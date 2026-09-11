Precisamente este verano, la popularidad cada vez mayor de Haaland recibió un impulso significativo al aprovechar la oportunidad de conquistar Estados Unidos y demostrar por fin su capacidad en el escenario más grande de todos.

Noruega viajó a Estados Unidos tras clasificarse para su primer Mundial en 28 años, y estuvo a la altura de la etiqueta de tapado del torneo, en gran parte gracias a las hazañas de su prolífico número 9. Junto a sus compañeros y su viral celebración del remo vikingo, Haaland captó la imaginación dentro y fuera del campo, marcando siete goles en cinco apariciones durante el camino de su país hasta los cuartos de final, incluido un sensacional doblete en la sorprendente victoria de octavos ante la cinco veces campeona Brasil.

También encontró tiempo para publicar varios vlogs entre bastidores de su estancia en Estados Unidos, que se hicieron virales mientras disfrutaba de poder hacer vida diaria relativamente desapercibido, incluyendo su inmersión en la cultura cowboy en Dallas y probar delicias de Nueva York. Eso provocó una extraña oleada de vídeos de IA con Haaland como personaje de dibujos animados, vikingo y más. Haaland mantuvo la dinámica al regresar a casa con un mapache disecado de 750 $ como recuerdo.

Su perfil crecería exponencialmente a medida que avanzaba su país, impulsado por sus goles y sus travesuras fuera del campo, y ahora ha sumado alrededor de 36 millones de nuevos seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, más de seis veces la población de la nación a la que representaba.

Haaland admitió después que el Mundial había sido "algo que le cambió la vida". Preguntado entonces por su creciente reputación, Haaland dijo: "Creo que es algo bueno, porque me gustan los estadounidenses, y además me parecen bastante desternillantes, son divertidos".

Añadió al medio noruego VG: "Han sido las semanas más increíbles y el viaje que he vivido en toda mi vida. Ha sido completamente surrealista, ahora es difícil asimilarlo. Te quedas un poco vacío. Si repaso rápidamente estos 40 días, ha sido absolutamente una locura".

El histórico medio estadounidense ABC lo calificó como "una sensación global del fútbol dentro y fuera del campo" que había "trascendido el torneo con su personalidad única", mientras que NBCapodó al delantero como "el MVP de la pequeña pantalla".