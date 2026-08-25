El Fulham también tuvo más control en el centro del campo, algo que siempre parecía probable después de que Alonso apostara por la inexperta pareja en la medular formada por Romeo Lavia y Reece James ante la ausencia del lesionado Moises Caicedo. El talismán de Argentina Enzo Fernandez, al que los aficionados del Chelsea silbaron en pretemporada por sus actos en el Mundial contra Inglaterra, tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.

Fernandez entró poco después de la hora de partido y completó 19 de sus 21 pases frente a nuevos abucheos cada vez que tocaba el balón, esta vez por parte de la afición del Fulham. Se le indicó que jugara más retrasado y no asumió riesgos mientras el Chelsea buscaba conservar los tres puntos, muy lejos del papel de interior todoterreno con el número 8 en el que brilló con Maresca, así que, en apariencia, un posible cambio al Manchester City puede no parecer para tanto.

Fabrizio Romano ha informado de que el City lanzará una oferta formal por Fernandez antes del cierre del 1 de septiembre, que podría superar los 120 millones de libras, pero probablemente el Chelsea no tendría tiempo suficiente para encontrar a alguien capaz de sustituirlo adecuadamente. The iPaper asegura que el Chelsea ha visto rechazadas tres ofertas por Alex Scott, del Bournemouth, y que los Cherries han dejado claro que no tienen ningún deseo de vender, sin alternativas concretas perfiladas para Alonso a estas alturas.

La importancia de Fernandez puede haber disminuido ligeramente por la llegada de Rogers; él asumirá la carga de aportar goles y asistencias con regularidad en lugar del argentino, pero perder su calidad técnica seguiría siendo un golpe devastador. Es un futbolista completo y adaptable que puede marcar el ritmo desde atrás y mantener la calma bajo presión. La asociación con el más defensivo Caicedo no siempre ha funcionado, pero Fernandez estaría más cerca del ecuatoriano en el sistema de Alonso, con tres centrales ofreciéndoles mayor protección por detrás.

Del mismo modo que Grant Xhaka lo fue para Alonso en el Bayer Leverkusen, Fernandez podría ser la pieza clave que abra líneas de pase para el tridente ofensivo del Chelsea y corte el juego a voluntad. Tendría mucho más sentido mantenerlo que lanzarse a la desesperada a por un sustituto de última hora que no tenga la misma variedad en su juego.