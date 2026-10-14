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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

El arma secreta del Bodo/Glimt: Cómo un expiloto de cazas ha sido clave en el ascenso meteórico del modesto equipo noruego hasta convertirse en verdugo de gigantes en la Champions League

Bjorn Mannsverk ha contribuido a cambiar la suerte del club escandinavo con su trabajo discreto fuera del campo, y el equipo está recogiendo los frutos sobre el césped.

Krishan Davis
Traducido por

  • Bjorn Mannsverk insiste en que el éxito sin precedentes del Bodo/Glimt en el fútbol actual no se debe a una sola persona. El pequeño club noruego, procedente de una ciudad pequeña y remota del norte del país, se ha clasificado para la Champions League por segunda temporada consecutiva tras alcanzar los octavos de final en una extraordinaria campaña 2025-26.

    «Esto no es obra de una sola persona», explica a GOAL. «No hay soluciones rápidas. No es un milagro. Creo que es importante señalar que lo hemos conseguido porque varias personas han dedicado tiempo a este proyecto. Hemos desarrollado algo juntos».

    Tras 20 años como piloto de caza de las Fuerzas Aéreas noruegas, Mannsverk se ha convertido, contra todo pronóstico, en el preparador mental del Bodo. En la segunda temporada de la historia del club en la élite del fútbol europeo, espera ayudar al modesto equipo del círculo polar ártico a seguir haciendo historia.

  • Pioneros

    Bodo/Glimt
    Getty

    Pese a ser uno de los clubes más pequeños que compiten al máximo nivel en Europa, Bodo/Glimt fue uno de los primeros en incorporar el entrenamiento mental.

    Según él mismo reconoce, Mannsverk no tenía ningún interés por el fútbol antes de que Havard Sakariassen, director deportivo del Bodo/Glimt, se pusiera en contacto con él tras el desastroso descenso del club de la Eliteserien, la máxima categoría noruega, en 2016.

    El interés de Sakariassen por él no tenía nada que ver con el deporte. Lo que le convirtió en una opción atractiva tras el revés del descenso fueron sus experimentos y su posterior trabajo con el entrenamiento mental basado en la atención plena durante la última etapa de su carrera militar. Incluso lo había aplicado en operaciones en Libia.

    «La principal referencia de mi trayectoria profesional es, obviamente, [haber pasado] más de 20 años como piloto de combate en activo», cuenta Mannsverk a GOAL. «Entré en esa cultura nada más salir de la escuela. No tenía ninguna otra referencia profesional.

    «Para mí, desde el primer día, las cosas eran así: tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar y estar lo mejor preparados posible. Hacia el final de mi carrera, allá por 2009 y 2010, probamos por casualidad el entrenamiento mental. Habíamos oído hablar de él y de que estaba muy valorado entre los deportistas de élite. No sabíamos muy bien en qué consistía, pero lo probamos. Los pilotos lo recibieron bien. El efecto fue realmente muy positivo.

    «Aunque, en cierto modo, como piloto de combate era un deportista de alto rendimiento, vi los beneficios de ese entrenamiento mental. Empiezas a ejercitar lo que probablemente era una de las habilidades más importantes de nuestros antepasados: si sobrevivías hace entre 10.000 y 15.000 años, era porque tenías un margen a tu favor. Si los movimientos o los ruidos te distraían con facilidad y, además, pensabas que algo iba a matarte, reaccionabas de forma automática. Eso funcionaba muy bien entonces.

    «Pero sabemos que, para rendir, hay que estar presente. Y esta herramienta de atención plena fue, en realidad, una prueba. Llevamos a cabo un proyecto científico sobre ella. Se trataba, básicamente, de mejorar nuestra capacidad para darnos cuenta de cuándo perdemos la atención y volver a concentrarnos rápidamente cuando necesitamos estar centrados. En eso consiste, básicamente, el entrenamiento».

    En 2026, la mayoría de los clubes europeos de élite contará con un profesional especializado en preparación mental en su cuerpo técnico, pero el Bodo, un club desconocido de una pequeña ciudad de 50.000 habitantes, se adelantó a su tiempo. «Cuando el Bodo descendió, Sakkariasen reconoció que no se debía a una falta de calidad futbolística, sino de fortaleza mental. Lo describió como “un colapso mental colectivo” y el club no tenía ninguna forma de entrenar ese aspecto, así que empezó a buscar algo que creyera que podía servirle a un futbolista.

    «Encontró el proyecto que habíamos hecho muchos años antes. Y, obviamente, le gustaron la buena acogida que tuvo y sus efectos. Creo que también le gustó el método. Me refiero a la atención plena, la meditación, la vuelta a lo básico. Pensó que, si había funcionado para un piloto de combate, también podía funcionar para un futbolista. Así que se le ocurrió la idea, empezó a investigar y así fue como un día me llamó».

  • Hacia lo desconocido

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    El centrocampista Ulrik Saltnes es uno de los grandes casos de éxito del entrenamiento mental de Mannsverk.

    Mannsverk admite que al principio dudó si aceptar este reto poco habitual, pero acabó volcándose en su nueva función. Tras empezar a trabajar en 2017, pronto vio resultados importantes, con el respaldo de Sakariassen y de Kjetil Knutsen, entonces segundo entrenador. Desde entonces, Knutsen se ha convertido en el técnico del equipo y ha dirigido esta etapa de éxitos sin precedentes.

    «No estaba buscando algo así. Estaba completamente ocupado en el ejército, trabajaba en el cuartel general. Pensé: “Vale, es interesante. Puedo verlo como un reto”.

    «Evidentemente, el método me gustaba, pero le dije: “No sé nada de fútbol”. Y él respondió: “Eso no es un problema, porque ya tenemos a mucha gente con ideas y opiniones sobre fútbol, así que no necesitamos eso”. Fue una manera muy, muy buena de abordarlo, porque yo tenía un poco de miedo. Se salía un poco de mi zona de confort.

    «Recuerdo que Kjetil Knutsen, que ahora es el entrenador, era el segundo entrenador. Se acercó a mí después de la presentación [introductoria], me puso la mano en el hombro y me dijo: “Creo de verdad en esto”. No lo dijo solo por cortesía. Entendí que realmente creía en ello».

    El centrocampista Ulrik Saltnes fue uno de los primeros grandes casos de éxito de las sesiones de Mannsverk. Después de estar cerca de dejar el fútbol en pretemporada por un problema estomacal crónico de origen desconocido, Saltnes marcó 15 goles en 30 partidos en la segunda categoría noruega. El Bodo logró el ascenso inmediato a la Eliteserien tras terminar la temporada 2017 en primera posición, con 16 puntos de ventaja.

    Saltnes, que ahora tiene 33 años, sigue formando parte de la plantilla y se ha convertido en una fuente fiable de goles y asistencias durante el meteórico ascenso del club en los últimos años. «Fue casi un milagro mental, porque convertimos una situación muy mala en algo muy poderoso», afirma Mannsverk.

    «Evidentemente, cuando ves un gran cambio, todo el mundo empieza a creer más en ello. Al principio tuvimos algunas historias muy buenas que impulsaron el proyecto. También vimos cómo había gente que crecía a medida que avanzábamos».

  • «Ladrillo a ladrillo»

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo ganó su primer título de liga en 2020 y desde entonces ha cosechado muchos más éxitos tanto en su país como en Europa.

    Dos años después de que Mannsverk comenzara a trabajar con Bodo, el foco dejó de estar en lo que sucedía sobre el terreno de juego y pasó a centrarse en la mentalidad y el rendimiento individuales. «Empezamos a obtener resultados y a combinar nuestras formas de ver las cosas. Entendimos que muchos factores ajenos a nuestro control podían influir en el resultado, así que necesitábamos dedicar nuestro tiempo y energía limitados a las cosas sobre las que teníamos más control», explica.

    El club recogió los frutos de ese trabajo y conquistó en 2020 su primer título de la Eliteserien, un logro histórico pese a que no partía entre los favoritos antes del inicio de la temporada. Lo hizo con una campaña de récord en la que ganó 26 de sus 30 partidos de liga y marcó 103 goles.

    Bodo revalidó el título al año siguiente y también se consolidó como una fuerza en Europa: pasó de disputar la Conference League a la Europa League y, finalmente, a la Champions League la temporada pasada. Además, sumó otros títulos de liga en 2023 y 2024.

    Mannsverk nunca se atribuiría el mérito de estos éxitos, pero está claro que el trabajo del preparador mental ha desempeñado un papel importante en los avances del club desde su llegada hace nueve años. Cree que ha sido una cuestión de pequeñas mejoras y de centrarse en sus puntos fuertes, aplicando enseñanzas clave de su etapa en la fuerza aérea.

    «Algo que ahora forma parte de nuestra filosofía es entender que incluso las personas con muchas habilidades y capacidad siguen siendo personas», explica a GOAL. «Todos somos seres humanos, así que, en el fondo, afrontamos los mismos retos. Tenemos los mismos retos, pero también las mismas oportunidades.

    «Esos retos son como los que he descrito al hablar de nuestros antepasados: nos cuesta mantener la concentración y tendemos a pensar de forma catastrofista. Nos centramos en lo que podría salir mal o acabar mal. Nos preocupamos. En cierto modo, estamos llenos de miedo, y todo esto sucede de manera más o menos automática, por instinto. Creo que una mentalidad basada en la atención plena puede ayudar. Se puede practicar mediante la meditación, pero también incorporarla a nuestros procesos para que, colectivamente, seamos capaces de ser conscientes.

    «Nuestra filosofía es lo que llamamos una cultura de rendimiento sostenible. Obviamente, queremos rendir a un alto nivel durante mucho tiempo, tanto individualmente, a lo largo de nuestras carreras, como en cuanto organización, más o menos para siempre. Pero la sostenibilidad también significa entender que no podemos gastar más recursos de los que tenemos. Tenemos que construir paso a paso, ladrillo a ladrillo. No se trata solo del dinero o de nuestras propias bases, sino también de nuestros conocimientos, nuestra capacidad, el equipo médico y todo lo demás. Creces poco a poco y te haces más grande».

    Continúa: «Otro principio básico es que, si vas a competir, necesitas conocerte a ti mismo o conocer tu organización. ¿Cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y tus vulnerabilidades? Céntrate en tus puntos fuertes. No es nada complicado, pero cuando la gente empieza a hablar de competir, tiende a fijarse en sus puntos débiles. Piensa: “No soy lo bastante bueno en esto. Nunca llegaré a ser lo bastante bueno”, o: “Aquellos contra los que competimos son mucho mejores que nosotros”. Como equipo, podemos reconocerlo y volver a centrarnos en lo que importa.

    «Otro principio es que nuestro mejor rendimiento siempre está por llegar. Básicamente, significa que siempre podemos mejorar un poco. Tendemos a rebajar nuestras ambiciones. Piensa en los propósitos de Año Nuevo y en los cambios que prometemos hacer en enero. A menudo fracasamos porque somos demasiado ambiciosos y aspiramos a mejorar un 15 o un 20 %.

    «Intentamos ser conscientes de ello y tener siempre presente la regla del uno por ciento. Las pequeñas mejoras a lo largo del tiempo aumentan las posibilidades de éxito. Cuantos más éxitos logramos, mayor es el efecto acumulativo. Podemos tener muchos proyectos de mejora del uno por ciento, con distintas personas trabajando en pequeños avances. Cuando todo se suma, podemos conseguir un efecto mucho mayor».

  • Racha histórica

    Bodo/Glimt
    Getty

    El Bodø/Glimt logró la victoria más célebre de su historia en la Champions League 2025-26 al eliminar al Inter, campeón habitual de la Serie A.

    Aunque el Bodo/Glimt ya se había consolidado como un rival capaz de ofrecer espectáculo en las competiciones europeas de menor categoría de la UEFA, su extraordinaria trayectoria en la Champions League la temporada pasada lo dio a conocer a un público mucho más amplio. Tras no ganar ninguno de sus cinco primeros partidos de la fase de liga, lo que puso en serio peligro sus opciones de acceder a las eliminatorias, el Bodo/Glimt logró tres resultados increíbles y se hizo con una plaza en la ronda de play-offs. Se convirtió así en el primer club noruego en llegar tan lejos.

    Con su habitual fútbol de posesión y alta intensidad, primero empató a domicilio ante el Borussia Dortmund. Después derrotó de forma brillante al gigante inglés Manchester City en Noruega y remontó para lograr una sorprendente victoria en el campo del Atlético de Madrid.

    Y su historia como equipo contra pronóstico no terminó ahí: el Bodo/Glimt eliminó al Inter, campeón de la Serie A, en el play-off. Ganó los dos partidos por un impresionante 5-2 en el marcador global y se aseguró una plaza en octavos contra todo pronóstico,

    «Solemos rendir bien en Europa cuando no somos favoritos, especialmente cuando parece que no hay esperanza», dice Mannsverk. «Cuando nos quedaban tres partidos en la fase de liga, teníamos un 0,1 % de posibilidades de pasar a las eliminatorias. Más o menos todo el mundo pensaba: “Vale, estamos eliminados. Ahora podemos salir a jugar sin más”. No teníamos miedo ni nada que defender, y entonces empezamos a rendir bien».

  • «Avergonzado»

    Bodo/Glimt
    Getty

    Una extraordinaria trayectoria hasta los octavos de final de la Champions League terminó de forma profundamente decepcionante a manos del Sporting CP.

    Sin embargo, aunque para empezar nadie esperaba que llegaran tan lejos, la dramática eliminación del Bodo/Glimt en octavos de final planteó un nuevo desafío a Mannsverk. El modesto equipo noruego había vuelto a dar la sorpresa en la ida de su eliminatoria contra el Sporting CP: goleó 3-0 al gigante portugués en Bodo y dejó encarrilado su pase a cuartos de final.

    De algún modo, se derrumbó en la vuelta en Lisboa. El Sporting forzó la prórroga de forma sensacional al igualar la eliminatoria en los 90 minutos y marcó otros dos goles en el tiempo extra para imponerse por 5-0 esa noche y romperle el corazón al Bodo/Glimt. El gol de la victoria llegó en el tiempo de descuento, justo al final del partido.

    Preguntado por cómo afrontaron él y los jugadores aquella profunda decepción, Mannsverk explica: «De hecho, les pedí que sintieran un poco más el dolor de aquella experiencia. Se trataba de decir: “No debería haber sido así. Somos mejores que esto”.

    »Les pregunté cómo se sentían cuando volvimos al vestuario después del partido. Algunos empezaron a decir: “Me da vergüenza”. No estaban solo decepcionados; sentían vergüenza. Son sentimientos negativos muy intensos.

    »Creo que, si puedes recordar ese momento tal como fue, quizá puedas recurrir a aquella experiencia en un partido posterior, cuando notes que aumenta la presión. Quizá pienses: “Me da mucho miedo hacer lo correcto, pero me da aún más miedo volver a sentirme así de mal después del partido si perdemos”.

    »Es una paradoja. Utilizas un miedo para contrarrestar otro y así te obligas a hacer lo correcto. Esa era la idea. Hablamos de ello precisamente para animarles a ser sinceros sobre lo que sentían de verdad y a aprovecharlo de forma más constructiva en una situación futura».

  • Batalla nacional

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    El Bodo está inmerso en una lucha por el título histórica en la Eliteserien noruega, y su entrenador, Knutsen, sabe que no puede permitirse ningún despiste.

    El Bodo/Glimt volverá a disputar la Champions League esta temporada por segunda vez en su historia, tras superar dos rondas de clasificación para hacerse un hueco en la máxima competición europea de clubes. Su participación en la fase de liga comenzó con una contundente derrota por 5-0 ante el gigante alemán Bayern de Múnich, aunque quizá era comprensible.

    El Bodo ha iniciado su andadura europea en plena lucha por el título en Noruega. A falta de ocho jornadas, está igualado con el vigente campeón, el Viking, en lo más alto de la Eliteserien. Los dos clubes presentan, además, exactamente el mismo balance: 17 victorias, dos empates, tres derrotas, 56 goles a favor y 20 en contra. El Viking solo lidera la tabla gracias a sus mejores resultados en los enfrentamientos directos, y ambos rivales tienen pendiente un duelo el 30 de octubre que podría decidir el título.

    En este momento decisivo de la temporada, la tarea de Mannsverk es mantener concentrados a los jugadores mientras alternan la intensidad de la lucha por el título nacional con su nuevo desafío europeo. El Bodo acabó segundo por detrás del Viking en 2025, por lo que tuvo que superar la incertidumbre de las eliminatorias de clasificación para llegar a la Champions League.

    «No deberíamos ganar ni convertirnos en campeones porque el Viking juegue mal», explica Mannsverk a GOAL. «Tenemos que jugar bien o de forma brillante para ser campeones. Pero aun así podríamos distraernos si empezamos a pensar: “Tenemos que ganarles”. Como he dicho, nos distraemos con facilidad. Intentamos recordar que no podemos controlar el rendimiento del otro equipo. En realidad, no podemos controlar al rival. Solo tenemos que centrarnos en nosotros mismos.

    «La Champions League aporta mucho dinero, así que eso también podría influir. Evidentemente, tenemos que ser campeones. En realidad, da igual si nos cuesta ganar al Viking o a otro equipo; lo importante para nosotros es ser campeones. Pero también podemos darle la vuelta a la cuestión y preguntarnos cuáles son los partidos más importantes para nosotros al final de la temporada. Puede que no sean los de la Champions League. Puede que sean los de la liga nacional, porque ganarla aumenta nuestras posibilidades de estar en la Champions League el año que viene».

    Otro aspecto que tener en cuenta es que la temporada de fútbol en Noruega va de abril a noviembre, lo que significa que, al añadir la Champions League al calendario, prácticamente no queda tiempo para la pretemporada. «En cierto modo, nunca tenemos un descanso», continúa Mannsverk. «También pierdes la oportunidad de hacer una pretemporada en la que puedas empezar a trabajar desde cero. Así que siempre tienes que encontrar un equilibrio entre disputar partidos, desarrollar al equipo o a los jugadores y recuperarte, entre otras cosas.

    «Cuando empecé en 2017, recuerdo que era habitual empezar a decir: “Estamos cansados y la temporada casi ha terminado”. Eso ha cambiado. Por suerte, porque, en cierto modo, ya no hay un final. Simplemente seguimos adelante. Así que esa forma de pensar, esa mentalidad, ha desaparecido.

    «Siempre estás compitiendo. Por eso, lo más importante para nosotros, y el factor predominante en la preparación mental, es la capacidad de recuperarse. Recuperación, recuperación, recuperación. Tenemos que ahorrar algo de energía aquí y algo de energía allá. En eso intentamos centrarnos todo el tiempo. Y hemos intensificado ese trabajo».

  • La constancia es clave

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk espera seguir desempeñando un papel clave en los éxitos actuales del Bodo/Glimt mientras el club busca conquistar más títulos importantes.

    Mannsverk cree que mantener una línea de trabajo constante es clave para que Bodo/Glimt logre éxitos tanto en Noruega como en Europa. Ese camino continúa el miércoles, cuando se enfrentará al Borussia Dortmund en la Champions League por segunda temporada consecutiva.

    «Uno de nuestros principios es no cambiar nuestras rutinas. La gente es bastante sensible a los cambios», afirma Mannsverk. «Si de repente dedicas 10 minutos más a ver vídeos o introduces otros pequeños cambios, puedes sentir algo más de estrés porque empiezas a pensar: “Vaya, este es un partido muy importante”.

    «Por otro lado, también creemos que debemos ser capaces de lidiar con eso. Incluso puede que queramos añadir algo de estrés para asegurarnos de que puedan soportarlo. Pero lo fundamental es que solo es un partido. Da igual que el rival sea el Atlético de Madrid o el Rosenborg en Noruega. Solo es un partido. Hacemos las cosas de la misma manera y nos preparamos igual.

    «Creemos que mejoras en aquello que practicas. Si practicas las rutinas, acaban siendo más o menos automáticas. Ya no tienes que concentrarte en ellas: simplemente las haces. Eso se aplica a las rutinas de recuperación, de desconexión y demás. La respuesta es que, en realidad, no cambiamos nuestra forma de trabajar con ellos.

    «Sin embargo, sí hablamos de los posibles peligros. Sobre todo si te va bien en Europa y ganas a grandes equipos, debes ser consciente de que, cuando vuelves a la liga nacional, los rivales tienen muchas ganas de ganarte. Puede que nos encontremos con una situación totalmente distinta. Intentamos reconocerlo como un posible peligro. Puede que nos relajemos un poco o bajemos ligeramente el listón, y hemos visto que eso ocurre muchas veces».

    Mientras Bodo/Glimt mantiene su trayectoria ascendente y busca consolidarse como club de Champions League, Mannswerk es su arma secreta. Su trabajo seguirá siendo un pilar central de la forma de actuar del equipo, aunque él se niegue a atribuirse méritos individuales por sus éxitos.