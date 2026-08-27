«Limitarme a solo jugar al fútbol no va conmigo», dijo Memphis Depay a HYPEBEAST a principios de este año. «Mi nombre es más grande que el fútbol por cómo vivo, por lo que hago y por lo que represento».

De hecho, el internacional neerlandés ha disfrutado de una impresionante carrera futbolística, que comenzó en el PSV y le llevó al Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid y Corinthians, este último acaba de atarle con un nuevo contrato, pero también ha conseguido impulsar notablemente su perfil gracias a sus éxitos como rapero.

Depay empezó inicialmente a publicar música independiente en 2017, inspirado por sus raíces familiares y sus viajes por todo el mundo. Lanzó su primer álbum de estudio en 2020, titulado 'Heavy Stepper', que sirvió tanto como una celebración de su riqueza y la alta costura como para detallar su infancia y sus dificultades frente a la adversidad. El álbum se apoya demasiado en tópicos genéricos del rap, y se vio obligado a aclarar que la frase «I need money like the Glazers» de la canción 'Big Fish' no pretendía ser un dardo contra los propietarios mayoritarios del United.

Sin embargo, ha acumulado millones de visualizaciones entre YouTube y Spotify, y mostró evolución como artista en el EP colaborativo de 2025 'Favelas'. El proyecto exploró la nueva vida de Depay en Brasil tras fichar por el Corinthians, fusionando con éxito trap y funk mientras abrazaba por completo la cultura local.

Depay sí generó controversia este verano tras una larga disputa con los dirigentes del Corinthians. Antes de que se acordara la renovación del jugador de 32 años, el club había retirado su oferta inicial de ampliación por dos años, y él acusó a la entidad de tener un «comportamiento inaceptable». Apenas 24 horas después de regresar para ayudar al equipo a alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, Depay se arriesgó a provocar otra fractura al publicar un nuevo vídeo musical de la canción 'Don't Panic', en el que se ve la sede del Corinthians envuelta en llamas.

En estos momentos, los aficionados protestan contra el régimen de propiedad del club en medio de un creciente caos financiero, pero Depay aseguró que su vídeo fue «filmado hace meses», antes de añadir en un comunicado en redes sociales: «Espero que sea una protesta pacífica en la que la gente pueda expresar lo que piensa con calma. Sobre mi música, insisto en que es solo arte».

A pesar de todo eso, todavía queda mucho por llegar de Depay en la escena del rap. «Paso muchísimas horas en el estudio, pongo mi propio dinero en las sesiones y en los vídeos musicales, así que se ha convertido en algo serio», añadió Depay, que ha citado a Tupac, Jay-Z y 50 Cent entre sus inspiraciones, en HYPEBEAST. «Tengo canciones inéditas como para unos tres álbumes. Es algo que me ilusiona».