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Bundesliga in America 1-1GOAL

«¿Dónde demonios juega Harry Kane?»: Cómo la Bundesliga se hace un hueco en Estados Unidos mientras compite con la Premier League y la MLS por los espectadores

Las estrellas del Bayern, un nuevo acuerdo televisivo y colectivos de base como Red Ladies impulsan la apuesta de la Bundesliga por convertir el entusiasmo generado por el Mundial en un apoyo duradero en Estados Unidos.

Thomas Hindle
Traducido por

  • A Kristin Schrumpf le dijeron que no podía hablar de táctica. Allí estaba, una estadounidense en un pub de Londres, dando su opinión sobre un partido del Bayern de Múnich, con un par de chicas y un numeroso grupo de hombres irritados cerca. Schrumpf, como cualquier aficionada al fútbol, señaló una carencia táctica en el sistema del Bayern. Un hombre respondió enfadado:

    «Uno de esos tipos me dijo: “Sigue buscando al hombre en Google y deja la táctica a los tíos”», contó Schrumpf.

    Aquello le dio el impulso que necesitaba para crear su propio espacio. Schrumpf llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de un entorno futbolístico más inclusivo. Aficionada del Bayern desde hacía años, había llegado al club atraída por Robert Lewandowski debido a sus raíces polacas. Pensó que las mujeres necesitaban un lugar donde hablar de fútbol a su manera, sin tipos condescendientes que metieran baza o les dijeran que se callaran.

    Así comenzó la historia de Bayern Red Ladies. Presumen, con razón, de ser el único club internacional de aficionados del Bayern compuesto exclusivamente por mujeres. Al principio, Schrumf tuvo que rebuscar para encontrar integrantes. Incluso tuvo que inscribir a su madre para alcanzar el mínimo de 11 personas necesario para constituir una peña oficial. Ahora cuentan con más de 300 integrantes en 40 países distintos, además de una fuerte presencia en Estados Unidos.

    En muchos sentidos, las integrantes de Bayern Red Ladies también representan la lucha de la Bundesliga por ganar relevancia en Estados Unidos.

    La Premier League manda como la competición nacional con mayor poder económico del fútbol mundial. La MLS cuenta con una afición propia, numerosa y en crecimiento en la región. La liga alemana lucha por captar la atención, y un nuevo acuerdo televisivo y el tirón de las estrellas del Bayern solo pueden llevarla hasta cierto punto. Necesita que a los aficionados les importe lo suficiente como para seguir volviendo. Ahí entran en juego los grupos de base como Bayern Red Ladies, que ofrecen a los aficionados actuales un lugar al que pertenecer y a los nuevos una puerta de entrada. Para la Bundesliga, crear esas comunidades es esencial si quiere convertir su presencia inicial en Estados Unidos en algo duradero.

  • «Queremos aprovechar el impulso»

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    Eibner

    El Mundial ha aumentado, sin duda, el interés por el fútbol en Estados Unidos.

    El Mundial se veía como un punto de inflexión para el fútbol en Estados Unidos. Se suponía que sería el momento en que todo el mundo se daría cuenta de que este deporte es bastante atractivo. En realidad, era una suposición simplista. A unas ligas les va mejor que a otras. Algunas, como LaLiga, se benefician del tirón de sus estrellas. Otras, como la MLS, se benefician de la cercanía.

    La Bundesliga tiene un poco de todo. Sí, el Bayern es muy bueno, y uno de sus mejores jugadores, Harry Kane, todavía podría ganar el Balón de Oro. Sí, también existe, en términos más generales, interés en Estados Unidos por cómo funciona el fútbol alemán. Pero, sobre todo, el momento le favoreció.

    «Después del Mundial, queremos aprovechar ese impulso. Hemos visto el entusiasmo por el fútbol durante el verano y lo que intentamos ahora, y lo que vemos que podemos hacer, es conseguir que los aficionados que siguieron el Mundial sigan el fútbol durante toda una temporada. En el mejor de los casos, con la Bundesliga», declaró a GOAL Robin Asutermann, vicepresidente ejecutivo de la Bundesliga para las Américas.

    Los clubes también lo notaron.

    «Creo que lo planteamos así: el Mundial iba a ser un momento muy importante y, sin duda, aceleraría el interés», añadió Dee Kundra, directora general de la estrategia del Bayern Múnich en Estados Unidos.

    Por eso llevaban tiempo preparándose. El Bayern abrió su primera oficina en Estados Unidos en 2014, por pura coincidencia, justo después de que Alemania ganara el Mundial. El Borussia Dortmund estableció una presencia permanente en Estados Unidos en 2024 y, desde entonces, ha organizado actividades por todo el país y ha recurrido a la cultura de los creadores de contenido en Nueva York. El RB Leipzig se asoció con la organización de fútbol juvenil «Top Baller» e invitó a los ganadores de competiciones de uno contra uno a hacer una prueba con el primer equipo en noviembre de 2025.

  • «Nos da mucho más alcance»

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    Jan Huebner

    Un nuevo acuerdo televisivo ha hecho que la Bundesliga sea más accesible.

    Nada de esto es realmente posible sin un acuerdo de retransmisión viable. Si hay algo que la Premier League le ha enseñado a Estados Unidos, es que la facilidad para ver los partidos lo es todo. Si no puedes ver fútbol, no aprenderás a amarlo.

    Por suerte, el acuerdo de televisión de la Bundesliga en Estados Unidos venció justo antes del Mundial. Su contrato con ESPN tenía un valor de unos 30 millones de dólares al año, pero todos los partidos eran de pago, salvo un puñado, en su mayoría grandes encuentros del Bayern de Múnich, que podían verse en televisión en abierto. Eso incluía las retransmisiones tanto en inglés como en español.

    Esta vez, la Bundesliga ha optado por dividir los derechos en Estados Unidos. USA Network y la plataforma de películas Fandango pagaron conjuntamente 100 millones de dólares por cinco temporadas de derechos de retransmisión en inglés. Ambos servicios pertenecen a la misma empresa matriz, Versant, que tiene una fuerte presencia tanto en la NBA como en la NFL. Todos los partidos pueden verse de una forma u otra. Más de 30 se emiten en USA Network, para lo que se necesita una suscripción convencional a la televisión por cable. Los 270 restantes pueden verse gratis en Fandango.

    Los derechos de retransmisión en español se han vendido por separado: Telemundo, de NBC Universal, ha adquirido los derechos de todos los partidos en ese idioma por 10 millones de dólares para los próximos tres años. En definitiva, la Bundesliga ingresa la misma cantidad mediante dos acuerdos distintos.

    ¿Suena complicado? Pues hay una lógica detrás de todo esto.

    «Con esta nueva etapa en la forma de organizar las retransmisiones, nos estamos posicionando para que sea mucho más fácil vernos que antes», afirmó Austermann. «De hecho, nos permite llegar a mucha más gente en Estados Unidos que nunca».

    Y las cifras también resultan prometedoras. Con las retransmisiones en español, la Bundesliga llega a unas 300.000 personas por partido, un poco por detrás de la Premier League y muy por delante de la Serie A.

    «Ha sido una grata sorpresa. Creo que lo que estamos haciendo es cambiar la percepción de la Bundesliga en este país», declaró a GOAL Joaquin Duro, vicepresidente ejecutivo de Deportes y responsable de streaming de Telemundo.

    El Mundial también dio un impulso a esas cifras. La audiencia de Telemundo se disparó durante el torneo y el consumo de fútbol en español casi igualó al de las retransmisiones en inglés.

    «Durante el Mundial, por primera vez acabamos con un reparto de audiencia de casi el 50 % para cada idioma. Y ni siquiera es una comparación justa si se mira el público potencial de FOX, que ronda los 150 millones de personas, mientras que el nuestro ronda los 45 o 50 millones. Así que alcanzar el 50 % del reparto de audiencia y de las cifras de espectadores en un Mundial significa aún más para nosotros», añadió Duro.

  • «¡Dios mío, es Harry Kane!»

    Harry Kane 2026/27
    getty

    La enorme presencia global del Bayern ha contribuido al crecimiento de la Bundesliga en Estados Unidos.

    Por supuesto, esta sigue siendo una economía impulsada por las estrellas. Y ayuda que el Bayern cuente con tantas figuras de talla mundial. El club siempre ha tenido futbolistas de primer nivel, pero la marcha de Robert Lewandowski al Barcelona dejó un vacío que había que llenar. El Bayern respondió, aunque con retraso, fichando a Kane un año después. El capitán de Inglaterra batió prácticamente todos los récords goleadores a su alcance en el fútbol nacional y figura entre los principales candidatos al Balón de Oro de este año.

    Eso hace que sea más fácil despertar interés por la Bundesliga.

    «Creo que todo depende de las superestrellas que la gente probablemente descubra a través del Mundial», dijo Duro. «Y dirán: “¡Madre mía, es Harry Kane! ¡Ya conocía a Harry Kane! ¿Dónde demonios juega Harry Kane? Ah, ¿sabes qué? En un lugar de Alemania”».

    El propio Bayern sabe que contar con jugadores de élite impulsa su presencia en el mercado estadounidense, aunque no necesariamente haga fichajes para satisfacer a los espectadores de Estados Unidos.

    «A medida que nos internacionalizamos y tratamos de llegar a nuevos mercados, existe una marcada cultura de las estrellas que debemos aprovechar, porque nosotros también contamos con algunas de las mayores figuras. Por eso, para nosotros es muy importante sacar partido de esa cultura del estilo», dijo Kundra.

    En términos más generales, el Bayern atraviesa una buena etapa en su conjunto. Llevó al PSG al límite en la semifinal de la Champions League del año pasado y hay que considerarlo uno de los favoritos para ganar la competición esta temporada. El año pasado conquistó la Bundesliga con 16 puntos de ventaja y solo perdió un partido de liga. Es cierto que preocupa la desigualdad. Pero, sin duda, que al Bayern le vaya bien suele beneficiar al fútbol alemán en Estados Unidos.

  • Relacionándolo con la selección masculina de Estados Unidos y las tradiciones de los clubes

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    AFP

    El muro amarillo del Dortmund es una de las imágenes más impresionantes del fútbol mundial.

    De hecho, la Bundesliga ve en el Bayern una puerta de entrada a la competición, una ventana a las distintas historias que hacen tan atractiva a la liga en su conjunto. Una de ellas, por ejemplo, es que la máxima categoría alemana siempre ha sido un vivero de talento estadounidense, algo con lo que conectan los aficionados de Estados Unidos.

    «No tiene por qué tratarse siempre de una gran superestrella. También puede ser un talento emergente con raíces estadounidenses. Se puede plantear: “Vale, Malik Tillman, ¿es esta su temporada de consagración en el Leverkusen? ¿Sí o no?”. Puede que alcance un reconocimiento general al mismo nivel que Luis Diaz, pero es una historia. Somos la liga que más jugadores estadounidenses ha tenido en su historia, con más de 80», explicó Austermann.

    Y hay mucho más. Frankfurt, Dortmund, Leverkusen y Hamburgo son clubes enormemente atractivos, con historias brillantes. Ahora, la Bundesliga intenta contar sus historias de manera más eficaz. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy y Christopher Nkunku son jugadores de enorme talento. Sus aficiones son multitudinarias.

    «¿Qué significa ser aficionado del Frankfurt o del Dortmund? ¿Qué tiene de especial el Muro Amarillo? ¿Por qué hay siempre tanto ruido en los estadios? Esas son las historias que tenemos que contar activamente. Porque, insisto, no puedo dar por hecho que tú, tus amigos o la gente de Estados Unidos las conozcáis. En este caso, tenemos que darlas a conocer y, en cierto modo, ayudar al público a entenderlas», añadió Austermann.

    Eso supone recurrir a creadores de contenido con un gran número de seguidores para profundizar en cada club. Forma parte de la iniciativa «Discover a Club», que ha acercado a los equipos considerados más pequeños de la Bundesliga a un público mucho más amplio.

    «Enviamos a Alemania a un creador de contenido de Estados Unidos y a otro de México. Pasan una semana entera con el club y cuentan la historia del Frankfurt, del Schalke o de otro equipo de una forma completamente distinta, desde una perspectiva estadounidense. Facilitamos el contenido a nuestra cadena de televisión y lo utilizamos en redes sociales. Y podemos recurrir a ese relato durante toda la temporada», explicó Austermann.

    También ayuda que los clubes de la Bundesliga estén mucho más interesados en la colaboración internacional que los de otras ligas.

    «Nuestros clubes están muy abiertos a ello. Son muy activos. Desde luego, quieren contar sus historias. Compiten en el terreno deportivo, pero, en lo que respecta a las actividades internacionales, especialmente en Estados Unidos, sabemos que la gente sigue primero a los jugadores, después a los clubes y, por último, a la liga. Sí, podemos hacer mucho, pero también necesitamos a los clubes», añadió Austermann.

    Hay más. El fútbol alemán tiene cierta mística. Los clubes suelen gestionarse de forma bastante sostenible. Rara vez gastan grandes sumas y son propiedad de sus aficionados. El ambiente de sus estadios no tiene parangón. El resto del fútbol europeo es corporativo. Alemania no es perfecta, pero también tiene un encanto cercano.

  • «Somos auténticos»

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    El Bayern de Múnich mantiene vínculos históricos con la Oktoberfest y llevó su espíritu a Nueva York

    El 18 de septiembre, el Bayern de Múnich reservó el Timeout Market de Union Square, en el sur de Manhattan, para celebrar un Oktoberfest. La idea era bastante sencilla: los bávaros jugaban contra el Union Berlin. La fiesta anual de la cerveza de Múnich acababa de comenzar y el club quería llevarla a América.

    No era nada especialmente novedoso. Cada año se celebran cientos de Oktoberfests por todo Estados Unidos, tal es la fascinación por la cultura alemana (y las ganas de beber). Pero rara vez cuentan con el respaldo de una liga.

    «Pensamos: “Un momento, somos una marca bávara auténtica. Nuestra marca de cerveza asociada es Paulaner, una de las seis únicas que pueden servirse en el Oktoberfest original. ¿Por qué no hacemos algo juntos para que sea realmente auténtico?”», explicó Kundra.

    El resultado fue todo un éxito. Cientos de personas abarrotaron un espacio relativamente pequeño. Había mascotas, jarras de cerveza y pantallas enormes para ver el partido. El Bayern arrolló al Union Berlin por 7-0. Kane marcó dos goles y Michael Olise, tres. No fue el mejor ejemplo de igualdad competitiva, pero sí mostró lo atractivo que podía ser el producto. Al terminar el partido, los organizadores celebraron un concurso en el que los participantes debían sostener una jarra llena con un litro de cerveza, con el brazo extendido, sin dejarla caer ni caerse.

    Las mujeres del Bayern también estuvieron presentes. Nueva York está a unos 6.400 kilómetros de Múnich. Pero aquel día, allí, parecía estar mucho más cerca.