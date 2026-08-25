El Chelsea ha construido la mejor delantera de la Premier League, pero la lucha por el título seguirá estando fuera del alcance de los Blues de Xabi Alonso
El Chelsea ha vuelto, y Cole Palmer también. Esa fue la conclusión más evidente tras su vibrante victoria por 3-2 en el derbi londinense ante el Fulham el lunes, que permitió a Xabi Alonso firmar el inicio ideal en su etapa como entrenador.
Palmer llevó la batuta con un gol y una asistencia, mientras que Joao Pedro y el fichaje del verano de 117 millones de libras (160 millones de dólares) Morgan Rogers también vieron puerta. La química inmediata del trío invita al optimismo de cara a las opciones del Chelsea de mejorar drásticamente el pésimo décimo puesto de la pasada temporada en la Premier League; con este nivel, será extremadamente difícil de frenar para cualquier defensa.
Sin embargo, cualquier aficionado que ya sueñe con pelear por el título debe despertar. Marcar goles no será un problema para el equipo de Alonso, pero la actuación global en Craven Cottage sugiere que encajarlos sí lo será; el Fulham generó ocasiones suficientes como para, al menos, llevarse un empate.
Las expectativas en el Chelsea deben seguir siendo moderadas por ahora. A menos que se cierre alguna gran operación más antes de que baje la persiana del mercado de verano, clasificarse para la Champions League es, siendo realistas, a lo máximo que puede aspirar.
Tapando las grietas
La deslumbrante actuación de Palmer habrá supuesto un enorme alivio para la afición del Chelsea. El jugador de 24 años estuvo muy lejos de su mejor versión la temporada pasada, con una confianza bajo mínimos en medio de persistentes problemas de lesiones, y tuvo pocos motivos para quejarse cuando se quedó fuera de la convocatoria final de Inglaterra para el Mundial de 2026.
Pero esta fue más o menos la misma versión de Palmer que se convirtió en un héroe instantáneo del Chelsea en su primera temporada en el club. Su pase al primer toque filtrado hacia Pedro para abrir el marcador en Fulham tuvo la medida perfecta, y mostró un gran deseo de pisar el área y asociarse de nuevo con el brasileño antes de definir con calma el decisivo tercer gol del Chelsea.
Palmer acumuló cinco disparos, tres pases clave, cinco regates y siete recuperaciones antes de dejar su sitio a Estevao por calambres en el minuto 83. Fue nombrado con total merecimiento mejor jugador del partido, y han quedado disipadas, al menos por ahora, todas las dudas sobre si él y Rogers se estorbarían ocupando un doble rol de mediapunta. A Rogers aún le queda mucho para justificar su precio récord, pero este fue un debut excelente, y Pedro disfrutó claramente conectando con los dos internacionales ingleses.
Sin embargo, en el otro extremo del campo, el Chelsea pareció demasiado vulnerable. Fulham solo hizo dos disparos menos que el Chelsea (14) e igualó sus seis tiros a puerta. El equipo visitante estuvo completamente perdido cada vez que el balón era colgado a su área y perdió demasiadas segundas jugadas a lo largo de los 90 minutos, algo que no le saldrá gratis ante los mejores equipos de la categoría.
No es lo bastante bueno
La principal razón por la que el Chelsea parecía tan frágil fue la continua presencia de Robert Sanchez bajo palos. El español ha sido su portero titular durante la mayor parte de las tres últimas temporadas, pese a los muchos defectos evidentes en su juego, y Alonso pagará el precio si sigue apostando por él.
El disparo al primer palo de Josh King que devolvió al Fulham el 1-1 debería haber sido despejado con facilidad por Sanchez, pero se colocó mal y solo pudo acompañar el balón en su camino hacia la red. También fue culpable en el gol de Gonzalo Garcia en el minuto 54, al despejar con la mano un disparo de Timothy Castagne directamente hacia la trayectoria de su compatriota, y tuvo muchísima suerte al final cuando la estrella de Estados Unidos Antonee Robinson voleó fuera después de que un balón largo cogiera al guardameta en tierra de nadie.
«Tenemos que aceptarlos y aprender de ellos [los errores]», dijo Alonso después del partido. «Esto va a ser un proceso. Todas las líneas, desde los delanteros, los centrocampistas, la defensa, los porteros, queremos hacerlo mejor en todo». Si Sanchez no ha aprendido ya a estas alturas, nunca lo hará.
Las tácticas de Alonso también dejan más expuesto a Sanchez. Mientras que el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca favorecía un enfoque basado en la posesión, Alonso pretende desbordar al rival en la fase de transición. El Fulham tuvo más el balón y por momentos el partido tuvo un aire de baloncesto que puso a Sanchez en el centro de atención demasiadas veces.
Increíblemente, las últimas informaciones indican que el Chelsea no tiene planes de fichar a otro portero, con Mike Penders, de 21 años, ejerciendo actualmente como suplente de Sanchez. Eso es un error enorme, como señaló acertadamente el héroe del Liverpool Jamie Carragher en su labor como comentarista para Sky Sports, al decir: «El Chelsea nunca ganará la liga con Sanchez en la portería. Es imposible, no puede pasar».
Golpe devastador
El Fulham también tuvo más control en el centro del campo, algo que siempre era probable que ocurriera después de que Alonso apostara por la inédita pareja en la medular formada por Romeo Lavia y Reece James ante la ausencia del lesionado Moises Caicedo. El talismán argentino Enzo Fernandez, que fue abucheado por los aficionados del Chelsea en pretemporada tras sus travesuras en el Mundial contra Inglaterra, tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.
Fernandez entró poco después de la hora de partido y completó 19 de sus 21 pases pese a los nuevos abucheos cada vez que tocaba el balón, esta vez por parte de la afición del Fulham. Se le indicó que se colocara en una posición más retrasada y jugó sobre seguro mientras el Chelsea buscaba amarrar los tres puntos, muy lejos de ese rol de interior total de '8' en el que brilló a las órdenes de Maresca, por lo que, a simple vista, un posible cambio al Manchester City puede no parecer tan importante.
Fabrizio Romano ha informado de que el City lanzará una oferta formal por Fernandez antes de la fecha límite del 1 de septiembre, que podría superar los 120 millones de libras, pero probablemente el Chelsea no tendría tiempo suficiente para encontrar a alguien que pueda sustituirle adecuadamente. The iPaper afirma que el Chelsea ha visto rechazadas tres ofertas por Alex Scott, del Bournemouth, y que las Cherries han dejado claro que no tienen ningún deseo de vender, sin alternativas concretas para Alonso a estas alturas.
La importancia de Fernandez puede haberse reducido ligeramente por la llegada de Rogers; asumirá la carga de aportar goles y asistencias con regularidad en lugar del argentino, pero perder su calidad técnica seguiría siendo un golpe devastador. Es un todoterreno adaptable que puede marcar el ritmo desde atrás y mantener la calma bajo presión. La sociedad con el Caicedo, de perfil más defensivo, no siempre ha funcionado, pero Fernandez estaría más cerca del ecuatoriano en el sistema de Alonso, con tres centrales ofreciendo una mayor protección a su espalda.
Al igual que Grant Xhaka lo fue para Alonso en el Bayer Leverkusen, Fernandez podría ser la pieza clave que abra líneas de pase para el tridente ofensivo del Chelsea y corte el juego a voluntad. Tendría mucho más sentido quedarse con él que lanzarse a la desesperada a por un sustituto de última hora que no tenga la misma variedad en su juego.
Más diversión por venir, pero ningún éxito tangible
Alonso abrazó con cariño a Fernandez al término del partido en Craven Cottage, pero después admitió que es posible que el exmediapunta del Benfica se marche en los próximos días. «En el fútbol no me sorprende nada», dijo el técnico del Chelsea a BBC Radio Five Live. «Veremos. Mi deseo es que sepamos qué va a pasar en el futuro, pero ya veremos esta semana».
Antes del partido contra el Fulham, Rogers bromeó con que Alonso «probablemente todavía podría jugar en la Premier League» por lo que ha visto del icono del Liverpool y del Real Madrid ganador del Mundial sobre el césped de entrenamiento y, aunque la situación todavía no es tan desesperada para el Chelsea, se quedará preocupantemente corto en la sala de máquinas si Fernandez acaba saliendo. Lo más probable es que James sea utilizado como central derecho la mayoría de las veces, lo que deja solo a Lavia, Caicedo y Jordan Henderson, que cumplió 36 años antes de fichar por el club como agente libre, para cubrir el centro del campo.
En un mundo ideal, el Chelsea ficharía a un centrocampista y a un portero de talla mundial antes de su visita para enfrentarse al campeón Arsenal el 6 de septiembre, pero, tal y como están las cosas, cuesta verles lanzando algún tipo de aviso como aspirantes al título en el Emirates. Aunque Alonso tiene calidad suficiente a su disposición para seguir ofreciendo a los aficionados una buena relación calidad-precio en términos de entretenimiento, liderado por una delantera que es la envidia del resto de la Premier League, el éxito tangible estará fuera de su alcance, incluso con la enorme ventaja de tener menos partidos al no jugar competición europea.