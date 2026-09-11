Precisamente este verano, la popularidad de Haaland, en constante aumento, recibió un impulso significativo al aprovechar la oportunidad de conquistar Estados Unidos y demostrar por fin su capacidad en el escenario más grande de todos.

Noruega viajó a Estados Unidos tras haberse clasificado para su primer Mundial en 28 años, y estuvo a la altura de su condición de tapada antes del torneo en buena parte gracias a las actuaciones de su prolífico 9. Junto a sus compañeros de equipo y su viral celebración vikinga remando, Haaland acaparó la imaginación dentro y fuera del campo, marcando siete goles en cinco apariciones durante el camino de su selección hasta los cuartos de final, incluido un sensacional doblete en la sorprendente victoria en octavos de final sobre la cinco veces campeona Brasil.

También encontró tiempo para publicar varios vlogs entre bastidores de su estancia en Estados Unidos, que se hicieron virales, mientras disfrutaba de poder hacer vida diaria relativamente sin ser reconocido, incluido su acercamiento a la cultura cowboy en Dallas y probar delicias de Nueva York. Eso provocó una extraña oleada de vídeos de IA con Haaland como personaje de dibujos animados, vikingo y más. Haaland mantuvo el fenómeno al regresar a casa con un mapache disecado de 750 $ como recuerdo.

Su perfil crecería exponencialmente a medida que avanzaba su país, impulsado por sus goles y sus travesuras fuera del campo, y ahora ha sumado alrededor de 36 millones de nuevos seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, más de seis veces la población de la nación a la que representaba.

Haaland admitió después que el Mundial le había "cambiado la vida". Preguntado entonces por su creciente reputación, Haaland dijo: "Creo que es algo bueno, porque me gustan los estadounidenses, creo que también son bastante desternillantes, son divertidos".

Y añadió al medio noruego VG: "Han sido las semanas más increíbles y el viaje que he tenido en toda mi vida. Ha sido completamente surrealista, es difícil asimilarlo ahora. Te quedas un poco vacío. Si repaso rápidamente estos 40 días, ha sido una auténtica locura".

El veterano medio estadounidense ABC lo calificó de "sensación global del fútbol dentro y fuera del campo" que había "trascendido el torneo con su personalidad única", mientras que NBC apodó al delantero como "el MVP de la pequeña pantalla".