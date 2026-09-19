Rui Costa fue un centrocampista de talla mundial que se movía por el campo con un equilibrio supremo y tenía la capacidad de poner el balón donde quería desde cualquier lugar. El AC Milan se benefició de su genialidad durante cinco años, entre 2001 y 2006, ganando la Serie A y la Champions League mientras formaba parte de una plantilla repleta de estrellas en la que también estaban Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka y Andriy Shevchenko.

Fue en el Benfica donde Rui Costa forjó su identidad como futbolista, y prometió que regresaría algún día después de dejar el club para fichar por la Fiorentina en 1994. El internacional portugués cumplió su palabra al concretar su regreso al Estádio da Luz en mayo de 2006, después de llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con el Milan.

Aunque la nostalgia fue un factor para Rui Costa, también estaba decidido a sacar al Benfica de una crisis. Terminó en una lejana tercera posición en la lucha por el título de la Liga de Portugal 2005-06 y la plantilla había perdido por completo su identidad.

La primera temporada de Rui Costa de vuelta estuvo marcada por las lesiones, pero su presencia devolvió madurez y estándares de élite al vestuario, y el Benfica emprendió una emocionante carrera hasta los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Recuperó su mejor estado físico la temporada siguiente y ganó el premio al Jugador del Año del Benfica en 2007.

El icono del Milan disputó 48 partidos en todas las competiciones y aportó siete goles, incluido un impresionante doblete que ayudó al Benfica a superar al Copenhague en la fase previa de la Champions League. «Creo que es incluso demasiado inteligente para sus propios compañeros», dijo el entrenador del Copenhague, Stale Solbakken, después del partido.

Los premios tangibles siguieron resistiéndose al Benfica, pero Rui Costa dejó al club en una posición de armonía. Recibió una ovación atronadora tras su partido de despedida, una victoria por 3-0 sobre el Vitoria Setubal, y dijo a la afición entregada: «Hoy termina para mí algo que empecé a hacer cuando tenía nueve años. Pero, en lugar de llorar, como he hecho en otras ocasiones, voy a sonreír mucho, porque termino mi carrera donde soñé que lo haría: en el Benfica. Nada superará la felicidad que siento».

Después, Rui Costa pasó a ejercer un rol de director deportivo y asumió la presidencia del Benfica en 2021, un cargo que sigue ocupando a día de hoy.