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Jason Cundy GFX HIC 1-1GOAL

El ascenso imparable de Jason Cundy: cómo un futbolista olvidado se convirtió en el provocador más popular de la radio deportiva británica

El exdefensa del Chelsea, de 57 años, atraviesa una racha de época y se hace viral casi todas las semanas por sus ocurrencias en talkSPORT.

Krishan Davis
Traducido por

  • Es comprensible que los aficionados más jóvenes no hubieran oído hablar de Jason Cundy hasta hace unos años. Su carrera como futbolista, que prometía tanto, cayó en un relativo olvido tras su paso por el Chelsea y el Tottenham en los años 90, y se vio obligado a retirarse prematuramente.

    Ahora, sin embargo, sus ocurrencias en antena se hacen virales en las redes sociales casi todas las semanas. Cundy es un veterano de talkSPORT tras más de 20 años en la emisora, pero su popularidad se ha disparado desde que se convirtió en un maestro de la provocación.

    De hecho, la «racha generacional» del hombre de 57 años permite sostener que debería arrasar en los premios de comunicación deportiva de 2026.

  • Chelsea, supervivencia y retirada prematura

    Jason Cundy Chelsea v Liverpool 1991
    Hulton Archive

    Cundy comenzó su carrera en el Chelsea antes de jugar en el Tottenham, pero una serie de problemas de salud lastró su trayectoria como futbolista.

    Aunque hoy, después de más de 20 años en el sector, quizá sea más conocido por su faceta de comentarista, Cundy también tuvo una carrera como futbolista profesional de primer nivel. Jugó en el Chelsea y, curiosamente, en su rival londinense, el Tottenham, al que ahora dedica buena parte de su tiempo a criticar duramente.

    Seguidor del Chelsea de toda la vida, Cundy iba de niño a Stamford Bridge a ver al equipo. El central, contundente en las entradas, pasó por la cantera del club en los años 80 y recibió el premio al mejor jugador joven del Chelsea en 1987. Estuvo cuatro años en el primer equipo antes de ser traspasado al Tottenham en 1992.

    Los persistentes problemas físicos que sufrió a lo largo de su carrera le obligaron a esperar sus oportunidades en White Hart Lane. Pasó por varias cesiones antes de recalar de forma definitiva en el Ipswich Town y el Portsmouth. Durante su etapa en este último club, al defensa le diagnosticaron cáncer testicular a principios de 1997. Se sometió a una operación para extirparle un testículo y acabó recuperándose por completo. Volvió a los terrenos de juego ese mismo año.

    Sin embargo, su carrera como futbolista terminaría tres años después. En diciembre de 2000, con solo 31 años, tuvo que retirarse por recomendación médica a causa de una grave lesión de rodilla que había sufrido en un entrenamiento cuando todavía jugaba en el Ipswich. Su última aparición había sido casi un año antes, en el Boxing Day de 1999.

    «No me he vuelto a poner las botas desde aquel partido en Swindon», dijo Cundy entonces. «Las limpié después del partido, las dejé en el maletero del coche y ahí siguen desde entonces. Es un día triste. Ahora soy un exfutbolista profesional. Cuando fiché por el Chelsea con 17 años, nunca imaginé que llegaría a esto».

  • Como pez en el agua

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy inició su carrera en los medios de comunicación nada más verse obligado a retirarse prematuramente y lleva ya más de 20 años trabajando en talkSPORT.

    Pero Cundy no se quedó anclado en el dolor de su retirada prematura. Primero se dedicó a entrenar y después llegó al periodismo deportivo casi por casualidad. Su carácter bocazas, su contagioso sentido del humor y su incomparable habilidad para sacar de quicio a la gente lo convirtieron en alguien ideal para la radio.

    En una conversación con Martin Tyler en el pódcast «Joy of Football», el exjugador reveló que talkSPORT lo invitó por primera vez a una entrevista para hablar de su experiencia con el cáncer testicular a principios de la década de 2000, cuando entrenaba en la cantera del Chelsea. Causó tal impresión que volvieron a invitarlo para hablar del club al que ama tras la compra por parte de Roman Abramovich y la posterior llegada de Jose Mourinho en 2004.

    En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit en 2025, Cundy dijo: «Ya había asumido mi retirada. Todavía era joven. Y entré en la cantera para entrenar. Desde aquel momento, ahora hablo de fútbol todos los días de mi vida».

    Al principio, el exdefensa participaba en el programa «Football First» de talkSPORT junto a Ian Danter y Alvin Martin, y ocasionalmente presentaba «Evening Kick-Off» como sustituto, antes de convertirse en una presencia fija en «The Sports Bar», el programa que sigue presentando hoy. También mantiene una relación duradera con el Chelsea, para cuyos medios propios comenta partidos.

    Mientras estaba de vacaciones en octubre de 2008, Cundy se vio en el centro de un extraño incidente cuando el locutor de talkSPORT Andy Goldstein anunció en antena que el exdefensa no estaba en «The Sports Bar» porque se había caído de un barco durante sus vacaciones y se había ahogado. Al día siguiente, aficionados del Chelsea llegaron incluso a depositar flores a las puertas de Stamford Bridge.

    Goldstein reveló después que se suponía que era una broma, y la emisora se vio obligada a disculparse. «Fue una broma tonta de Andy que salió mal», dijo Cundy entonces. «Mi mujer recibió mensajes extraños y alguien incluso modificó mi página de Wikipedia. Siento que la gente se haya disgustado».

  • «¡¿ALGUIEN HAAA VISTO...?!»

    2024 TCA Winter Press Tour - NBCUniversal
    Getty Images Entertainment

    La complicidad de Cundy con Jamie O'Hara en antena y su capacidad para sacarle de quicio han disparado la popularidad de Cundy en los últimos años, mientras ambos se hacen virales una y otra vez.

    Pese a llevar más de 20 años en el sector, da la impresión de que Cundy no ha adquirido protagonismo en los medios futbolísticos hasta hace poco. Eso se debe, sin duda, a la química que muestra en antena con Jamie O'Hara, su actual compañero al frente de «Sports Bar» y también exjugador del Tottenham. Un factor decisivo es que el programa se emite en directo por internet, lo que da lugar a clips sensacionales para las redes sociales.

    La pareja da mucho juego en la radio: se toman el pelo mutuamente y hacen lo mismo con los oyentes que llaman, ayudados por los efectos de sonido que introduce en el momento justo uno de sus productores, conocido como Hairy Al. Sin embargo, lo que ha hecho que el dúo se vuelva viral repetidamente en los últimos años es la capacidad de Cundy para sacar de quicio a su compañero y su uso de un accesorio visual desternillante.

    Cuando O'Hara, aficionado del Tottenham, se lamenta por el último resultado negativo de su equipo, y ha habido muchos, Cundy, seguidor del Chelsea, saca una máscara con la cara del exentrenador del Tottenham Ange Postecoglou, se la pone y sigue manteniendo una conversación medio seria con su compañero mientras el rostro de la máscara queda absurdamente deformado e inexpresivo sobre el suyo.

    El resultado siempre es hilarante, y el hecho de que el Tottenham despidiera a Postecoglou hace más de un año lo hace aún más gracioso. O'Hara no puede evitarlo: lo absurdo de la situación acaba siempre por exasperarlo y, para entonces, ya ha perdido la discusión.

    En el episodio más célebre de las ocurrencias de Cundy con la máscara, O'Hara, muy alterado, llegó a abandonar el estudio de talkSPORT tras la desastrosa derrota del Tottenham por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, el pasado marzo, durante la desafortunada etapa de Igor Tudor como entrenador interino. Con la máscara de Postecoglou, un sombrero de payaso y una pajarita enorme, Cundy no dejó de provocar a su compañero de tertulia hasta que este estalló.

    «Si seguimos con este tipo [Tudor], estamos acabados. Este club está acabado. No puede ir a peor», bramó O'Hara. Cuando Cundy respondió que el Tottenham había «empatado la segunda parte», O'Hara perdió los estribos: «¡Deja de hablar de la segunda parte! En serio, tío. En serio, cállate. De verdad... Estoy intentando no decir palabrotas. Eres un comentarista profesional. No puedes seguir diciendo eso».

    Tras intentar recuperar la calma, O'Hara se marchó. El clip acumula ya 1,4 millones de visualizaciones solo en X (antes Twitter), y Cundy incluso llevó la máscara a la boda de O'Hara en abril.

    El otro número habitual de Cundy, de 57 años, llega al comienzo del programa. Se burla del club que haya tenido un día especialmente malo gritando «¿ALGUIEN HA VISTO A [insertar nombre del equipo]?», antes de enumerar personas y cosas relacionadas con ese club. Se inspira en una célebre narración noruega de los años 80, posterior a una inesperada victoria de los escandinavos sobre Inglaterra. Las palabras «¿Me oís? ¡Vuestros chicos se han llevado una paliza tremenda!» completan el resto de esta rutina disparatada. Si a eso se le añade su característica máscara, el resultado es el caos en estado puro.

  • «El regalo que no deja de dar»

    Jason Cundy Jamie O'Hara wedding
    Jamie O'Hara Instagram

    Cundy, ex del Chelsea, no tiene intención de ser indulgente con O'Hara, pero asegura que ni el programa ni sus bromas funcionarían sin su compañero.

    En una entrevista reciente con el Daily Mail sobre sus ocurrencias, Cundy aseguró que no tiene intención de moderarse. Preguntado si disfruta sacando de quicio a O'Hara, respondió: «Muchísimo. Jamie no me da pena. En todos y cada uno de los partidos, el Tottenham pierde o se las arregla para no marcar. Nunca había sido tan apropiada para el Tottenham la expresión “una fuente inagotable de alegrías”».

    Sobre las máscaras que utiliza como atrezo, explicó: «Se me ocurrió la idea de ponerme máscaras porque talkSPORT tiene un componente visual muy importante. No imaginaba que acabaría cobrando vida propia. Las compramos en Sudamérica y cada año encargamos una nueva.

    »Compramos la máscara de Ange cuando era entrenador del Nottingham Forest y, para cuando llegó, ya le habían despedido, así que tuve que encontrarle una utilidad. Tenemos una de Gary Neville, otra de Arne Slot y ahora una de Jamie Carragher, que sacaremos pronto».

    Al hablar recientemente con The Observer de su complicidad en antena con O'Hara, Cundy aseguró que su reciente éxito se debe en gran medida a la conexión con su compañero de programa. «Sin Jamie, sencillamente no funcionaría», afirmó. «Los dos tenemos la suerte de haber encontrado esta química. Podría ser su padre, pero no lo parece. Tenemos un sentido del humor muy parecido y hemos seguido caminos similares: el fútbol, salir, las exmujeres. Tiene que ser auténtico; él es el contrapunto perfecto para mí. No se puede fabricar algo así.

    »Sabe lo que pasa, es brillante. Le tengo muchísimo cariño. Y que nadie se preocupe: el Chelsea caerá, él estará ahí para verlo y yo también tendré que estarlo. A Jamie le llegará su momento».

  • Racha generacional

    Piers Morgan Jason Cundy
    Sports Uncensored YouTube

    Cundy se enfrentó a Piers Morgan, conocido por ser un interlocutor especialmente difícil, durante el parón de selecciones de octubre, cuando ambos chocaron por el trato de Portugal a Cristiano Ronaldo.

    Pero eso no significa que Cundy no pueda hacer también análisis serios. El exjugador del Chelsea alcanzó nuevas cotas durante el parón internacional de octubre, cuando fue invitado al programa Sports Uncensored de Piers Morgan para debatir las consecuencias del monumental berrinche de Cristiano Ronaldo tras quedarse en el banquillo con Portugal.

    Morgan afirmó que el entrenador Jorge Jesus había «mentido» a Ronaldo después de que el delantero de 41 años publicara un comunicado de 1.900 palabras sobre el asunto. Sin embargo, Cundy rechazó de plano ese argumento y volvió a hacerse viral. En respuesta a la defensa que hizo Morgan de Ronaldo, su supuesto amigo, dijo: «Piers, esto no es Soccer Aid. Estamos hablando de fútbol de élite. Tú sigues al Arsenal, ¿no? Ves a [Mikel] Arteta. ¿Te imaginas a Arteta prometiéndole a [Martin] Odegaard que saldrá desde el banquillo? ¿Te imaginas a Odegaard haciendo lo mismo?».

    Tras aquella pulla sobre el «fútbol de élite», Morgan replicó con la afirmación de que a Ronaldo le habían «prometido» que podría salir al campo. Cundy respondió: «No hay promesas, es un plan. He estado en el vestuario. Sé cómo funciona. Los entrenadores tienen planes. He estado en vestuarios en los que el viernes el entrenador ha anunciado el equipo y el sábado lo ha cambiado. Está en su derecho. Puede hacerlo. Es su trabajo.

    »No le debe nada a Ronaldo. Su trabajo es conseguir el mejor resultado para Portugal y, si cree que la mejor forma de conseguirlo es no sacar a Cristiano Ronaldo, ese es su trabajo».

    Por una vez, el controvertido presentador Morgan se quedó sin mucho que responder. El vídeo ya se ha visto casi cuatro millones de veces, y un tuit posterior que afirmaba que Cundy estaba «firmando una racha de época» ha acumulado 26.000 «me gusta».

  • Apisonadora

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy no tiene intención de dejarlo pronto y cree que otros medios intentan copiar lo que él y O'Hara han creado en «The Sports Bar».

    Ahora mismo, no hay quien frene a Cundy. Aunque tardó en hacerse un hueco en el mundo de los medios, no tiene intención de bajar el ritmo. Cree que el programa que presenta con O'Hara, cuyo formato convierte los momentos más divertidos en clips que después arrasan en las redes sociales, es ya la envidia de los medios tradicionales.

    «Cuando llegué, la BBC y Sky nos miraban por encima del hombro. Ahora nos copian», cuenta Cundy a The Observer. «No lo hacen tan bien como nosotros, pero intentan copiar lo que hacemos».

    Y añadió: «Mira, Roy Keane no se va a poner una máscara. Hay un espacio, especialmente en las redes sociales, donde puedes divertirte con esto y echarte unas risas. Somos muy superficiales, pero creo que la gente se toma el fútbol demasiado en serio, y nosotros desde luego no».

    Preguntado por su futuro, Cundy respondió: «Me pregunto cómo puedo seguir en este sector. Me encanta. Soy el hombre con más suerte del mundo. No sé qué me deparan los próximos 10 años, pero me gustaría pensar que puedo afrontar lo que venga».