El Fulham también tuvo más control en el centro del campo, algo que siempre era probable que ocurriera después de que Alonso apostara por la inédita pareja en la medular formada por Romeo Lavia y Reece James ante la ausencia del lesionado Moises Caicedo. El talismán argentino Enzo Fernandez, que fue abucheado por los aficionados del Chelsea en pretemporada tras sus travesuras en el Mundial contra Inglaterra, tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.

Fernandez entró poco después de la hora de partido y completó 19 de sus 21 pases pese a los nuevos abucheos cada vez que tocaba el balón, esta vez por parte de la afición del Fulham. Se le indicó que se colocara en una posición más retrasada y jugó sobre seguro mientras el Chelsea buscaba amarrar los tres puntos, muy lejos de ese rol de interior total de '8' en el que brilló a las órdenes de Maresca, por lo que, a simple vista, un posible cambio al Manchester City puede no parecer tan importante.

Fabrizio Romano ha informado de que el City lanzará una oferta formal por Fernandez antes de la fecha límite del 1 de septiembre, que podría superar los 120 millones de libras, pero probablemente el Chelsea no tendría tiempo suficiente para encontrar a alguien que pueda sustituirle adecuadamente. The iPaper afirma que el Chelsea ha visto rechazadas tres ofertas por Alex Scott, del Bournemouth, y que las Cherries han dejado claro que no tienen ningún deseo de vender, sin alternativas concretas para Alonso a estas alturas.

La importancia de Fernandez puede haberse reducido ligeramente por la llegada de Rogers; asumirá la carga de aportar goles y asistencias con regularidad en lugar del argentino, pero perder su calidad técnica seguiría siendo un golpe devastador. Es un todoterreno adaptable que puede marcar el ritmo desde atrás y mantener la calma bajo presión. La sociedad con el Caicedo, de perfil más defensivo, no siempre ha funcionado, pero Fernandez estaría más cerca del ecuatoriano en el sistema de Alonso, con tres centrales ofreciendo una mayor protección a su espalda.

Al igual que Grant Xhaka lo fue para Alonso en el Bayer Leverkusen, Fernandez podría ser la pieza clave que abra líneas de pase para el tridente ofensivo del Chelsea y corte el juego a voluntad. Tendría mucho más sentido quedarse con él que lanzarse a la desesperada a por un sustituto de última hora que no tenga la misma variedad en su juego.