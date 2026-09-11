El drástico corte de pelo de Erling Haaland no ha hecho más que potenciar la creciente marca personal de la estrella del Manchester City
En la víspera de la nueva temporada de la Premier League, Erling Haaland revolucionó internet, pero su gesto viral no tuvo nada que ver con el fútbol ni con sus habituales y ridículas exhibiciones goleadoras. En su canal de YouTube, la estrella del Manchester City y de Noruega compartió un vídeo en el que documentaba algo que había que ver para creer: su primer corte de pelo de verdad desde 2021.
El jugador de 25 años se había convertido en sinónimo de su imponente melena rubia, larga y suelta, de aire vikingo, que llevaba recogida en un moño, con los laterales y la parte trasera de la cabeza muy rapados para darle aún más impacto.
Sin embargo, su famosa cabellera ya es historia, ya que cambió su imagen característica por un corte que es casi un rapado. Pero, ¿cómo afectará este cambio drástico a la «marca Haaland»? ¿Y es realmente esta la «pérdida de aura» que muchos en internet creen que es?
Nuevo aspecto
Haaland había llevado el pelo largo durante los últimos cinco años, desde que empezó a dejárselo crecer durante su meteórico ascenso en el Borussia Dortmund. Cuando llegó al Manchester City en el verano de 2022, ya lucía su característico peinado con coleta.
En sus propias palabras, el delantero consideró que era «hora de un cambio». En su vídeo de YouTube, reveló que en realidad llevaba pensando en cortárselo desde que la campaña de Noruega en el Mundial terminó en cuartos de final a principios de julio. «Estaba muy ocupado, así que no lo hice», explica.
Acabó esperando hasta el día antes de su primer partido de la temporada de la Premier League para someterse a su transformación, compartiendo estratégicamente el vídeo el mismo día en que el City se enfrentó al Bournemouth en el Etihad Stadium.
En el clip de siete minutos, insiste en que quiere un rapado «realmente corto» antes de que llegue una peluquera, y el espectador asiste a las distintas y desternillantes fases del corte de pelo extremo mientras la novia de Haaland, Isabel Haugseng Johansen, observa la escena con incredulidad.
Explicando su llamativo nuevo look a ESPN Brazil tras la victoria del City sobre el Coventry el pasado fin de semana, el delantero dijo: «Es mucho más fácil. Creo que era hora de un cambio. Me gusta. Claro que echo de menos mi pelo largo, pero era hora de un cambio y, hasta ahora, lo he disfrutado. Volverá a crecer y volverá a ser largo, espero».
Recepción cortada
«No puedo esperar a que los aficionados lo vean», soltó Haaland, radiante, en mitad del corte de pelo, antes de imitar el cántico «¿Pero quién cojones es ese?!». «¡Quiero que los aficionados del City canten eso mañana!», dijo, riéndose para sí mismo.
Aunque su nuevo peinado provocó, como era de esperar, una reacción positiva entre la afición del Etihad en la jornada inaugural, la respuesta en ciertos rincones de internet ha sido bastante menos elogiosa. Después de no ver puerta ante el Bournemouth, Haaland, recién rapado, fue acusado en internet de sufrir una supuesta «pérdida de aura», y muchos aseguraron que había perdido su lado intimidante tras echar mano de la maquinilla.
Otras críticas han sido más en tono de broma. En su vídeo de YouTube, Haaland llamó por FaceTime al legendario exdelantero del AC Milan y del Manchester United Zlatan Ibrahimovic, así como al jugador del Manchester City cedido Jack Grealish, para conocer sus reacciones. El primero le pregunta «¡¿Qué coño has hecho?!» y si el noruego ha perdido una apuesta, mientras que su ahora excompañero en el City le dice que parece «de unos putos 10 años».
Zlatan ya le había dicho anteriormente a su compañero de delantera que nunca se cortara el pelo porque era la fuente de su fuerza, en una referencia al personaje bíblico Sansón.
sensación de YouTube
Sin embargo, cualquiera que crea de verdad que el drástico corte de pelo va a afectar negativamente a la «marca Haaland» o a la capacidad goleadora de la máquina de hacer goles sobre el césped está muy equivocado. En todo caso, la viralidad que logró al compartir el vídeo no es más que una muestra de su perfil global, cada vez mayor.
El vídeo completo en YouTube ha sido visto ya unas 9,5 millones de veces, mientras que muchos más habrán visto e interactuado con avances en Instagram, TikTok y otras plataformas de redes sociales. Solo una publicación de fotos entre bastidores del corte de pelo ha superado los 14 millones de «me gusta».
Haaland solo se adentró en el mundo de YouTube en octubre de 2025, pero ya tiene cerca de 4,5 millones de suscriptores, acumulando más de 224 millones de visualizaciones entre sus vídeos cortos y largos, con tanto su personalidad cercana y pícara como su calidad como futbolista garantizando de forma efectiva el éxito de su canal.
Las personas que aparecen en el vídeo son otra muestra de su enorme influencia. Haaland tiene los números de Noel Gallagher, Zlatan, Grealish y Pep Guardiola en su estelar agenda, y cuando llamó, respondieron.
Si es que alguna vez hubo dudas, también conviene señalar que el jugador de 25 años ha encontrado claramente su olfato goleador desde que se quedó sin marcar en la jornada inaugural. Luciendo su nueva imagen, Haaland ha marcado cinco goles en sus tres apariciones posteriores, incluido un doblete en la Liga de Campeones contra el Porto entre semana.
Sacudiendo a Estados Unidos...
Precisamente este verano, la popularidad cada vez mayor de Haaland recibió un impulso significativo al aprovechar la oportunidad de conquistar Estados Unidos y demostrar por fin su capacidad en el escenario más grande de todos.
Noruega viajó a Estados Unidos tras clasificarse para su primer Mundial en 28 años, y estuvo a la altura de la etiqueta de tapado del torneo, en gran parte gracias a las hazañas de su prolífico número 9. Junto a sus compañeros y su viral celebración del remo vikingo, Haaland captó la imaginación dentro y fuera del campo, marcando siete goles en cinco apariciones durante el camino de su país hasta los cuartos de final, incluido un sensacional doblete en la sorprendente victoria de octavos ante la cinco veces campeona Brasil.
También encontró tiempo para publicar varios vlogs entre bastidores de su estancia en Estados Unidos, que se hicieron virales mientras disfrutaba de poder hacer vida diaria relativamente desapercibido, incluyendo su inmersión en la cultura cowboy en Dallas y probar delicias de Nueva York. Eso provocó una extraña oleada de vídeos de IA con Haaland como personaje de dibujos animados, vikingo y más. Haaland mantuvo la dinámica al regresar a casa con un mapache disecado de 750 $ como recuerdo.
Su perfil crecería exponencialmente a medida que avanzaba su país, impulsado por sus goles y sus travesuras fuera del campo, y ahora ha sumado alrededor de 36 millones de nuevos seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, más de seis veces la población de la nación a la que representaba.
Haaland admitió después que el Mundial había sido "algo que le cambió la vida". Preguntado entonces por su creciente reputación, Haaland dijo: "Creo que es algo bueno, porque me gustan los estadounidenses, y además me parecen bastante desternillantes, son divertidos".
Añadió al medio noruego VG: "Han sido las semanas más increíbles y el viaje que he vivido en toda mi vida. Ha sido completamente surrealista, ahora es difícil asimilarlo. Te quedas un poco vacío. Si repaso rápidamente estos 40 días, ha sido absolutamente una locura".
El histórico medio estadounidense ABC lo calificó como "una sensación global del fútbol dentro y fuera del campo" que había "trascendido el torneo con su personalidad única", mientras que NBCapodó al delantero como "el MVP de la pequeña pantalla".
...Y el internet
Parece que su peinado característico formaba parte del atractivo. Según los datos de búsquedas de Google analizados por la plataforma de reservas de peluquería Fresha, las búsquedas de «Haaland hair» se dispararon un enorme 516 %, hasta 266.000 búsquedas mensuales durante el Mundial. En conjunto, han aumentado un 3.667 % en el último año, con 130.000 búsquedas solo en el último mes aproximadamente.
Los expertos creen que, por tanto, no sorprende que el gran corte de Haaland haya revolucionado internet, y no esperan que su nuevo peinado corto tenga ningún efecto en su marca, que no deja de dispararse.
Fresha La especialista en cabello y belleza Danielle Louise dijo: «El pelo de Haaland se había vuelto reconocible al instante, especialmente durante el Mundial, así que no sorprende que cortárselo haya provocado una reacción así.
«Los futbolistas han influido en el pelo de los hombres durante generaciones, pero Haaland era interesante porque su estilo era completamente distinto de los degradados y los cortes muy rapados que hemos visto dominar el cuidado masculino. Las cifras de búsquedas muestran cuánto interés había por su pelo largo.
«Ahora ha ido en la dirección completamente opuesta, así que espero que muchos hombres también se fijen en el nuevo corte».
Mantener la fluidez
Alguien que puede dar fe del poder de cambiar de imagen con regularidad y cuya marca, desde luego, no se resintió por ello es David Beckham, que tenía la visión empresarial, el atractivo y la personalidad necesarios para que su legado trascienda su carrera futbolística.
La exsuperestrella del Manchester United, el Real Madrid e Inglaterra ha lucido una variedad de peinados famosos, e infames, a lo largo de los años, entre ellos su flequillo abierto juvenil, unas trenzas africanas poco acertadas y una cresta, una coleta al estilo Haaland y, por supuesto, el rapado.
Se convertía en noticia cada vez que Beckham cambiaba de aspecto, y Haaland ya ha emulado eso al hacerse viral con su primer gran corte. Al hablar del nuevo look del delantero en CBS a mediados de semana, Beckham dijo: "La verdad es que creo que le queda genial. Nueva temporada, nuevo corte de pelo, sigue marcando los mismos goles", antes de señalar el rapado como su peinado favorito de siempre por su comodidad.
Haaland también ha reconocido claramente la necesidad de construir una marca personal que le sostenga mucho más allá de sus días como jugador. Desde luego, se puede decir mucho a favor de mantener las cosas frescas para tener a tu audiencia en vilo y, en el vídeo de YouTube, sugirió que no llevará el pelo corto durante mucho tiempo.
Echando la vista atrás a fotos antiguas suyas en preparación para su gran corte de pelo, el delantero levantó una de octubre de 2020 en la que lleva una melena rubia de longitud media, peinada con raya en medio y diadema. "¡Jack Grealish! ¿Qué os parece?", dijo. "Tengo ganas de volver a llevar este pelo porque me gusta, ni largo ni corto, algo intermedio".
Gigante
Aunque puede que haya perdido parte de su aura vikinga, está claro que no deberíamos esperar que la marca Haaland se resienta pese a haberse desprendido de sus característicos mechones largos. En todo caso, el cambio de peinado, que se hizo viral de forma involuntaria, no ha hecho más que generar aún más expectación a su alrededor, mientras su perfil se dispara por todo el mundo.
«Hay algo muy seguro en quitarlo todo y dejar que sea la cara la que hable», dijo a GQ Maxwell Oakley, cofundador de la barbería de lujo londinense Supply 91.
«El nuevo look de Haaland es un ejemplo perfecto: cambia por completo su aspecto, pero de algún modo hace que resulte aún más llamativo. El contraste con su característico pelo largo es una parte importante de por qué está recibiendo tanta atención. Casi actúa como un reinicio».
Tras conquistar Estados Unidos en verano y en medio del éxito de su canal de YouTube y de sus continuas exhibiciones goleadoras con su club y su selección, Haaland se ha convertido en un gigante dentro y fuera del campo. Un nuevo corte de pelo no va a frenarlo.