El Chelsea ha construido la mejor delantera de la Premier League, pero la lucha por el título seguirá estando fuera del alcance del Chelsea de Xabi Alonso
El Chelsea ha vuelto, y también Cole Palmer. Esa fue la conclusión más evidente tras su emocionante victoria por 3-2 en el derbi londinense ante el Fulham el lunes, que permitió a Xabi Alonso hacer el inicio ideal en su etapa como entrenador.
Palmer llevó la batuta con un gol y una asistencia, mientras que Joao Pedro y Morgan Rogers, fichaje veraniego de 117 millones de libras (160 millones de dólares), también vieron puerta. La química instantánea del trío invita al optimismo de cara a las opciones del Chelsea de mejorar drásticamente el desastroso décimo puesto de la pasada temporada en la Premier League; con este nivel, será extremadamente difícil de frenar para cualquier defensa.
Sin embargo, cualquier aficionado que de repente sueñe con pelear por el título necesita despertar. Marcar goles no será un problema para el equipo de Alonso, pero la actuación general en Craven Cottage sugiere que encajarlos sí lo será; el Fulham creó ocasiones suficientes como para, al menos, llevarse un empate.
Las expectativas en el Chelsea deben seguir siendo moderadas por ahora. A menos que se cierre alguna operación importante más antes de que baje la persiana del mercado de verano, clasificarse para la Champions League es, siendo realistas, a lo máximo que puede aspirar.
Tapando las grietas
La deslumbrante actuación de Palmer habrá supuesto un enorme alivio para la afición del Chelsea. El jugador de 24 años estuvo muy lejos de su mejor versión la temporada pasada, falto de confianza en medio de persistentes problemas físicos, y tuvo poco motivo de queja cuando se quedó fuera de la convocatoria definitiva de Inglaterra para el Mundial de 2026.
Pero esta fue, más o menos, la misma versión de Palmer que se convirtió en héroe instantáneo del Chelsea en su primera temporada en el club. Su pase al primer toque filtrado hacia Pedro para abrir el marcador en Fulham tuvo la medida perfecta, y mostró un gran deseo de pisar el área y volver a asociarse con el brasileño antes de definir con calma el decisivo tercer gol del Chelsea.
Palmer firmó cinco disparos, tres pases clave, cinco regates y siete recuperaciones antes de dejar su sitio a Estevao por calambres en el minuto 83. Fue nombrado con todo merecimiento jugador del partido, y cualquier duda sobre si él y Rogers se estorbarían mutuamente en un doble rol de mediapunta ha quedado disipada, al menos por ahora. A Rogers todavía le queda mucho para justificar su precio récord, pero este fue un debut excelente, y Pedro disfrutó claramente asociándose con los dos internacionales ingleses.
Sin embargo, en el otro extremo del campo, el Chelsea pareció demasiado vulnerable. El Fulham solo hizo dos disparos menos que el Chelsea (14) e igualó su cifra de seis entre los tres palos. Los visitantes se mostraron completamente perdidos cada vez que el balón era colgado a su área y perdieron demasiados segundos balones durante los 90 minutos, algo que no les saldrá gratis ante los mejores equipos de la categoría.
No es lo bastante bueno
La principal razón por la que el Chelsea pareció tan frágil fue la continuidad de Robert Sanchez bajo palos. El español ha sido su portero titular durante la mayor parte de las tres últimas temporadas, pese a los muchos defectos evidentes en su juego, y Alonso pagará el precio si sigue confiando en él.
El disparo al primer palo de Josh King que devolvió al Fulham el 1-1 debería haberlo despejado con facilidad Sanchez, pero se colocó mal y solo pudo ayudar a que el balón entrara en la red. También tuvo culpa en el gol de Gonzalo Garcia en el minuto 54, al despejar con las manos un disparo de Timothy Castagne directamente hacia su compatriota, y tuvo muchísima suerte al final cuando la estrella de Estados Unidos Antonee Robinson voleó fuera después de que un balón largo a la espalda pillara al guardameta en tierra de nadie.
«Tenemos que aceptarlos y aprender de ellos [los errores]», dijo Alonso después del partido. «Esto va a ser un proceso. Todas las líneas, desde los delanteros, los centrocampistas, la defensa, los porteros, queremos hacerlo mejor en todo». Si Sanchez no ha aprendido ya, nunca lo hará.
Las tácticas de Alonso también dejan más expuesto a Sanchez. Mientras el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca apostaba por un enfoque muy basado en la posesión, Alonso pretende desbordar al rival en la fase de transición. El Fulham tuvo más el balón, y por momentos el partido tuvo un aire de baloncesto que puso a Sanchez en el foco demasiadas veces.
Increíblemente, los últimos informes indican que el Chelsea no tiene planes de fichar a otro portero, con Mike Penders, de 21 años, ejerciendo actualmente como suplente de Sanchez. Ese es un error enorme, tal y como señaló correctamente el héroe del Liverpool Jamie Carragher mientras ejercía de comentarista para Sky Sports, al decir: «El Chelsea nunca ganará la liga con Sanchez en la portería. Es imposible, no puede pasar».
Golpe devastador
El Fulham también tuvo más control en el centro del campo, algo que siempre parecía probable después de que Alonso apostara por la inexperta pareja en la medular formada por Romeo Lavia y Reece James ante la ausencia del lesionado Moises Caicedo. El talismán de Argentina Enzo Fernandez, al que los aficionados del Chelsea silbaron en pretemporada por sus actos en el Mundial contra Inglaterra, tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.
Fernandez entró poco después de la hora de partido y completó 19 de sus 21 pases frente a nuevos abucheos cada vez que tocaba el balón, esta vez por parte de la afición del Fulham. Se le indicó que jugara más retrasado y no asumió riesgos mientras el Chelsea buscaba conservar los tres puntos, muy lejos del papel de interior todoterreno con el número 8 en el que brilló con Maresca, así que, en apariencia, un posible cambio al Manchester City puede no parecer para tanto.
Fabrizio Romano ha informado de que el City lanzará una oferta formal por Fernandez antes del cierre del 1 de septiembre, que podría superar los 120 millones de libras, pero probablemente el Chelsea no tendría tiempo suficiente para encontrar a alguien capaz de sustituirlo adecuadamente. The iPaper asegura que el Chelsea ha visto rechazadas tres ofertas por Alex Scott, del Bournemouth, y que los Cherries han dejado claro que no tienen ningún deseo de vender, sin alternativas concretas perfiladas para Alonso a estas alturas.
La importancia de Fernandez puede haber disminuido ligeramente por la llegada de Rogers; él asumirá la carga de aportar goles y asistencias con regularidad en lugar del argentino, pero perder su calidad técnica seguiría siendo un golpe devastador. Es un futbolista completo y adaptable que puede marcar el ritmo desde atrás y mantener la calma bajo presión. La asociación con el más defensivo Caicedo no siempre ha funcionado, pero Fernandez estaría más cerca del ecuatoriano en el sistema de Alonso, con tres centrales ofreciéndoles mayor protección por detrás.
Del mismo modo que Grant Xhaka lo fue para Alonso en el Bayer Leverkusen, Fernandez podría ser la pieza clave que abra líneas de pase para el tridente ofensivo del Chelsea y corte el juego a voluntad. Tendría mucho más sentido mantenerlo que lanzarse a la desesperada a por un sustituto de última hora que no tenga la misma variedad en su juego.
Más diversión por venir, pero sin ningún éxito tangible
Alonso abrazó con cariño a Fernandez al final del partido en Craven Cottage, pero después admitió que es posible que el exmediapunta del Benfica se marche en los próximos días. «En el fútbol no me sorprende nada», dijo el técnico del Chelsea a BBC Radio Five Live. «Ya veremos. Mi deseo es que sepamos qué va a pasar de cara al futuro, pero lo veremos esta semana».
Antes del partido contra el Fulham, Rogers bromeó con que Alonso «probablemente todavía podría jugar en la Premier League» por lo que ha visto de la leyenda del Liverpool y del Real Madrid campeona del mundo en el campo de entrenamiento y, aunque la situación todavía no es tan desesperada para el Chelsea, se quedará preocupantemente corto en la sala de máquinas si Fernandez acaba saliendo. Es probable que James sea utilizado como central del perfil derecho la mayoría de las veces, lo que deja solo a Lavia, Caicedo y Jordan Henderson, que cumplió 36 años antes de fichar por el club como agente libre, para cubrir el centro del campo.
En un mundo ideal, el Chelsea ficharía a un centrocampista y a un portero de talla mundial antes de su visita para enfrentarse al campeón Arsenal el 6 de septiembre, pero, tal y como están las cosas, cuesta ver que vaya a presentar algún tipo de candidatura al título en el Emirates. Aunque Alonso tiene calidad suficiente a su disposición para seguir ofreciendo a los aficionados una buena relación calidad-precio en términos de entretenimiento, liderado por una delantera que es la envidia del resto de la Premier League, el éxito tangible estará fuera de su alcance, incluso con la enorme ventaja de tener menos partidos por no jugar competición europea.