El capitán habitual de la República, Nathan Collins, que actualmente está lesionado, dijo ya en mayo que, aunque el objetivo era que la plantilla se mantuviera unida en este asunto, «si hay personas que quieren posicionarse, no se lo impediremos», y el capitán interino Dara O'Shea reveló antes del choque del jueves con Kosovo que los jugadores mantendrían el viernes una conversación abierta y sincera entre ellos sobre qué medida, si es que tomaban alguna, adoptar de cara al encuentro del domingo con Israel.

«Ni siquiera puedo empezar a comprender la presión que están sintiendo en este momento», admite Ennis. «Saben la gravedad de la situación y la magnitud del sufrimiento, porque lo que está ocurriendo en Palestina es el genocidio más visto de la historia del mundo. Todos lo estamos viendo desarrollarse en la televisión o en nuestros teléfonos.

«Pero el boicot no debería haber recaído sobre ellos, y lo que realmente me repugna de la FAI es que no hemos visto ninguna prueba real y concreta de que se vaya a apoyar a los jugadores si se niegan a jugar. ¿Cómo saben si alguna vez volverán a ser internacionales? Es una situación horrible en la que estar.

«No se puede negar que la UEFA se ha lavado completamente las manos con esta situación, lo cual es vergonzoso, pero oímos a la FAI decir: “Ojalá no estuviéramos en esta situación”, así que, ¿por qué ha puesto a los jugadores en esa misma situación? Uno de los principios básicos de cualquier organismo deportivo es proteger y apoyar a sus jugadores. Y la FAI no está haciendo eso. Está dejando a estos chicos a su suerte, y eso me cuesta mucho digerirlo como exjugador».

A estas alturas, parece que los partidos se jugarán, que Irlanda saltará al campo para medirse a Israel, primero en Hungría este fin de semana y luego de nuevo en Serbia siete días después. Sin embargo, el centrocampista Jason Knight dijo tras la derrota por 1-0 ante Kosovo que no cree que el partido del domingo deba disputarse, lo que significa que quienes piden un boicot aún no han perdido la esperanza de que los jugadores tomen una decisión que nunca debió dejarse en sus manos.

«La historia les recordará si no juegan el partido», dice Abed. «Serán aclamados como héroes para siempre. La gente recordará a todos y cada uno de ellos. Pero si juegan, serán vistos como cobardes. No intento insultarlos, pero no son niños. Son hombres adultos. Y son inteligentes. Tienen cerebro. Tienen conciencia. Y tienen corazón.

«Mi mensaje para ellos, incluso a estas alturas, es que no es demasiado tarde. Aún hay tiempo para hacer lo correcto, para posicionarse, a pesar de las consecuencias.

«No acabéis teniendo que explicarles a vuestros propios hijos por qué jugasteis contra un equipo que representa a una nación responsable de la muerte de más de 20.000 niños. Representad a vuestro país, representad a la verdadera Irlanda y su orgullosa historia de resistencia. Rendid homenaje a los más de 1.000 compañeros deportistas que han sido asesinados. Respetadlos y honradlos actuando, sin importar las consecuencias.

«No seáis cómplices. No guardéis silencio. Haced oír vuestra voz. No seáis Ed Sheeran. Sed Macklemore. Sed Aaron Rowe. Sed el Beoga del fútbol. Negaos a jugar».