sido apartado de la plantilla.

    «Me multaban por tonterías», recordó Ferguson en The Overlap. «Cogía el coche del entrenador porque me había dicho que lo lavara, así que lo llevaba a un túnel de lavado y, cuando te querías dar cuenta, íbamos cuatro o cinco en el coche dando vueltas por Dundee. La policía nos paraba, era una locura. Eso era lo que hacíamos».

    La situación se agravó tanto que, después de que se aplazara un partido contra el Motherwell, el club anunció públicamente que Ferguson no habría participado aunque se hubiera disputado.

    «Otros problemas relacionados con el incumplimiento de las normas del club y su negativa a aceptar el código disciplinario del club, que se aplica a todos los jugadores, son factores importantes [en su ausencia]», decía el comunicado. «Hasta que garantice al Dundee United que cumplirá estas normas, no se le tendrá en cuenta para el primer equipo. El club considera que las especulaciones de la prensa sobre el futuro de Duncan Ferguson no han ayudado a la situación. En cuanto a dichas especulaciones, el club reitera que Duncan Ferguson no está en venta».

    El Leeds United presentó una oferta de 1 millón de libras que, según se informó, igualó el Chelsea, pese a que el Dundee United había asegurado que no lo vendería. Finalmente, el Rangers hizo una oferta récord para el fútbol británico de 4 millones de libras y el Dundee United la aceptó.

  • Un paso demasiado lejos

    Duncan Ferguson

    Las autoridades escocesas tomaron la decisión sin precedentes de presentar cargos contra Ferguson por el cabezazo que propinó en el campo.

    La etapa de Ferguson en Ibrox fue un desastre, y no solo por el cabezazo a McStay. Una lesión en los isquiotibiales retrasó su debut con el vigente campeón escocés, y la presión era enorme para un joven de 21 años que no estaba acostumbrado a la atención que atrae la famosa camiseta azul. Su caótico estilo de vida, sumado a los problemas físicos, hizo que se perdiera gran parte de la temporada.

    «En parte se debió a mi estilo de vida. Por entonces sufría muchas lesiones. Era joven, tenía algo de dinero en el bolsillo y seguía a Ally McCoist y a Durranty [Ian Durrant] a todas partes como un perrito faldero», contó Ferguson a FourFourTwo. «Ellos eran jugadores consagrados; yo no era más que un chaval que estaba aprendiendo el oficio. Te dejas llevar por todo eso. Crees que has triunfado antes de haberlo hecho de verdad.

    «Estás en la élite, pero lo cierto es que nunca rendí en el campo porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo: nunca estaba en forma. Probablemente llegué un par de años antes de estar preparado».

    Cuando el Rangers se enfrentó al Raith, que luchaba por evitar el descenso, en abril de 1994, Ferguson solo había disputado seis partidos de liga con el equipo de Walter Smith. El Rangers ganaba 1-0 cuando Ferguson y McStay empezaron a forcejear por el balón fuera del área del equipo visitante. El árbitro pitó una falta a favor del Raith y apartó la mirada, por lo que no vio el brutal cabezazo que Ferguson le propinó a McStay en la cara.

    Pese a la sangre y las protestas, Ferguson siguió en el campo y marcó su primer gol con el Rangers al comienzo de la segunda parte. Vio una tarjeta amarilla por celebrarlo con excesivo entusiasmo.

    El incidente del cabezazo copó las noticias y las páginas de los tabloides en los días siguientes. «Estás loco», rezaba un titular.

    Pese a que ni McStay ni el Raith presentaron denuncia, el fiscal decidió presentar cargos contra Ferguson, que aún estaba en libertad vigilada. Posteriormente, la Asociación Escocesa de Fútbol anunció que le impondría una sanción de 12 partidos, la más severa aplicada hasta entonces por un solo incidente.

    Smith, entrenador del Rangers, estaba indignado. «Después no nos preguntaron por ello», declaró a The Scotsman. «Fue un incidente sin ninguna importancia. El árbitro dejó seguir el juego y no hizo nada al respecto. Luego todo se disparó y Duncan acabó ante los tribunales. Para mí, fue una de las cosas más absurdas que he visto. Era el tipo de cosas que pasan en partidos de fútbol por todas partes».

    El Everton le ofreció una salida, y Smith le dijo al delantero que marcharse era la mejor opción posible. «Tenía que irse», afirmó el entrenador.

    «Lloré a mares cuando me lo dijo», recordó Ferguson. «Le había fallado. Me decía que volvería después de la cesión y estoy seguro de que en aquel momento lo decía en serio. Pero lloré. Había fracasado. Bebía cada vez más. Estaba fuera de control».

  • Encerrado

    1995 FA Cup Final Everton v Manchester United
    Hulton Archive

    Pese a los esfuerzos del Everton, Ferguson tuvo que cumplir 44 días de su condena de tres meses de prisión.

    Ferguson llegó cedido al Everton con Mike Walker en el banquillo, pero fue bajo las órdenes de Joe Royle cuando realmente despuntó: lideró la victoria por 2-0 en el primer partido de Royle, ante un Liverpool en el que jugaban Ian Rush, Robbie Fowler, John Barnes y Steve McManaman.

    Por increíble que parezca, apenas unos días antes habían sorprendido a Ferguson conduciendo bajo los efectos del alcohol. «Estaba solo. En pleno centro de la ciudad. Un sábado por la noche. ¿Qué haces? Fui a tomar algo, estúpidamente. Teníamos un partido el lunes contra el Liverpool y yo estaba de fiesta un sábado por la noche. Una locura… Estoy en comisaría a las tres de la madrugada del domingo. El lunes jugamos contra el Liverpool. El delantero estrella está en el calabozo», contó.

    El Everton conquistó la FA Cup en 1995 tras vencer por 1-0 al Manchester United en Wembley. Ese mismo mes, Ferguson fue condenado a tres meses de prisión por propinar un cabezazo a McStay.

    McStay, a quien el Raith ya había dejado marchar, había pasado de un club a otro y declaró ante el tribunal que trabajaba como «pintor y decorador». Testificó que el incidente había sido un «choque de cabezas» accidental, no una agresión intencionada, hasta el punto de que el juez le advirtió de que podría ser acusado de falso testimonio por lo que había declarado antes a la policía.

    McStay contó más tarde a The Scotsman: «En una de las fotografías se ve cómo se me echa el pelo hacia atrás. ¡Y hay gente que dice que no me tocó!… Me dejaron tirado de golpe. Me trataron como si fuera mercancía dañada, sin que yo tuviera culpa alguna».

    Añadió: «Nadie sabe que tuve [depresión]. Nadie lo sabe realmente, salvo mi mujer. Estuve medicado durante 18 años. Me cambió, por decirlo así. No culpo al cabezazo. En la vida pasan cosas. También me divorcié. Dejé de jugar al fútbol por aquella época. Todo ocurrió a la vez. En la vida pasan cosas que no puedes afrontar. Pero perdí un poco la fe y la esperanza. No podía asimilar que ya no estuviera en el Raith Rovers».

    Años después, en un pódcast, Ferguson restó importancia al incidente: «No fue nada. Te lo digo claramente. Ni siquiera toqué al chico. Apenas lo rocé. Si le hubiera dado, le habría dado. Seguimos jugando. Los dos seguimos jugando. ¡Marqué en aquel partido!».

    Ferguson recurrió la condena y comenzó la temporada 1995-96 con el Everton, pero en octubre recibió la orden de regresar a Escocia para cumplirla. «Estaba disgustado. Estaba preocupado. Tenía miedo. Por supuesto que sí», contó a BBC Sport. «Pero también tenía un poco de curiosidad por ver cómo era la cárcel. Porque era joven y estúpido.

    »Has visto películas, ¿verdad? Has visto películas de cárceles y te preguntas cómo será estar ahí dentro. Así que había un poco de eso, quizá no emoción, pero desde luego sentía curiosidad por lo que iba a pasar allí».

    Sin embargo, esa sensación duró poco: durante la primera noche, Ferguson «se dio cuenta de que aquello era un infierno». «Estaba sentado al borde de la cama. Todo retumbaba. Te gritan: “Mañana te van a rajar”. Eso fue lo que pasó», explicó.

    «Saben dónde estás. Era como si se centraran en mí. Estás muerto de preocupación. Tienes que enfrentarte a eso por la mañana. No pegué ojo en toda la noche. Estaba aterrorizado. Sabía que por la mañana iba a salir a ese pasillo y pensaba que alguien me iba a clavar un cuchillo.

    »Crees que eres un hombre, ¿verdad? Yo creía que lo era. Pensaba que lo tenía todo bajo control. No era más que un crío».

    Ferguson consideró una traición la falta de apoyo de la SFA y sintió que su director ejecutivo, Jim Farry, había perjudicado su caso al imponerle una sanción tan severa, que posteriormente fue revocada. En cambio, encontró comprensión y apoyo en Royle, entrenador del Everton, que fue a visitarlo a la infame prisión escocesa.

    «Todos estamos asombrados y conmocionados. Cuesta creer que, en una sociedad que parece empeñada en evitar que la gente entre en prisión, estemos encarcelando a un joven que tiene un buen trabajo y no supone ningún peligro para la sociedad», dijo Royle sobre la condena. «Cualquiera que lo conozca te dirá que es un joven muy agradable. No es un mal chico en absoluto. A veces ha cometido estupideces, pero sobre todo ha pecado de inmaduro. Todas las semanas vemos en los campos de fútbol cosas mucho peores que aquella por la que Duncan está ahora encarcelado con delincuentes peligrosos».

    El presidente del Everton, Peter Johnson, escribió una carta al tribunal en apoyo del recurso del jugador, al que describió como «uno de los futbolistas más queridos que jamás han vestido la camiseta del Everton».

  • El regreso del héroe

    Everton's Duncan Ferguson celebreates (w
    AFP

    Los aficionados del Everton acudieron en masa para dar la bienvenida a Ferguson a su regreso tras su aterradora estancia en prisión.

    El 8 de diciembre de 1995, más de 10.000 aficionados acudieron a ver un partido entre los equipos reservas del Everton y el Newcastle. Acompañados por una banda de gaitas, recibieron a Ferguson como a un héroe a su regreso a Merseyside tras su estancia en prisión. Él respondió con dos goles y una asistencia en la victoria por 5-0.

    Unos días después, volvió a jugar en la Premier League al salir desde el banquillo contra el West Ham y el Newcastle. Terminó la temporada con cinco goles en liga.

    Aunque había recuperado la libertad, las consecuencias de la condena persistían. La SFA intentó hacer cumplir su sanción inicial de 12 partidos además de los 44 días que Ferguson acababa de pasar en Barlinnie, una medida contra la que el jugador y el Everton recurrieron a los tribunales. Ferguson consideró vengativa la postura de la SFA y se negó a volver a jugar con Escocia, con cuya selección absoluta solo disputó ocho partidos.

    «Básicamente, lo que pasó fue que entré en la cárcel, ¿no? Cumplí las siete semanas o los tres meses. Me había perdido X partidos. Salí y entonces la SFA me pidió que cumpliera otra sanción de 12 partidos además de lo que ya había cumplido», recordó. «Nunca era suficiente para ellos. Así que tuve que acudir a los tribunales y defender mi caso. Dije: “Mirad, esto es como castigarme dos veces por lo mismo”, o como se llame. He estado en prisión, he pasado un tiempo entre rejas, me he perdido muchos partidos y quieren que cumpla otros 12 más. Así que gané el caso. Nunca cumplí esos partidos de sanción».

    Hubo muchas peticiones para que Ferguson regresara a la selección de Escocia con Craig Brown y, más tarde, con Smith, exentrenador del Rangers. Pero, por su propia «cabezonería», nunca reconsideró su decisión, algo de lo que se arrepiente: «Debería haber jugado 200 partidos con Escocia, ¿sabes? Me lo pidieron todos los malditos años durante 14 años. Me lo pidieron cada año hasta que cumplí 34».

    Aunque el atacante encontró estabilidad y el cariño de la afición en el Everton, con más de 270 partidos disputados en dos etapas en Goodison Park, seguía teniendo ese carácter violento. El delantero estaba siempre a punto de lanzarse a golpes o propinar patadas a sus rivales. Cuando puso fin a su carrera, había sido expulsado ocho veces en la máxima categoría inglesa, un récord liguero compartido. Con seis tarjetas rojas directas, ostenta el récord en solitario.

    «La afición me cogió cariño», contó a BBC Sport. «Nunca hubo problemas fuera del campo, salvo el delito de conducir bajo los efectos del alcohol. El club necesitaba a alguien como yo. El equipo no era muy bueno. Tenía una buena tradición de nueves escoceses corpulentos. Yo encajaba en ese perfil».

    «Era agresivo. A la afición le gustaba eso. Querían a alguien que luchara por ellos. Entonces todo cambió para mí. Jugabas contra el Liverpool, el Manchester United, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham. Te enfrentabas a equipos de mucho nivel. Eso sacaba lo mejor de mí».

    Pero Ferguson era mucho más que agresividad. Era un goleador prolífico y respetado que resultó un verdadero quebradero de cabeza para equipos como el Manchester United, al que marcó siete goles en total, y para el Liverpool, rival local del Everton, durante sus muchos años en Merseyside.

  • Impartiendo justicia

    Everton FC v Southampton FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Ferguson frustró dos intentos de robo en su casa y envió a los culpables al hospital antes de que acabaran en prisión

    Tras dos años en el Newcastle, con el que llegó a otra final de la FA Cup, Ferguson regresó al Everton en el verano de 2000 para reencontrarse con Smith, su antiguo entrenador en el Rangers. En enero siguiente, Ferguson descansaba en la casa que compartía con su mujer y su hija pequeña cuando notó un alboroto extraño. Estaba tumbado en el sofá, sin camiseta, a la una de la madrugada. El jugador, de 29 años, fue a ver qué pasaba.

    Como un gato que observa a su presa retozar sin sospechar nada, Ferguson contó que se mantuvo tranquilo. Pero, en cuanto el primer intruso entró en su casa, se abalanzó sobre él.

    «Me lancé hacia delante y, la verdad, no les di ninguna oportunidad a los tipos. No supieron ni qué les había golpeado», recordó más tarde sobre el incidente, durante el cual el segundo ladrón huyó.

    «Mi mujer estaba arriba con un bebé de tres meses. Es la una de la madrugada y está gritando por la ventana. Oye “pum, pum, pum” y grita: “¡Vas a matarlo, joder, para!”. Pero en ese momento se te nubla la mente. Luego miras hacia abajo y piensas: “Dios mío”».

    Ferguson golpeó a uno de los ladrones con tanta dureza que tuvo que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron la ambulancia y la policía. «Descargué toda mi furia, de verdad», contó en el pódcast de Tony Bellew. «Seguí golpeándolo hasta el punto de pensar que lo había matado, de verdad. Entonces tuve que intentar reanimarlo. Pasas de golpear al tipo a ayudarlo. Ocurrió en cuestión de segundos».

    Ferguson relató la historia a sus compañeros en el vestuario del Everton y le preguntaron: «¿Cuándo dejaste de golpearlos?». Ferguson respondió: «Bueno, cuando dejaron de moverse». El ladrón, Barry Dawson, tuvo que pasar tres días en el hospital, mientras que él y su cómplice, Michael Pratt, fueron condenados a 15 meses de prisión.

    Unos dos años después, una noche de enero a las ocho, Ferguson iba a utilizar su gimnasio particular cuando se encontró con otro ladrón que había entrado en su propiedad de Formby. Ferguson le dio un puñetazo y forcejeó con él hasta tirarlo al suelo, pero el intruso intentó golpearlo con una botella de vodka.

    «Me agaché, lancé el puño y le golpeé en un lado de la cara», declaró Ferguson a la policía. «El impulso me llevó hacia delante, caí encima de él y los dos acabamos en el suelo. Dejó de resistirse, yo me lesioné la rodilla y me quedé sin aliento».

    Al terminar el altercado, Carl Bishop, de 37 años, tenía la mandíbula rota y había perdido tres dientes, por lo que pasó dos días en el hospital. Aunque Bishop fue condenado, acusó a Ferguson de agredirlo, lo que dio pie a una nueva investigación de la Policía de Merseyside. El escocés quedó rápidamente libre de todos los cargos, ya que las autoridades reconocieron que había actuado para proteger su casa y a su familia y no hallaron «ninguna prueba que sugiriera que había actuado de forma irrazonable». Bishop, por su parte, fue condenado a cuatro años de prisión.

    Unos años más tarde, Ferguson colgó las botas y pasó a ser entrenador. Ejerció en dos etapas como técnico interino del Everton antes de dirigir al Forest Green Rovers y al Inverness. Recientemente fue nombrado entrenador del Glentoran, equipo de Irlanda del Norte.

    Esperamos que sus actos impulsivos y agresivos sean cosa del pasado, pero no han caído en el olvido. Al final, los mismos rasgos que el sistema judicial intentó frenar convirtieron a Ferguson en una figura venerada en Merseyside. Reincidente en su país natal, para los aficionados del Everton era un antihéroe auténtico que lo daba todo por la camiseta y luchaba por ganar en el campo con la misma ferocidad con la que defendía su casa.

    Se retiró con el récord de tarjetas rojas en la Premier League y la reputación de ser el delantero de referencia más temido de su generación. Sin embargo, el joven asustado que ingresó en la tristemente célebre prisión de Barlinnie salió de ella convertido en un hombre de inmensa lealtad. Era una pesadilla tanto para los defensas como para los ladrones que se cruzaban en su camino, pero para muchos aficionados, especialmente para los del Everton, el hombre al que llaman cariñosamente «Duncan Disorderly» es uno de los suyos.