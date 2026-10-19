Cuando comenzó la nueva temporada de la Women's Super League, sobre el papel, el Arsenal parecía el equipo a batir. El Arsenal había completado un mercado de fichajes brillante, con una plantilla más fuerte y profunda que la de cualquier otro equipo de la competición, y parecía listo para dar el siguiente paso. Tampoco daba la impresión de que fuese un paso enorme. Al fin y al cabo, este equipo ganó la Champions League en 2025 y fue el rival que más cerca estuvo del Manchester City en la lucha por el título de la WSL un año después.

Pero pronosticar que daría ese paso parecía una apuesta un tanto arriesgada. Parecía demasiado fácil. El equipo que mejor ficha rara vez acaba siendo el mejor, ¿no? Aunque había razones de peso para apostar por que el Arsenal ganaría su primer título de la WSL desde 2019, había algo que hacía recelar a algunos observadores.

Quienes desconfiaron se alegrarán de haber seguido su instinto. El sábado, el Arsenal no pasó de un decepcionante empate ante el Birmingham City, recién ascendido. Eso significa que solo ha ganado uno de sus seis primeros partidos de liga y que, por primera vez en su historia, encadena cinco encuentros de la WSL sin vencer. El Arsenal ocupa así la octava posición en una liga de 14 equipos, a nada menos que 12 puntos del liderato. En una temporada de solo 26 partidos, cuesta ver cómo podría remontar esa distancia en la lucha por el título.

¿Qué ha salido tan mal para que el Arsenal se encuentre en esta situación? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de su entrenadora, Renee Slegers?