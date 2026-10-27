El éxito de Harry Kane en el Balón de Oro le ha dado al delantero el estatus de superestrella que se merecía desde hace tiempo

Al parecer, las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Poco antes de las 23:00 del lunes, más de una hora después de que debería haber terminado una ceremonia del Balón de Oro interminable, Harry Kane fue confirmado como ganador del Balón de Oro masculino de 2026. De inmediato quedó claro lo mucho que significaba para él.

Kane se tapó la cara con las manos y se tomó un momento para recomponerse. Pero incluso después de subir al escenario del London Palladium y estrechar con elegancia la mano de sus principales rivales por el premio, el inglés apenas encontraba palabras, salvo «¡Vaya!», que repitió una y otra vez.

«Casi me he quedado sin palabras», dijo el delantero. Al final, no fue así en absoluto. Kane habló durante más de 12 minutos, justo lo último que cualquiera quería al término de un espectáculo que había durado horas y horas. Sin embargo, era difícil reprocharle que aprovechara su momento de protagonismo, sobre todo porque dedicó la mayor parte de su intervención a dar las gracias a quienes, a su juicio, le habían ayudado a llegar hasta allí.

Así es Kane: humilde casi en exceso. Y eso ilustró perfectamente por qué resultaba tan refrescante verle ganar. Mientras otros hablaban de sus posibilidades de éxito antes de la ceremonia, Kane restaba importancia a las suyas, consciente de que la ausencia de un gran título con su selección o con un club en su palmarés podía jugar en su contra. Puede que llevara al Bayern a un doblete nacional la temporada pasada a base de goles, pero existía el riesgo, como señaló el exentrenador del Tottenham Mauricio Pochettino, de que Kane fuera «castigado» por no haber ganado ni el Mundial ni la Champions League.

Pero, si algo sabemos, es que los votantes del Balón de Oro valoran los goles por encima de todo, y nadie marcó más que Kane (73) durante la temporada 2025-26. De hecho, solo Lionel Messi ha marcado más en una temporada europea (81 en la 2011-12).

Ni que decir tiene que el debate sobre el triunfo de Kane continuará, aunque en realidad solo en Madrid y Barcelona. El resto del mundo del fútbol reconoce que la suya es una historia de perseverancia y excelencia que merece celebrarse.