El caso Mbappé-China: qué pasó, el meme del «dictador», las disculpas del Real Madrid y el riesgo de consecuencias gravísimas

No está claro si las disculpas de Mbappé y la iniciativa de Tebas bastarán para aplacar la crisis con China. El miércoles, el portavoz Jiakun comentó: «Nos tomamos en serio las disculpas presentadas».
Según el periodista francés Romain Molina, la declaración de Mbappé no ha calmado las tensiones, sino que se ha visto como un intento desesperado de proteger sus intereses comerciales. No haber mencionado a Mao ha empeorado las cosas. Circulan vídeos en los que aficionados chinos queman sus camisetas y arrancan carteles publicitarios.
El miércoles, la cadena estatal China Media Group (CMG) rechazó las explicaciones de Mbappé, del Real Madrid y de Tebas, y confirmó que no retransmitirá los partidos del capitán francés. Ya se había anunciado que el partido de Liga del Real Madrid de este fin de semana no se emitiría.
«Consideramos que las declaraciones ofensivas de Mbappé han ofendido al pueblo chino, han cruzado la línea y han traspasado los límites de la libertad de expresión —se lee en un comunicado del CMG—. Mbappé es jugador del Real Madrid y el club tiene una responsabilidad significativa al respecto. Por tanto, no aceptamos la explicación del Real Madrid según la cual Mbappé “nunca ha ofendido intencionadamente y ha afirmado que los jugadores tienen derecho a expresar sus opiniones personales”, ni aceptamos la actitud del Real Madrid».
Según Reuters, la televisión estatal china espera «nuevos gestos de reconciliación». La Liga ha anunciado un «protocolo de sensibilización y comunicación» con clubes y jugadores ante el temor de un fuerte impacto económico.
Según los últimos datos financieros de La Liga, la máxima categoría española ingresó 1.580 millones de euros (1.320 millones de libras/1.760 millones de dólares) por derechos televisivos en la temporada 2024-25, el 40 % de los cuales (748 millones de euros/626 millones de libras/995 millones de dólares) procedía de los mercados internacionales. Aunque no se han dado a conocer los ingresos específicos procedentes de China, los mercados asiáticos y estadounidenses son las dos principales fuentes de ingresos del extranjero para la competición. Este mismo verano, Tebas había afirmado que «China sigue siendo un mercado estratégico para La Liga».
En el caso del Real Madrid, además del riesgo de perder parte del contrato de derechos televisivos, según El Mundo, entre el 10 y el 15 % de los ingresos internacionales por merchandising procede de China, donde la camiseta de Mbappé es la más vendida. El club posee el 20 % de sus derechos de imagen.
Por ahora no está claro cuánto afectará este incidente a Mbappé. Según Forbes, se espera que el francés ingrese 30 millones de dólares (22,5 millones de libras) solo por patrocinios, pero ninguna empresa china ha revelado cuánto le paga. También está en riesgo su nuevo proveedor de calzado, On, para el que China es un mercado clave: sus acciones ya han perdido valor.
Sin una solución a corto plazo, la crisis podría afectar al fútbol español.