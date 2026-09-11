El drástico cambio de look de Erling Haaland no ha hecho más que potenciar la floreciente marca personal de la estrella del Manchester City
En la víspera de la nueva temporada de la Premier League, Erling Haaland revolucionó internet, pero su gesto viral no tuvo nada que ver con el fútbol ni con sus habituales y absurdas hazañas goleadoras. En su canal de YouTube, la estrella del Manchester City y de Noruega compartió un vídeo en el que documentaba algo que había que ver para creer: su primer corte de pelo de verdad desde 2021.
El jugador, de 25 años, se había convertido en sinónimo de su imponente melena larga rubia, de aire vikingo y suelta, que llevaba recogida en un moño, con los laterales y la parte trasera de la cabeza muy rapados para darle aún más impacto.
Sin embargo, su famosa cabellera ya es historia, ya que cambió su imagen característica por lo que es casi un rapado. Pero, ¿cómo afectará este cambio drástico a la «marca Haaland»? ¿Y es realmente esta la «pérdida de aura» que muchos en internet creen que es?
Nuevo look
Haaland había lucido el pelo largo durante los últimos cinco años, desde que empezó a dejárselo crecer durante su meteórico ascenso en el Borussia Dortmund. Para cuando llegó al Manchester City en el verano de 2022, ya tenía su característico peinado con coleta.
En sus propias palabras, el delantero consideró que era «hora de un cambio». En su vídeo de YouTube, reveló que en realidad llevaba pensando en cortárselo desde que la campaña de Noruega en el Mundial llegó a su fin en los cuartos de final, a principios de julio. «Estaba muy ocupado, así que no lo hice», explica.
Acabó esperando hasta el día antes de su primer partido de la temporada de la Premier League para someterse a su transformación, compartiendo estratégicamente el vídeo el mismo día en que el City se enfrentó al Bournemouth en el Etihad Stadium.
En el clip de siete minutos, insiste en que quiere un corte al rape «realmente corto» antes de que llegue un peluquero, y el espectador asiste a las distintas y divertidas fases del radical corte de pelo mientras la novia de Haaland, Isabel Haugseng Johansen, observa incrédula.
Explicando su llamativo nuevo look a ESPN Brazil tras la victoria del City sobre el Coventry el pasado fin de semana, el delantero dijo: «Es mucho más fácil. Creo que era hora de un cambio. Me gusta. Por supuesto, echo de menos mi pelo largo, pero era hora de un cambio y, hasta ahora, lo he disfrutado. Volverá a crecer y será largo otra vez, espero».
Recepción reducida
"No puedo esperar a que lo vean los aficionados", dijo Haaland radiante, a mitad del corte de pelo, antes de imitar el cántico: "¿¡Pero quién cojones es ese!?". "¡Quiero que los aficionados del Man City canten eso mañana!", dijo, riéndose para sí mismo.
Aunque su nuevo peinado provocó inevitablemente una respuesta positiva entre los fieles del Etihad en la jornada inaugural, la reacción en ciertos rincones de internet ha sido bastante menos elogiosa. Después de no ver puerta contra el Bournemouth, a un Haaland recién rapado se le acusó en internet de sufrir una supuesta "pérdida de aura", y muchos aseguraron que había perdido su lado intimidante tras echar mano de la maquinilla.
Otras críticas han sido más en tono de broma. En su vídeo de YouTube, Haaland llamó por FaceTime al legendario exdelantero del AC Milan y del Manchester United Zlatan Ibrahimovic, así como al cedido por el Man City Jack Grealish, para conocer sus reacciones. El primero pregunta: "¡¿Pero qué cojones has hecho?!" y si el noruego ha perdido una apuesta, mientras que su ahora excompañero en el City le dice que parece "jodidamente de unos 10 años".
Zlatan ya le había dicho anteriormente a su compañero de delantera que nunca se cortara el pelo porque era la fuente de su fuerza, en una referencia al personaje bíblico Sansón.
sensación de YouTube
Sin embargo, cualquiera que crea de verdad que ese drástico corte de pelo va a afectar negativamente ya sea a la «marca Haaland» o a la capacidad goleadora del delantero sobre el césped está muy equivocado. En todo caso, la viralidad que logró al compartir el vídeo no es más que una muestra de su perfil global, cada vez mayor.
El clip completo en YouTube acumula ya 9,5 millones de visualizaciones, mientras que muchos más lo habrán visto e interactuado con los avances en Instagram, TikTok y otras plataformas de redes sociales. Solo una recopilación de fotos entre bastidores del corte de pelo ha superado los 14 millones de «me gusta».
Haaland solo se adentró en el mundo de YouTube en octubre de 2025, pero ya tiene cerca de 4,5 millones de suscriptores y suma más de 224 millones de visualizaciones entre sus vídeos cortos y largos, con su personalidad cercana y pícara, además de su capacidad como futbolista, garantizando prácticamente el éxito de su canal.
Las personas que aparecen en el vídeo son otra muestra de su enorme influencia. Haaland tiene en su agenda plagada de estrellas los números de Noel Gallagher, Zlatan, Grealish y Pep Guardiola, y cuando llamó, respondieron.
Por si quedaba alguna duda, cabe señalar que el jugador de 25 años ha encontrado claramente su olfato goleador desde que se quedó sin marcar en la jornada inaugural. Luciendo su nuevo look, Haaland ha marcado cinco goles en sus tres apariciones posteriores, incluido un doblete en la Champions League ante el Porto entre semana.
Última hora en Estados Unidos...
Precisamente este verano, la popularidad de Haaland, en constante aumento, recibió un impulso significativo al aprovechar la oportunidad de conquistar Estados Unidos y demostrar por fin su capacidad en el escenario más grande de todos.
Noruega viajó a Estados Unidos tras haberse clasificado para su primer Mundial en 28 años, y estuvo a la altura de su condición de tapada antes del torneo en buena parte gracias a las actuaciones de su prolífico 9. Junto a sus compañeros de equipo y su viral celebración vikinga remando, Haaland acaparó la imaginación dentro y fuera del campo, marcando siete goles en cinco apariciones durante el camino de su selección hasta los cuartos de final, incluido un sensacional doblete en la sorprendente victoria en octavos de final sobre la cinco veces campeona Brasil.
También encontró tiempo para publicar varios vlogs entre bastidores de su estancia en Estados Unidos, que se hicieron virales, mientras disfrutaba de poder hacer vida diaria relativamente sin ser reconocido, incluido su acercamiento a la cultura cowboy en Dallas y probar delicias de Nueva York. Eso provocó una extraña oleada de vídeos de IA con Haaland como personaje de dibujos animados, vikingo y más. Haaland mantuvo el fenómeno al regresar a casa con un mapache disecado de 750 $ como recuerdo.
Su perfil crecería exponencialmente a medida que avanzaba su país, impulsado por sus goles y sus travesuras fuera del campo, y ahora ha sumado alrededor de 36 millones de nuevos seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, más de seis veces la población de la nación a la que representaba.
Haaland admitió después que el Mundial le había "cambiado la vida". Preguntado entonces por su creciente reputación, Haaland dijo: "Creo que es algo bueno, porque me gustan los estadounidenses, creo que también son bastante desternillantes, son divertidos".
Y añadió al medio noruego VG: "Han sido las semanas más increíbles y el viaje que he tenido en toda mi vida. Ha sido completamente surrealista, es difícil asimilarlo ahora. Te quedas un poco vacío. Si repaso rápidamente estos 40 días, ha sido una auténtica locura".
El veterano medio estadounidense ABC lo calificó de "sensación global del fútbol dentro y fuera del campo" que había "trascendido el torneo con su personalidad única", mientras que NBC apodó al delantero como "el MVP de la pequeña pantalla".
...Y el internet
Parece que su peinado característico formaba parte del atractivo. Según los datos de búsqueda de Google analizados por la plataforma de reservas de peluquería Fresha, las búsquedas de «Haaland hair» se dispararon un enorme 516 %, hasta alcanzar 266.000 búsquedas mensuales durante el Mundial. En general, han aumentado un 3.667 % en el último año, con 130.000 búsquedas solo en el último mes aproximadamente.
Por ello, los expertos creen que no sorprende demasiado que el gran corte de Haaland haya revolucionado internet, y no esperan que su nuevo corte corto tenga ninguna repercusión en su marca, que sigue disparada.
Fresha la especialista en cabello y belleza Danielle Louise dijo: «El pelo de Haaland se había vuelto reconocible al instante, especialmente durante el Mundial, así que no sorprende que cortárselo haya provocado una reacción así.
«Los futbolistas han influido en el pelo de los hombres durante generaciones, pero Haaland era interesante porque su look era completamente distinto de los degradados y los estilos muy cortos que hemos visto dominar el cuidado masculino. Las cifras de búsqueda muestran cuánto interés había en su pelo más largo.
«Ahora ha ido completamente en la dirección opuesta, y espero que muchos hombres también se fijen en el nuevo corte».
Manteniéndose fluido
Alguien que puede dar fe del poder de cambiar regularmente de imagen y cuya marca, desde luego, no se resintió por ello es David Beckham, que tuvo la visión empresarial, el atractivo y la personalidad necesarios para que su legado trascienda su carrera futbolística.
La exsuperestrella del Manchester United, el Real Madrid y la selección inglesa ha lucido a lo largo de los años una variedad de peinados famosos, y también infames, entre ellos sus cortinas juveniles, unas trenzas africanas desacertadas y una cresta, una coleta al estilo Haaland y, por supuesto, un rapado.
Cada vez que Beckham cambiaba de aspecto se convertía en noticia, y Haaland ya ha emulado eso al hacerse viral con su primer gran corte. Al referirse al nuevo look del delantero en CBS a mitad de semana, Beckham dijo: "La verdad es que creo que le queda genial. Nueva temporada, nuevo corte de pelo, sigue marcando los mismos goles", antes de señalar el rapado como su peinado favorito de siempre por su comodidad.
Haaland también ha reconocido claramente la necesidad de construir una marca personal que le sostenga mucho más allá de sus días como jugador. Desde luego, hay argumentos a favor de mantener las cosas frescas para tener a tu audiencia en vilo y, en el vídeo de YouTube, sugirió que no llevará el pelo corto durante mucho tiempo.
Al repasar fotos antiguas de sí mismo en preparación para su gran corte de pelo, el delantero mostró una de octubre de 2020 en la que lleva una melena rubia de longitud media, peinada con raya al medio y diadema. "¡Jack Grealish! ¿Qué os parece?", dijo. "Tengo ganas de volver a llevar este pelo porque me gusta, ni largo ni corto, algo intermedio".
coloso
Aunque puede que haya perdido parte de su aura vikinga, está claro que no deberíamos esperar que la marca Haaland se resienta pese a haberse cortado sus característicos mechones largos. En todo caso, el cambio de look, que se volvió viral de manera involuntaria, no ha hecho más que generar aún más expectación a su alrededor, mientras su perfil se dispara en todo el mundo.
«Hay algo muy seguro en quitarlo todo y dejar que sea la cara la que hable», contó Maxwell Oakley, cofundador de la exclusiva barbería londinense Supply 91, a GQ.
«El nuevo look de Haaland es un ejemplo perfecto: cambia por completo su aspecto, pero de algún modo hace que resulte aún más llamativo. El contraste con su característica melena larga es una parte importante de por qué está recibiendo tanta atención. Casi actúa como un reinicio».
Tras conquistar Estados Unidos en verano y en medio del éxito de su canal de YouTube y de sus continuas exhibiciones goleadoras con su club y su selección, Haaland se ha convertido en un gigante dentro y fuera del campo. Desde luego, un nuevo corte de pelo no va a frenarlo.