A Kristin Schrumpf le dijeron que no podía hablar de táctica. Allí estaba, una estadounidense en un pub de Londres, dando su opinión sobre un partido del Bayern de Múnich, con un par de chicas y un numeroso grupo de hombres irritados cerca. Schrumpf, como cualquier aficionada al fútbol, señaló una carencia táctica en el sistema del Bayern. Un hombre respondió enfadado:

«Uno de esos tipos me dijo: “Sigue buscando al hombre en Google y deja la táctica a los tíos”», contó Schrumpf.

Aquello le dio el impulso que necesitaba para crear su propio espacio. Schrumpf llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de un entorno futbolístico más inclusivo. Aficionada del Bayern desde hacía años, había llegado al club atraída por Robert Lewandowski debido a sus raíces polacas. Pensó que las mujeres necesitaban un lugar donde hablar de fútbol a su manera, sin tipos condescendientes que metieran baza o les dijeran que se callaran.

Así comenzó la historia de Bayern Red Ladies. Presumen, con razón, de ser el único club internacional de aficionados del Bayern compuesto exclusivamente por mujeres. Al principio, Schrumf tuvo que rebuscar para encontrar integrantes. Incluso tuvo que inscribir a su madre para alcanzar el mínimo de 11 personas necesario para constituir una peña oficial. Ahora cuentan con más de 300 integrantes en 40 países distintos, además de una fuerte presencia en Estados Unidos.

En muchos sentidos, las integrantes de Bayern Red Ladies también representan la lucha de la Bundesliga por ganar relevancia en Estados Unidos.

La Premier League manda como la competición nacional con mayor poder económico del fútbol mundial. La MLS cuenta con una afición propia, numerosa y en crecimiento en la región. La liga alemana lucha por captar la atención, y un nuevo acuerdo televisivo y el tirón de las estrellas del Bayern solo pueden llevarla hasta cierto punto. Necesita que a los aficionados les importe lo suficiente como para seguir volviendo. Ahí entran en juego los grupos de base como Bayern Red Ladies, que ofrecen a los aficionados actuales un lugar al que pertenecer y a los nuevos una puerta de entrada. Para la Bundesliga, crear esas comunidades es esencial si quiere convertir su presencia inicial en Estados Unidos en algo duradero.