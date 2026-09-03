¿Dónde está la próxima generación de Inglaterra? La WSL se enfrenta a un gran problema mientras los mejores jóvenes talentos ingleses se ven obligados a esperar oportunidades
Inglaterra tiene una de las mejores selecciones femeninas del mundo. Ganadora de los dos últimos títulos de la Eurocopa y finalista en el Mundial más reciente, Inglaterra es una potencia en el fútbol femenino. Eso también se sustenta en que Inglaterra cuenta posiblemente con la mejor liga del mundo, la Women’s Super League. Pero la competición se enfrenta actualmente a un problema real a la hora de dar una oportunidad a la próxima generación del país.
Entre las cinco grandes ligas de Europa y la NWSL de Estados Unidos, la WSL ocupó el último lugar en la mayoría de las categorías al calcular los minutos concedidos al talento joven hasta la temporada 2025-26, teniendo en cuenta la temporada 2025 en la NWSL.
Si se analizan las jugadoras formadas en casa nacidas en 2005 o después, ninguna liga repartió un porcentaje de minutos más bajo que la WSL, con menos del 3 % del total disponible destinado a ese grupo. Todas las demás ligas tuvieron un porcentaje al menos el doble de alto, con la Frauen-Bundesliga de Alemania (12 %) al frente. Quizá lo más preocupante, sin embargo, es que la WSL sí otorgó una mayor cuota de tiempo de juego al talento nacido en 2005 o después que la NWSL, pero el 64 % de ese tiempo fue para jugadoras no inglesas.
Incluso ampliando la franja de edad a futbolistas que comenzaron la temporada 2025-26 con 23 años o menos, la WSL sigue destacando por la falta de oportunidades. Ninguna liga dio un porcentaje de minutos más bajo a las jugadoras sub-23 que la WSL y, de nuevo, la mayoría de esos minutos fueron para futbolistas extranjeras, en mayor medida que en cualquiera de las otras seis divisiones.
Está claro que, como indica la llegada de jugadoras como la dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, la WSL se ha convertido en un destino increíblemente atractivo para las mayores estrellas del mundo. Pero, ¿qué significa eso para quienes representan el futuro del fútbol femenino inglés?
¿El mejor del mundo?
Esas estadísticas sirven para justificar una preocupación que lleva ya un tiempo rondando la cabeza de quienes observan la situación, y es difícil no relacionarla con la evolución general de la WSL hasta convertirse quizá en la mejor liga del mundo. A medida que ha mejorado la élite, la brecha que las jugadoras jóvenes tienen que salvar ha crecido enormemente.
«Creo que ahora se tarda más en estar preparado para ser una jugadora capaz de competir en la WSL que antes», dijo Martin Ho este verano. Ho fue segundo entrenador del Manchester United entre 2020 y 2023, antes de pasar dos años en Noruega al frente del Brann. Después regresó a Inglaterra el verano pasado para hacerse cargo del Spurs.
«Cuando estaba en el Man United, quizá el listón estaba más bajo», cree. «La liga ha dado un paso adelante en los últimos tres años. La exigencia es mucho mayor ahora».
«Retos clave»
Ahora, todos los clubes están tratando de averiguar cuál es la mejor manera de cerrar esa brecha, y la Federación Inglesa (FA) también. Este verano se introdujeron contratos de academia, que permiten a las chicas entrenarse y jugar a tiempo completo como nunca antes. Es un cambio que será «transformador», cree la directora general del Manchester City, Charlotte O’Neill: «Porque no puedes pasar de entrenar por las tardes y los fines de semana a competir luego contra Lauren Hemp».
En agosto, la FA anunció otro cambio enorme por el que cuatro equipos de academia tendrán la oportunidad de competir en la tercera división a partir de la temporada 2027-28. «Tenemos que tomar medidas proactivas ahora para abordar algunos de los retos clave a los que nos enfrentamos», dijo Sue Day, directora de fútbol femenino de la FA. «Necesitamos crear más oportunidades para que las jóvenes jugadoras inglesas con talento se desarrollen en el fútbol sénior».
Hablando esta semana antes del Mundial femenino sub-20, Lydia Bedford, entrenadora de Inglaterra en el torneo, describió el cambio como algo que ofrecerá una «oportunidad increíble» a las jóvenes jugadoras de Inglaterra.
«Soy partidaria de cualquier oportunidad que ponga a prueba a nuestras jóvenes jugadoras», dijo. «Si es lo adecuado para la jugadora y la pone a prueba y la mejora, entonces creo que siempre deberíamos plantearnos qué más podemos hacer, porque obviamente otras naciones también lo están haciendo».
Aprendiendo de los demás
Como deja entrever Bedford, aunque se trata de una medida controvertida, a la que en gran medida se han resistido en el fútbol masculino inglés y que también cuenta con bastante oposición en el fútbol femenino, los equipos B son habituales en toda Europa y, sin duda, han tenido un impacto positivo en el desarrollo del talento joven.
De hecho, el equipo B, y también el C, del Barcelona ha sido fundamental para que tenga una de las mejores canteras del deporte, mientras que Ulrike Ballweg, responsable de desarrollo del talento en el fútbol femenino y de base femenino de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), describió el uso de los segundos equipos en la 2. Frauen-Bundesliga como «muy importante».
«Nuestro objetivo general es ayudar a que más jugadoras den el salto del fútbol base al fútbol profesional», contó a GOAL. «Esto proporciona un puente de alto nivel entre el fútbol base y el sénior».
Sonia Bompastor, la entrenadora del Chelsea, fue anteriormente responsable de la cantera del Lyon y más tarde dirigió al primer equipo del OL como entrenadora principal. Durante esos nueve años, vio de primera mano el impacto de contar con un equipo reserva, limitado a jugadoras de hasta 23 años, en la segunda división.
«En Francia, la cantera es un programa realmente sólido y todo está preparado para que las jugadoras jóvenes tengan este camino hacia el entorno del primer equipo», explicó en declaraciones a GOAL. «Todo está alineado. Las jugadoras jóvenes entrenan con el mismo horario y cuentan con el mismo apoyo por parte del cuerpo técnico. En la competición en la que participan, ya sea la segunda o la tercera división, ya están jugando contra adultas. Creo que todas estas decisiones las ayudan a desarrollarse con más solidez y más rápido, y la distancia entre el primer equipo y ellas se hace más pequeña».
competición de élite
Se trata de un cambio con el que la FA también espera ayudar a la WSL, ya que el nivel de competitividad en la máxima categoría inglesa hace que los partidos sean cada vez más difíciles, incluso para los mejores equipos, lo que repercute en los minutos de las jugadoras jóvenes.
Cuando era entrenadora principal en el Lyon, Bompastor podía rotar en la mayoría de los partidos de liga «para dar oportunidades a jugadoras jóvenes», porque la Première Ligue no es tan competitiva, especialmente para el OL, ganador de 19 de los últimos 20 títulos. En el Chelsea, sin embargo, asegura: «La diferencia es enorme. Aquí, creo que cuando tienes la Champions League y la liga, para mí, el nivel es casi el mismo, así que no siempre puedes rotar al equipo como te gustaría porque la competitividad es realmente alta».
No es solo Bompastor, que trabaja en un club como el Chelsea, que había ganado seis títulos consecutivos de la WSL antes del triunfo del Man City la temporada pasada, quien tiene ese problema. Ho tuvo la segunda plantilla más joven de la WSL la temporada pasada en el Tottenham, pero la mayoría de sus jugadoras sub-23 llegaron del extranjero, donde habían acumulado mucha experiencia antes de mudarse al norte de Londres. Esto sirve para poner de relieve lo difícil que es dar esa oportunidad al talento de casa cuando incluso un entrenador como Ho, reconocido por desarrollar futbolistas, admite que hacerlo con jugadoras inglesas en la WSL es complicado. «Creo que es un equilibrio realmente difícil como entrenador», admitió.
«Sabemos que es un problema», dijo esta semana Bedford, entrenadora de la selección inglesa sub-20. Pero también conoce los desafíos a los que se enfrentan los entrenadores de la WSL, tras pasar un año como entrenadora del Leicester City antes de trabajar como asistente en el Arsenal.
«La cantidad de presión que tienen los entrenadores hoy en día significa que siempre tomarán la decisión que crean que va a preparar a su equipo para ganar», continuó. «Por lo tanto, nuestras jugadoras jóvenes tienen que pelear, rendir y ponerse en la mejor posición para ganarse esas oportunidades. También tienen que ganárselo. No se les va a regalar nada».
Factores financieros
Las finanzas también influyen en los problemas a los que se enfrenta la WSL. Ninguna liga femenina gasta como la máxima categoría inglesa, que cuenta con una inversión digna de aplauso, acuerdos de retransmisión envidiables y muchos otros elementos económicos de los que presumir. Pero la parte positiva para los equipos de otras ligas, que no cuentan con estas ventajas, es que su inversión en academias y desarrollo juvenil pasa de forma natural a ser una prioridad muy alta, con el fin de formar a sus propias jugadoras en lugar de competir en un mercado en rápido crecimiento. Eso, además, aporta beneficios a largo plazo.
Ballweg, que lleva ya 10 años en su cargo en la DFB, no rehúye este factor. «Las condiciones financieras sin duda juegan un papel importante», admitió en declaraciones a GOAL sobre el impresionante desarrollo juvenil de Alemania. Sin embargo, no es solo porque los clubes de la Frauen-Bundesliga no tengan otra opción.
«Vemos a muchos clubes ampliar deliberadamente su desarrollo juvenil porque creen que un crecimiento sostenible es la mejor estrategia a largo plazo», explicó. «Nuestro objetivo es desarrollar al mayor número posible de jugadoras capaces de dar el salto al fútbol profesional. Por eso los clubes invierten cada vez más en sus academias y estructuras de desarrollo».
Esto ha llevado a lo que Ballweg describe como un progreso «notable» en la calidad de los sistemas de formación en el fútbol femenino en Alemania durante la última década. Cabe destacar que el país ganó la Eurocopa femenina sub-17 a principios de este año por quinta vez desde 2016.
Recogiendo los frutos
Además de ser campeona del mundo absoluta, España es otra potencia en los torneos de categorías inferiores, tras conquistar este año un quinto título consecutivo en la Eurocopa sub-19. De nuevo, aunque no cuenta con una liga de enorme poder económico, la Liga F es una de las mejores divisiones de Europa a la hora de confiar en jugadoras jóvenes formadas en casa, y publicó a principios de este verano un informe en el que señalaba un aumento histórico del 15,8 % en las jugadoras registradas y que 67 futbolistas inscritas con equipos filiales disputaron al menos un partido en la máxima categoría española durante la temporada 2025-26. Un total de ocho de esas 67 jugadoras, la cifra más alta de la liga, pertenecían al Barcelona, campeón de Europa, que sigue confiando en la juventud al más alto nivel.
Hay que reconocer que, hasta cierto punto, tiene que hacerlo. Las finanzas del Barça llevan varios años siendo tema de debate y, por momentos, han obligado en cierta medida al club a recurrir a la cantera. Pero La Masia puede ser la mejor fábrica de talento del fútbol femenino, como demuestra lo bien que Clara Serrajordi rindió en el centro del campo la temporada pasada mientras Aitana Bonmati, ganadora de los tres últimos Balones de Oro, estaba lesionada. Esta cadena de producción ayuda a aliviar la carga financiera del Barcelona y de otros clubes con vías de desarrollo sólidas, al tiempo que proporciona a un equipo talento que puede completar una gran plantilla a un coste menor.
La NWSL, la principal liga de Estados Unidos, cuenta con mucho talento adolescente en pleno auge y, cuando se le preguntó por qué se confía tanto en esas jugadoras, Sarah Gregorius, vicepresidenta deportiva de la liga, señaló con acierto que el fútbol femenino está en lo que ella describió como “un punto de inflexión”, mientras los equipos buscan completar sus plantillas.
“La expansión de las ligas y las competiciones ha supuesto que se esté poniendo a prueba el grupo de jugadoras disponibles y que los equipos tengan que buscar más y mejor el talento para respaldar su capacidad de competir”, dijo a GOAL. “Los clubes de la NWSL han hecho exactamente eso y han descubierto que el talento joven de Estados Unidos es capaz de competir al más alto nivel del fútbol de clubes profesional. Los entrenadores han trabajado duro para asegurarse de que las jugadoras estén preparadas para la transición, y está dando sus frutos”.
¿Hace falta una cuota de canteranos?
También entran en la conversación elementos culturales. Un club como el Barça, por ejemplo, tiene una historia marcada por el desarrollo de talento de la casa, ya sea Lionel Messi, Andres Iniesta y Xavi, o Bonmati, Putellas y Patri Guijarro. En Alemania, mientras tanto, Ballweg dijo: “Tradicionalmente, el desarrollo de jugadoras ha sido muy valorado. Por eso los clubes, la DFB y las asociaciones regionales invierten de forma consciente en el desarrollo juvenil y crean estructuras que ayudan a los jóvenes talentos a dar el salto al fútbol profesional. Creo que muchos clubes alemanes invierten en su propio desarrollo juvenil porque realmente creen en ello”.
Eso significa que la Frauen-Bundesliga es una de las pocas grandes ligas europeas que, de hecho, no tiene una norma de cupo de formación, ni nada parecido. “Nuestro enfoque es crear entornos de desarrollo excelentes en lugar de forzar cambios mediante regulaciones”, añadió Ballweg. “Si los clubes ofrecen un desarrollo juvenil de alta calidad, se benefician de ello a largo plazo. Por eso nuestro foco está en la calidad del desarrollo de jugadoras y no en cuotas formales”.
La WSL sí tiene una norma de cupo de formación, que establece que los equipos deben incluir al menos a ocho jugadoras formadas en casa en sus plantillas inscritas de 25 futbolistas. Se introdujo en septiembre de 2020 y, pese a que la FA expresó su esperanza de aumentar ese número en el futuro, desde entonces no ha cambiado. Hablando este verano, Ho dijo que cree que “el cupo de formación es importante”, pero sugirió que “probablemente la forma en que lo usamos deba ser un poco diferente”.
¿«Frenado»?
Otra norma destacable es la restricción de edad en la WSL, donde las jugadoras deben tener 16 años para debutar. No es habitual encontrar esta regla en otras grandes ligas, incluida la A-League de Australia, donde el exentrenador del Brighton Dario Vidosic ayudó a dar paso a varias jóvenes promesas durante su etapa al frente del Melbourne City. Entre ellas estaba Shelby McMahon, que fue titular en ese equipo con 15 años, la misma edad a la que Sam Kerr, Ellie Carpenter y Steph Catley, entre otras, debutaron por primera vez en la máxima categoría australiana. Sin embargo, cuando Vidosic quiso incorporar a Mia Balmer, la talentosa internacional inglesa en categorías inferiores del Brighton, al primer equipo de las Seagulls a esa misma edad, no pudo hacerlo.
«No podemos limitarnos a decir: “Toda jugadora de 15 años que tenga algo de talento debería estar aquí”. Siempre tenemos que tener en cuenta si puede asumirlo y si es lo adecuado para ella en ese momento, pero creo que [esa regla] quizá las frena un poco», declaró Vidosic a GOAL este verano, antes de su sorprendente salida del Brighton. «Mia Balmer probablemente habría jugado con el primer equipo, pero no estaba permitido. Pierde esa oportunidad solo por una restricción de edad que realmente no existe en ningún otro lugar. Max Dowman puede jugar en la Premier League, tenía 15 años, y Mia no puede jugar».
Matt Beard, el exentrenador del Liverpool que falleció trágicamente el año pasado, dijo anteriormente algo parecido sobre Zara Shaw, una de las jugadoras más destacadas de la selección inglesa sub-20. La Frauen-Bundesliga de Alemania es una de las pocas grandes ligas que tiene la misma norma que la WSL. La NWSL solía tener sus propias restricciones, lo que significaba que una jugadora tenía que tener 18 años para poder jugar en la máxima categoría de Estados Unidos, pero eso se abolió en 2021, allanando el camino para que grandes talentos como Olivia Moultrie, Alyssa Thompson y Jaedyn Shaw irrumpieran siendo adolescentes.
Estrellas locales
Puede que la WSL tenga asuntos que resolver en lo que respecta al desarrollo de jóvenes futbolistas, pero está prosperando en muchas otras áreas, no menos importante en la retención del mejor talento de Inglaterra. Aunque jugadoras como Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Alex Greenwood y Mary Earps han tenido etapas en el extranjero a lo largo de los años, todas han acabado regresando a la WSL, con la liga consolidándose como el lugar en el que hay que estar en Europa, si no en el mundo.
Esto no ocurre en otros lugares. Cuando el año pasado parecía que Trinity Rodman podía dejar la NWSL para irse a Europa, la liga introdujo la regla High Impact Player, que permite a los clubes superar el límite salarial en hasta 1 millón de dólares por jugadoras de élite. No sorprende que la hayan apodado la «Regla Rodman».
Mientras tanto, 13 de las 25 jugadoras de la convocatoria más reciente de España juegan en el extranjero, al igual que siete de las otras 16 futbolistas convocadas para España en los últimos 12 meses. Eso contrasta con las 21 jugadoras que militan en Inglaterra de la última lista de 24 futbolistas, además de que 10 de los otros 13 nombres citados en el último año también están en la WSL. Mantener en casa a las grandes estrellas nacionales supone un enorme impulso para la liga doméstica.
Es necesario aumentar las opciones
Aun así, es difícil no preguntarse qué significa el estado actual de la WSL para la próxima generación. Solo 42 jugadoras formadas en casa de 23 años o menos jugaron en la máxima categoría inglesa la temporada pasada, frente a las 125 de la primera división en España, las 104 de Alemania, las 91 de Francia, las 83 de EE. UU. y las 53 de Italia. Eso, a pesar de que este último es un país recién llegado a la élite del fútbol femenino y, por tanto, presenta cifras de participación muy bajas.
«La selección inglesa es la mejor de Europa», dijo la entrenadora del Chelsea, Bompastor. «Pero ahora la cuestión es cómo desarrollas a las jugadoras jóvenes para convertirte en uno de los países más fuertes del mundo».
Algunas voces predican paciencia. El entrenador del Man City, Andree Jeglertz, sabe bien lo que es un buen desarrollo de cantera, ya que es una seña de identidad de su Suecia natal. Al hablar con GOAL sobre lo mucho más complicado que resulta en Inglaterra, señaló que es un área en la que la WSL todavía está «creciendo», antes de añadir: «Pero hay que empezar por la mejor liga y luego se pueden construir las demás cosas».
Hablando específicamente de los planes del City para cerrar la brecha entre el sub-21 y el primer equipo, Jeglertz se muestra claramente animado, «pero lleva tiempo», insistió. «Lleva mucho tiempo y tenemos que ser pacientes».
Es una esperanza que también comparte O’Neill, directora general del club. Pasó ocho años en la academia masculina del City, viendo a jóvenes talentos intentar abrirse paso hasta la mejor liga masculina del mundo y, a medida que la llegada de Pep Guardiola acabó traduciéndose en siete títulos de la Premier League en ocho años, a uno de los mejores equipos del mundo. Su visión es sencilla, como dijo a los periodistas en mayo: «La mejor forma de despejar el camino es desarrollar jugadoras de primer nivel. No hay otra solución. Lo he vivido intensamente. La solución es encontrar y desarrollar a las mejores jugadoras del mundo. Si haces eso, el camino se despeja solo.
«Miras a Phil [Foden], Oscar Bobb, Rico Lewis, Nico O'Reilly, [James] Trafford. Llevé a James Trafford a un torneo cuando estaba en el sub-12, a París, y vi lo increíble que era y todo lo que pusimos a su alrededor para que se convirtiera en uno de los mejores porteros de este país. Así que, para mí, el objetivo es crear la mejor academia de este país, si no de Europa. Si producimos talento de élite, jugarán».
¿Puede hacerlo cada club de Inglaterra? Probablemente no. ¿Pueden cambiar las cosas para ayudar a que la situación mejore para todos? Absolutamente. Si Inglaterra quiere seguir ganando grandes títulos internacionales y mantenerse como uno de los mejores equipos del mundo durante muchos años, las oportunidades para que las jóvenes jueguen en la WSL tienen que aumentar.