«¡Detengan el partido!»: cómo el choque de Irlanda con Israel en la Liga de las Naciones se convirtió en el encuentro más controvertido del fútbol
La reciente negativa de Ed Sheeran a dar la cara por Macklemore, por una Palestina libre o incluso por la libertad de expresión colocó al resto de artistas que le acompañaban en la gira en una posición inesperadamente incómoda, pero a ninguno más que a Aaron Rowe y a los miembros del grupo folk Beoga.
No eran ni de lejos tan conocidos como Finneas o Lukas Graham. A decir verdad, ni siquiera eran especialmente conocidos en su Irlanda natal. En consecuencia, estaban inmensamente agradecidos a su «amigo» Sheeran por brindarles la oportunidad de tocar ante miles de aficionados en estadios de todo Estados Unidos. Para ellos era un nivel de exposición sin precedentes e incalculable, una experiencia difícil de creer, «de ensueño», como lo definió Beoga, pero la brutal realidad de la situación exigía actuar.
Robert Kraft, el propietario multimillonario del Gillette Stadium, donde Sheeran y los artistas que le acompañaban debían actuar este fin de semana, dejó claro que Macklemore no podía formar parte del espectáculo y, para Beoga, seguir actuando «en recintos que silencian a cualquiera que defienda una Palestina libre simplemente no era una opción para nosotros».
Rowe explicó que «como irlandeses, conocemos demasiado bien el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta», por lo que tanto el dublinés como sus compatriotas de Beoga se marcharon. Se negaron a actuar.
Y la pregunta que ahora se hace todo el mundo en Irlanda es si algún miembro de la selección masculina tendrá la misma postura antes del choque del domingo de la Nations League contra Israel.
«Una enorme cantidad de presión externa»
Desde el momento en que Irlanda e Israel quedaron encuadradas en el mismo grupo en el sorteo de la Nations League de febrero en Bruselas, estaba claro que los dos partidos entre ambas selecciones iban a generar una enorme polémica.
El septiembre anterior, Bohemian Football Club, FairSquare e Irish Sport for Palestine escribieron a la UEFA para solicitar la suspensión inmediata de la Israel Football Association (IFA) por infringir los estatutos tanto de la UEFA como de la FIFA relacionados con partidos en asentamientos ilegales, y con conductas racistas y discriminatorias. La petición llegó solo dos días después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyera que las autoridades israelíes estaban cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, donde ya más de 70.000 personas han muerto a manos del ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos palestinos asesinaron a 1.200 personas en territorio ocupado por Israel y tomaron 251 rehenes.
Dos meses después, en una asamblea general extraordinaria de la Football Association of Ireland (FAI), los miembros de la asamblea votaron a favor de presentar una moción ante la UEFA para vetar a Israel de sus competiciones europeas de clubes y selecciones. Sin embargo, en la asamblea general anual que se celebró inmediatamente después, el presidente de la FAI, Paul Cooke, dijo, "de entrada, jugaríamos contra [Israel], siempre que formara parte de una competición de la UEFA".
"No debería haber dicho eso", cuenta a GOAL Dan Lambert, director comercial de Bohemians, "ya que no representaba el mandato que se dio en esa reunión. El 93 por ciento de la gente respaldó esa moción.
"Pero sí creo que, desde una fase muy temprana, la FAI estuvo sometida a una enorme presión externa. Por ejemplo, cuando la moción que pedía la expulsión de Israel salió adelante el pasado noviembre, el senador estadounidense Lindsay Graham reaccionó inmediatamente en Twitter diciendo que, si la FAI seguía adelante con este curso de acción, habría repercusiones económicas para Irlanda".
Amenaza «inventada»
En las secuelas inmediatas del sorteo de la Nations League, el Taoiseach irlandés (primer ministro) Michael Martin también elogió a la FAI por tomar "la decisión correcta de cumplir con los partidos" y expresó su confianza en que el encuentro en casa pudiera disputarse "en un entorno seguro en Dublín". Pero eso nunca fue remotamente realista debido a la intensidad del sentimiento en Irlanda, y el duelo del 4 de octubre con Israel fue trasladado posteriormente a Serbia por "desafíos operativos", donde se jugará a puerta cerrada, para incredulidad de muchos aficionados irlandeses.
Un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Hamás e Israel el 10 de octubre de 2025 pudo haber llevado a la UEFA a aparcar los planes para vetar a Israel de las competiciones continentales, pero la continua pérdida de vidas en Palestina hizo que no se debilitara la resistencia a los partidos de la Nations League en Irlanda.
Sin embargo, en otra asamblea general extraordinaria de la FAI en julio, los delegados respaldaron una moción para seguir adelante con los partidos, con 75 votos a favor, 32 en contra y tres abstenciones. Según la asociación, cualquier boicot habría sido inútil y habría causado "un daño significativo y duradero" al fútbol irlandés, una afirmación que Brendan Ogle, una de las figuras clave implicadas en la campaña 'Stop the Game', rebatió repetidamente.
"La FAI sugirió, de forma bastante falsa, que se aplicarían a la asociación sanciones hasta entonces sin precedentes por boicotear el partido, pero la UEFA nunca hizo amenazas de ese tipo, como el propio [director ejecutivo de la FAI] David Courell ha declarado desde entonces públicamente", dice Ogle a GOAL, aludiendo a la especulación infundada en aquel momento de queun boicot podría afectar a futuros intentos de clasificarse para grandes torneos, e incluso a la coorganización por parte del país de la Euro 2028.
"Además, ha habido numerosos boicots en los últimos años relacionados con equipos como Bielorrusia, a la que han boicoteado Letonia, Lituania y Estonia, y no hubo nada más que los habituales 3-0 por incomparecencia, junto con multas minúsculas. Así que la idea de que la FAI pudiera haber sido objeto de medidas o señalada no tenía precedente legal. Dicho de forma muy simple, no había ninguna amenaza para la FAI, aparte de la que la propia FAI se inventó".
«Impunidad total»
La FAI sigue sosteniendo que no le ha quedado más opción que seguir adelante con los partidos, principalmente por la intransigencia de la UEFA, que no respondió a una solicitud para comentar las cuestiones planteadas en este artículo.
«Ojalá no estuviéramos en esta situación», dijo Courell a RTE Sport la semana pasada. «Hemos pedido públicamente, y también de manera formal, la expulsión de Israel del fútbol internacional. Fuimos la única federación de la UEFA, de las 55, que lo hizo formalmente. Pero a nivel institucional, eso todavía no ha ocurrido...
»Hemos hablado ampliamente con la UEFA durante el último año, sí. ¿Y su respuesta? Es la misma desde hace ya algún tiempo. Reconocen la firmeza de la convicción de la FAI sobre este asunto y cómo eso refleja la solidaridad que el pueblo irlandés siente por la difícil situación de Palestina. Pero también tienen que tener en cuenta el sentir de otras 54 naciones. Y, por desgracia, en este momento no es algo unánime».
Lambert, sin embargo, cree que la falta de apoyo a la moción de la FAI no debería haberles impedido «hacer lo correcto».
«Para mí, el aspecto más frustrante de todo este asunto es que la FAI nunca ha valorado el lado positivo, y principalmente el respeto que la FAI habría ganado a nivel nacional e internacional, con un boicot», afirma. «Nunca se habría olvidado.
»Habría habido implicaciones económicas, pero no tengo ninguna duda de que, fueran cuales fueran los costes, habríamos recaudado varias veces esa cifra apelando a los aficionados en Irlanda y también a los aficionados de clubes y países de todo el mundo que reconocen el genocidio. Tampoco acepto esa idea de que debamos quedarnos callados porque nadie más alza la voz, porque no olvidemos que la mayoría de las naciones de Europa occidental infligieron este tipo de opresión colonial a otros países, incluida Irlanda.
»Así que, aunque es una vergüenza que otras naciones europeas no hayan hecho nada, no deberíamos sorprendernos por ese hecho. Tampoco deberíamos sorprendernos por la gestión de la situación por parte de la UEFA. Israel actúa con total impunidad en todos los ámbitos. Incumple más de 30 resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas. Incumple la carta de derechos humanos de la Unión Europea. Y la lista sigue. Así que, aunque es una postura insensata, tampoco sorprende que la UEFA dé un trato especial a Israel. Y también la FIFA, en ese sentido».
«Abandonó al pueblo palestino»
La continua participación de Israel en las competiciones de la UEFA y la FIFA resulta especialmente desconcertante si se tiene en cuenta que ambas organizaciones vetaron a los equipos rusos apenas cuatro días después de que Vladimir Putin lanzara una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.
«Es hipocresía, pura hipocresía», declara a GOAL el periodista palestino afincado en Dublín Abubaker Abed. «Hay una norma para Israel y otra para todos los demás. Es el caso más claro de doble rasero que uno pueda imaginar.
«La FIFA y la UEFA llevan mucho tiempo diciendo que la política y el deporte no deben mezclarse. Incluso si aceptamos eso al pie de la letra por un segundo, la pregunta es obvia: “Entonces, ¿por qué vetasteis a Rusia?”. Porque da la impresión de que se están alineando con las grandes potencias imperiales de Occidente, y con Estados Unidos en particular.
«Hemos visto esa injerencia política a plena vista durante el Mundial, cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó de hecho que se revocara una tarjeta roja a Estados Unidos. ¿Y cómo puede el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estar en la llamada “Junta de la Paz”? ¿Cómo se permitió eso?
«Lo que Rusia ha hecho en Ucrania palidece en comparación con lo que Israel ha hecho en Gaza y, sin embargo, hace dos semanas, Aleksander Ceferin dijo que casi no había presión política sobre la UEFA para vetar a Israel de sus competiciones, lo que significa que los países que presionaron para la expulsión de Rusia son unos hipócritas. ¿Y por qué? Porque no nos ven a los palestinos como seres humanos.
«Es absolutamente desgarrador que estemos en 2026 y que algunas personas dentro de la comunidad futbolística no nos vean como iguales, pero ¿qué otra conclusión se puede sacar? Porque la FIFA y la UEFA abandonaron hace mucho tiempo al pueblo palestino.
«Israel ha destruido por completo todo el panorama deportivo en Palestina. Cincuenta y uno de los 54 clubes han sido destruidos o dañados por el Ejército israelí durante su campaña. Nueve de los 10 estadios han sido destruidos. El único estadio que queda es ahora un refugio para personas desplazadas. Dos de los tres clubes que quedan también se han convertido en refugios para desplazados.
«Jugadores han muerto, han sufrido amputaciones de extremidades o han perdido a toda su familia. Recuerdo que Hamdi Lubbad murió en un ataque aéreo israelí junto a su esposa y sus cuatro hijas. Y eso fue hace dos años. Dos años».
«El poder del deporte»
Los intentos que continúan en Irlanda por expresar su solidaridad con el pueblo palestino han sido elogiados por algunos, pero criticados por otros, y el exministro Alan Shatter, que es judío, ha afirmado repetidamente que los llamamientos al boicot están impulsados por el antisemitismo. Mientras tanto, la IFA acusó al seleccionador islandés de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, de «estupidez, ignorancia e hipocresía» por afirmar la semana pasada, al defender que los partidos siguieran adelante, que su equipo «no jugaba con el genocidio», sino contra él.
«El comunicado de la IFA solo te enfada aún más», cuenta a GOAL el TD (diputado) irlandés y exfutbolista de la League of Ireland Daniel Ennis, «porque esto no va de antisemitismo; va de hacer todo lo que podamos para detener un genocidio.
«Y que nadie se engañe sobre los posibles efectos de un boicot. El deporte me salvó la vida. Conozco el poder del deporte. Combatimos el racismo en mi comunidad a través del fútbol. Enseño a los niños de nuestro club local que solo hay tres colores en un campo de fútbol: el color que lleva tu equipo, el color que lleva tu rival y el verde del césped que todos tenemos que compartir. Y el mensaje es siempre que, cuando pisas ese campo, tratas a absolutamente todo el mundo con el respeto que merece.
«No siempre me gustaban mis rivales en aquella época, pero desde luego sí les tenía respeto. Lo creas o no, incluso acabé haciéndome muy amigo de algunos de mis rivales más duros. Pero, ¿cómo podemos saltar al mismo campo que alguien que representa con orgullo a un régimen genocida? ¿Cómo podemos compartir el campo con personas que no comparten el mismo respeto por la vida humana? Toda vida humana.
«Todos hemos visto vídeos de crímenes cometidos por soldados de las IDF en Gaza y enviados a la selección de Israel para “inspirarla” en la competición internacional. Es espantoso, es asqueroso. El lenguaje ya no basta, las palabras no transmiten adecuadamente lo que estamos viendo, lo que significa que lo único que podemos hacer es actuar.
«Porque el viejo argumento de que el deporte y la política no deberían mezclarse solo lo emplea la gente que intenta impulsar su propia agenda. Y, lo siento, pero el deporte y la política siempre han estado entrelazados, y particularmente en el fútbol internacional, donde se trata de representar tus valores y tus principios como pueblo. Además, seamos muy sinceros con esto, jugar este partido es una decisión tan política como no jugarlo.
«Pero incluso si separáramos aquí el deporte y la política, en una especie de universo alternativo en el que algo así fuera posible, las fuerzas israelíes han matado a más de mil deportistas palestinos, según las cifras más recientes, así que, por desgracia, ahora recae sobre los jugadores la responsabilidad de expresar su solidaridad con los más de 500 futbolistas que han perdido la vida en los últimos tres años».
«La diferencia entre lo correcto y lo incorrecto»
La FAI ha intentado desviar la atención de Hallgrimsson y de su plantilla, y el director de fútbol John Martin señaló que «personas como yo y David Courell tomamos esta decisión, no los jugadores».
«Tenemos que proteger a los jugadores», añadió Martin, «y cuidar de los jugadores porque no deberíamos encontrarnos en una situación en la que estén siendo criticados».
Pero, como reconoció incluso el propio Martin, la presión «recaerá sobre ellos de forma natural porque están sobre el campo», que es exactamente donde la FAI los ha puesto. El veterano defensa Seamus Coleman incluso declaró públicamente en mayo que los jugadores nunca deberían haber sido puestos en una posición en la que tuvieran que responder preguntas sobre el asunto.
«Debería haberse resuelto por encima de nosotros», dijo. «Soy padre, soy marido, tengo corazón, sé distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Quiero decir, si les hago la misma pregunta, estoy seguro de que todos comparten la misma opinión sobre lo que está ocurriendo. Es horrible, es extremadamente triste, pero no debería haber recaído sobre chavales de 22, 23 o 24 años que solo quieren jugar por su país».
Los activistas de la campaña 'Stop the Game' organizaron una protesta el lunes en el hotel de concentración de la selección de Irlanda en Dublín, en un intento de convencer a los jugadores de que boicotearan el partido del domingo. Sin embargo, Ogle dice que siente la máxima simpatía por todos y cada uno de los miembros de la plantilla de Hallgrimsson, ya que considera que les han fallado no solo la FAI, sino también ministros del Gobierno como Patrick O'Donovan y Charlie McConalogue, que han dicho que no asistirán a los partidos contra Israel por una cuestión de principios, aunque ambos consideran que los encuentros deberían disputarse según lo previsto.
«¡Cómo se atreven los ministros a decir que boicotearán los partidos pero insistir en que unos jóvenes los jueguen! ¡Cómo se atreven a ser tan hipócritas!», dice Ogle. «Los jugadores han sido traicionados aquí por su Gobierno, y ahora estamos en esta situación horrenda en la que la FAI ha forzado a los jugadores a seguir adelante con estos partidos.
«Los jugadores son deportistas, viven en una burbuja. Todo gira en torno a sus compañeros y a la unión, y esos principios básicos del deporte han sido utilizados por la FAI para arrastrar a esos jóvenes a una decisión que les perseguirá durante el resto de sus carreras. Recientemente hablamos con John Robbie, el exjugador irlandés de rugby que participó en una gira por Sudáfrica en 1981, y todavía hoy lamenta aquella decisión.
«Porque seamos claros con esto: serán los jugadores quienes sean recordados por que Irlanda compartiera el campo con representantes de un régimen genocida, no John Martin, no David Courell, no Michael Martin ni nadie más. Serán los jugadores. Y eso es una absoluta dejación de funciones por parte de la FAI y del Gobierno irlandés».
«Aún hay tiempo para tomar partido»
El capitán habitual de la República, Nathan Collins, que actualmente está lesionado, dijo ya en mayo que, aunque el objetivo era que la plantilla permaneciera unida en este asunto, «si hay jugadores que quieren posicionarse, no se lo impediremos», y el capitán en funciones Dara O'Shea reveló antes del choque del jueves con Kosovo que los jugadores mantendrían el viernes una conversación abierta y sincera entre ellos sobre qué medida, si es que tomaban alguna, adoptar en relación con el encuentro del domingo ante Israel.
«No puedo ni empezar a comprender la presión que están sintiendo en este momento», admite Ennis. «Saben la gravedad de la situación y la magnitud del sufrimiento, porque lo que está ocurriendo en Palestina es el genocidio más visto de la historia mundial. Todos lo estamos viendo en la televisión o en nuestros teléfonos.
«Pero el boicot no debería haber recaído sobre ellos, y lo que realmente me repugna de la FAI es que no hemos visto ninguna prueba real y concreta de que se apoyaría a los jugadores si se niegan a jugar. ¿Cómo saben si alguna vez volverán a ser internacionales? Es una situación horrible en la que estar.
«No se puede negar que la UEFA se ha lavado completamente las manos de esta situación, lo cual es vergonzoso, pero estamos oyendo a la FAI decir: “Ojalá no estuviéramos en esta situación”, así que ¿por qué ha puesto a los jugadores en esa misma situación? Uno de los principios básicos de cualquier organismo deportivo es proteger y apoyar a sus jugadores. Y la FAI no está haciendo eso. Está dejando a estos chicos vendidos, y eso me cuesta mucho digerirlo como exjugador».
A estas alturas, parece que los partidos seguirán adelante, que Irlanda saltará al campo para medirse a Israel, primero en Hungría este fin de semana y luego de nuevo en Serbia siete días después. Sin embargo, el centrocampista Jason Knight dijo tras la derrota por 1-0 ante Kosovo que no cree que el partido del domingo deba disputarse, lo que significa que quienes piden un boicot aún no han perdido la esperanza de que los jugadores tomen una decisión que nunca debió dejarse en sus manos.
«La historia los recordará si no juegan el partido», dice Abed. «Serán aclamados como héroes para siempre. La gente recordará a todos y cada uno de ellos. Pero si juegan, serán considerados cobardes. No intento insultarlos, pero no son niños. Son hombres adultos. Y son inteligentes. Tienen cerebro. Tienen conciencia. Y tienen corazón.
«Mi mensaje para ellos, incluso a estas alturas, es que no es demasiado tarde. Aún hay tiempo para hacer lo correcto, para posicionarse, pese a las consecuencias.
«No acabéis teniendo que explicar a vuestros propios hijos por qué jugasteis contra un equipo que representa a una nación responsable de la muerte de más de 20.000 niños. Representad a vuestro país, representad a la Irlanda real y su orgullosa historia de resistencia. Rendid homenaje a los más de 1.000 compañeros deportistas que han sido asesinados. Respetadlos y honradlos actuando, sin importar las consecuencias.
«No seáis cómplices. No guardéis silencio. Haced oír vuestra voz. No seáis Ed Sheeran. Sed Macklemore. Sed Aaron Rowe. Sed la Beoga del fútbol. Negaos a jugar».