¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Bundesliga in America 1-1GOAL

«¿Dónde diablos juega Harry Kane?»: cómo la Bundesliga se hace un hueco en Estados Unidos mientras compite con la Premier League y la MLS por la audiencia

Las estrellas del Bayern, un nuevo acuerdo televisivo y colectivos de base como las Red Ladies impulsan la apuesta de la Bundesliga por convertir el entusiasmo del Mundial en un apoyo duradero en Estados Unidos.

Thomas Hindle
Traducido por

  • A Kristin Schrumpf le dijeron que no podía hablar de táctica. Allí estaba, una estadounidense en un pub de Londres, dando su opinión sobre un partido del Bayern de Múnich, con un par de chicas y un nutrido grupo de hombres irritados cerca. Schrumpf, como cualquier aficionada al fútbol, señaló una carencia táctica en el sistema del Bayern. Un hombre respondió enfadado:

    «Un tipo me dijo: “Sigue buscando al hombre en Google y deja la táctica para los chicos”», contó Schrumpf.

    Aquello le dio el impulso que necesitaba para crear su propio espacio. Schrumpf llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de un entorno futbolístico más inclusivo. Aficionada del Bayern desde hacía años, se había sentido atraída por el club gracias a Robert Lewandowski y a sus raíces polacas. Pensó que las mujeres necesitaban un lugar donde hablar de fútbol a su manera, sin hombres condescendientes que opinaran sobre lo que decían o les mandaran callar.

    Así comenzó la historia de Bayern Red Ladies. Presumen, con orgullo y razón, de ser la única peña internacional del Bayern integrada exclusivamente por mujeres. Al principio, Schrumf tuvo que buscar socias como pudo. Incluso tuvo que apuntar a su madre para llegar al mínimo de 11 personas necesario para constituir una peña oficial. Ahora cuentan con más de 300 integrantes en 40 países distintos y una fuerte presencia en Estados Unidos.

    En muchos sentidos, además, las Red Ladies son un reflejo de la lucha de la Bundesliga por ganar relevancia en Estados Unidos.

    La Premier League manda como la liga nacional con mayor poder económico del fútbol mundial. La MLS cuenta con una afición propia, numerosa y en crecimiento en la región. La liga alemana pelea por captar la atención, y un nuevo acuerdo televisivo y el tirón de las estrellas del Bayern solo pueden llevarla hasta cierto punto. Necesita que los aficionados se interesen lo suficiente como para seguir volviendo. Ahí es donde entran en juego grupos de base como las Red Ladies, que ofrecen a quienes ya son aficionados un lugar al que pertenecer y a quienes aún no lo son, una puerta de entrada. Para la Bundesliga, crear esas comunidades es esencial si quiere convertir su presencia en Estados Unidos en algo duradero.

  • «Queremos aprovechar el impulso»

    imago-sport-1084654730.jpg
    Eibner

    Sin duda, el Mundial ha aumentado el interés por el fútbol en Estados Unidos.

    El Mundial se veía como un punto de inflexión para el fútbol en Estados Unidos. Se suponía que era el momento en que todo el mundo iba a descubrir que este deporte resulta bastante atractivo. En realidad, esa idea era demasiado simplista. A unas ligas les va mejor que a otras. Algunas, como LaLiga, se benefician del tirón de sus estrellas. Otras, como la MLS, se benefician de la cercanía.

    La Bundesliga tiene un poco de todo. Sí, el Bayern de Múnich es muy bueno y uno de sus mejores jugadores, Harry Kane, aún podría ganar el Balón de Oro. Sí, también hay, en términos más generales, interés en Estados Unidos por cómo funciona el fútbol alemán. Pero, sobre todo, el momento jugaba a su favor.

    «Después del Mundial queremos aprovechar ese impulso. Hemos visto el entusiasmo por el fútbol durante el verano, y lo que intentamos hacer ahora, y lo que ya estamos viendo, es atraer a los aficionados que siguieron el Mundial y conseguir que sigan el fútbol durante toda una temporada. En el mejor de los casos, que sigan la Bundesliga», explicó a GOAL Robin Austermann, vicepresidente ejecutivo de la Bundesliga para las Américas.

    Los clubes también lo notaron.

    «Creo que nuestra forma de verlo era que el Mundial iba a ser un momento muy importante y que sin duda aceleraría el interés», añadió Dee Kundra, directora general de la estrategia del Bayern de Múnich en Estados Unidos.

    Por eso, llevaban tiempo preparándose. El Bayern abrió su primera oficina en Estados Unidos en 2014, por pura coincidencia justo después de que Alemania ganara el Mundial. El Borussia Dortmund estableció una presencia permanente en Estados Unidos en 2024 y, desde entonces, ha organizado acciones promocionales por todo el país y ha aprovechado la cultura de los creadores de contenido en Nueva York. El RB Leipzig se asoció con la organización de fútbol juvenil «Top Baller» e invitó a los ganadores de competiciones de uno contra uno a realizar pruebas para entrar en su cantera en noviembre de 2025.

  • «Nos da mucho más alcance»

    imago-sport-1084672127.jpg
    Jan Huebner

    Un nuevo acuerdo televisivo ha hecho que la Bundesliga sea más accesible.

    Nada de esto es realmente posible sin un acuerdo de retransmisión viable. Si algo le ha enseñado la Premier League a Estados Unidos, es que la facilidad de acceso al fútbol lo es todo. Si no puedes ver fútbol, no aprenderás a amarlo.

    Por suerte, el acuerdo de retransmisión de la Bundesliga en Estados Unidos expiró justo antes del Mundial. Su contrato con ESPN estaba valorado en unos 30 millones de dólares anuales, pero todos los partidos eran de pago, salvo un puñado muy reducido, en su mayoría grandes encuentros del Bayern de Múnich, que podían verse en televisión en abierto. Eso incluía tanto las retransmisiones en inglés como las retransmisiones en español.

    Esta vez, la Bundesliga ha optado por repartir los derechos en Estados Unidos. USA Network y la plataforma de cine Fandango pagaron conjuntamente 100 millones de dólares por cinco temporadas por las retransmisiones en inglés. Ambos servicios pertenecen a la misma empresa matriz, Versant, que tiene una fuerte presencia tanto en la NBA como en la NFL. Todos los partidos están disponibles de una forma u otra. Más de 30 se emiten en USA Network, para lo que hace falta una suscripción estándar a la televisión por cable. Los 270 restantes pueden verse gratis en Fandango.

    Los derechos de retransmisión en español se han vendido por separado: Telemundo, de NBC Universal, ha adquirido los derechos de todas las retransmisiones en español por 10 millones de dólares anuales durante los próximos tres años. En definitiva, la Bundesliga ingresa la misma cantidad mediante dos acuerdos distintos.

    ¿Suena complicado? Pues tiene su lógica.

    «Con la nueva etapa en la que entramos en cuanto al modelo de retransmisión, nos estamos organizando para ser mucho más accesibles que antes», dijo Austermann. «De hecho, nos permite llegar a mucha más gente en Estados Unidos que nunca».

    Y las cifras también resultan prometedoras. Las retransmisiones en español de la Bundesliga llegan a unas 300.000 personas por partido, ligeramente por detrás de la Premier League y muy por delante de la Serie A.

    «Ha sido una grata sorpresa. Creo que lo que estamos haciendo es cambiar la percepción de la Bundesliga en este país», declaró a GOAL Joaquin Duro, vicepresidente ejecutivo de Deportes y responsable de streaming de Telemundo.

    El Mundial también contribuyó a ese impulso. Las cifras de audiencia de Telemundo se dispararon durante el torneo, y el consumo de fútbol en español casi igualó a la audiencia de las retransmisiones en inglés.

    «Terminamos el Mundial con un reparto de audiencia casi al 50 % por primera vez. Y ni siquiera es una comparación justa si se tiene en cuenta el público potencial al que puede llegar FOX. Es de unos 150 millones de personas, mientras que el nuestro ronda los 45-50 millones. Así que alcanzar el 50 % de la cuota de pantalla y de las audiencias en un Mundial significa aún más para nosotros», añadió Duro.

  • «¡Dios mío, es Harry Kane!»

    Harry Kane 2026/27
    getty

    La enorme presencia mundial del Bayern ha contribuido al crecimiento de la Bundesliga en Estados Unidos.

    Por supuesto, esta sigue siendo una economía impulsada por las estrellas. Y ayuda que el Bayern cuente ahora con un buen número de figuras de talla mundial. El club siempre ha tenido talento de primer nivel, pero la marcha de Robert Lewandowski al Barcelona dejó un vacío que había que llenar. El Bayern reaccionó, aunque con retraso, con el fichaje de Kane un año después. El capitán de Inglaterra pulverizó prácticamente todos los récords goleadores a su alcance en el fútbol nacional y figura entre los principales candidatos al Balón de Oro este año.

    Eso hace que sea más fácil despertar interés por la Bundesliga.

    «Creo que todo tiene que apoyarse en las grandes estrellas que la gente probablemente descubra durante el Mundial», dijo Duro. «Y dirán: “¡Dios mío, es Harry Kane! ¡Ya conocía a Harry Kane! ¿Dónde demonios juega Harry Kane? Ah, pues en un lugar de Alemania”».

    El propio Bayern sabe que contar con jugadores de élite impulsa su presencia en el mercado estadounidense, aunque no necesariamente fiche para complacer al público de Estados Unidos.

    «A medida que nos internacionalizamos y tratamos de llegar a nuevos mercados, nos encontramos con una cultura muy centrada en las estrellas a la que tenemos que adaptarnos, porque nosotros también contamos con algunas de las más grandes. Por eso, para nosotros es muy importante sacar partido a esa cultura del estilo», dijo Kundra.

    En términos más generales, el Bayern atraviesa una buena época. El año pasado llevó al PSG al límite en la semifinal de la Champions League y debe figurar entre los favoritos para ganar la competición esta temporada. La temporada pasada se adjudicó la Bundesliga con 16 puntos de ventaja y solo perdió un partido de liga. Es cierto que existe preocupación por el desequilibrio, pero un Bayern fuerte suele ser bueno para el fútbol alemán en Estados Unidos. De eso no hay duda.

  • Relacionándolo de nuevo con las tradiciones de la selección masculina de Estados Unidos y de los clubes

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    El muro amarillo del Dortmund es una de las imágenes más impresionantes del fútbol mundial.

    En todo caso, la liga ve al Bayern como una puerta de entrada a la competición, una ventana a las distintas historias que hacen que la Bundesliga en su conjunto resulte tan atractiva. Una de ellas, por ejemplo, es que la máxima categoría alemana siempre ha sido un semillero de talento estadounidense, algo con lo que conectan los aficionados de Estados Unidos.

    «No tiene por qué ser siempre una superestrella. También puede ser un talento emergente con raíces estadounidenses. Se puede plantear: “Bueno, ¿será esta la temporada en la que Malik Tillman dé el salto definitivo en el Leverkusen? ¿Sí o no?”. Puede que alcance un reconocimiento general al mismo nivel que Luis Diaz, pero es una historia. Somos la liga que más jugadores estadounidenses ha tenido a lo largo de su historia, más de 80», explicó Austermann.

    Y hay más. Frankfurt, Dortmund, Leverkusen y Hamburg son clubes fascinantes, con historias brillantes. Ahora, la Bundesliga intenta contar sus historias de forma más eficaz. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy y Christopher Nkunku son jugadores de enorme talento. Sus aficiones son multitudinarias.

    «¿Qué significa ser aficionado del Frankfurt o del Dortmund? ¿Qué tiene de especial el Muro Amarillo? ¿Por qué hay siempre tanto ruido en los estadios? Son el tipo de historias que tenemos que contar de forma activa. Porque, una vez más, no puedo dar por sentado que tú, tus amigos o la gente de Estados Unidos las conozcáis. En este caso, tenemos que darlas a conocer y ayudar al público a entenderlas», añadió Austermann.

    Eso implica contar con creadores de contenido que tienen un gran número de seguidores para explorar a fondo cada club. Es parte de la iniciativa «Discover a Club», que ha dado a conocer a un público mucho más amplio a los equipos considerados más pequeños de la Bundesliga.

    «Enviamos a Alemania a un creador de contenido de Estados Unidos y a otro de México. Pasan una semana entera con el club y cuentan la historia del Frankfurt, el Schalke o algún otro desde una perspectiva estadounidense completamente distinta. Facilitamos ese contenido a nuestro operador de televisión y lo utilizamos en las redes sociales. Y esa narrativa puede aprovecharse durante toda la temporada», explicó Austermann.

    También ayuda que los clubes de la Bundesliga estén mucho más interesados en colaborar a escala mundial que los de otras ligas.

    «Nuestros clubes están muy abiertos a ello. Son muy activos. Desde luego, quieren contar sus historias. Compiten en el terreno deportivo, pero, cuando se trata de actividades internacionales, concretamente en Estados Unidos, sabemos que la gente sigue primero a los jugadores, después a los clubes y, por último, a la liga. Sí. Así que podemos hacer mucho, pero también necesitamos a los clubes», añadió Austermann.

    Y hay más. El fútbol alemán tiene cierta mística. Los clubes suelen gestionarse de forma bastante sostenible. Rara vez hacen grandes desembolsos y son propiedad de sus aficionados. El ambiente de sus estadios no tiene parangón. El resto del fútbol europeo tiene un carácter empresarial. Alemania no es perfecta, pero también conserva un encanto cercano.

  • «Somos auténticos»

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    El Bayern de Múnich mantiene vínculos históricos con la Oktoberfest y llevó su espíritu a Nueva York

    El 18 de septiembre, el Bayern de Múnich reservó en exclusiva el Timeout Market de Union Square, en pleno sur de Manhattan, para celebrar un evento del Oktoberfest. La idea era bastante sencilla: el Bayern de Múnich tenía un partido contra el Union Berlin. El festival anual de la cerveza de Múnich acababa de comenzar y el club quería llevarlo a América.

    No es algo especialmente nuevo. Cada año se celebran cientos de Oktoberfests por todo Estados Unidos, dada la fascinación por la cultura alemana y la afición a la cerveza. Pero rara vez cuentan con el respaldo de una liga.

    «Pensamos: “Un momento, somos una marca bávara auténtica. Nuestro socio cervecero es Paulaner, una de las seis únicas cervezas que pueden servirse en el Oktoberfest original. ¿Por qué no hacemos algo juntos para que sea realmente auténtico?”», explicó Kundra.

    El resultado fue enormemente atractivo. Cientos de personas abarrotaron un espacio relativamente pequeño. Había mascotas, jarras de cerveza y pantallas gigantes para ver el partido. El Bayern goleó al Union por 7-0. Kane marcó dos goles y Michael Olise, tres. No fue el mejor escaparate para la igualdad competitiva, pero sí mostró lo atractivo que podía ser el espectáculo. Al acabar el partido, los organizadores celebraron un concurso en el que los participantes debían sostener con el brazo extendido una jarra llena con un litro de cerveza, sin bajarla ni caerse.

    Las Red Ladies también estuvieron presentes. Nueva York está a 4.000 millas de Múnich. Pero aquel día la distancia parecía mucho menor.