El Dortmund también cuenta con tres futbolistas prometedores que despuntan desde su cantera, aunque los tres llegaron inicialmente de otros clubes. Samuele Inacio, antigua promesa del Atalanta, es quien más expectación genera después de incorporarse a la primera plantilla del Dortmund en febrero, con 17 años.

El delantero italiano, máximo goleador de su selección en el Europeo sub-17 del año pasado, suma ya 12 partidos con el equipo de Kovac. Se estrenó como goleador en mayo con una preciosa volea que dio al Dortmund la victoria por 3-2 ante el Eintracht Frankfurt. Inacio debutó con la selección absoluta de Italia en junio y Kovac lo ha descrito como "el futuro de nuestro club y del fútbol italiano", además de elogiar su "técnica impecable".

Mathis Albert, que empezó en las categorías inferiores de LA Galaxy, también ha atraído una gran atención mediática tras superar a Pulisic y Giovanni Reyna para convertirse tanto en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga como en el goleador más joven de la historia de la selección de Estados Unidos. Con 17 años, ya suma cinco partidos internacionales. Aunque hasta ahora solo ha jugado dos veces con el primer equipo del Dortmund, Kovac no tiene dudas sobre su prometedor futuro.

El entrenador del Dortmund afirmó el mes pasado: "[Es] un joven con mucho talento que ya está mostrando cosas realmente buenas en los entrenamientos, que ya ha jugado un partido de copa y que, tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde, tendrá aquí en el BVB muchos más minutos de los que quizá tenía hace medio año". El defensa italiano Luca Reggiani también ha impresionado a Kovac.

Reggiani, antigua promesa del Sassuolo, se convirtió en marzo en el italiano más joven en marcar en la Bundesliga, en una victoria por 2-0 ante el Augsburg. Después recibió como recompensa un contrato de larga duración hasta 2029. El central, que destaca por su juego con balón y también se ha hecho un hueco en la selección de Italia, aún no dispone de minutos con regularidad en el Dortmund y ha sido relacionado con un traspaso al AC Milan.

El BVB también ha recibido consultas directas por Inacio de dos gigantes italianos, el Inter de Milán y la Juventus, y ha rechazado a ambos. Según las informaciones, Albert ha despertado el interés del Manchester City, el Arsenal y el Liverpool en la Premier League. Los tres seguramente esperan dejar primero su huella en el Dortmund, pero parece que el club tendrá la opción de traspasarlos el año que viene por sumas considerables.