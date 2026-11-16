Al año siguiente, 24 años antes de su detención, De Avila dio al mundo una pista de hasta dónde llegaban sus vínculos con el crimen organizado.

Asediado por la prensa después de que su gol decisivo sellara una victoria ante Ecuador que reforzó las esperanzas de Colombia de clasificarse para el Mundial de 1998, hizo una declaración sorprendente.

«Estoy muy contento, ¿no? Quiero dedicar esta victoria a unas personas que están encarceladas», dijo. «No creo que haga falta dar nombres, pero, con mucho cariño y humildad, se la dedico a ellos, Gilberto y Miguel».

Gilberto y Miguel eran los hermanos Rodriguez Orejuela, líderes del Cártel de Cali, que habían sido detenidos dos años antes y condenados por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.

Al igual que Pablo Escobar se había hecho con el control del Atlético Nacional, los hermanos Rodriguez Orejuela eran propietarios del América de Cali. El amaño de partidos y el blanqueo de capitales se generalizaron a medida que el dinero y la crueldad de los cárteles inundaban el fútbol del país. La situación llegó al extremo de que los árbitros eran sobornados, intimidados, secuestrados e incluso asesinados por partidos de fútbol.

Jugar en Colombia en aquella época hacía inevitable codearse con figuras de los cárteles, pero surgieron indicios de que los vínculos de De Avila iban más allá de su sueldo como futbolista. En 1995, un año después de que su compañero en la selección colombiana Andres Escobar fuera asesinado tras la prematura eliminación del equipo en el Mundial de Estados Unidos, la policía registró la oficina del contable del cártel Guillermo Alejandro Pallomari Gonzalez y recogió pruebas de cuantiosos pagos a diversas figuras influyentes. Entre ellas estaba De Avila, de quien se informó que había recibido un cheque por valor de tres millones de pesos.

Sus palabras causaron un gran revuelo en Colombia. Pero, dado que el cártel había sido responsable de hasta el 80 % de la cocaína introducida de contrabando en Estados Unidos y que el Gobierno estadounidense quería la extradición de los hermanos Rodriguez Orejuela, De Avila recibió duras críticas a su regreso a Nueva York.

El delantero se mantuvo desafiante al principio y declaró antes de salir de Ecuador: «No tengo miedo de lo que pueda pensar la gente en Estados Unidos sobre esta dedicatoria. Si cometí un error, Dios me juzgará y aceptaré el castigo».

«Me acordé de ellos por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años y quise compartir la alegría que siento en el corazón con personas que ahora están pasando por un momento difícil».

Una vez de vuelta en Nueva York, cambió de tono y se vio obligado a emitir un comunicado. «En primer lugar, me gustaría decir que lamento que los comentarios que hice después del partido con mi selección hayan ofendido a alguien», afirmó.

«No niego que hice esos comentarios, pero creo que se sacaron de contexto y se malinterpretaron. Para aclarar el asunto, creo que Miguel y Gilberto Rodriguez Orejuela, que están en prisión, son un mal ejemplo para la sociedad y están pagando las consecuencias de haber actuado al margen de la ley. Viví un momento de gran intensidad emocional tras la gran victoria de Colombia, y esas declaraciones llegaron cuando pensaba en todas las personas que me ayudaron al principio de mi carrera. Esos dos hombres fueron fundamentales en ese sentido, algo que no tiene nada que ver con la política ni con ninguna otra circunstancia».

Después de una temporada decepcionante en la MLS, fichó por el gigante ecuatoriano Barcelona SC, con el que ganó otro título de liga y alcanzó su cuarta final de la Copa Libertadores en 1998, pero Vasco da Gama se impuso por un global de 4-1.