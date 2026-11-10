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Arsenal UWCL hopes 1:1Getty/GOAL

El Arsenal ya ha desperdiciado sus opciones de ganar la WSL, pero aún tiene talento para conquistar otra Champions League femenina

El equipo de Renee Slegers no ha cumplido las expectativas en el ámbito nacional esta temporada, pero, ante la proximidad de partidos de enorme importancia contra el Barcelona y el Lyon, tiene la oportunidad de recordar a todos que todavía podría lograr algo especial en Europa.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Tras nueve jornadas de la temporada de la Women's Super League, el Arsenal ocupa la sexta posición con solo 13 puntos, a nada menos que 12 del líder, el Manchester City. Incluso a estas alturas, sus esperanzas de conquistar su primer título de la WSL desde 2019 parecen desvanecerse. Sin embargo, por extraño que resulte dadas sus dificultades, eso no significa que haya que descartarlo en la Champions League.

    Su comienzo en Europa tampoco ha sido fácil. La ajustada victoria por 1-0 ante el HB Koge en su primer partido le costó mucho, y las danesas tuvieron la mala fortuna de no sacar nada de un encuentro que se decidió con un penalti de Mariona Caldentey en el tiempo añadido. Después llegó un intenso empate 2-2 a domicilio ante el Paris FC, en el que una inexplicable mano de Leah Williamson permitió al equipo local completar la remontada tras ir perdiendo por 2-0. En aquel momento, se pensó que ese podía ser el último partido de Renee Slegers como entrenadora.

    Pero la neerlandesa sigue al frente del equipo mientras el Arsenal se prepara para dos semanas decisivas en esta competición, después de dirigirlo hacia una victoria mucho más convincente por 3-0 ante el Benfica en su último partido europeo. Ahora le esperan dos pruebas enormes: visitará al Barcelona, vigente campeón, este jueves y recibirá al Lyon, ganador en ocho ocasiones, una semana después. Es una gran oportunidad para que el Arsenal, ganador de esta competición hace apenas 18 meses, recuerde a todos de lo que es capaz.

  • Los que tardan en arrancar

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    El Arsenal tiene un historial de comienzos de temporada lentos, aunque logró reaccionar con fuerza en el tramo final de las dos campañas anteriores.

    Muchos sostendrán que el Arsenal no merece ser considerado aspirante a la Champions League tras su inicio de temporada. El equipo ha dado con frecuencia la impresión de quedarse sin ideas, ha mostrado fragilidad defensiva y no ha sabido sacar el máximo partido al talento de una plantilla que se vio enormemente reforzada por lo que, sobre el papel, parecía un mercado de fichajes extraordinario.

    Pero conviene recordar que el Arsenal tiene antecedentes de empezar las temporadas con lentitud. Eso fue lo que, en última instancia, le costó la oportunidad de luchar por el título de la WSL la temporada pasada, que acabó a solo cuatro puntos del Manchester City, campeón a la postre. Los motivos para lamentarse se remontaban a septiembre y octubre, cuando los empates ante el Manchester United y el Aston Villa resultaron costosos antes de una derrota frente al Manchester City. Por eso, su posterior racha de 17 partidos invicto en liga sirvió de poco.

    Un año antes, sumar una sola victoria en los cuatro primeros partidos de liga acabaría por poner fin a la etapa de Jonas Eidevall al frente del equipo. Fue otra temporada en la que el Arsenal fue el rival más cercano del futuro campeón de la WSL, aunque terminó muy lejos de un Chelsea invencible.

  • El valor del tiempo

    Mariona Caldentey Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Dada la calidad de la plantilla tras un verano de cambios, no sería de extrañar que este Arsenal mejorara mucho a medida que avance la temporada.

    Que esa tendencia haya continuado esta temporada quizá no sea una gran sorpresa visto en retrospectiva. Al fin y al cabo, este verano la plantilla ha vivido más cambios que en mucho tiempo, con ocho incorporaciones y 10 salidas.

    Sobre el papel, la plantilla se ha reforzado considerablemente, pero también necesita adaptarse. Y no solo las jugadoras. Slegers trabaja por primera vez en su carrera como entrenadora con una plantilla tan completa, y cada semana aprende cómo sacarle el máximo partido, especialmente cuándo y cómo hacer rotaciones.

    Con el tiempo, que el club está claramente dispuesto a darle pese al lento comienzo, y a medida que se acostumbre a ese reto y las nuevas jugadoras se adapten, no sería extraño que este Arsenal se convirtiera en un equipo temible. Para entonces, es probable que el título de la WSL esté aún más lejos de su alcance, pero la Champions League y la FA Cup deberían seguir siendo objetivos posibles.

  • Calidad demostrada

    Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025
    Getty Images

    Hace solo 18 meses, el Arsenal se proclamó campeón de Europa tras superar al Barcelona y al Lyon por el camino.

    Se puede creer en ello incluso cuando el Arsenal no termina de encontrar su mejor versión en estas primeras semanas de la temporada, en gran parte por el talento de su plantilla y porque ha demostrado en repetidas ocasiones, en los últimos tiempos, que puede vencer a los mejores.

    El año pasado, el Arsenal derrotó al Chelsea y al Manchester City en la segunda mitad de la temporada de la WSL antes de eliminar también al Chelsea de la Champions League, tras lograr una ventaja insalvable de 3-1 en la ida de los cuartos de final. Su aventura europea terminó en la siguiente ronda, ante el Lyon, pero solo por un ajustado 4-3 en el global de la eliminatoria tras dos grandes duelos en los que plantó cara a uno de los mejores equipos del planeta.

    La temporada 2024-25 fue aún mejor: el Arsenal se convirtió en el primer equipo femenino inglés en conquistar un título europeo desde que lo lograra, precisamente, el propio Arsenal allá por 2007. Tras vencer a la Juventus y al Bayern de Múnich en la fase de grupos, el Arsenal eliminó al Real Madrid y al Lyon con dos remontadas memorables, lo que le llevó a disputar el título contra el Barcelona. El conjunto azulgrana solo había perdido tres partidos en toda la temporada, pero el Arsenal desafió los pronósticos y le infligió una cuarta derrota al imponerse por 1-0 en Lisboa.

  • Se presenta una oportunidad

    Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Unos buenos resultados en los próximos partidos contra el Barça y el Lyon reforzarían la convicción de esta plantilla talentosa y contrastada de que todavía puede lograr algo especial esta temporada.

    Aquella victoria histórica fue hace apenas 18 meses, y varios de esos otros resultados son aún más recientes, aunque las dificultades que ha atravesado últimamente el Arsenal quizá hagan que parezcan más lejanos.

    Este mes, por tanto, ofrece al Arsenal la oportunidad de recordar a todo el mundo de lo que es capaz. Por extraño que parezca, también hay que decir que estos partidos, en los que sus rivales salen a atacarlo, suelen venirle mejor al conjunto del norte de Londres. Los bloques bajos le han supuesto un verdadero problema; ni el Barça ni el Lyon, dos de los mejores equipos del mundo, si no los dos mejores, recurrirán a esa táctica.

    Por supuesto, ambos plantearán otros retos importantes a un Arsenal que todavía trata de asentarse y encontrar la chispa. Pero el equipo no debería temer a dos rivales a los que ha derrotado recientemente en momentos de máxima presión.

    El esquivo y ansiado título de la WSL puede estar fuera de su alcance, pero aún tiene margen para pelear por la Champions League. Unos buenos resultados este mes no harían sino reforzar la convicción del grupo de que es posible lograr otro triunfo europeo.