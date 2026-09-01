¡El Bellingham del Balón de Oro ha vuelto oficialmente! El icono de Inglaterra Jude retoma con el Real Madrid donde lo dejó en el Mundial
La campaña 2025-26 fue muy frustrante para Jude Bellingham. No pudo hacer la pretemporada a las órdenes de Xabi Alonso porque se vio obligado a pasar por el quirófano por una persistente lesión de hombro y, cuando por fin volvió a jugar a finales de septiembre, el nuevo entrenador del Real Madrid le pidió que asumiera un rol de mediocentro defensivo que limitó su impacto.
Alonso fue destituido en enero, cuando los resultados empeoraron, y su sustituto, Alvaro Arbeloa, no pudo después evitar que la temporada del Madrid se descarrilara por completo. Bellingham cerró el curso con solo ocho goles y cinco asistencias en 40 partidos, con mucha diferencia sus peores cifras en España hasta la fecha, y algunos críticos sugirieron que no merecía un puesto en el once inicial de Inglaterra en el Mundial de 2026.
Sin embargo, el ruido externo nunca ha distraído a Bellingham de la tarea que tiene entre manos; de hecho, solo sirve para reforzar su determinación. El canterano del Birmingham City se rehízo para liderar la carrera de Inglaterra hasta las semifinales y probablemente fue el cuarto mejor jugador del torneo, solo por detrás de Lionel Messi, su compañero en el Madrid Kylian Mbappe y el ganador del Balón de Oro Rodri.
Ahora, está retomando donde lo dejó en Norteamérica con un Madrid renacido liderado por Jose Mourinho. Cualquiera que se atreviera a sugerir que Bellingham ya había alcanzado el techo de su carrera quizá tenga que esconderse, porque el jugador de 23 años parece estar mejor que nunca y el Real da la sensación de estar preparado para volver a pelear por los títulos más importantes.
Inicio perfecto
Bellingham solo tuvo una semana para entrenarse con Mourinho después de regresar de sus vacaciones tras el Mundial, pero el técnico portugués, que está de vuelta para su segunda etapa al frente del Bernabéu, lo metió directamente en el once inicial para el estreno liguero del Madrid ante el Espanyol, y solo necesitó nueve minutos para dejar su huella.
Arda Guler colgó una preciosa falta desde la izquierda y Bellingham se deshizo con facilidad de su marcador para adelantar de cabeza al Real Madrid. Al final resultó ser un espejismo para el Madrid, que a partir de ahí tuvo problemas para encontrar ritmo y solo aseguró una victoria por 2-1 gracias al remate a bocajarro de Carlos Espi en el tiempo añadido de la segunda parte, pero Bellingham fue el jugador más destacado de los visitantes durante sus 80 minutos sobre el césped.
Ganó cinco duelos por bajo y firmó un 95 por ciento de acierto en el pase, además de rozar su segundo gol cuando peinó al larguero un saque de esquina botado por Guler al inicio de la segunda mitad. Mourinho difícilmente podría haber pedido más teniendo en cuenta la falta de tiempo de preparación de Bellingham.
Exhibición de guerrero
El Real Madrid recibió a la Real Sociedad en el Bernabéu cuatro días después, y Kylian Mbappe acaparó todo el protagonismo. El capitán de Francia firmó un espectacular hat-trick en una contundente victoria por 4-1 que permitió al Madrid exhibir de verdad todo su potencial ofensivo, con Vinicius Junior sumándose también a la lista de goleadores.
La actuación de Mbappe fue de 10, pero Bellingham se quedó muy cerca con un sólido nueve, al que solo le faltó uno o dos goles para subrayar su influencia. Asistió a Mbappe en el segundo tanto con una gran pared y dio otra asistencia instantes después, peleando para recuperar el balón en el área de la Real antes de cederlo para que Vinicius marcara a puerta vacía.
La agresividad de Bellingham sin balón fue vital para frenar a los visitantes en la fase de transición, y se marchó del campo entre una ovación en pie en el minuto 77 tras ganar nueve de sus 14 duelos por bajo, firmar cuatro recuperaciones y recorrer casi nueve kilómetros. Fue el mismo tipo de actuación incansable que Bellingham ofreció durante todo el verano con Inglaterra; los niveles de energía y el físico del exjugador del Borussia Dortmund son asombrosos, y está claro que vuelve a disfrutar del fútbol.
«Me siento más libre»
Antes de la visita del Málaga al Bernabéu el domingo, a Mourinho le preguntaron si Bellingham es el pegamento que mantiene unido al equipo madridista, y no tuvo ninguna inclinación a discrepar: «Es un jugador único, superimportante para el equipo».
El Madrid empezó llevando la iniciativa y, en el minuto 19, el balón le cayó a Bellingham a unos 27 metros de la portería. A continuación, condujo hacia el área, dejó por los suelos a un defensa del Málaga antes de deslizarse entre otros dos y colar el disparo entre las piernas del portero con una serenidad infalible para poner el 1-0.
Siete minutos después, Bellingham se elevó para cabecear el balón por encima del desafortunado guardameta del Málaga, Alfonso Herrero, después de que este despejara hacia arriba un disparo de Mbappe. Finalmente, el tanto fue considerado un gol en propia puerta de Herrero porque el intento de despeje de Carlos Puga rebotó de nuevo en el portero y acabó dentro de la red, pero Bellingham forzó el error.
Mbappe marcó su gol en la media hora de juego y Guler maquilló aún más el resultado en los últimos minutos para que el Madrid sumara nueve puntos de nueve posibles en La Liga. Bellingham, que también estrelló un disparo en el poste en la segunda parte, fue homenajeado con un coro de «Hey Jude» por parte de la afición madridista tras ser sustituido a tres minutos del final, una recompensa justa por su sobresaliente trabajo con y sin balón.
«Ahora me siento más libre. Tengo más libertad para moverme, para subir y bajar por el campo, dependiendo de lo que necesitemos», dijo Bellingham al canal oficial del Madrid tras la victoria. «Me lo estoy pasando muy bien y por eso estoy rindiendo bien».
Lidiar con Mourinho
Mourinho es responsable de haberle devuelto esa sonrisa a Bellingham a nivel de clubes. Evidentemente vio lo eficaz que fue la estrella de Inglaterra como mediapunta en el Mundial, donde firmó siete goles en ocho apariciones, y tiene todo el sentido utilizarle del mismo modo en Madrid, con Mourinho apostando por el mismo sistema 4-2-3-1 que Thomas Tuchel.
"Bellingham a veces defendía como un segundo lateral izquierdo la temporada pasada", dijo Mourinho durante su rueda de prensa posterior al partido este fin de semana. "Le dije que no quiero volver a ver eso. Hice un trato con él".
Para sacar el máximo rendimiento de Bellingham, necesita estar cerca de la portería, no es ninguna ciencia. Alonso intentó darle a Bellingham mucha más responsabilidad en el otro extremo del campo para liberar a Mbappe y Vinicius, y salió mal; el Madrid es más fluido y peligroso cuando forma un triunvirato ofensivo. Mourinho exige ahora que todos los delanteros asuman sus propias tareas defensivas, lo que permite a Bellingham quedarse en el centro y estar de lleno en la acción.
Sigue siendo un recuperador incansable que corta el juego para el Madrid, pero también tiene libertad para irrumpir en el área, y no hay mediapuntas en el planeta que hagan eso mejor que Bellingham. Merece compartir los focos con Mbappe y Vinicius, algo que Mourinho entiende perfectamente.
"Los muy buenos jugadores quieren jugar juntos", añadió cuando le preguntaron por la química del trío. "Quieren jugar con gente que tenga la misma calidad, la misma velocidad de pensamiento. Antes de mi llegada, la gente decía mucho: 'Mou no quiere esto o aquello, los tres son incompatibles', y yo siempre he dicho que quiero a los mejores jugadores. Lo único que veo es que todos son realmente buenos".
¿Candidato al Balón de Oro?
Mourinho continuó insistiendo en que «Bellingham no es solo un jugador top, sino también un líder» y declaró que «está en la carrera por el Balón de Oro». Sin embargo, por desgracia, la tercera de esas afirmaciones no es del todo exacta.
Bellingham no supondrá una amenaza para los principales favoritos al Balón de Oro de este año, como Harry Kane, Lamine Yamal, Messi, Michael Olise y Rodri, porque él y el Madrid firmaron una campaña 2025-26 muy decepcionante que terminó con exactamente cero títulos. Un buen Mundial no compensará eso; Mbappe tiene más opciones que Bellingham porque aun así marcó 42 goles en todas las competiciones la temporada pasada, pero incluso a él se le considera un candidato externo.
No obstante, en 2027 podría ser una historia diferente si Bellingham mantiene su nivel actual. Ya suma cuatro participaciones de gol en la nueva temporada y creerá que puede seguir adelante y mejorar su primer año en el Real, cuando marcó 23 goles y dio otros 13 mientras el equipo lograba un doblete de Liga y Champions League.
Eso le bastó a Bellingham para asegurarse el tercer puesto en la votación del Balón de Oro de 2024, por detrás de Vinicius y del ganador final, Rodri. Desde entonces ha tenido que lidiar con una buena dosis de mala suerte, pero Bellingham ha salido del otro lado como un jugador todavía mejor, y esta plantilla del Madrid es más formidable que la de hace dos años.
Superar a Mbappe y Vinicius en los próximos nueve meses no será nada fácil, pero Bellingham no tiene límites. Ganar el Balón de Oro sería el siguiente paso natural en una carrera en la que ya ha abierto caminos asombrosos para consolidarse como un auténtico talento generacional.