A Kristin Schrumpf le dijeron que no podía hablar de táctica. Allí estaba, una estadounidense en un pub de Londres, dando su opinión sobre un partido del Bayern de Múnich, con un par de chicas y un nutrido grupo de hombres irritados cerca. Schrumpf, como cualquier aficionada al fútbol, señaló una carencia táctica en el sistema del Bayern. Un hombre respondió enfadado:

«Un tipo me dijo: “Sigue buscando al hombre en Google y deja la táctica para los chicos”», contó Schrumpf.

Aquello le dio el impulso que necesitaba para crear su propio espacio. Schrumpf llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de un entorno futbolístico más inclusivo. Aficionada del Bayern desde hacía años, se había sentido atraída por el club gracias a Robert Lewandowski y a sus raíces polacas. Pensó que las mujeres necesitaban un lugar donde hablar de fútbol a su manera, sin hombres condescendientes que opinaran sobre lo que decían o les mandaran callar.

Así comenzó la historia de Bayern Red Ladies. Presumen, con orgullo y razón, de ser la única peña internacional del Bayern integrada exclusivamente por mujeres. Al principio, Schrumf tuvo que buscar socias como pudo. Incluso tuvo que apuntar a su madre para llegar al mínimo de 11 personas necesario para constituir una peña oficial. Ahora cuentan con más de 300 integrantes en 40 países distintos y una fuerte presencia en Estados Unidos.

En muchos sentidos, además, las Red Ladies son un reflejo de la lucha de la Bundesliga por ganar relevancia en Estados Unidos.

La Premier League manda como la liga nacional con mayor poder económico del fútbol mundial. La MLS cuenta con una afición propia, numerosa y en crecimiento en la región. La liga alemana pelea por captar la atención, y un nuevo acuerdo televisivo y el tirón de las estrellas del Bayern solo pueden llevarla hasta cierto punto. Necesita que los aficionados se interesen lo suficiente como para seguir volviendo. Ahí es donde entran en juego grupos de base como las Red Ladies, que ofrecen a quienes ya son aficionados un lugar al que pertenecer y a quienes aún no lo son, una puerta de entrada. Para la Bundesliga, crear esas comunidades es esencial si quiere convertir su presencia en Estados Unidos en algo duradero.