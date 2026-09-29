¿Dónde están Chloe y Ella? Las sorprendentes ausencias de Kelly y Toone demuestran que Sarina Wiegman es capaz de aplicar mano dura en busca de la gloria de Inglaterra
Ella Toone y Chloe Kelly quizá sigan estando muy lejos de la retirada, pero ya son iconos de Inglaterra, jugadoras que han dejado momentos enormes en esta increíble era de éxitos para el combinado inglés, en los triunfos en la Eurocopa de 2022 y 2025 y el camino hasta la primera final de un Mundial femenino en 2023. Que ambas estuvieran ausentes de la primera convocatoria de Sarina Wiegman para la temporada 2026-27, por tanto, antes del decisivo clasificatorio mundialista de Inglaterra contra Grecia, fue impactante.
Wiegman lleva mucho tiempo recurriendo al mismo bloque de jugadoras en su exitosísima etapa al mando, con Toone prácticamente fija desde 2022 y Kelly quedándose fuera solo una vez, cuando sus minutos se desplomaron en el Manchester City, y las lesiones le abrieron el camino para ser añadida a la convocatoria de Inglaterra apenas unos días después de todos modos. Se trata de una seleccionadora que ha hablado con frecuencia de que las jugadoras tienen "crédito ganado" incluso cuando su forma o sus minutos han bajado. Es leal a quienes han rendido.
Pero las ausencias de Toone y Kelly en la última convocatoria de Wiegman no fueron impactantes porque hayan arrancado la nueva temporada como un tiro. No hay nada escandaloso aquí. Más bien, la sorpresa vino porque resultaba casi chocante no ver sus nombres entre las elegidas, dada la rareza de algo así. Pero las decisiones estaban más que justificadas.
Es increíble decirlo, teniendo en cuenta que hace poco más de un año Toone fue titular en cinco de los seis partidos de Inglaterra en su conquista de la Eurocopa 2025, mientras Kelly dio un paso al frente durante todas las rondas eliminatorias para marcar diferencias y decidir partidos. ¿Qué ha pasado para que estas dos estrellas de Inglaterra estén ahora fuera mientras el combinado inglés se prepara para un enorme clasificatorio a vida o muerte?
Por debajo de los niveles esperados
Wiegman fue directa al grano cuando le preguntaron el martes por Toone y Kelly, después de que se anunciara su convocatoria para el clasificatorio ante Grecia. "El nivel no fue el que esperaba de ellas sobre el campo", dijo.
Kelly solo ha sido titular en dos ocasiones con el Arsenal en este inicio de temporada y le ha costado tener impacto, tanto en el once como saliendo desde el banquillo. Sus representantes dijeron a the Athletic que ha estado gestionando una lesión en los isquiotibiales y que aprovechará la ventana internacional para "rehabilitarse". La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, lo respaldó el martes, aunque también dijo que Kelly estaba "en forma y disponible" para ser seleccionada por Inglaterra. Preguntada por si alguna lesión había influido en la ausencia de Kelly, Wiegman dijo: "Es simplemente lo que vi sobre el campo. Lo mantuvimos en el plano futbolístico".
Toone, por su parte, empezó en el banquillo en la visita del Manchester United al Arsenal. Sí regresó con un gol y una asistencia en la goleada por 10-1 al Sheffield United en la Copa de la Liga y fue titular en la primera victoria del United en la Women's Super League esta temporada, el domingo, contra el West Ham. Pero no fue suficiente para que Wiegman la incluyera en la convocatoria de este martes.
Cabe destacar que ninguna de las dos ha visto a sus clubes arrancar de la mejor manera esta nueva temporada. Pero cuando se le señaló eso el martes, en referencia especialmente a Toone, Wiegman respondió: "Pero también miro cómo ejecutas tus propias acciones futbolísticas. Como individuo en la tarea y el rol que tienes, pero también en conexión con el equipo. En eso me centro". Evidentemente, ninguna superó la prueba.
Competencia creciente
Después de señalar la falta de forma, la siguiente explicación de Wiegman para las dos ausencias fue la «gran competencia» por los puestos. Por supuesto, siempre hay competencia por un sitio en una selección como Inglaterra, con la profundidad de talento disponible. Pero ahora se da especialmente en el centro del campo y en las posiciones de ataque, algo que no siempre había sido así, sobre todo en el mediocampo.
De cara a este anuncio de convocatoria, existía una fuerte sensación de que Lexi Potter recibiría su primera llamada. La jugadora de 20 años ha comenzado la temporada de forma excepcional con el Chelsea y ha formado una excelente asociación con Keira Walsh que ha ayudado a potenciar aún más la amenaza ofensiva de la jugadora de 29 años.
Erica Parkinson era otra a la que muchos pensaban que se incluiría. La mediapunta de 18 años recibió su primera llamada allá por abril, pero fue suplente sin jugar en ambos partidos antes de volver a la sub-23 en junio. Sin embargo, ha comenzado bien su etapa en Estados Unidos con el North Carolina Courage y merece regresar con la absoluta.
La pregunta, sin embargo, era quién se quedaría fuera para permitir la entrada de estas dos. Toone y Kelly han sido fijas con Wiegman, así que para muchos no entraba en los planes pensar que serían ellas las que dejarían sitio. Y, sin embargo, efectivamente han sido ellas las que han dado un paso al lado.
Nueva generación
Y estos son cambios bienvenidos. Potter y Parkinson son dos jugadoras jóvenes realmente ilusionantes, que están rindiendo muy bien en sus clubes y representan el futuro a largo plazo de Inglaterra. Merecen estar. Lo mismo puede decirse de Freya Godfrey, la delantera de 21 años que ha mantenido su sitio mientras una jugadora tan destacada como Kelly se ha quedado fuera.
También hay otras que buscan seguir sus pasos hasta la convocatoria. Ruby Mace podría volver a llamar a la puerta después de que el Everton la haya recolocado esta temporada en el centro del campo, en lugar de hacerla jugar como defensa central, una posición en la que Inglaterra está bien cubierta. Laila Harbert dejó el Arsenal este verano para fichar por el San Diego Wave y es otra joven muy bien valorada que podría agitar el centro del campo a su debido tiempo.
Katie Reid, la central del Arsenal, volverá pronto de su lesión, después de haber tenido que retirarse de su primera concentración con Inglaterra por una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior. Michelle Agyemang, la gran revelación de la Euro 2025, también espera regresar pronto de la misma lesión. Anouk Denton, por su parte, que debutó con Inglaterra a finales de 2025, estaba jugando bien en el Bay FC antes de sufrir su propio revés.
Todas ellas son jugadoras jóvenes que están pidiendo ser observadas por Wiegman, intentando abrirse paso en esa plantilla y demostrarle a la seleccionadora que tiene más opciones que merece la pena valorar. Las veteranas, por tanto, tienen que estar alerta. Wiegman ha recibido críticas innecesarias en ocasiones por una supuesta falta de confianza en las jugadoras jóvenes cuando, en realidad, siempre ha buscado promocionar a las que lo merecen desde la sub-23.
El anuncio de la convocatoria de esta semana sirve como un importante recordatorio de ello y dará mucho ánimo a quienes buscan seguir los pasos de Potter, Parkinson y Godfrey para entrar en la órbita de Inglaterra.
¿Respuestas positivas pendientes?
Nada de esto significa que no haya camino de vuelta para Kelly y Toone. Wiegman lo dejó meridianamente claro el martes. «De verdad creo en ellas. Sigo creyendo en ellas. No están en la convocatoria, pero creo en ellas», dijo, antes de lanzar un mensaje de dureza que espera que provoque una reacción positiva. «Las seguimos muy de cerca y pensamos: “Mmm, esperamos un poco más”, y sabemos que pueden dar más. Ese fue también el mensaje», añadió. «Espero que den un paso al frente y muestren lo que pueden hacer porque estoy convencida de que pueden hacerlo mejor».
Preguntada sobre si cree que esto servirá de motivación para ambas jugadoras, Wiegman respondió: «Eso es lo que espero. Por supuesto, espero que respondan realmente bien. Eso es lo que quiero. Espero que vuelvan incluso mejor de lo que estaban antes».
Es una situación positiva para Inglaterra, donde dos nombres muy importantes, que han dejado momentos, pueden quedarse fuera de la convocatoria porque hay calidad suficiente y competencia por los puestos como para que Wiegman se sienta cómoda dejándolas fuera. El panorama será aún más halagüeño si tanto Kelly como Toone responden de verdad de forma positiva a este revés y alcanzan un nivel más alto.
En menos de nueve meses, Inglaterra esperará estar de camino al Mundial femenino de 2027, y querrá afrontar ese torneo con el mayor número posible de jugadoras en forma y de quebraderos de cabeza para hacer la convocatoria.