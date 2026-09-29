Hittzfeld no estaba preocupado, sin embargo. Aunque la Juve contaba con un talento aterrador en la figura de Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero y Boksic, el técnico alemán había detectado en Peruzzi un punto débil clave.

«Sabíamos que la Juventus tenía a Peruzzi en la portería, un guardameta que no era tan fuerte en las salidas, muy fuerte bajo palos, pero no cuando salía», contó a UEFA. «Y también sabíamos que teníamos delanteros muy fuertes por alto, especialmente Kalle Riedle, que era un monstruo aéreo, así que practicamos específicamente las jugadas a balón parado».

La Juventus empezó con confianza, pero el Dortmund protegió los espacios alrededor de su área y esperó los momentos que Hitzfeld había preparado para que los aprovecharan. Los italianos controlaban la posesión, pero se mostraban algo imprecisos, mientras que el Dortmund estaba listo para golpear ante cualquier oportunidad.

La Juventus se enfadó al ver cómo desestimaban una petición de penalti al principio del partido y también vio a Vieri sacarse un disparo difícil tras colarse entre dos defensores y recibir un pase largo, pero su intento se estrelló en el lateral de la red.

La primera gran ocasión del Dortmund llegó en el minuto 29, cuando un mal despeje de la Juventus cayó perfectamente para que el centrocampista escocés Paul Lambert enviara al primer toque un centro profundo al área. Completamente desmarcado, Riedle se elevó para bajar el balón del aire y lo mandó botando por debajo del guardameta Peruzzi cuando este salía de su línea.

Con Zidane moviendo los hilos, la Juventus siguió apretando alrededor del área rival, pero no consiguió poner realmente en aprietos a Stefan Klos. De nuevo, el eficiente Dortmund le hizo pagar eso y el «monstruo aéreo» Riedle aguantó un desafío para rematar el córner de Moller y mandar un potente cabezazo a la red.

«Por supuesto, cuando marqué esos goles la euforia dentro de mí fue una locura», dijo.

Riedle sufrió una lesión y necesitó una inyección en el descanso para poder jugar la segunda parte. «Viví aquella noche en Múnich como en trance», añadió. «Ni siquiera procesé la charla de Hitzfeld; simplemente fui a por ello».

Mientras que los alemanes empezaron con brillo el segundo periodo y Riedle vio cómo un cabezazo en plancha se marchaba fuera, la Juventus se iba acercando disparo a disparo y por fin empezó a exigir a Klos. A mitad de la segunda parte, una buena jugada de pases terminó con Boksic asistiendo al suplente Del Piero, cuyo sutil toque superó al guardameta.

Con el gol de Del Piero, la Juventus por fin había recogido el premio a su presión. La ventaja del Dortmund empezó a parecer de repente vulnerable y Hitzfeld respondió dando entrada al jugador que se había pasado la noche estudiando a Peruzzi y que estaba decidido a demostrar algo.

«Nuestro equipo estaba repleto de internacionales. Como todo el mundo estaba en forma, ya sospechaba que me tocaría estar en el banquillo», recordó, para añadir después: «Estaba un poco molesto por tener que quedarme tanto tiempo en el banquillo. Al fin y al cabo, mis goles contra el Auxerre y el Manchester United nos habían ayudado a llegar a la final en primer lugar. Aunque Hitzfeld me explicó las razones la noche anterior al partido, no estaba precisamente contento con mi papel de suplente».

El jugador de 20 años sustituyó al máximo goleador Stephane Chapuisat y, en cuestión de segundos, ya estaba persiguiendo un pase al espacio de Moller. El defensa de la Juve Paolo Montero se estaba acercando, pero el centrocampista no perdió tiempo, conectó con el balón fuera del área y superó de inmediato por arriba al indefenso Peruzzi.

«Eso probablemente fue simple temeridad juvenil», bromeó. «De 10 intentos, probablemente habría fallado nueve. Pero contra la Juve, de verdad que todo salió perfecto».

Por primera vez en su historia, el Borussia Dortmund era campeón de Europa.

«Esos son momentos que no se repiten muy a menudo en la vida», dijo Riedle a Sport1 18 años después. «Sinceramente, ganar la Champions League fue incluso más significativo para mí que ganar la Copa del Mundo en 1990».