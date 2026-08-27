Donde el fútbol se encuentra con el rap: dentro de las carreras musicales de Memphis Depay, Rafael Leao y más
Desde que el héroe inglés John Barnes interpretó su icónico rap en "World In Motion", la canción de New Order para el Mundial de 1990 en Italia, los futbolistas se han visto impulsados a coquetear con el mundo del hip-hop. La mayoría de las veces, se trata de lanzamientos puntuales que ayudan a generar expectación de cara a determinados eventos o a reforzar la marca personal. Pero, en algunos casos poco habituales, va mucho más en serio que eso.
Para Memphis Depay, Rafael Leao, Moise Kean y Alex Iwobi, rapear es una vía de expresión creativa y una forma de evasión ante la presión incesante que forma parte inseparable de la vida de un futbolista de élite. El estudio es para ellos un refugio seguro en el que expresar alegría, dolor y abordar asuntos que les tocan de cerca.
Al perfeccionar sus habilidades al micrófono durante su tiempo libre, también podrían estar preparándose para cambiar algún día las botas de fútbol por un micrófono y dedicarse a tiempo completo a la música. La pregunta es: ¿tiene este cuarteto lo necesario para triunfar en el mundo del rap?
Rafael Leao
Leao está considerado entre los mejores extremos de Europa, después de haber sumado 145 participaciones de gol con el AC Milan en 291 apariciones, y además cuenta con 49 internacionalidades con la selección de Portugal. Pero el hip-hop es su segundo amor, y mostró por primera vez su talento como rapero en 2021, al publicar un EP de siete temas titulado 'Beginning' bajo el alias WAY 45, llamado así por el código postal 2845 de su ciudad natal, Seixal.
Dos años después, Leao lanzó su álbum de estudio de debut, 'My Life In Each Verse', un proyecto autobiográfico de 17 canciones que mezcla hip-hop con soul y R&B. Fue un trabajo ambicioso que permitió a los oyentes conocer mejor su vida familiar y los sacrificios que hizo de joven en Portugal, aunque su juego de palabras sencillo y su falta de variación vocal pueden hacer que resulte algo pesado de escuchar en su totalidad.
El lanzamiento en 2025 de '12:12' mostró una evolución clara en el flow de Leao, con su confianza brillando a lo largo de los ocho temas del conciso EP. Al abrazar un sonido trap más agresivo, Leao deja de lado su exterior de estrella del fútbol para reflexionar sobre su fe y sobre cómo afronta el escrutinio público.
Por ahora, WAY 45 funciona como un artista independiente de nivel medio en las plataformas de streaming, más que como una potencia comercial, pero el beneficio económico es secundario para Leao.
"Siempre quise hacer algo en la música y siento que realmente me permite expresarme porque soy tímido", contó a Rolling Stone en 2023. "Soy una persona tímida y no siempre muestro mis emociones y mis sentimientos. Pero a través de la música puedo hacerlo, y es como otro mundo para mí".
Leao seguirá persiguiendo su pasión por la música, pese a algunos duros consejos de su excompañero en el Milan Zlatan Ibrahimovic tras el lanzamiento de su primer álbum. "¡Se rió de ello y me dijo que me centrara en el fútbol!", desveló Leao. "Pero el resto [de mis amigos] me ha dicho que siga adelante y que siga haciendo lo mío".
Alex Iwobi
Bajo el nombre de 17, el canterano del Arsenal Alex Iwobi lanzó en 2024 su sencillo de debut, 'Don't Shoot', en el que participaron el actual delantero del Ipswich Town Chuba Akpom y el exinternacional sub-19 de Inglaterra Medy Elito. El mensaje central del tema era disuadir a los jóvenes de dejarse arrastrar al mundo de la violencia callejera, y un videoclip que lo acompañaba sirvió como oda a la infancia del trío en el este de Londres.
Iwobi, que ahora es un jugador clave en el Fulham y suma 99 partidos con Nigeria, publicó ese mismo año un segundo sencillo titulado 'What's Luv', que celebraba sus raíces africanas, y después centró su atención en crear una obra cohesionada. Eso quedó finalmente completado y fue presentado al gran público este abril, cuando Iwobi se convirtió en el primer jugador de la Premier League en publicar un EP: una propuesta de nueve temas titulada 'More To Life'.
El EP entra dentro del rap de lujo, con una fanfarronería que prima sobre letras con verdadero contenido, pero también está arraigado en su herencia nigeriana. La forma de interpretar de Iwobi es nítida y la producción es excepcional, mientras que la aparición del centrocampista del Aston Villa y Bélgica Amadou Onana en el tema 'Mine' añade una capa extra de energía e intriga. Aunque Iwobi todavía necesita definir una identidad sonora clara, hay suficientes aspectos positivos como para pensar que podría tener futuro sobre el escenario, y está deseando que los aficionados vean otra faceta suya.
«Todo el mundo conoce a Alex Iwobi, el futbolista, pero siento que ha llegado el momento de que la gente vea que tengo algo más que aficiones relacionadas con el fútbol, que me gusta dedicarme a muchas cosas. Y, obviamente, la música es una de ellas», dijo en una entrevista reciente con Native. «No quiero que la gente piense que me distraigo con mi música porque, al mismo tiempo, el fútbol es mi profesión principal.
«Siento que, desde que me fui al Fulham [en 2023], era el momento adecuado. Mi entrenador me da la libertad para salir y expresarme fuera del terreno de juego. Mis amigos me están dando esa libertad, y mi familia me da esa libertad. Así que, cuando mucha gente me está dando esa luz verde, me siento con confianza para expresarme a través de la música».
Memphis Depay
«Limitarme a solo jugar al fútbol no va conmigo», dijo Memphis Depay a HYPEBEAST a principios de este año. «Mi nombre es más grande que el fútbol por cómo vivo, por lo que hago y por lo que represento».
De hecho, el internacional neerlandés ha disfrutado de una impresionante carrera futbolística, que comenzó en el PSV y le llevó al Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid y Corinthians, este último acaba de atarle con un nuevo contrato, pero también ha conseguido impulsar notablemente su perfil gracias a sus éxitos como rapero.
Depay empezó inicialmente a publicar música independiente en 2017, inspirado por sus raíces familiares y sus viajes por todo el mundo. Lanzó su primer álbum de estudio en 2020, titulado 'Heavy Stepper', que sirvió tanto como una celebración de su riqueza y la alta costura como para detallar su infancia y sus dificultades frente a la adversidad. El álbum se apoya demasiado en tópicos genéricos del rap, y se vio obligado a aclarar que la frase «I need money like the Glazers» de la canción 'Big Fish' no pretendía ser un dardo contra los propietarios mayoritarios del United.
Sin embargo, ha acumulado millones de visualizaciones entre YouTube y Spotify, y mostró evolución como artista en el EP colaborativo de 2025 'Favelas'. El proyecto exploró la nueva vida de Depay en Brasil tras fichar por el Corinthians, fusionando con éxito trap y funk mientras abrazaba por completo la cultura local.
Depay sí generó controversia este verano tras una larga disputa con los dirigentes del Corinthians. Antes de que se acordara la renovación del jugador de 32 años, el club había retirado su oferta inicial de ampliación por dos años, y él acusó a la entidad de tener un «comportamiento inaceptable». Apenas 24 horas después de regresar para ayudar al equipo a alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, Depay se arriesgó a provocar otra fractura al publicar un nuevo vídeo musical de la canción 'Don't Panic', en el que se ve la sede del Corinthians envuelta en llamas.
En estos momentos, los aficionados protestan contra el régimen de propiedad del club en medio de un creciente caos financiero, pero Depay aseguró que su vídeo fue «filmado hace meses», antes de añadir en un comunicado en redes sociales: «Espero que sea una protesta pacífica en la que la gente pueda expresar lo que piensa con calma. Sobre mi música, insisto en que es solo arte».
A pesar de todo eso, todavía queda mucho por llegar de Depay en la escena del rap. «Paso muchísimas horas en el estudio, pongo mi propio dinero en las sesiones y en los vídeos musicales, así que se ha convertido en algo serio», añadió Depay, que ha citado a Tupac, Jay-Z y 50 Cent entre sus inspiraciones, en HYPEBEAST. «Tengo canciones inéditas como para unos tres álbumes. Es algo que me ilusiona».
Moise Kean
La trayectoria futbolística de Kean comenzó en la Juventus en 2019, y también ha jugado en el Hellas Verona, el Everton y el Paris Saint-Germain, aunque a menudo ha sido acusado de no estar a la altura de su potencial. Sin embargo, eso cambió cuando fichó por la Fiorentina en el verano de 2024, tras una segunda etapa decepcionante en la Juve, y el delantero logró relanzar su carrera al marcar 35 goles en sus primeros 78 partidos con la Viola, lo que le valió regresar a la selección italiana.
Encontrar la felicidad en Florencia también llevó a Kean a llevar su amor por la música al siguiente nivel. El jugador de 26 años publicó en diciembre de 2024 su álbum debut en solitario de rap, con 11 temas, titulado 'Chosen', adoptando el alter ego KMB. En el proyecto, Kean ofrece letras explícitas, alternando entre italiano e inglés, y explora una gran variedad de temas, desde el equilibrio de su doble identidad como atleta y artista hasta la importancia de la resiliencia, además de pura fanfarronería sobre su lujoso estilo de vida.
El proyecto le reportó a Kean numerosos elogios por su flow natural y su capacidad de conectar con distintos públicos, pero había un éxito mayor en el horizonte. El 27 de marzo de 2025, Kean lanzó un nuevo sencillo llamado 'BOMBAY', con un vídeo en el que aparecía de forma destacada su grupo de rap 19F, que logró visibilidad generalista. BOMBAY hizo historia en los videojuegos al convertirse en la primera canción de un futbolista profesional de la máxima categoría en formar parte de una banda sonora de EA Sports FC, y hasta la fecha ha alcanzado 1,1 millones de reproducciones en plataformas de streaming.
Preguntado por qué motivó su decisión de convertirse en artista discográfico, Kean dijo el año pasado a Vivo Azzurro TV: "Quería enviar un mensaje a los jóvenes: si eres capaz de hacer grandes cosas, ¿por qué no hacerlo? Escribo en casa después de entrenar y cuando viajo. Me calma y me hace feliz".
No hay mejor justificación que esa, y la grandeza puede estar en el horizonte si Kean sigue evolucionando como rapero en los próximos años.
Menciones destacadas
Hay algunas otras estrellas del fútbol que han probado suerte en el rap y merecen una mención. El exextremo del Real Madrid y del Everton Royston Drenthe emprendió una carrera a tiempo completo en el rap bajo el alias Roya2Faces después de frustrarse con el fútbol. Publicó un sencillo de debut llamado 'Paranoia' en 2017, que se convirtió en un éxito viral instantáneo, pero finalmente decidió alejarse de la música poco después y regresó a los terrenos de juego con el Sparta Rotterdam.
Por otro lado, el exdelantero del Sunderland Asamoah Gyan, más conocido por su brillante Mundial de 2010 con Ghana, disfrutó de un éxito que encabezó las listas con su tema 'African Girls', en el que participó el fallecido músico ghanés Castro. Gyan también recibió el premio a Mejor Sencillo Hiplife en los Ghana Music Awards de 2010.
Más recientemente, el lateral del Bayern de Múnich y de Canadá Alphonso Davies ha acaparado titulares por sus incursiones musicales, al formar un grupo informal de rap llamado Stugang durante la pandemia de la Covid-19. También sorprendió a los aficionados del Bayern en febrero del año pasado al publicar un tema llamado 'Munchen my Throne' para celebrar su renovación de contrato en el Allianz Arena.
El exdelantero del Liverpool y de Países Bajos Ryan Babel fue un paso más allá que Davies durante el confinamiento, al publicar un álbum autobiográfico de hip-hop de ocho canciones titulado 'The Autobiography – Chapter 1'. Babel incluyó varias pullas a compañeros de equipo y se sinceró sobre su relación con entrenadores del pasado, entre ellos Rafa Benitez y Louis van Gaal.
Noa Lang es otro neerlandés que se ha abierto camino en el mundo del hip-hop, usando el seudónimo Noano. El centrocampista del Napoli ha publicado varios sencillos en los últimos años, y en enero de 2025 'Waka' fue el que más repercusión tuvo, al generar 4 millones de reproducciones solo en YouTube.