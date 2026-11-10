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GFX Marcus Rashford Rebel United

Dobló a todo un Gobierno: así mostró Marcus Rashford lo que significa rebelarse en el fútbol

Marcus Rashford siempre ha luchado contra la pobreza infantil y la desigualdad social. Para ello, el delantero del Manchester United ha desafiado al Gobierno y cuestionado una idea todavía común en el fútbol: que el jugador debe pensar solo en lo que ocurre en el campo y mantenerse al margen de las cuestiones sociales. El episodio 19 de nuestra serie «Rebel United» está dedicado al futbolista inglés.

Jochen Tittmar
Traducido por

  • Marcus Rashford, del Manchester United, no es el primero que viene a la mente cuando se piensa en un rebelde. Pero su rebeldía es distinta de la de Eric Cantona, Mario Balotelli o Stefan Effenberg: no nace de la ira, sino de un recuerdo.

    Rashford creció en Wythenshawe, un barrio desfavorecido de Manchester, y fue criado por su madre, Melanie, que trabajó duro para mantener a sus cinco hijos.

    Las comidas escolares gratuitas y las ayudas alimentarias eran esenciales. Rashford sabe lo que significa no tener suficiente dinero: «A veces no había nada que comer y nos íbamos a la cama», contó a la BBC.

  • Marcus Rashford ha escrito una carta al Gobierno.

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Rashford ha luchado por la gratuidad de los comedores escolares

    «Aquí no se trata de política, sino de humanidad»

    Tras su llegada al Manchester United en 2016, podría haber dejado atrás aquel pasado. En cambio, lo convirtió en el punto de partida de una lucha que iba más allá de él mismo.

    Durante la pandemia de COVID-19 de 2020, el cierre de las escuelas en el Reino Unido puso en riesgo las comidas gratuitas para muchos niños de familias con bajos ingresos. El Gobierno no quería mantener la ayuda durante el verano. Para Rashford era inaceptable: él sabía cuánto importaban esas comidas.

    Junto con la organización de ayuda alimentaria FareShare, trabajó para garantizar la alimentación de los niños necesitados. Después dio un paso más. En junio de 2020 publicó una carta abierta al Gobierno en la que pedía que se mantuviera la ayuda. Su mensaje: «No se trata de política, sino de humanidad».

  • Un joven de 22 años contra Boris Johnson

    UK Prime Minister Boris Johnson Visits Football Club Bury FC
    Getty Images News

    Boris Johnson fue primer ministro inglés de 2019 a 2022.

    La presión dio sus frutos: el primer ministro Boris Johnson dio marcha atrás y anunció un fondo para el verano destinado a ayudar a 1,3 millones de niños en situación de vulnerabilidad.

    Pero Rashford no se rindió: cuando el Gobierno rechazó ampliar aún más las ayudas, lanzó una petición que firmaron más de un millón de personas. En noviembre llegó un paquete de ayudas estatales de 400 millones de libras (unos 450 millones de euros en aquel momento).

    Un futbolista de 22 años había desencadenado un debate político y llevado al Gobierno a cambiar de postura. No se trataba de una simple iniciativa benéfica como las impulsadas por otros deportistas: Rashford había convertido su popularidad en presión política.

    Convencido de que se podía hacer más, no se limitó a paliar una emergencia, sino que quiso cambiar las causas de las desigualdades sociales.

  • Marcus Rashford ha creado un grupo de trabajo contra la pobreza infantil.

    Marcus Rashford Manchester United 2026-27 Ipswich
    Getty

    En el pasado, Marcus Rashford encontraba refugio en el mundo de los libros

    «Me gustaría que todos los niños tuvieran esta posibilidad de escapar»

    Junto con empresas, cadenas de supermercados y organizaciones humanitarias, fundó la Child Food Poverty Taskforce para ejercer presión política e impulsar medidas concretas contra la pobreza infantil. Después amplió su compromiso al programa estatal Healthy Start, que proporciona a las familias que cumplen los requisitos vales para comprar leche, fruta y verdura. Junto con el chef televisivo Tom Kerridge, Rashford promovió la importancia de una alimentación saludable.

    También en 2020 lanzó un club de lectura con Macmillan Children’s Books para dar a los niños desfavorecidos acceso a la literatura, un lujo que él mismo no siempre pudo permitirse de pequeño. «Refugiarme en los libros me habría ayudado: me gustaría que todos los niños pudieran hacerlo», declaró.

    Su Rebelión de Rashford no se limita a las cuestiones sociales: también se ha posicionado contra el racismo. Tras la final de la Eurocopa de 2021 que perdió Inglaterra, él, Jadon Sancho y Bukayo Saka recibieron insultos por el color de su piel después de fallar sus penaltis.

  • Marcus Rashford ha ayudado a quienes no tienen voz propia

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    AFP

    En 2020, Rashford fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

    Rashford se disculpó por su actuación, pero enseguida marcó la línea entre la crítica legítima y el racismo: «Acepto las críticas a mi juego, el penalti tenía que haber entrado. Pero nunca pediré perdón por quién soy ni por de dónde vengo».

    En el fútbol moderno, esta actitud no puede darse por sentada: los jugadores también son marcas y embajadores publicitarios, y su comunicación se planifica para evitar polémicas.

    Rashford asumió esos riesgos y utilizó su notoriedad para dar voz a quienes no la tienen. Demuestra que un deportista puede influir en la sociedad también fuera del campo.

  • La rebelión de Marcus Rashford es constructiva

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Sin embargo, Rashford no busca el conflicto por el conflicto, como otras figuras carismáticas. Su rebeldía, arraigada en sus convicciones, persigue un objetivo concreto.

    Su compromiso no ha acabado con la pobreza infantil en el Reino Unido: los paquetes de ayuda no bastan para resolver los problemas estructurales de la noche a la mañana. Pero Rashford ha demostrado que un solo futbolista puede marcar una diferencia mayor de la que el sistema le reconoce.

    Quizá esa sea la verdadera rebeldía en el fútbol: no levantar el dedo corazón ni saltarse las reglas, sino romper un esquema que todo el mundo da por sentado.